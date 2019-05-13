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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4263) граната (667) Нацполиция (9397) Ривненщина (671)

 В дом депутата райсовета на Ривненщине кинули гранату, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские устанавливают лиц, которые бросили гранату в дом жителя Березнивщини.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ривненской области.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в полицию 13 мая около трех часов ночи. 

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что хозяин дома, 57-летний житель села Яцковичи, работает в лесничестве и является депутатом районного совета.

В дом депутата райсовета на Ривненщине кинули гранату, - полиция 01

По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП было установлено, что в одной из комнат взорвалась граната РГД-5, которую бросили в окно с территории двора.

В результате взрыва никто не пострадал, поскольку вся семья находилась в Киеве.

В дом депутата райсовета на Ривненщине кинули гранату, - полиция 02

Криминалисты с места происшествия изъяли обломки гранаты, а также запал к ней с маркировкой.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

В дом депутата райсовета на Ривненщине кинули гранату, - полиция 03
В дом депутата райсовета на Ривненщине кинули гранату, - полиция 04
Фото: Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/p3126507
 
 
 Топ комментарии
 
жаль что граната пострадала..)
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Заради справедливості варто додати, що будинок не виглядає помешканням людини, яка все життя при пиломатеріалах.
Варто дочекатись результатів розслідування, граната цілком може виявитись помстою за принциповість.
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Святковий день, коли в УКраїні не вибухнула граната. Спасибі Пуйлу за це. Святкові салюти в знак подяки мокшам, перенести на територію Пуйлостану.
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Додепутатився, а часи вже не ті що були раніше. Привид Лінча бродить по Україні.
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Заради справедливості варто додати, що будинок не виглядає помешканням людини, яка все життя при пиломатеріалах.
Варто дочекатись результатів розслідування, граната цілком може виявитись помстою за принциповість.
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хата скромная може депутат честный и не сговорчивый
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Сначала разбили стекло (тройной стеклопакет!) - посмотрели, нет ли кого внутри - аккуратно бросили гранату внутрь, не выжидая 3-5 секунд.
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Можно было бы посочувствовать, если бы он работал не в лесничестве, а, скажем, трактористом или фуражиром.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ дом депутата райсовета на Ривненщине кинули гранату, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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