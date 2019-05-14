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Все про:боевик (16451) война (3446) граната (669) Донбасс (18544) 30 отдельная механизированная бригада (22) наемники РФ (830)

 Российский наемник, уроженец Горловки Варганов, подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины. ФОТО (обновлено)

В понедельник, 13 мая, бойцы 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского стали свидетелями того, как боевик в Донецкой области подорвался на собственной гранате.

Об этом сообщила пресс-служба бригады на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что участник незаконных вооруженных формирований пытался скрыто двигаться в сторону позиций подразделения.

"На голосовое предупреждение украинских бойцов остановиться и сложить оружие, горе-боевик открыл огонь по нашим военнослужащим, которые в свою очередь адекватно ответили из равнозначного оружия. Во время непродолжительной перестрелки незваный гость получил ранения. Понимая, что на помощь своих "товарищей" рассчитывать не может, а первую медицинскую помощь будут оказывать как всегда только "злые укропы", он решил героизировать себя и увековечить свою фамилию: засунул гранату под бронежилет в попытке взорвать всех, кто решит приблизиться и попытается помочь несчастному", - говорится в сообщении.

Однако граната сдетонировала раньше, чем боевик запланировал.

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"Если бы погибший меньше верил своим "политрукам" и российским пропагандистским СМИ о "кровожадности бендеровцев" и знал, что всем раненым украинская сторона всегда оказывает медицинскую помощь, соблюдая Женевскую конвенцию, то раненый имел бы все шансы жить дальше", - отмечают бойцы 30-й ОМБр.

Российский наемник, уроженец Горловки Варганов, подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины 01
Российский наемник, уроженец Горловки Варганов, подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины 02

Как сообщил позже блогер Necro Mancer, подорвавшим себя наемником оказался уроженец Горловки Константин Варганов.

Российский наемник, уроженец Горловки Варганов, подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины 03
Российский наемник, уроженец Горловки Варганов, подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины 04
Российский наемник, уроженец Горловки Варганов, подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины 05

Российский наемник, уроженец Горловки Варганов, подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины 06

Источник: https://censor.net.ua/p3126736
 
   
 Топ комментарии
 
Ай молодец! Зачем так долго ждал? Надо было давно и лучше в кругу друзей, что бы те по достоинству оценили его подвиг и получили яркий пример для подражания. Российский наемник подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины - Цензор.НЕТ 8625
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упоротый видать наглухо был..
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Можно было и не писать, что издохший - наёмник РФ. Уйобок, который "с целью уничтожить всех вокруг" засунул гранату ПОД бронежилет - однозначно ордынец. ))))
Памятник ему поставьте в виде ватника с головой из говна работы якутского уРодена...
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как говорится Боже дай крепкого здоровья всем погибшим за Наваросию
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Назвать именем хероя бумажный кораблик и пустить по центральной канализации Луганска.
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канализация не бывает центральной. Центральным может быть коллектор. Поэтому, как говорится, канализационный коллектор ему пухом.
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Гранату сэкономили и на этом спасибо.
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А может и не сэкономили. Кто же теперь признается.
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))) а нельзя что бы они как то в связке взрывались
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і московит і попочлєнєц-підухловне стадо.а так- сірі ворони.
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Пьяненьки сепар с гранатой игрался,
Крикнули "Хальт!"-он и взорвался.. Російський найманець підірвав себе гранатою, коли його оточили українські воїни - Цензор.НЕТ 8122
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Та и не могли пострадать. Это ж додуматься засунуть гранату под броник! 😁
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Замечательно.
На трупы опущенцев можно смотреть вечно.
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теперь поцреарх Гундяй просто обязан канонизировать хероя
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Не то чтоб я был спец в гранатах, но разве засовывать гранату под бронежилет - не глупо если хочешь кого-то убить? Жилет же остановит взрывную волну и большинство осколков.
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ну версии разные может он ее спрятать хотел чтобы не нашли
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Чека зажата между телом и броней. Подошедшие начнут снимать броник- граната взорвется. Но не срослось...
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в тексте нормально пояснили - он засунул гранату под бронежилет, чтобы она сдетонировала, когда ему захотят помочь и снимут бронежилет.

Хотел так наказать тех кто его захочет от ранений спасти.

такой молодой дурак.. москвич.. мог бы жить и жить..

