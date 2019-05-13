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Все про:музей (513) евромайдан (6766) Нищук (152) Небесная Сотня (244) Пошивайло (9)

 На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня, 13 мая, в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни. В частности, экскаватор начал демонтаж брусчатки.

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Вместе с тем, на место прибыли активисты и родственники погибших Героев с протестом, поскольку, по их информации, правоохранители еще не завершили следственные эксперименты в рамках расследования расстрела Евромайдана. В частности, под демонтаж попало место гибели Героя Небесной Сотни Александра Плеханова.

Оперативно на аллею Героев Небесной Сотни прибыл министр культуры Евгений Нищук, а также директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, которые отметили, что по их информации правоохранители уже завершили проведение всех экспертиз и проведение строительных работ согласовала замгенпрокурора Стрижевская.

Проведение работ было приостановлено до уточнения информации.

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В результате переговоров было достигнуто решение приостановить работы на месте смерти Александра Плеханова, но продолжить работы в другом месте.

На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 01
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 02
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 03
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 04
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 05
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 06
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 07
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 08
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 09
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 10
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 11
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 12
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 13
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 14
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 15
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 16
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 17
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 18
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 19
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 20
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3126539
 
 
 Топ комментарии
 
Было бы неплохо построить этот мемориал когда закончится расследование дел по Майдану, но видимо кому-то невтерпеж замести и уничтожить оставшиеся следы.
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Было бы неплохо построить этот мемориал когда закончится расследование дел по Майдану, но видимо кому-то невтерпеж замести и уничтожить оставшиеся следы.
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ждем решения портновского Окружного суда о запрете
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Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело по признакам "антиконкурентных согласованных действий" во время проведения тендера на ремонт Шулявской развязки в Киеве, на котором победила компания Северо-украинский строительный альянс. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на председателя Киевского территориального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого.
По его словам, дело было открыто в связи с искажением результатов тендера, чему поспособствовали антиконкурентные согласованные действия.
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https://censor.net.ua/news/3096934/opredelen_pobeditel_tendera_na_stroitelstvo_memoriala_geroyam_nebesnoyi_sotni_v_kieve

Победителем тендера на строительство Мемориала Героям Небесной сотни определено ООО "Северо-украинский строительный альянс" с предложением в 143 миллиона 296 тысяч гривен.

Согласно условиям договора, Мемориал должен быть построен в течение 9 месяцев с момента победы в тендере.
По словам Пошивайло, сейчас строительство невозможно, так как участок по улице Институтской в Киеве, где должен быть возведен Мемориал, арестован Печерским райсудом столицы по ходатайству Генпрокуратуры до момента завершения следственных экспериментов.
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Да это сейчас самое главное, как и переименование улиц. Людей забили, экономику завалили о патриотизме поговорили, свою церковь ЗРОБЫЛЫ. Закон про мову ПРИЙНЯЛИ, пора і на канари (а краще на заслужені нари) за розкрадання всього і у надзвичайно великих розмірах.
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Выборы в Раду осенью....зашевелились негодяи....5 лет ни хрена...Сейчас начнёся, кто более Патриот...опять таки и денег скрысят. Порошенко не начинал, он был уверен что и так на 2-ой срок пройдёт...А во как оно получилось.
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Ну построят мемориал .И что ? Еще и на бабло как обычно разведут .А толку .Где посадки ?**************** Людей кто повалял ? Скоты конченые
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главное монументы за деркошты воздвигнуть
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Лучше бы в начале стартовали вынесения приговоров убийцам и соучастникам, а на конфискованные у них деньги строили мемориал, перечисляли деньги женам, матерям... сотни.
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Я была несколько раз на Аллее Небесной Сотни после Майдана, в последние несколько лет не попадаю в Киев, больше в Западной Украине бываю
Но просто горло пережимает от этих портретов там выставленных
Чёток которые возле портретов оставили
Самодельного креста на другой стороне
Куда люди постоянно приносят свечки

Эта деревянная часовенка с кровью Нигояна

Это все настолько живое, что цепляет за нутро до мороза по коже
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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