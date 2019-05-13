 Долга в 7,4 млрд грн, который у Зеленского предлагают списать с ФЛП, не существует. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, передает Цензор.НЕТ.
Так, платформа проанализировала динамику закрытия ФЛП после 2017 года и рост налогового долга ФЛП перед государственным бюджетом.
Общая задолженность перед государственным бюджетом с момента действия закона выросла всего на 500 млн грн ($19 млн). Общая задолженность на данный момент составляет 2,05 млрд гривен ($78,24 млн).
В то же время, количество ФЛП уменьшилось. Так, с 2017 года прекратили деятельность 300 тысяч предпринимателей.
Кроме того, если учесть только сегмент ФЛП, у которых долг меньше 20 тыс. грн (те, кто не успел закрыть ФЛП за эти два года, и кто не платил ЕСВ все это время), то их задолженность увеличилась лишь на 12 млн грн ($45,8 тыс).
2 млрд грн - с ФОПов.. а 5.4 млрд.грн (это ДВА млрд долларов!) - тех самых, для Бени Коломойского - проведут ему в карман как списание (минус!) из бюджета...
зебилы.. эти 5.4 млрд.грн - ваши пенсии и рост зп))
********списать 50 млрд.
мы добрые, корочку погрызем и поймем
Скільки отримує воїн на передовій?
Скільки вже тирває АТО/ООС?
...
примерно 30к;
есть другие варианты?
Тиць!
Нужны деньги за Приват взяли с бюджета а зебилам рассказали шо списали их "долг"
Зараз доглядає сина - 2 місяці, непрацює і також ПЛАТИТЬ ЄСВ 900 гривень щомісяця,
згідно баригівського законодавства,щоб не втратити статус адвоката!!!!!!!!!!!!!!!!
А ви запитуєте,чому народ не обрав Баригу?
цензор решил не дать умереть свиноботам?)
сразу видно шо гомеопат
а ваш уже обосрался, я кстати в 2014 за него голосовал
Значит какому-то не ФОП, типа ИгарьВалерича, спишут разницу.
Нормальное такое покращення
"То ли еще будет"...
Это же не "мародеры и свинарчуки" им же ДЛЯ ДЕЛА НАДО!
Специалисты, сразу видно. Ыксперды из инстаграмма.
А ОБЩАЯ задолженность и задолженность по ЕСВ это одно и то же или они чем-то отличаются?
Кто-то явно манипулирует цифрами и терминами.
Атминить ВСЕ налоги, ура-а-а-а!!!!!!