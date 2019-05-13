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 Уроженец Черкасской области задержан в столичном метро с двумя гранатами Ф-1 и тремя запалами к ним, - полиция Киева. ФОТО

В вестибюле правоохранители заметили подозрительного мужчину и обнаружили в его сумке боеприпасы. За совершение противоправных действий фигуранту грозит до семи лет заключения.

Инцидент произошел на территории станции метро "Вокзальная", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Киева. Во время отработки в вестибюле работники отдела превенции управления полиции метрополитена заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал.

Как рассказал начальник управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве Михаил Никонов, правоохранители сразу пригласили мужчину в комнату полиции и во время поверхностного осмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним.

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"Боеприпасы изъяли и направили на экспертное исследование. Злоумышленником оказался 21-летний уроженец Черкасской области, ранее не имевший проблем с законом", - сообщил Никонов.

Следственным отделом управления полиции метрополитена начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

"Сейчас правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы", - добавил Михаил Никонов.

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Уроженец Черкасской области задержан в столичном метро с двумя гранатами Ф-1 и тремя запалами к ним, - полиция Киева 01

Источник: https://censor.net.ua/p3126600
 
   
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