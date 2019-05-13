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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:БТИ (29) взятка (4523) Киев (17492) Нацполиция (9397)

 На взятке в $2 тысячи задержан чиновник БТИ Киева, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Неправомерную выгоду правонарушитель требовал и получил за снятие ареста с двух квартир в столице. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Оперативники управления защиты экономики в Киеве совместно со следователями Главного управления полиции Киева под процессуальным руководством столичной прокуратуры задокументировали преступную деятельность должностного лица коммунального предприятия Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

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Было установлено, что за снятие ареста с имущества гражданина, наложенного в 2011 году, и выдачу выписки из реестра об отсутствии обременений на недвижимое имущество чиновник требовал 2 тысячи долларов США.

Средства получал в два этапа.

Сегодня, 13 мая, во время получения неправомерной выгоды коммунальщик был задержан сотрудниками полиции и прокуратуры.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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На взятке в $2 тысячи задержан чиновник БТИ Киева, - Нацполиция 01

На взятке в $2 тысячи задержан чиновник БТИ Киева, - Нацполиция 02
На взятке в $2 тысячи задержан чиновник БТИ Киева, - Нацполиция 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3126659
 
 
 Топ комментарии
 
Ничо так ремонт в БТИ забацали. Куда тем поликлиникам
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Мышиная возня На взятке в $2 тысячи задержан чиновник БТИ Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 981!!! Две штуки баксов. А сегодня1 3.05.18 "НБУ програв апеляцію за позовом екс-співвласника ПриватБанку". тут тебе не две штуки зелени! Где там лучший глава НБУ всех времен и народов? Как ей там в Лондоне живется?
На взятке в $2 тысячи задержан чиновник БТИ Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1080
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В таких новостях не хватает Китайского продолжения, он будет расстрелян в течении месяца, семья потеряет все имущество... На взятке в $2 тысячи задержан чиновник БТИ Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1202
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Ничо так ремонт в БТИ забацали. Куда тем поликлиникам
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Когда их будут сажать и они не смогут откупаться. Скоро кловун булаву возьмет и сразу судебную реформу проведет!

На взятке в $2 тысячи задержан чиновник БТИ Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7235
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БТИ?? В Киеве??? Та то ему чаевые кинули, взятки у них другие..
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Ага! Стал бы кто-то за такие копейки рисковать
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Мышиная возня На взятке в $2 тысячи задержан чиновник БТИ Киева, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 981!!! Две штуки баксов. А сегодня1 3.05.18 "НБУ програв апеляцію за позовом екс-співвласника ПриватБанку". тут тебе не две штуки зелени! Где там лучший глава НБУ всех времен и народов? Как ей там в Лондоне живется?

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Да нехреново ей там живётся !
Каждое утро просыпается и первым делом Пэдро благодарит , а уже потом на золотой унитаз .
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2000 дол. это целая жизнь 3-х пенсионеров до смерти при их 1450грн. в месяц
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Да ты шо.Надо же,предотвратили отжим квартир у законных владельцев?Первый раз такое вижу.Обычно быстро снимают арест под нужное заседание суда,на которое владельцев квартир приглашают вкидывая им повестки на следующий день после заседания.Или подбрасывая на другие адреса,или печатая в никому неизвестной газете приглашение в суд ответчику,которого якобы не нашли.А тут аж две квартиры не отобрали!Ого!Да ещё и в Киеве...
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В таких новостях не хватает Китайского продолжения, он будет расстрелян в течении месяца, семья потеряет все имущество...
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Якщо порахувати купюри,що лежать на столі,то виходить,що він взяв не 2 т. баксів,а значно більше, десь 4,5 $. Я думаю,що з різницею баксів буде все "путём". Працюють " проФФесіонали".
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уважаемый модер Цензора ..ну как бы слово тысячи уже не в моде как и неофициальные названия для 000 :
кусок
штука
пачка
щас просто добавляют букву - К вместо 000
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке в $2 тысячи задержан чиновник БТИ Киева, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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