 Около 240 военнослужащих пройдут курс психологического восстановления, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Указанная программа осуществляется при поддержке Офиса НАТО в Украине с привлечением специалистов общественной организации "Лига офицеров", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. Курс семинаров рассчитан на май-июнь текущего года и должен охватить около 240 военнослужащих определенных воинских частей Вооруженных сил Украины.

Следует отметить, что содержательная часть тренингов направлена ​​на преодоление последствий поствоенного синдрома. Это способствует не только восстановлению психического здоровья военнослужащих - участников боевых действий, но и в определенной степени создает надлежащие условия для облегчения процессов их адаптации к условиям общественной жизни после увольнения с военной службы.

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К проведению тренингов привлечены военные психологи, деятельность которых координирует Главное управление морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.

В министерстве напоминают, что в Вооруженных силах Украины продолжается активная работа по разработке и внедрению эффективной системы психологической реабилитации всех категорий военнослужащих - участников боевых действий.

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Фото: mil.gov.ua

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