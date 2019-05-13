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 Политика Украины
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Все про:долг (1086) Зеленский (1200) списание долгов (12) Гетманцев (7)

 Долга в 7,4 млрд грн, который у Зеленского предлагают списать с ФЛП, не существует. ИНФОГРАФИКА

8 мая представитель команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Данил Гетманцев, который отвечает за экономическое и налоговое направление, заявил, что с физических лиц-предпринимателей могут списать 7,4 млрд гривен ($282,44 млн) задолженности по Единому социальному взносу, накопившуюся с 2016 года, хотя общий налоговый долг ФЛП составляет лишь 2 млрд грн ($76,33 млн).

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, передает Цензор.НЕТ.

Так, платформа проанализировала динамику закрытия ФЛП после 2017 года и рост налогового долга ФЛП перед государственным бюджетом.

Общая задолженность перед государственным бюджетом с момента действия закона выросла всего на 500 млн грн ($19 млн). Общая задолженность на данный момент составляет 2,05 млрд гривен ($78,24 млн).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В команде Зеленского предлагают списать ФОПам 7,4 млрд грн долгов по ЕСВ

Долга в 7,4 млрд грн, который у Зеленского предлагают списать с ФЛП, не существует 01

В то же время, количество ФЛП уменьшилось. Так, с 2017 года прекратили деятельность 300 тысяч предпринимателей.

Кроме того, если учесть только сегмент ФЛП, у которых долг меньше 20 тыс. грн (те, кто не успел закрыть ФЛП за эти два года, и кто не платил ЕСВ все это время), то их задолженность увеличилась лишь на 12 млн грн ($45,8 тыс).

Источник: https://censor.net.ua/p3126581
 
   
 Топ комментарии
 
а шо тут непонятного?? спишут именно 7.4 млрд...
2 млрд грн - с ФОПов.. а 5.4 млрд.грн (это ДВА млрд долларов!) - тех самых, для Бени Коломойского - проведут ему в карман как списание (минус!) из бюджета...


зебилы.. эти 5.4 млрд.грн - ваши пенсии и рост зп))
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Зелень ,как и его т. н. "свита" - трепло
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Долг в 7,4 млрд грн, который у Зеленского предлагают списать с ФЛП, не существует - Цензор.НЕТ 124 Да что такое......... что ни запланируют - либо мимо, либо уже было. Ну если не считать Апаршина креативного.
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аааааааааа, зе-лупа рвется к шприцу, всьо прапала!!!!!!!
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а шо тут непонятного?? спишут именно 7.4 млрд...
2 млрд грн - с ФОПов.. а 5.4 млрд.грн (это ДВА млрд долларов!) - тех самых, для Бени Коломойского - проведут ему в карман как списание (минус!) из бюджета...


зебилы.. эти 5.4 млрд.грн - ваши пенсии и рост зп))
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5.4 млрд.грн это 0.2 млрд долларов. Будут еще искать где ******** списать 50 млрд.
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ааааааааааа, сваравали 5 млрд. далгоффффф!!!!!!!!
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Надо смотреть за движением рук, где то у Бени долгов на 5 млрд....
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тогда спишите Бене несколько миллиардиков.

