 Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, на центральном автовокзале Мелитополя при попытке передачи перевозчику двух наших соотечественниц для переправки их в Россию через территорию оккупированного Крыма с целью последующей сексуальной эксплуатации на территории Израиля задержан организатор канала торговли людьми - гражданин Украины.

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В этот же день в г. Измаиле правоохранители задержали еще одного фигуранта уголовного производства, также гражданина Украины.











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Жертвы торговли людьми добровольно отказались от поездки, а организаторов задержали в порядке ст. 208 УПК и сообщили о подозрении. Их ожидает избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.