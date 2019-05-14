 "Киевавтодор" обещает до блеска вымыть улицы столицы с помощью шампуня и новых многофункциональных машин FordTrucks. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Киевавтодора" в Facebook.
Отмечается, что в конце прошлого года "Киевавтодор" закупил для дорожно-эксплуатационных предприятий корпорации 3 новые многофункциональные машины FordTrucks с установками Rasco, которые в зимний период уже использовались дорожниками для распределения жидких хлоридов, а сейчас весной и летом - как поливомоечные машины.
"Одной из "изюминок" новых машин является возможность выполнения мытья улиц с применением моющих средств. Такое генеральную уборку целесообразно выполнять, в первую очередь, после зимнего периода, поскольку моющие средства активно удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов и остатки хлоридов", - говорится в сообщении предприятия.
По словам дорожников, уже проведены тестовые "заезды" и разработан график работ по мойке с помощью моющих средств на основных магистралях центральной части города.
"Такое нововведение позволит жителям и гостям столицы встретить День Киева в чистоте, а также быстро и качественно убрать проезжую часть после проведения праздничных мероприятий", - добавили в "Киевавтодоре".
Как посещаю Киев - сразу грустно. Сначало убрать горы прибордюрного песка и мусора, а за тем ликвидировать ямы! Ну почему у Вас, все так сложно??? Ведь это не фронт, не сложная экономика и высшая математика.
2) ремонт дорог в принципе не является первоочередной задачей при войне в стране и т.д., т.е. по вашему принципу ремонтировать дороги не следует вообще до окончания войны
3) еще не факт, что ремонт дороги на борщаге является первоочередной задачей в сравнении с чистотой дороги в центре города. это вопрос спорный конечно, но вот лично я никогда не видел дорог на борщаге и, даст бог, никогда не увижу, а вот по основным магистралям езжу постоянно, так что именно они для меня первоочередные.
4) финансовые затраты на закупку моющих средств для уже имеющейся техники - крайне незатратное мероприятие в сравнении с ремонтом дорог.
2. "По вашему принципу"..? Когда я такое озвучивал..?
3. Чем этот подход отличается от кацапского, когда марафетят фасады, но при этом не разгребают мусор во дворах..? Может жители той же Борщаги не платят дорожный сбор..?
4. См. пункт 1.
И как можно заочно определить, что человек не видел войны? Телепатия?
Достаточно было просто указать название шампуня.
Ведь название поливочной техники упоминается, а про шампунь забыли.
В Киеве, кроме здоровых людей живут люди с индивидуальной неперенгосимостью.
Киевляне будет вдыхать этот шампунь в виде частиц пыли, которые образуются после высыхания не до конца смытого шампуня и растирания его в пыль колёсами автомобилей.