мы добрые, корочку погрызем и поймем Боргу в 7,4 млрд грн, який у Зеленського пропонують списати з ФОП, не існує - Цензор.НЕТ 9200
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Ой! Так за чий рахунок відновлювали Грушевського?
Скільки отримує воїн на передовій?
Скільки вже тирває АТО/ООС?
...
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Дочитай Абетку до кінця.
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За Грушевского не знаю;
примерно 30к;
есть другие варианты?
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Де ж тут махінації? Боргу в 7,4 млрд грн, який у Зеленського пропонують списати з ФОП, не існує - Цензор.НЕТ 4076 Борги віртуальні / намальовані, гроші - справжні. Це не махінації. Це просто стиль Зекоманди. Коли голосуєш за віртуального/ намальованого сценаристами вчителя Голобородько, а президентом стає комік Зеленський. Ніякі це не махінації. Це технології, при яких багаті стають багатшими а бідні - біднішими. І зростає електорат популістів. Боргу в 7,4 млрд грн, який у Зеленського пропонують списати з ФОП, не існує - Цензор.НЕТ 5697
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долга нету но деньги требуют с не работающих ФОПов заплатить
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_Заплатил и не должен. Вуаля, нет никакого долга. Который сперва придумали и нарисовали (начислили) петя с подельниками. Как котят...
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так там штрафов уже налупили людям, у кого было долга пару тыс. Сейсчас уже по 20-25тыс понасчитывали.
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кст. не удивлюсь если махинаторы с команды мальдивского хряка тут указали только задолжанность без учета штрафов. А там да, ещё так пару раз надо умножить
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Да что такое......... что ни запланируют - либо мимо, либо уже было. Ну если не считать Апаршина креативного.
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ща апарыш излишки найдет в армии, продаст и заживьом)))))
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он ещё не при делах, а уже почти 50% излишков отыскал. а там ещё и берцы... тогда как кирзачей с совка ещё просто завались на складах.
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Всьо там правильно планировалось.
Нужны деньги за Приват взяли с бюджета а зебилам рассказали шо списали их "долг" Долг в 7,4 млрд грн, который у Зеленского предлагают списать с ФЛП, не существует - Цензор.НЕТ 476
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Irada, якщо дозволите..Не "креативного", а "гнидуатвного" . На більше, здається, він і не тягне.
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Чёта у ЗЕ-клоуна что не заявление - всё враньё, манипуляции и выдумки...
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7,4 или 2,05 млрд? Какая разница. Спишут все, даже то, чего не было. Интересна схема: что дальше после списания того, чего нет? Это так, просто для общего развития. Может когда-нибудь стану беней-2. Кто знает...
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как "шо дальше"? 5,4 млрд. - неплохой такой гешефт из нашего кармана. Боргу в 7,4 млрд грн, який у Зеленського пропонують списати з ФОП, не існує - Цензор.НЕТ 6596 дальше только больше. это - разминка.
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от маладец президент Зеленский. Завтра пообещает и разрешит носить штаны и мыть руки. Наш Президент!!!, не брехун какой-то шокаладный)
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у парашенко были долги??, та не может быть!!!
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Парень, та успокойся ты с тем Порохом. Тут новые Бендеры нарисовались, покруче. Готовь карманы.
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То есть он был и работал калькулятор дымился но когда Зеленский колыхнул тут же он пропал то есть его и не было .Мираж.
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Знайома адвокат, одночасно працює юрисконсультом на підприємстві. Адвокатських справ майже не веде. Однак ЗОБОВЬЯЗАНА ЗГІДНО ПРИЙНЯТИМ НИНІШНІМИ ДЕПУТАМИ ЗАКОНОДАВСТВА платити щомісяця мінімальний ЄСВ - 900 гривень щомісяця, хоча ЄСВ платить їй комбінат за основним місцем роботи, а як адвокат вона незаробила й копійки.
Зараз доглядає сина - 2 місяці, непрацює і також ПЛАТИТЬ ЄСВ 900 гривень щомісяця,
згідно баригівського законодавства,щоб не втратити статус адвоката!!!!!!!!!!!!!!!!
А ви запитуєте,чому народ не обрав Баригу?
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Вася, ты определись: ведет знакомая-двокат дела или нет? А потом возмущайся. А то у тебя "слегка беременная девушка".
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Вела одну справу, заробила 8 тисяч. Заплатила ЄСВ за рік більше 10 тисяч, і зараз в декреті платить ЄСВ. Такий прийняли закон Петрові подєльники.
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Вася, я продаю пирожки и никого не интересует, 1 в год или 100 в день. Главное, работаю.
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Долг в 7,4 млрд грн, который у Зеленского предлагают списать с ФЛП, не существует - Цензор.НЕТ 6358
цензор решил не дать умереть свиноботам?)
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Это ты с папкой? Прикольные. Я где-то таким тебя и представлял, фанат зелопомойского.
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это свиноботы сразу после того как пепе пролетит со своей шоблой на парламентских выборах Боргу в 7,4 млрд грн, який у Зеленського пропонують списати з ФОП, не існує - Цензор.НЕТ 3796
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Да чё ж ты своих семейных фото стесняешься-то? У тебя дедушка случаем не тем пионЭром был, который от бати или мамки отказался, когда тех в 37-м повязали? Бо видно ж, что у тебя генетика подпорчена.
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и в истории шаришь и в генетике
сразу видно шо гомеопат Боргу в 7,4 млрд грн, який у Зеленського пропонують списати з ФОП, не існує - Цензор.НЕТ 7688
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Ну не всем же одноклеточными быть, как сторонники преЗЕ!дента-голограммы.
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Понятно, что я лучше, чем ты. Я ж, в конце-то концов не безмозглый зЕ!фан.
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зефан или незефан это будет зависеть от Зеленского
а ваш уже обосрался, я кстати в 2014 за него голосовал
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Понятно, зеля тупо успел закрысить 7,4 миллиарда
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Долг в 7,4 млрд грн, который у Зеленского предлагают списать с ФЛП, не существует- будет! дайте полгода-год и заживёмс Долга в 7,4 млрд грн, который у Зеленского предлагают списать с ФЛП, не существует - Цензор.НЕТ 8464
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Списать 7,4 лярда несуществующего долга?

