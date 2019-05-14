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 Четверо священников из более 60-ти: епископы проигнорировали приглашение Филарета, - ВВС. ФОТОрепортаж

Во вторник во Владимирском соборе Киева проходит молитвенное празднование в честь священномученика Макария. Это традиционный для УПЦ Киевского патриархата праздник оказался в центре скандала, после того, как появилась информация о намерениях Филарета возобновить деятельность УПЦ КП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Би-би-си Украина.

Приглашение на празднование были напечатаны на бланках Киевского патриархата и подписаны "патриархом Киевским и Всея Руси-Украины" Филаретом.

Более того, в приглашениях написано, что 14 мая этот праздник отмечает именно УПЦ КП, а о Православной церкви Украины (ПЦУ) не было ни слова.

Четверо священников из более 60-ти: епископы проигнорировали приглашение Филарета, - ВВС 01

Предстоятель ПЦУ Епифаний приглашение получил не сразу. Филарет направил его митрополиту уже после того, как информация об этом появилась в СМИ.

Со времени создания ПЦУ между Филаретом и Епифанием возникло противостояние за влияние в церкви, ведь почетный патриарх Филарет не удовлетворяется символическим статусом и пытается получить решающее влияние на жизнь церкви.

Четверо священников из более 60-ти: епископы проигнорировали приглашение Филарета, - ВВС 02

Некоторые рассматривал запланированное празднование как своего рода "парад сил", на котором Филарет должен был проверить, какое количество иерархов может поддержать его идею восстановления УПЦ КП.

И это, якобы, - один из этапов на пути к революционным событиям в церкви - Собранию Поместного собора, на котором Филарет, якобы, стремится формально восстановить Киевский патриархат, вернуть устав и синод УПЦ КП, а сам он должен руководить церковью как патриарх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епифаний не прибудет на встречу духовенства ПЦУ во Владимирский собор 14 мая

Епифанию в этом сценарии якобы отводится только роль представления церкви за рубежом.

По данным источников BBC, Вселенский патриархат однозначно поддерживает Епифания и даже не исключает отмены Томоса в случае воплощения сценария восстановления Киевского патриархата.

Четверо священников из более 60-ти: епископы проигнорировали приглашение Филарета, - ВВС 03

Накануне празднования ряд епархий ПЦУ сделали открытые заявления в поддержку Епифания. 

В ответ на приглашение на празднование приехали только четыре епископа из более чем 60: архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, а также группа иерархов из бывших приходов УПЦ КП в России митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, его викарий Петр и епископ Адриан.

По данным источников BBC, Климент приехал на празднование из уважения к Филарету.

Четверо священников из более 60-ти: епископы проигнорировали приглашение Филарета, - ВВС 04

Не явился один из самых влиятельных иерархов ПЦУ, который в объединительном соборе был основным конкурентом Епифания на предстоятельство в новой церкви, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, которого источники называли одним из возможных союзников Филарета.

Митрополит Епифаний также не явился во Владимирский собор. В этот день у него запланирован визит в Мариуполь.

Четверо священников из более 60-ти: епископы проигнорировали приглашение Филарета, - ВВС 05
Фото: ВВС Украина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филарет зовет Епифания на совместное богослужение: "Ради единства и укрепления нашей Церкви". ДОКУМЕНТ

Во время литургии Филарет помянув в диптихе предстоятелей поместных православных церквей митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Это означает, что Филарет признает предстоятельство Епифания.

Как сообщалось ранее, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний отказался принимать участие в съемках ролика с обращениями украинских иерархов разных конфессий к жителям временно оккупированных районов Донбасса и Крыма, хотя предстоятелю ПЦУ это предлагали.

