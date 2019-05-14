 Российский наемник, уроженец Горловки Варганов, подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины. ФОТО (обновлено)

Об этом сообщила пресс-служба бригады на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что участник незаконных вооруженных формирований пытался скрыто двигаться в сторону позиций подразделения.

"На голосовое предупреждение украинских бойцов остановиться и сложить оружие, горе-боевик открыл огонь по нашим военнослужащим, которые в свою очередь адекватно ответили из равнозначного оружия. Во время непродолжительной перестрелки незваный гость получил ранения. Понимая, что на помощь своих "товарищей" рассчитывать не может, а первую медицинскую помощь будут оказывать как всегда только "злые укропы", он решил героизировать себя и увековечить свою фамилию: засунул гранату под бронежилет в попытке взорвать всех, кто решит приблизиться и попытается помочь несчастному", - говорится в сообщении.

Однако граната сдетонировала раньше, чем боевик запланировал.

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"Если бы погибший меньше верил своим "политрукам" и российским пропагандистским СМИ о "кровожадности бендеровцев" и знал, что всем раненым украинская сторона всегда оказывает медицинскую помощь, соблюдая Женевскую конвенцию, то раненый имел бы все шансы жить дальше", - отмечают бойцы 30-й ОМБр.





Как сообщил позже блогер Necro Mancer, подорвавшим себя наемником оказался уроженец Горловки Константин Варганов.





