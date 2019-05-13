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 Общество, Фоторепортаж
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 Около 240 военнослужащих пройдут курс психологического восстановления, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В рамках реализации Программы психологических тренингов "Путь из боя домой" началось проведение семинаров с военнослужащими - участниками боевых действий, которые планируют уйти в запас или отставку.

Указанная программа осуществляется при поддержке Офиса НАТО в Украине с привлечением специалистов общественной организации "Лига офицеров", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. Курс семинаров рассчитан на май-июнь текущего года и должен охватить около 240 военнослужащих определенных воинских частей Вооруженных сил Украины.

Следует отметить, что содержательная часть тренингов направлена ​​на преодоление последствий поствоенного синдрома. Это способствует не только восстановлению психического здоровья военнослужащих - участников боевых действий, но и в определенной степени создает надлежащие условия для облегчения процессов их адаптации к условиям общественной жизни после увольнения с военной службы.

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К проведению тренингов привлечены военные психологи, деятельность которых координирует Главное управление морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.

В министерстве напоминают, что в Вооруженных силах Украины продолжается активная работа по разработке и внедрению эффективной системы психологической реабилитации всех категорий военнослужащих - участников боевых действий.

Около 240 военнослужащих пройдут курс психологического восстановления, - Минобороны 01

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Около 240 военнослужащих пройдут курс психологического восстановления, - Минобороны 02
Около 240 военнослужащих пройдут курс психологического восстановления, - Минобороны 03
Фото: mil.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3126678
 
   
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я даже не сомневаюсь, что Разумков убедит их в том, что они стреляли в свой народ,

а Апаршин докажет, что они растратили дорогие патроны
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Тю, так Ви з моєю землячкою одного шоколада,нє? 🤔
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Ти,Клавка, сірники б їм порахувати порекомендовала б? Screenshot показати?
🤗
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Один знакомый следователь ездил ещё при Яныке в Киев повышать квалификацию: занятия, экзамены, всё такое... Но самым светлым пятном во всей этой истории было посещение комнаты для релаксации: удобное кресло, полумрак, приятная музыка и... женщина, приносящая по требованию зелёный чай. Глядя на фото просто плакать хочется - какой-то галимый совок. Надеюсь хоть в психологи баб красивых нанять догадались.
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Цензор.НЕТФотоОбществоОколо 240 военнослужащих пройдут курс психологического восстановления, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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