Источник: https://censor.net.ua/p3126755
 
   
 Топ комментарии
 
Дуже здивований останніми діями та заявими Його Святості..Не очікував я такого від нього..
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Пане ФІларете -ваш поїзд вже давно пішов. Думайте вже про небесне, а не про земне.
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Здивувала не стільки грамота кримінальному авторитету, скільки протидія розбудові ПЦУ від Філарета, яка почалась відразу як Варфоломій висловив побажання бачити на посаді митрополита Київського не Філарета а іншого молодого епископа! Бог послав випробування Філарету, щоб той визначився що для нього важливіше - власна влада чи розбудова Христової церкви! На жаль Філарет між владою та Христовою церквою обрав саме владу і тим втратив право бути моральним авторитетом нації! Нації Героїв не потрібні духовні жебраки на церковних посадах!
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Совет форумчанПравила форума
 
Дуже здивований останніми діями та заявими Його Святості..Не очікував я такого від нього..
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Особливо здивувала грамота для Наріка. Фейспалм ...
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Здивувала не стільки грамота кримінальному авторитету, скільки протидія розбудові ПЦУ від Філарета, яка почалась відразу як Варфоломій висловив побажання бачити на посаді митрополита Київського не Філарета а іншого молодого епископа! Бог послав випробування Філарету, щоб той визначився що для нього важливіше - власна влада чи розбудова Христової церкви! На жаль Філарет між владою та Христовою церквою обрав саме владу і тим втратив право бути моральним авторитетом нації! Нації Героїв не потрібні духовні жебраки на церковних посадах!
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А якби ти дізнався що десятина з приходу пожиттєво буде відраховуватися петі та його дітям та внукам за томас, а тобі ні, то що б зробив?
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а награда Колобову ЗА ШО ЗА ГЕНОЦИД УКРАИНЦЕВ..после этого для меня Филарет как то упал ниже плинтуса...... а вообще все эти разборки битвы сражения конфликт ДОСТАЛИ на бы о Вере и о Боге ....а нет лбы у нас пока трещат у прихожан... а ЗАЧЕМ??? ПОЧЕМУ???
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Щодо "кримінального авторитета" - то цей "авторитет" , за вашими словами, дуже велику роботу провів в 2014 році по викоріненню колорадів з Дніпра.. Разом з Корбаном.. У них це вийшло дуже ефективно та дуже швидко.. На гроші цього "авторитета" збудований Храм Різдва Пресвятої Богородиці в Дніпрі ( наберіть в гуглі), котрий я маю за честь відвідувати на богослужіння.. Не все так однозначно, не все зрозуміло..
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Не подскажете откуда Нарик деньги взял на все это?
Неужто мама при СССР заработала?
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А, кому з теперішніх багатіїв мати, прибиральницею в школі, заробила? У вас є мізки, користуйтесь?
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Маразм прогресує, але минулі заслуги Філарета змушують хочаб до символічного шанування...
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ничего удививительного для тех, кто умеет отличать кремлевскую пропаганду от правды.
Филарет всю жизнь сеял яблоко раздора среди украинцев. его задачей было разделить нас по религиозному признаку.

Ну и вообще странно верить человеку, который баллоторивался на патриарха РПЦ, в течение полугода был и.о. патриарха РПЦ (местоблюстителем патриаршего престола), и вдруг стал украинском патриотом за какие-то год-два.

Как был агентом КГБ, атак и остался.

Класно Порох Путина прокатил. Просто зачетно.
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Пане ФІларете -ваш поїзд вже давно пішов. Думайте вже про небесне, а не про земне.
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Аможе це перепис тих, хто в разі чого може воду мутити: "архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, а также группа иерархов из бывших приходов УПЦ КП в России"
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Не розумію я Філарета. Амбіції ...? Обурення? Хотів керувати? Сумний фінал.
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Деменция. Или седина в бороду - бес в ребро.
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странно верить человеку, который баллотировался на патриарха РПЦ, в течение полугода был и.о. патриарха РПЦ (местоблюстителем патриаршего престола), и вдруг стал украинском патриотом за какие-то год-два.

Как был агентом КГБ, атак и остался.
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Філарет має скласти повноваження і йти в монастир звичайним монахом! Досить вже цих інтриг від радянського КДБшного смотрящего за церквою - гонителя християн греко-католиків! Прийшов час покаяння!
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Еще более мерзкая грызня чем на совковых коммунальных кухнях. И это срутся те кто призывает к смирению и скромности. Пастыри, ага
Это типо волк к вегетарианству бы призывал. Хотя - чего уж там - какова политическая "элита", такова и "элита духовная". Все Г. всегда всплывает наверх)))
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4 священников растричь и нехай так ходят. Филарет Добрый Дед - он знает, шо делает.
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Православній Церкві в Україні бути !

