 Около 240 военнослужащих пройдут курс психологического восстановления, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Указанная программа осуществляется при поддержке Офиса НАТО в Украине с привлечением специалистов общественной организации "Лига офицеров", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. Курс семинаров рассчитан на май-июнь текущего года и должен охватить около 240 военнослужащих определенных воинских частей Вооруженных сил Украины.
Следует отметить, что содержательная часть тренингов направлена на преодоление последствий поствоенного синдрома. Это способствует не только восстановлению психического здоровья военнослужащих - участников боевых действий, но и в определенной степени создает надлежащие условия для облегчения процессов их адаптации к условиям общественной жизни после увольнения с военной службы.
К проведению тренингов привлечены военные психологи, деятельность которых координирует Главное управление морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины.
В министерстве напоминают, что в Вооруженных силах Украины продолжается активная работа по разработке и внедрению эффективной системы психологической реабилитации всех категорий военнослужащих - участников боевых действий.
а Апаршин докажет, что они растратили дорогие патроны
🤗