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 Ракетный катер ВМС Украины и корабль королевского флота Британии провели совместные тренировки в Черном море. ФОТОрепортаж

Ракетный катер "Прилуки" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и корабль Echo королевского военно-морского флота Великобритании провели ряд тренировок в акватории Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Сообщается, что в ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО. Кроме этого, к тренировкам привлекался вертолет морской авиационной бригады. В частности, морской многоцелевой вертолет Ми-14 выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок. Также вместе с кораблями отрабатывал действия в ходе поисково-спасательной операции и последующей эвакуации пострадавшего.

Ракетный катер ВМС Украины и корабль королевского флота Британии провели совместные тренировки в Черном море 01

"Сегодня перед нами стояла задача поднять с борта британского корабля потерпевшего. Считаю, что отработали на отлично. Особенностью работы на такой небольшой площадке было то, что вертолет должен очень близко подойти к различным надстройкам и антеннам корабля, и рассчитать так, чтобы ничто не задеть, а для нас, спасателей - выйти с борта вертолета и оказать помощь является делом обычным и обыденным. Ничего удивительного", - прокомментировал инструктор-спасатель парашютно-десантной группы старший сержант Сергей Картель.

Ракетный катер ВМС Украины и корабль королевского флота Британии провели совместные тренировки в Черном море 02

Отмечается, что каждый визит кораблей НАТО в Одессу, это возможность для получения дополнительных знаний и совершенствования навыков взаимодействия с иностранными коллегами.

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В Генштабе отметили, что подобные учения являются очередным шагом на пути к углублению сотрудничества флотов двух стран и повышению уровня совместимости, целью которой является укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

Ракетный катер ВМС Украины и корабль королевского флота Британии провели совместные тренировки в Черном море 03
Ракетный катер ВМС Украины и корабль королевского флота Британии провели совместные тренировки в Черном море 04
Ракетный катер ВМС Украины и корабль королевского флота Британии провели совместные тренировки в Черном море 05
Ракетный катер ВМС Украины и корабль королевского флота Британии провели совместные тренировки в Черном море 06
Ракетный катер ВМС Украины и корабль королевского флота Британии провели совместные тренировки в Черном море 07
Ракетный катер ВМС Украины и корабль королевского флота Британии провели совместные тренировки в Черном море 08
Фото: пресс-Служба ВМС/Facebook

Ракетный катер ВМС Украины и корабль королевского флота Британии провели совместные тренировки в Черном море 09

Источник: https://censor.net.ua/p3126502
 
   
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Ждем пусковые Нептуна на Прилуках, с 4-мя ракетами будет зубастик...
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Як можна було відпиляти на ракетному катері пускові установки протикорабельних ракет? Це ж диверсія! Потрібно було купити ці ракети на міжнародному ринку, їх пів планети використовує і зарядити пускові установки на катері, щоб мати зброю проти путіньских піратів! Рішення влади порошенка неможливо пояснити жодною логікою, крім логіки нанесення максимальної шкоди обороноздатності України!
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Ещё пару месяцев назад проскочило сообщение, что на "Прилуках" будет демонтировано ракетное вооружение советского образца и он будет модернизирован... О "Нептуне" что-нибудь, слышали?... И где тут "зрада"? Зачем "яйцами об стенку колотить..."?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРакетный катер ВМС Украины и корабль королевского флота Британии провели совместные тренировки в Черном море. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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