 На взятке в $2 тысячи задержан чиновник БТИ Киева, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оперативники управления защиты экономики в Киеве совместно со следователями Главного управления полиции Киева под процессуальным руководством столичной прокуратуры задокументировали преступную деятельность должностного лица коммунального предприятия Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.
Было установлено, что за снятие ареста с имущества гражданина, наложенного в 2011 году, и выдачу выписки из реестра об отсутствии обременений на недвижимое имущество чиновник требовал 2 тысячи долларов США.
Средства получал в два этапа.
Сегодня, 13 мая, во время получения неправомерной выгоды коммунальщик был задержан сотрудниками полиции и прокуратуры.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Каждое утро просыпается и первым делом Пэдро благодарит , а уже потом на золотой унитаз .
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щас просто добавляют букву - К вместо 000