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Все про:боевик (16451) война (3446) граната (669) Донбасс (18544) 30 отдельная механизированная бригада (22) наемники РФ (830)

 Российский наемник подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины. ФОТО

В понедельник, 13 мая, бойцы 30-й механизированной бригады им. князя Константина Острожского стали свидетелями того, как боевик в Донецкой области подорвался на собственной гранате.

Об этом сообщила пресс-служба бригады на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что участник незаконных вооруженных формирований пытался скрыто двигаться в сторону позиций подразделения.

"На голосовое предупреждение украинских бойцов остановиться и сложить оружие, горе-боевик открыл огонь по нашим военнослужащим, которые в свою очередь адекватно ответили из равнозначного оружия. Во время непродолжительной перестрелки незваный гость получил ранения. Понимая, что на помощь своих "товарищей" рассчитывать не может, а первую медицинскую помощь будут оказывать как всегда только "злые укропы", он решил героизировать себя и увековечить свою фамилию: засунул гранату под бронежилет в попытке взорвать всех, кто решит приблизиться и попытается помочь несчастному", - говорится в сообщении.

Однако граната сдетонировала раньше, чем боевик запланировал.

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"Если бы погибший меньше верил своим "политрукам" и российским пропагандистским СМИ о "кровожадности бендеровцев" и знал, что всем раненым украинская сторона всегда оказывает медицинскую помощь, соблюдая Женевскую конвенцию, то раненый имел бы все шансы жить дальше", - отмечают бойцы 30-й ОМБр.

Российский наемник подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины 01
Российский наемник подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины 02

Российский наемник подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины 03

Источник: https://censor.net.ua/p3126736
 
   
 Топ комментарии
 
Ай молодец! Зачем так долго ждал? Надо было давно и лучше в кругу друзей, что бы те по достоинству оценили его подвиг и получили яркий пример для подражания. Российский наемник подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины - Цензор.НЕТ 8625
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Совет форумчанПравила форума
 
Это хорошо , что сам подорвался, а то бы пэдрячьи суды дали бы ему 3 года тюрьмы и отпустили. Нехрен их брать в плен, потому что наши законы,написанные рептилоидами античеловеческие и антиукраинские и не соответствуют военному времени. Судей и депутатов всех в тюрьмы, там им самое место.
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А твоё место, Ларочка, в сумасшедшем доме. В отдельной камере с мягкими стенками, для особо буйных.
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у нас суды какие угодно - только не пэдрячьи
- портновские
- коломойские
и далее по списку
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хфымилия оккупанта не Матросов случайно? Російський найманець підірвав себе гранатою, коли його оточили українські воїни - Цензор.НЕТ 4764
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Це Дарвін беззаперечно! Гранату під бронік!
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Ймовірно він засунув гранату під бронік і витягнув кільце, а спусковий важіль гранати буде притиснутий бронежилетом і граната вибухне тільки тоді коли з нього будуть знімати цей бронежилет.
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Можливо так він і хотів. Але вийшло набагато більш епічно.
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бессмертный полк имение фельдмаршала захерченка принял новобранца
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Ай молодец! Зачем так долго ждал? Надо было давно и лучше в кругу друзей, что бы те по достоинству оценили его подвиг и получили яркий пример для подражания. Российский наемник подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины - Цензор.НЕТ 8625
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Правильно сделал. Сталинский приказ № 227 "ни шагу назад!" никто не отменял.
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До Зе, хотел донести новость, что прекратил стрелять.
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Серьезная и глубокая программа новоизбранного по прекращению войны
"Нужно прекратить огонь прежде всего, просто прекратить стрелять... Нужно просто это прекратить максимально, как только можно, вот и все. Я вам это говорю по-человечески".(с)
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А нафіга, епічний ідіот, надивився фільмів мабуть
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А я б на місці Зеленського заснував допомогу близьким всіх хто так вирішить в історію вляпатись, і видавав безплатно гранату..
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Зебоба своих не бросает? Ты уже свой? Російський найманець підірвав себе гранатою, коли його оточили українські воїни - Цензор.НЕТ 6391
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Пропаганда там всегда на высоте была...
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просто граната была кацапская бракованная, он её метнуть хотел
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боялся что бендеровцы его ливер продатут пиндосам.
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А где-то в нете проскакивало, что им подсовывают типа радиоуправляемые боеприпасы.
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То может наши и засунули ему гранату😁😁😁
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В "іншому місці" досить і запала УЗРГМ. Російський найманець підірвав себе гранатою, коли його оточили українські воїни - Цензор.НЕТ 7344
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у вас такий прапор- але приємно шо ви наш
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Ну хоч добривом стане як людиною не став, можна буде бурячки в отой чорнозем посадити.
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нужно только, чтобы все последовали его, несомненно героическому примеру, можно только долго не тянут и совершить этот подвиг сразу после присяги...
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Можно и до присяги, а лучше - вместо присяги.
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гускіє нє сдаюцца.. Якби не підірвався дурень сам, то це могли б зробити з ним або салдати НАТО , або злиє бандєровци.. Правий сектор - або ж розіп'яв би його, або б запінив - там більш бережні до витрати ***********.. Що зробили б з утилізованим голі афроамериканці , злізши з танків - гріх і подумати..
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Тут поднялся галдёж и лай ... (c) Какой бы он не был, a себя взорвать не каждый решится. Статья гнилая и комменты гнилые.
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Статья гнилая и комменты гнилые./ разъясняет воюющей стране гниль дезертирная хренландская, власовская.
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пока вы, кацапы, не начнете ценить жизни свои и окружающих, так и будете жить изгоями и в говне. Я где-то читал, что в ЦАХАЛе солдат изначально настраивают, что в плену бессмысленно геройствовать не надо, а надо всячески стараться выжить, даже слив противнику какую-то информацию. И теперь сравни успехи армии Израиля и "успехи" разного мусора, который убивает себя ради идиотских идей.
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аж не віриться шо десь іде війна . весна гарно так кругом і тут цей убієнний непонятно за шо.
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Близький той час коли"Цензор" буде розповідати про "героїв Новоросії" не завуальовано,як зараз,а прямо й "щиро"!
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Упоротый донбасенышь сделал сам свой выбор и мы этот выбор уважаем и даже приветствуем. Каждый кацап имеет право на самоутилизацию.
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Герой или фанатик? Во всяком случае, жаждой наживы это не объяснишь.
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Это Секта. Впрочем как вариант он возможно думал что в плену ему вырежут на лбу трызуб и кастрируют. Пропаганда в Дыре огого.
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Но ведь далеко не все попадающие в наш плен так делают.
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Надо сразу было так сделать, еще в 14-ом, себе и другим меньше б проблем устроил, конец все равно ведь предрешен был
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Молодец, хороший сектант! Не увидит как от него откажутся РФ, мать, отец, дети и жена)))
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Скоро в казармах и дембельских альбомах ************ аник-воинов:

ПАааагиб не в дни вАаайны,
ПАгииииб он в мирный чАааас,
Когда свиное рыло
Сунул на дАмбааас!...
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Мне жаль эту жертву телевизора.. За нахождение в плену, ему бы вероятно дали 20 лет лесозаготовок.
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это не жертва кацапского телевизора, это конкретный ****** путинга.
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Молодец жальне подорвал себя в кругу друзей и адептов Русскаво мира!
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А вы понимаете, что у них в голове?
Вернём Донбасс в состав Украины?
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Донбас - звичайно. Це наша територiя. А щодо жителiв ОРДЛО - тут можливi рiзнi варiанти...
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Ага. И их куда денешь? Лишишь граждан избирательного права?
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Иногда значит и вражеская пропаганда приносит пользу.
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Наверно бюст на родине героя поставят (в Якутии, из природного материла) Російський найманець підірвав себе гранатою, коли його оточили українські воїни - Цензор.НЕТ 760
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Вот если бы все сепары и наёмники так делали, то нашим бы не пришлось "соблюдать женевскую конвенцию", а затем отпускать эту мразь....
Я лично, когда воевал 2 года там, расстреливал сепарню... Так лучше, дешевле и честнее перед памятью наших зверски убитых героев.
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Во дурак, надо было не под броник, а проглотить хотя бы
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Наші воїни піймали дурачка та й вирішили зробить шмякі-бум щоб інші не лізли. Засунули гранату й відпустили))))) .....
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он что сам ишол??

по рассказу вроде сам.

обкурился??
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Граната может бьіть непроизвольно взорвалась, но все, теперь он герой навека. Мало кто знает , что последнимьі словами А Матросова бьіли:"Проклятьій гололед!"
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он решил героизировать себя и увековечить свою фамилию: засунул гранату под бронежилет в попытке взорвать всех, кто решит приблизитьсяИсточник:https://censor.net.ua/p3126736
Чи він себе героізував, а от ви його зробили героем серед свої це точно! Молодці! Геніально!
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Получит орден имени Дарвина посмертно.
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Тень мальчика в трусиках висит над попочленцами. Кому охота быть распятым в нижнем белье, а тем более получить в отверстие монтажную пену? Пральна сделал вояка уев.
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Можно было и не писать, что издохший - наёмник РФ. Уйобок, который "с целью уничтожить всех вокруг" засунул гранату ПОД бронежилет - однозначно ордынец. ))))
Памятник ему поставьте в виде ватника с головой из говна работы якутского уРодена...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссийский наемник подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины. ФОТО
 
 
 
 
 
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