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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 "Киевавтодор" обещает до блеска вымыть улицы столицы с помощью шампуня и новых многофункциональных машин FordTrucks. ФОТОрепортаж

Работники столичного автодора начали применять моющие средства для мытья дорожного покрытия и обещают продемонстрировать первый результат уже ко Дню Киева 26 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Киевавтодора" в Facebook.

Отмечается, что в конце прошлого года "Киевавтодор" закупил для дорожно-эксплуатационных предприятий корпорации 3 новые многофункциональные машины FordTrucks с установками Rasco, которые в зимний период уже использовались дорожниками для распределения жидких хлоридов, а сейчас весной и летом - как поливомоечные машины.

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"Одной из "изюминок" новых машин является возможность выполнения мытья улиц с применением моющих средств. Такое генеральную уборку целесообразно выполнять, в первую очередь, после зимнего периода, поскольку моющие средства активно удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов и остатки хлоридов", - говорится в сообщении предприятия.

По словам дорожников, уже проведены тестовые "заезды" и разработан график работ по мойке с помощью моющих средств на основных магистралях центральной части города.

"Такое нововведение позволит жителям и гостям столицы встретить День Киева в чистоте, а также быстро и качественно убрать проезжую часть после проведения праздничных мероприятий", - добавили в "Киевавтодоре".

Киевавтодор обещает до блеска вымыть улицы столицы с помощью шампуня и новых многофункциональных машин FordTrucks 01
Киевавтодор обещает до блеска вымыть улицы столицы с помощью шампуня и новых многофункциональных машин FordTrucks 02
Киевавтодор обещает до блеска вымыть улицы столицы с помощью шампуня и новых многофункциональных машин FordTrucks 03
Киевавтодор обещает до блеска вымыть улицы столицы с помощью шампуня и новых многофункциональных машин FordTrucks 04

Киевавтодор обещает до блеска вымыть улицы столицы с помощью шампуня и новых многофункциональных машин FordTrucks 05

Источник: https://censor.net.ua/p3126716
 
   
 Топ комментарии
 
дороги бы сделали..для начала..
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А шо, на Борщаге уже проспекты залатали? Как после бомбежки. Непонятно, где война идет. И на Отрадном то-же самое. Нивки, Виноградарь...
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Піна зараз в дефіциті (її на озброєння хлопцям в ЗСУ постачають, щоб було чим ватницям задувати)! "Київавтодор" обіцяє до блиску вимити вулиці столиці за допомогою шампуню і нових багатофункціональних машин FordTrucks - Цензор.НЕТ 7033
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ну так а зачем показывать гостям столицы грязные ямы?
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Добрый день, Украина!
Как посещаю Киев - сразу грустно. Сначало убрать горы прибордюрного песка и мусора, а за тем ликвидировать ямы! Ну почему у Вас, все так сложно??? Ведь это не фронт, не сложная экономика и высшая математика.
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Мыть или не мыть, вот в чем вопрос? (Наш Вильям понимаете Шекспир)
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а шо, основные магистрали Киева, которые будут мыть, не сделаны?? или нельзя начинать мыть дороги до тех пор пока не залатают последнюю яму на задворках борщаговки??
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Нет, просто нужно тролить - ВЕЗДЕ ЗРАДА.
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не, у нас одни победы..как в КНДР..только зраднюки всё портят..в лагеря их..
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А шо, на Борщаге уже проспекты залатали? Как после бомбежки. Непонятно, где война идет. И на Отрадном то-же самое. Нивки, Виноградарь...
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а наличие ям на Отрадном каким-то образом отменяет необходимость мыть дороги в центре?? да, и если непонятно где война - всегда есть возможность съездить и посмотреть где война и в чем отличие войны от ям на дорогах на Нивках.. зажрались ппц
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1) почему наличие первоочередных задач должно мешать исполнению второстепенных?
2) ремонт дорог в принципе не является первоочередной задачей при войне в стране и т.д., т.е. по вашему принципу ремонтировать дороги не следует вообще до окончания войны
3) еще не факт, что ремонт дороги на борщаге является первоочередной задачей в сравнении с чистотой дороги в центре города. это вопрос спорный конечно, но вот лично я никогда не видел дорог на борщаге и, даст бог, никогда не увижу, а вот по основным магистралям езжу постоянно, так что именно они для меня первоочередные.
4) финансовые затраты на закупку моющих средств для уже имеющейся техники - крайне незатратное мероприятие в сравнении с ремонтом дорог.
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1. Если гниют уши, то хорошая причёска не сильно поможет..
2. "По вашему принципу"..? Когда я такое озвучивал..?

