 Уроженец Черкасской области задержан в столичном метро с двумя гранатами Ф-1 и тремя запалами к ним, - полиция Киева. ФОТО

Инцидент произошел на территории станции метро "Вокзальная", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Киева. Во время отработки в вестибюле работники отдела превенции управления полиции метрополитена заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал.

Как рассказал начальник управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве Михаил Никонов, правоохранители сразу пригласили мужчину в комнату полиции и во время поверхностного осмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним.

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"Боеприпасы изъяли и направили на экспертное исследование. Злоумышленником оказался 21-летний уроженец Черкасской области, ранее не имевший проблем с законом", - сообщил Никонов.

Следственным отделом управления полиции метрополитена начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы", - добавил Михаил Никонов.

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