Значит какому-то не ФОП, типа ИгарьВалерича, спишут разницу.
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Так когда ее было учить- со школы на корпаративах...
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В то же время, количество ФЛП уменьшилось. Так, с 2017 года прекратили деятельность 300 тысяч предпринимателей. Источник: https://censor.net.ua/p3126581

Нормальное такое покращення
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ааа-ха-ха-ха!!! воры-мародёры уже намылились пилить бюджет в особо крупных. Боргу в 7,4 млрд грн, який у Зеленського пропонують списати з ФОП, не існує - Цензор.НЕТ 5446
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Козли. Ще до влади не прийшло, а вже чужими грошима розкидатися зібрався. В Україні мільйони ФОП, які чесно сплачують ЄСВ, вони тепер за зеленими понятіями, що, лохи? Не треба було платити, най би списали?
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Зелеботов радует,что теперь будут еще больше воровать только честные,новые люди!
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інфа вчергове демонструє zе-дебільність.
"То ли еще будет"...
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А шо, классно, придумать прамблему, а потом мгновенно её решить! Всё в ****, пейсбух бьётся в истерике от реформатора Зебила, а в реале абнакавенные пшик и исход остатков пара в свисток.
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Иканамисты-наперсточники...😀зекоманда...
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Вспоминается анекдот про обезьяну, прапорщика и бананы. Наверно все прикормленные такие. Есть язык и веревочка между ушами.
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Своїми коментарями,петрові поросята знову пробивають дно тупості та маразму,борг є,так давайте спишемо 2 млрди,в чому проблема?
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а остальные 5,4 спишем с долга Бени. да, иксперд? Боргу в 7,4 млрд грн, який у Зеленського пропонують списати з ФОП, не існує - Цензор.НЕТ 6035
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Навіщо? пропоную ввести за це кримінальну відповідальність і боржників пересаджати, як ворогів народу
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Ну захотели семь миллиардов распилить и что?
Это же не "мародеры и свинарчуки" им же ДЛЯ ДЕЛА НАДО!

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Как можно связать, " задолженности по Единому социальному взносу, накопившуюся с 2016 года," и "платформа проанализировала динамику закрытия ФЛП после 2017 года и рост налогового долга ФЛП" и делать какие то выводы о реальной задолженности.
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Беня стане головою фонду і спише набагато більше.
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Это из той оперы, что и учителям ЗП по 4к долларов? профессионалы ***, ничего не скажешь - долги которых нет списывают, невозможные зарплаты обещают, земля МО распродавать планирует, в тот момент, когда само министерство пытается через суды вернуть то что уже продали все те же люди, про Приват в прямую говорят, что пусть будет у государства, но деньгами вернуть бене придется... и это лишь пару фактов, что быстро в голову пришли, а если покопаться глубже?
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Не ну а чего вы хотели, что бы он боролся с чем то реальным? Это вымышленный президент, значит и проблемы должны быть соответствующими.
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меня прикололо как он (или ЗекоМанда, хрен там разберешь) вещал про то что Раша ввела эмбарго на поставку енфтепродуктов. Хотя просто временно не поставлялась нефть вообще никуда, ни в Германию ни в Словакию ни в Беларусь из-за отравления хлоридами.
Специалисты, сразу видно. Ыксперды из инстаграмма.
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Задолженность перед госбюджетом 2 млрд., понятно. А перед местными бюджетами?
А ОБЩАЯ задолженность и задолженность по ЕСВ это одно и то же или они чем-то отличаются?
Кто-то явно манипулирует цифрами и терминами.
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Атминить!
Атминить ВСЕ налоги, ура-а-а-а!!!!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДолга в 7,4 млрд грн, который у Зеленского предлагают списать с ФЛП, не существует. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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