3. Чем этот подход отличается от кацапского, когда марафетят фасады, но при этом не разгребают мусор во дворах..? Может жители той же Борщаги не платят дорожный сбор..?
4. См. пункт 1.
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Я покупаю бензин. С него исправно снимают дорожный сбор. Дорог нет. В чем я зажрался?
И как можно заочно определить, что человек не видел войны? Телепатия?
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Вы, вероятно, живёте в другом Киеве..
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Я не знаю какие именно расширители сознания вы употребляете..
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Ви, напевно, не знайомі з таким терміном, як "пріоритет"! Пріоритет - слово іншомовного походження, що означає 'першість у чомусь', 'переважне право, переважне значення чогось (якщо КМДА офіційно заявляє про недостатність коштів для вирішення питання стану і якості доріг, то постає питання до даного випадку: "Це марнотратство, чи просто хтось знайшов "ничку" для відкатів?")
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Главное, лохотрату байки про шампуни рассказать.
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Ага и главное ни один дебил не задумается, что это полный идиотизм. "Київавтодор" обіцяє до блиску вимити вулиці столиці за допомогою шампуню і нових багатофункціональних машин FordTrucks - Цензор.НЕТ 4971 Это же сколько воды надо вылить, что бы грязь с полотна дороги смыть. Но самое главное, куда эта грязь денется? В ливневку? А вот "тупые" немцы просто "пылесосами" подметают. А с шампунем только THW (это типа МЧС) дорогу моют, ну или пожарные, после ликвидации последствий ДТП или просто после разлива нефтепродуктов или химикалий. Но очень редко.
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У твого села є голова, з цими питаннями до нього. До речі яка назва села?
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так и представил себе Голову рачки с тряпкой на дороге.
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Все в Украине делается через жопу . Посмотрите на последнию фотографию . Там лежит мусор , его сначала надо убрать пылесосом , а потом уже дорогу мыть.
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А зачем после пылесоса дорогу мыть? С этим и дожди не плохо справляются. Или в Норвегии тоже принято деньги на ветер выбрасывать? В Германии только после каких то разливов химии или нефтепродуктов моют и то локально. Ну ещё бывает после массовых гуляний.
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Где можно прочесть информацию о химическом составе этого моющего средства? Санитарный паспорт на этот шампунь хотелось бы увидеть.
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прям тут на цензоре, в комментариях. Да.
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Зачем прямо тут?
Достаточно было просто указать название шампуня.
Ведь название поливочной техники упоминается, а про шампунь забыли.
В Киеве, кроме здоровых людей живут люди с индивидуальной неперенгосимостью.
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так не надо асфальт лизать после мойки...
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Я вам сейчас страшную тайну открою.
Киевляне будет вдыхать этот шампунь в виде частиц пыли, которые образуются после высыхания не до конца смытого шампуня и растирания его в пыль колёсами автомобилей.
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Вот этого реально не хвататет. Улицы пильные, и грязные. "Поливалки" лет 15 не видел.
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При Омельченко последние допиливали. Хотя какой то парк еще был и есть, при горении торфяков, вывозили пару машин курсировать городом.
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Ямы, падлы, залатайте! Шоб вам этим шампунем каталки больничные мыли!
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напоследок можно и бордюры шоколадом намазать.
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нинада. у 73% шоколадная непереносимость. "Київавтодор" обіцяє до блиску вимити вулиці столиці за допомогою шампуню і нових багатофункціональних машин FordTrucks - Цензор.НЕТ 6099
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а это мона морды шикаладникам намазать - чтоб знать каво бить
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какая то поливалка, а чем она моет или только спереди приспособление для нанесения шампуня ?
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ага. на второй фотке за ней две машины, что трут. а в четвёртой - бригадир и кофемашина. "Київавтодор" обіцяє до блиску вимити вулиці столиці за допомогою шампуню і нових багатофункціональних машин FordTrucks - Цензор.НЕТ 6610
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Любая уборка начинается сверху вниз. Сначала крыши, потом фасады, и в последнюю очередь дороги.
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Це буде після кожного проїзду зебіла миття доріг із шампунем чи одноразова акція???
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На проспекте Вернадского положили новый афальт на тротуарах. Так было красиво, а уже через месяц он весь в каких-то пятнах, как пивом залили...
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отмойте репутацыю кличку ентим немецким шампунем, купленным по 10 кратной цене через празоро.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Киевавтодор" обещает до блеска вымыть улицы столицы с помощью шампуня и новых многофункциональных машин FordTrucks. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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