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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Бердянск (160) Краматорск (1847) СБУ (13447) фальшивомонетчики (64)

 СБУ и Нацполиция разоблачили банду безработных, занимавшихся изготовлением фальшивых долларов и гривен. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к Операции Объединенных сил прекратили деятельность группировки, которая специализировалась на изготовлении фальшивых купюр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, по данным ведомства, оперативники спецслужбы установили, что трое безработных жителей Краматорска и Бердянска наладили массовое производство фальшивых долларов США и украинских гривен.

За поддельные средства злоумышленники приобрели автомобили и пытались купить недвижимость в Запорожской и Донецкой областях. Подделки они также реализовывали "клиентам".

СБУ и Нацполиция разоблачили банду безработных, занимавшихся изготовлением фальшивых долларов и гривен 01

Сотрудники СБ Украины задокументировали факт продажи злоумышленниками 39 фальшивых купюр номиналом сто долларов США.

По заказу фальшивомонетчики могли изготовить любую партию подделок, используя материалы, максимально похожие на настоящие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Банда фальшивомонетчиков задержана в Запорожской области, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли поддельные средства, оборудование для печати фальшивых купюр и денежное клише для изготовления подделок.

СБУ и Нацполиция разоблачили банду безработных, занимавшихся изготовлением фальшивых долларов и гривен 02

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

Источник: https://censor.net.ua/p3126712
 
 
 Топ комментарии
 
хе-хе)) "банда безработных"...а зРада это банда работающих? СБУ и Нацполиция разоблачили банду безработных, занимавшихся изготовлением фальшивых долларов и гривен - Цензор.НЕТ 8665
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не безработные, а самозанятые СБУ и Нацполиция разоблачили банду безработных, занимавшихся изготовлением фальшивых долларов и гривен - Цензор.НЕТ 6995
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Ссылка на СБУ не открывается. Так что тут под вопросом. А вот в мастерах с цензора, я не сомневаюсь.
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хе-хе)) "банда безработных"...а зРада это банда работающих?
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так ,а шо им делать,если работы нету СБУ і Нацполіція викрили банду безробітних, які виготовляли фальшиві долари і гривні - Цензор.НЕТ 5565деньги же надо где то брать, они от сырости не заводятся СБУ і Нацполіція викрили банду безробітних, які виготовляли фальшиві долари і гривні - Цензор.НЕТ 7823
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А на фото це що реклама продукції та печатного станка з Аліекспрес?
Шановні безробітні та роботяги, які тільки мріють жити безробітними! Замовляйте, доставка з Китаю безкоштовно!
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А що їм ще робити? (Будки інші вже будують...) СБУ і Нацполіція викрили банду безробітних, які виготовляли фальшиві долари і гривні - Цензор.НЕТ 4552
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"...банду безробітних..." - очередной перл журнашлюхокопипастеров совместно с сбу (*********)
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Ссылка на СБУ не открывается. Так что тут под вопросом. А вот в мастерах с цензора, я не сомневаюсь.
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"Банда Безработных"... А-А-а-а! Квартал-95 нервно курит в сторонке!
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Оце тепер таке безробіття в Україні СБУ і Нацполіція викрили банду безробітних, які виготовляли фальшиві долари і гривні - Цензор.НЕТ 2487 А могли би закликати до репресій порохоботів на Цензорі СБУ і Нацполіція викрили банду безробітних, які виготовляли фальшиві долари і гривні - Цензор.НЕТ 747
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Какие у нас талантливые безработные! Ну куда смотрят работодатели, мать их?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ и Нацполиция разоблачили банду безработных, занимавшихся изготовлением фальшивых долларов и гривен. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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