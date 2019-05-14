 Российский наемник подорвал себя гранатой, когда его окружили украинские воины. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба бригады на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что участник незаконных вооруженных формирований пытался скрыто двигаться в сторону позиций подразделения.
"На голосовое предупреждение украинских бойцов остановиться и сложить оружие, горе-боевик открыл огонь по нашим военнослужащим, которые в свою очередь адекватно ответили из равнозначного оружия. Во время непродолжительной перестрелки незваный гость получил ранения. Понимая, что на помощь своих "товарищей" рассчитывать не может, а первую медицинскую помощь будут оказывать как всегда только "злые укропы", он решил героизировать себя и увековечить свою фамилию: засунул гранату под бронежилет в попытке взорвать всех, кто решит приблизиться и попытается помочь несчастному", - говорится в сообщении.
Однако граната сдетонировала раньше, чем боевик запланировал.
"Если бы погибший меньше верил своим "политрукам" и российским пропагандистским СМИ о "кровожадности бендеровцев" и знал, что всем раненым украинская сторона всегда оказывает медицинскую помощь, соблюдая Женевскую конвенцию, то раненый имел бы все шансы жить дальше", - отмечают бойцы 30-й ОМБр.
- портновские
- коломойские
и далее по списку
"Нужно прекратить огонь прежде всего, просто прекратить стрелять... Нужно просто это прекратить максимально, как только можно, вот и все. Я вам это говорю по-человечески".(с)
ПАааагиб не в дни вАаайны,
ПАгииииб он в мирный чАааас,
Когда свиное рыло
Сунул на дАмбааас!...
Вернём Донбасс в состав Украины?
Я лично, когда воевал 2 года там, расстреливал сепарню... Так лучше, дешевле и честнее перед памятью наших зверски убитых героев.
по рассказу вроде сам.
обкурился??
Чи він себе героізував, а от ви його зробили героем серед свої це точно! Молодці! Геніально!
Памятник ему поставьте в виде ватника с головой из говна работы якутского уРодена...