капец.
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тут написано что это "уроженец Горловки Константин Варганов"
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На скрине его страницы написано что с Москвы.
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Він бачив, що його одноопполчанє робили з українцямии, катували, знущались..... можливо сам цим займався.. Вирішив, що і з ним так само вчинять..
НЕ ШКОДА.
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а сдался бы в плен ... отведал бы жаренных снигирей от пуза... опять же экскурсии... на распятых мальчиков ходил бы смотреть
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Вот это молодец, герой! А то потом этого дебила лечи, в тюрьме корми.
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получит хероя дыныры . под плитой железобетонной .
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Вмазаный наверное был, вот и подорвал себя, нарик рашисткий
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Певно багато злочинів скоїв проти українського народу, що зі страху перед справедливою карою вкоротив собі віку.
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На фото красивый. Не весь, но красивый Російський найманець підірвав себе гранатою, коли його оточили українські воїни - Цензор.НЕТ 1423
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"Істинний" словянин на справді чувашо-бурят. Фу, нечисть!
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Иногда так бывало шо особо упоротые сторонники новаросии, которые не знали слов Гимна Украины или неправильно отвечали на приветствие "Слава Украине" при попадании в плен, особенно если єто попадание в плен сопровождалось стрельбой или заверениями шо его вот-вот обменяют и он опять пойдет "косить укроп", находили в карманах незамеченые при обыске гранаты и самоподрывались с криком "За Путина" когда конвоиры отворачивались.
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так це учора була ця ражісна подія)))) мабуть обісралось падло... смерть ворогам України!!!!
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Думаю он был под чем-то. Кто в трезвом уме пойдёт в одиночку в атаку, получит ранение, а затем подорвёт себя?
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Та нем без разницы. Давно предлагаю им туда время от времени пару цистерн водяры подкидывать. Для начала подкидывать нормальную водку, чтобы страх потеряли, а потом можно с метиловым спиртиком.
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Пропоную всім найманцям ДНР та ЛНР так саме зробити
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Все найманці должны стать героями, которые подорвались, но не сдались Російський найманець підірвав себе гранатою, коли його оточили українські воїни - Цензор.НЕТ 4481
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Конечно. С судом вопросы могут быть, а так вопросов нет.
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он решил героизировать себя и увековечить свою фамилию: засунул гранату под бронежилет в попытке взорвать всех, кто решит приблизиться и попытается помочь несчастному"

он был дурак, что-ли ? Російський найманець підірвав себе гранатою, коли його оточили українські воїни - Цензор.НЕТ 7825
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Конечно, дурак. Был бы умный, сидел бы дома.
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настоящий,колерованый сепар:шоб подорвать УКРОВ-засунул гранату себе под броник.
Л.логика...
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Люди же не пострадали в этом проишествии ? ну и здорово)
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Так даже лучше. Вообще в идеале всем любителям рюзкого мира надо самовыпилиться.
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Скорее всего в этого нелюдя, руки по локти были залиты украинской кровью убитых . И этот террорист хорошо понимал что за его страшные преступления ему не будет прощения. Да и как и вся продажная прокремлёвская нечисть, а она поголовно настолько продажная как и трусливая. Вот и покончил себя и свою мерзкую душонку предателя. Да и их фюрер фашист ..уйло наобещал таким своим кровавым опричникам за массовые убийства место в Раю, вот он и повелся.
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Вот уже и геройски погибший впопучленец
подоспел.
А вы мне говорите что цензор не лентасру
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Сосед версию озвучил. Не хотел ушлепок что бы на палке вместо дидов пронесли. Сосед МЧС (бывший взрывотехник) ну такой изобретательный.....
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22 роки, чим йому Україна так завинила?
прикопали москаля край дороги,
видно руки, видно ноги, видно роги
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как бы эту идею (самоподрыв гранатой) внедрить в массы вояк республик? Увидел: ПС, ВСУ, Натовца,хунтовца, бандеровца, и т.д и тут же сигнал в голове - подрыв! Бах и нету.....
и потом скромный некролог - мол не дался живьем, как деды и т.д.
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Хотел открыть пиво, но дёрнул не ту чеку - и стал хероем.
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уроженец Горловки которого наняла Россия воевать на Донбассе наверное самое обьективное название статьи...
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херой раSSії.... буде слухати в "путінскам раю" задорнава і доренка....
я знову ж, в 2797-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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если уроженец с Горловки, значит сепар, а не русский наемник
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Хороший пример для подражания. На учениях все боевики должны проходить занятия по самодрыву с боевыми гранатами.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссийский наемник, уроженец Горловки Варганов, подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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