а Патріархат прийде, згодом......
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Тут еще большой вопрос за какие деньги будет существовать вновь образованная ПЦУ после окончательного падения режима Порошенко. Врядли теперь у свинарчуков, нариков и т.п. будет возможность оплачивать такие расходы. Поэтому Филарета можно понять.
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Емм, а за які гроші 25 років існувала УПЦ КП??? А УПЦ КП у повному складі увійшла до ПЦУ і навіть якщо ці четверо єпископів вийдуть з ПЦУ, то ситуація не зміниться...
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Вот я об этом и говорю. Не факт, что предыдущие (за последние 25 лет) спонсоры между Филаретом и Епифанием выберут последнего. И не забывайте, что одно дело финансировать полностью независимое ни кем не признанное церковное объединение, а другое дело - церковь, которая во многом подчиняется Стамбулу.
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как-то о Боге забыли. господа бухгалтера Четверо священников из более 60-ти: епископы проигнорировали приглашение Филарета, - ВВС - Цензор.НЕТ 9430
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По-перше, Філарету вже 90 і, як бачите, сьогодні його мало хто підтримав. По хорошому, йому вже на пенсію пора...

По-друге, якраз статус визнаної церкви (хай і під крилом Стамбула) навпаки має спонукати людей до підтримки. Особливо тих, кого раніше відлякувала невизнаність церкви.
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Ну вы же понимаете, что основные спонсоры церквей (не важно каких патриархатов), это "бизнесмены" особого сорта. Для которых важно или замолить грехи давно минувших (а может и не минувших) дней или же использовать церкви в своих финансовых схемах. Плюс большое влияние имеет государственная поддержка. Церковное имущество как все уже давно поняли - это в основном государственная или коммунальная собственность. И очень многое зависит от того на какие объекты государство будет выделять средства, а на какие - нет. Поэтому тут не все однозначно.
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http://www.tanzpol.org/2019/05/t108101--protest-v-ekaterinburge.8009.html у небратьев тоже сегодня по теологической линни не все ровно.
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а в золото разряжены, как ёлочные игрушки. Клоуны, а не святые люди.
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Филарет -старый КГБшник. Чего от него ожидать ? Это всё одна школа, что Гундяй, что Филарет. Сергианцы всегда служили власти, и заглядывали им в рот. А РПЦ МП вообще попало в тупик.
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опять власть не поделили, сколько такого было в истории и отсюда множество церквей в христианстве
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Филарет очень много сделал для независимости укпаинской православной церкви. Честь и хвала. Сейчас трудно его судить. Человеку 90 лет. Будучи главным десятилетия, трудно преодолеть обиду, что молодые уже на твоем месте. Но возраст уже говорит о том, что надо уже идти на покой и думать о делах небесных.
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Небольшое уточнение. Он многое делал, но не сделал. Даже его отлучение от церкви было снято только после вмешательства Порошенко, в октябре прошлого года. А до того мы имели неканоническую церковь с главой, который по церковным канонам был никем. И сколько не кричи халва, от правды никуда не уйдёшь.
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По церковным канонам он и сейчас никто.
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Ну хоть не под анафемой. Получил титул почётного патриарха церкви. Но ему власти хочется. Раньше говорили - гордыня обуяла.
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Дедушку в удаленный скит и наложить строгую схиму. Зажировал однако.
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Все бросили дедушку... Ну, Епифаний канечна молодой, красивый... Да и дед уже в маразм впал... Четверо священников из более 60-ти: епископы проигнорировали приглашение Филарета, - ВВС - Цензор.НЕТ 1249
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А народу в соборе......... ну прям яблоку некуда упасть.
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как тяжело люди расстаются с властью... даже те, кто должен лучше других бороться со своей гордыней
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Томос точно заслуга Філарета? Якщо томос відізвуть, то точно його заслуга буде в цьому.
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Как ни странно это звучит, но единственной всеми признанной и канонической церковью в Украине осталась Церковь московского патриархата.
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ПЦУ теж визнана, поки що тільки Вселенським патріархатом і томос маємо. Будемо сподіватися, що загальноправославне визнання не за горами.
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Бачу що єпископи у своєму виборі мудріші за народ.
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Никак опиум для народа не поделят???
😇
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Мог бы уйти как Любомир Гузар, почитаемым, а уйдет раскольником.
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так собі герой... нічого для себе... служить Господу, як ПОПа Україні...
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91 год старику, а гордыня есть смертный грех. Или он про то не думает?
До этого момента уважал его, а сейчас даже не знаю, что и сказать.
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"Попы больше мерзнут?": почему религиозные организации в Украине получают существенные скидки на тепло
["Попы больше мерзнут?": почему религиозные организации в Украине получают существенные скидки на тепло]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1550751157--popy-bolshe-merznut-pochemu-religioznye-organizatsii-v.html

