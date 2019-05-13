 На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.Сегодня, 13 мая, в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни. В частности, экскаватор начал демонтаж брусчатки.
Вместе с тем, на место прибыли активисты и родственники погибших Героев с протестом, поскольку, по их информации, правоохранители еще не завершили следственные эксперименты в рамках расследования расстрела Евромайдана. В частности, под демонтаж попало место гибели Героя Небесной Сотни Александра Плеханова.
Оперативно на аллею Героев Небесной Сотни прибыл министр культуры Евгений Нищук, а также директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, которые отметили, что по их информации правоохранители уже завершили проведение всех экспертиз и проведение строительных работ согласовала замгенпрокурора Стрижевская.
Проведение работ было приостановлено до уточнения информации.
В результате переговоров было достигнуто решение приостановить работы на месте смерти Александра Плеханова, но продолжить работы в другом месте.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
По его словам, дело было открыто в связи с искажением результатов тендера, чему поспособствовали антиконкурентные согласованные действия.
Победителем тендера на строительство Мемориала Героям Небесной сотни определено ООО "Северо-украинский строительный альянс" с предложением в 143 миллиона 296 тысяч гривен.
Согласно условиям договора, Мемориал должен быть построен в течение 9 месяцев с момента победы в тендере.
По словам Пошивайло, сейчас строительство невозможно, так как участок по улице Институтской в Киеве, где должен быть возведен Мемориал, арестован Печерским райсудом столицы по ходатайству Генпрокуратуры до момента завершения следственных экспериментов.
Но просто горло пережимает от этих портретов там выставленных
Чёток которые возле портретов оставили
Самодельного креста на другой стороне
Куда люди постоянно приносят свечки
Эта деревянная часовенка с кровью Нигояна
Это все настолько живое, что цепляет за нутро до мороза по коже