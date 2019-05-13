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 Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Двух украинок пытались переправить через оккупированный Крым в Россию, а оттуда – в Израиль для оказания сексуальных услуг.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, на центральном автовокзале Мелитополя при попытке передачи перевозчику двух наших соотечественниц для переправки их в Россию через территорию оккупированного Крыма с целью последующей сексуальной эксплуатации на территории Израиля задержан организатор канала торговли людьми - гражданин Украины.

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В этот же день в г. Измаиле правоохранители задержали еще одного фигуранта уголовного производства, также гражданина Украины.

Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации 01
Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации 02
Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации 03
Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации 04
Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации 05

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Жертвы торговли людьми добровольно отказались от поездки, а организаторов задержали в порядке ст. 208 УПК и сообщили о подозрении. Их ожидает избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/p3126556
 
   
 Топ комментарии
 
Геращенко и Луценчиха пытались сбежать из страны?
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Я не понимаю как это можно просчитать. Например я еду в Израиль посещаю публичный дом и договариваюсь с владельцем, что за определённую плату привезу двух хороших девочек, оговариваю для них условия. Посещаю публичный дом здесь, иду с девочкой и предлагаю ей работу на лучших условиях и в лучшем месте. Если она согласна - осталось купить билеты и уехать с девочкой в тур по Израилю. Как-то так. И вот сейчас мне пришла мысль - что их передвижение (девочек) мониторят органы правопорядка. То есть они рабы здесь, наверное.
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Ну, я не думаю, шо они прям рабы, и у мусоров в сейфе их паспорта лежат.
То то, шо мусорня их контролирует - это 100%.
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Геращенко и Луценчиха пытались сбежать из страны?
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Неужели Горгоной третьего тісячелетия кто то, кроме Луценко, может ещё "возбудится"?!.. Правоохоронці запобігли в Мелітополі вивезенню за кордон двох українок для сексуальної експлуатації - Цензор.НЕТ 9038
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не пустили дівчат в ішраель на курорти, тепер їх сексуально експлуатуватимуть на місці за їду
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Вообще-то из рассказов проституток они обслуживают наших правоохранителей вообще бесплатно. Повинность у них такая за крышу.
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ага, мєнти такі: куда, рабині, намилілісь??? ви - наші рабині
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Не понятно как это происходит. Если девочек везли насильно - понятно. Если они ехали по согласию и договорённости, то как можно вменять такое преступление? Другое дело, если их обманывали. Например подписали контракт о какой-то работе, а на самом деле их бы поместили где-то на закрытой территории откуда нет выхода, нет связи с внешним миром, вайберов и интернетов, отобрали документы и вынуждали бы обслуживать клиентов. Но есть же вероятность всегда передать информацию на волю через клиента публичного дома. Как это происходит, разъясните.
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Судя по немногочисленным интервью освобожденных жертв, вырваться оттуда не так легко. Помощь клиента - это дело случая, если кто-то реально посочувствует. Ведь клиент - тоже себе не враг.
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Можно попросить телефон и позвонить в полицию. А можно воспользоваться телефоном клиента без его ведома. Не думаю, что у клиентов отбирают телефоны на время "сеанса". Но нужно быть отчаянной и смелой. Наверное у них страх перед мафией.
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Стащить у спящего клиента телефон - это, конечно, вариант Правоохоронці запобігли в Мелітополі вивезенню за кордон двох українок для сексуальної експлуатації - Цензор.НЕТ 2082
Но есть несколько "но": телефон может быть заблокирован с паролем; барышня может элементарно не знать номер местной полиции; в полиции могут не говорить по-русски, а барышня может не знать английский. Ну и, конечно, же, есть опасность быть пойманной "за руку", и тогда последствия могут быть крайне неприятные: минимум - избиение, максимум- утилизация сотрудницы как ставшую проблемной и ненужной .
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Возможно существует официальный поставщик курвів на Израиль, который платит мусарне долю. А тут появились какие-то хитросракие партизаны, вот их и наказывают показательно.
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Я не понимаю как это можно просчитать. Например я еду в Израиль посещаю публичный дом и договариваюсь с владельцем, что за определённую плату привезу двух хороших девочек, оговариваю для них условия. Посещаю публичный дом здесь, иду с девочкой и предлагаю ей работу на лучших условиях и в лучшем месте. Если она согласна - осталось купить билеты и уехать с девочкой в тур по Израилю. Как-то так. И вот сейчас мне пришла мысль - что их передвижение (девочек) мониторят органы правопорядка. То есть они рабы здесь, наверное.
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Ну, я не думаю, шо они прям рабы, и у мусоров в сейфе их паспорта лежат.
То то, шо мусорня их контролирует - это 100%.
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А можно ~ 400 проституток из ВР в сексуальное рабство продать? Хоть какая-то от них польза будет и пополнение бюджета.
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Не. Эти продадут всё имущество необходимое для работы и разорят публичный дом. Или зарейдерят его и сами начнут эксплуатировать прежних хозяев. Ненадёжные они.
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в Израиль для оказания сексуальных услуг. /В самолете, на котором Сара и Биньямин Нетаньяху отправятся во Францию, будет установлена двуспальная кровать / Президент Израиля Кацав осужден за изнасилование/ генерала ЦАХАЛа обвиняют в сексуальных домогательствах /Мэр города Малка подозревался в изнасиловании /Глава МВД Израиля попал в секс скандал/ Глава МИД Израиля Ливни призналась, что секс был частью ее работы. /Бабуины, сэр.
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Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

девкам весь бизнес наламали)))
та,они стопудово сами этому "рабству" рады и стремятся к нему)))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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