😇
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беда в том что порошенко как президент все делал для разделения страны и преуспевает в этом в последние дни своих полномочий . кому это выгодно однозначно пете но еще больше путину . подлость именно в том что порошенко делает все это прикрываясь патриотизмом армия мова церковь . эта гнида никогда не любила Украину она любила только власть и деньги . вот почему именно порошенко устраивал путина больше всего . обратите внимание Зеленский собирает представителей разных церквей и обращается к народу с призывом об уважении друг к другу а где в это время Епифаний почему не пришел . еще не один президент не вел себя так мерзко и подло по отношению к победителю на выборах. самое страшное для человека это унижение и нищета. петю уже унизили следующее потеря денег . посмотрите на его осунувшуюся морду там все написано.
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Давайте все сегодня вспомним Макария, хороший человек был.
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Якщо б прийшла хоча б третина єпископів, то Філарет міг би скликати собор без Епіфанія і змінити устав ПЦУ під себе, що привело б до втрати томосу. А так будемо сподіватися, що ця небезпека минула.
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Люди, не розводьте тут срач і не плодіть плітки. Цим ви сприяєте інформаційній війні проти України і її Церкви. Де офіційні заяви про розкол чи про скликання Помісного Собору зі сторони святійшого? Було всього лиш інтерв'ю, де на провокативні питання патріарх дав чіткі та правдиві відповіді (передивіться інтерв'ю, хто бажає). Всього лиш інтерв'ю. Все інше від лукавого. Пургу здійняли журношлюхи, в першу чергу з Г+Г, та підхопили корисні ідіоти. З іншго боку патріарх дійсно ображений невдячністю молодих архієреїв, тих, кого він поставив в архієрейський сан. Вони відчули себе вільними від обов'язку пошановувати свого благодійника. А старцю багато на треба - спілкування, іноді співслужіння, просто повага. Це конфлікт поколінь. Філарет запрошував архієреїв на свято св. Макарія та на бесіду під час святкування. Це звична практика, коли на велике чи престольне свято священники приїзджають один до одного щоб відсвяткувати, спільно відправити літургію і поспілкуватись. Нагадаю, що мощі св. Макарія знаходяться у Володимирівському соборі, тож для українських православних - це велике свято.
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старческий маразм Филарета.., иначе это не назовёшь.
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.
* Зато тепер ми всі знаємо як насправді Філарет "здобував" Томос. *
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Ще б пак, Епіфанушка ставленик Педро-Падло і задовільнився куцим Томосом.
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не переживай, как только Филя концы отдаст - будет у нас и патриарх, и патриархия.

мудрые умеют ждать.
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Ми не судді Патріарху, але гординя і марнославтсво - смертні гріхи.
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Еще лет 15 назад был в Киево -Печерской лавре, так таких vip - иномарок как там разъезжают попы, в Мадриде не видел, этих чертей давно уже там бес попутал, это церковная мафия.
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"В ответ на приглашение на празднование приехали только четыре епископа из более чем 60: архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, а также группа иерархов из бывших приходов УПЦ КП в России митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, его викарий Петр и епископ Адриан."

То есть приехали только те, кто на крючке у РФии. Все ясно с Филаретом. Сдулся дедушка, скоро станет героем РАша СМИ
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Цензор.НЕТФотоОбществоЧетверо священников из более 60-ти: епископы проигнорировали приглашение Филарета, - ВВС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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