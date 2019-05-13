 Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, на центральном автовокзале Мелитополя при попытке передачи перевозчику двух наших соотечественниц для переправки их в Россию через территорию оккупированного Крыма с целью последующей сексуальной эксплуатации на территории Израиля задержан организатор канала торговли людьми - гражданин Украины.
В этот же день в г. Измаиле правоохранители задержали еще одного фигуранта уголовного производства, также гражданина Украины.
Жертвы торговли людьми добровольно отказались от поездки, а организаторов задержали в порядке ст. 208 УПК и сообщили о подозрении. Их ожидает избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.
Но есть несколько "но": телефон может быть заблокирован с паролем; барышня может элементарно не знать номер местной полиции; в полиции могут не говорить по-русски, а барышня может не знать английский. Ну и, конечно, же, есть опасность быть пойманной "за руку", и тогда последствия могут быть крайне неприятные: минимум - избиение, максимум- утилизация сотрудницы как ставшую проблемной и ненужной .
То то, шо мусорня их контролирует - это 100%.
девкам весь бизнес наламали)))
та,они стопудово сами этому "рабству" рады и стремятся к нему)))