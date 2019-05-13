 Кения может стать еще одной страной, которая признает Голодомор геноцидом украинцев, - Парубий. ФОТОрепортаж

Об этом Парубий заявил во время совместного брифинга с председателем Национальной ассамблеи парламента Республики Кения Джастином Мутури в понедельник в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Господин спикер (парламента Кении. - Ред.) сегодня утром почтил память всех жертв, погибших от Голодомора в Украине. И мы надеемся, господин спикер и все члены делегации донесут к своему народу, к парламентариям (информацию) об одной из наибольших трагедий в истории человечества и в Украине, и Кения станет еще одной страной, которая признает Голодомор геноцидом украинцев", - сказал Парубий.

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Он также выразил заинтересованность в том, чтобы в Украине, в Киеве, было посольство Кении. По словам Парубия, это существенно помогло бы в сотрудничестве между странами.

Председатель Нацассамблеи парламента Кении в свою очередь рассказал, что делегация парламентариев Кении успела посетить исторические места в Киеве.

"Я хочу сказать, что тот опыт, о котором мы узнали во время посещения этих мест, будет долго держаться в нашей памяти. В частности, мы посетили могилу неизвестного солдата. Также мы посетили памятник жертвам Голодомора. Я хочу заверить, что наша делегация, ее члены передадут эти знания, этот опыт своей стране", - отметил Мутури.

Он также заверил, что в кенийском парламенте будет создана группа дружбы с Украиной.

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"Я хочу вас заверить, что мы также собираемся создать в кенийском парламенте группу дружбы с Украиной. Я надеюсь, что этот визит усилит наше сотрудничество. Это поможет нам формировать и согласовывать позиции, которые мы можем затем представлять на разных международных форумах ", - сказал спикер.

Мутури также подчеркнул, что Кения в дальнейшем будет поддерживать суверенитет Украины.

Кроме того, он сообщил, что во время встречи с украинской делегацией парламентарии обсудили ряд направлений сотрудничества между Украиной и Кенией.

Как добавил Парубий, во время встречи обсуждались направления, "начиная от торговли и заканчивая парламентским сотрудничеством".

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Фото Владимира Тарасова

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