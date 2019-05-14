 Четверо священников из более 60-ти: епископы проигнорировали приглашение Филарета, - ВВС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Би-би-си Украина.

Приглашение на празднование были напечатаны на бланках Киевского патриархата и подписаны "патриархом Киевским и Всея Руси-Украины" Филаретом.

Более того, в приглашениях написано, что 14 мая этот праздник отмечает именно УПЦ КП, а о Православной церкви Украины (ПЦУ) не было ни слова.

Предстоятель ПЦУ Епифаний приглашение получил не сразу. Филарет направил его митрополиту уже после того, как информация об этом появилась в СМИ.

Со времени создания ПЦУ между Филаретом и Епифанием возникло противостояние за влияние в церкви, ведь почетный патриарх Филарет не удовлетворяется символическим статусом и пытается получить решающее влияние на жизнь церкви.

Некоторые рассматривал запланированное празднование как своего рода "парад сил", на котором Филарет должен был проверить, какое количество иерархов может поддержать его идею восстановления УПЦ КП.

И это, якобы, - один из этапов на пути к революционным событиям в церкви - Собранию Поместного собора, на котором Филарет, якобы, стремится формально восстановить Киевский патриархат, вернуть устав и синод УПЦ КП, а сам он должен руководить церковью как патриарх.

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Епифанию в этом сценарии якобы отводится только роль представления церкви за рубежом.

По данным источников BBC, Вселенский патриархат однозначно поддерживает Епифания и даже не исключает отмены Томоса в случае воплощения сценария восстановления Киевского патриархата.

Накануне празднования ряд епархий ПЦУ сделали открытые заявления в поддержку Епифания.

В ответ на приглашение на празднование приехали только четыре епископа из более чем 60: архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, а также группа иерархов из бывших приходов УПЦ КП в России митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, его викарий Петр и епископ Адриан.

По данным источников BBC, Климент приехал на празднование из уважения к Филарету.

Не явился один из самых влиятельных иерархов ПЦУ, который в объединительном соборе был основным конкурентом Епифания на предстоятельство в новой церкви, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, которого источники называли одним из возможных союзников Филарета.

Митрополит Епифаний также не явился во Владимирский собор. В этот день у него запланирован визит в Мариуполь.



Фото: ВВС Украина

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Во время литургии Филарет помянув в диптихе предстоятелей поместных православных церквей митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Это означает, что Филарет признает предстоятельство Епифания.

Как сообщалось ранее, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний отказался принимать участие в съемках ролика с обращениями украинских иерархов разных конфессий к жителям временно оккупированных районов Донбасса и Крыма, хотя предстоятелю ПЦУ это предлагали.