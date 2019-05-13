 В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Об єтом сообщает 13 мая в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.



Отмечается, что сотрудников ГСЧС привлекали к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов, поврежденных в результате артиллерийских обстрелов, а также к обеспечению работы пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей.



"Пиротехническими подразделениям службы из состава Объединенных сил в течение недели обследовано 64 гектара территории Донецкой и Луганской, изъято и уничтожено 74 взрывоопасных предмета (всего с начала проведения операции пиротехнические подразделения изъяли и обезвредили около 19 тыс. взрывоопасных предметов)", – сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Принятый закон о противоминной деятельности значительно ускорит процесс разминирования Донбасса, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Подчеркивается, что спасатели восстановили 10 жилых домов в Марьинке и Красногоровке Донецкой области, при этом в пунктах помощи населению на КПВВ оказали медицинскую и психологическую помощь 507 лицам.













