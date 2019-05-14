 СБУ и Нацполиция разоблачили банду безработных, занимавшихся изготовлением фальшивых долларов и гривен. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, по данным ведомства, оперативники спецслужбы установили, что трое безработных жителей Краматорска и Бердянска наладили массовое производство фальшивых долларов США и украинских гривен.

За поддельные средства злоумышленники приобрели автомобили и пытались купить недвижимость в Запорожской и Донецкой областях. Подделки они также реализовывали "клиентам".

Сотрудники СБ Украины задокументировали факт продажи злоумышленниками 39 фальшивых купюр номиналом сто долларов США.

По заказу фальшивомонетчики могли изготовить любую партию подделок, используя материалы, максимально похожие на настоящие.

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Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли поддельные средства, оборудование для печати фальшивых купюр и денежное клише для изготовления подделок.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.