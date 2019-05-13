 В дом депутата райсовета на Ривненщине кинули гранату, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ривненской области.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в полицию 13 мая около трех часов ночи.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что хозяин дома, 57-летний житель села Яцковичи, работает в лесничестве и является депутатом районного совета.

По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП было установлено, что в одной из комнат взорвалась граната РГД-5, которую бросили в окно с территории двора.

В результате взрыва никто не пострадал, поскольку вся семья находилась в Киеве.

Криминалисты с места происшествия изъяли обломки гранаты, а также запал к ней с маркировкой.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.





Фото: Нацполиция