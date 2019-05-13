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 Сына бывшего замминистра ЖКХ Алипова застрелили в ОРДО. ФОТО

Сын бывшего заместителя министра ЖКХ Александра Алипова - Евгений Алипов был застрелен на территории, оккупированной террористами "ДНР" в начале мая.

Подробности инцидента неизвестны, пишет Восточный вариант, передает Цензор.НЕТ.

"Как обычно бывает в таких случаях, так называемые "власти ДНР" и подконтрольные им СМИ никакой информации о случившемся не опубликовали. Подтвержден лишь факт смерти Евгения Алипова. 6 мая соболезнования его отцу опубликовал незаконный "мэр Горловки" Иван Приходько", - пишет издание.

Сына бывшего замминистра ЖКХ Алипова застрелили в ОРДО 01

"Уважаемый Александр Николаевич, от лица всех горловчан примите искренние соболезнования в связи со смертью сына. Словами не выразить всю боль и горечь утраты, весь ужас от осознания невосполнимости потери", - написал Приходько.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У парня в 2014 г. казаки жесточайшим образом убили тестя, державшего точки на донецких рынках, - российский пропагандист Манекин пишет мемуары о "ДНР"

До войны Евгений Алипов работал директором сельскохозяйственного рынка "Господар", открытого в 2011 году в пригороде Донецка. После начала войны рынок оказался в эпицентре боевых действий и был уничтожен артобстрелами. После этого публичных постов в "ДНР" Евгений Алипов не занимал, однако остался жить на территории ОРДЛО.

Сына бывшего замминистра ЖКХ Алипова застрелили в ОРДО 02

По сообщению СМИ в начале мая Евгений Алипов был застрелен в собственной квартире. Причины и подробности инцидента пока не сообщаются.

Отец Евгения Алипова - Александр Алипов в 2011-2012 гг. работал первым заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (при министре Анатолие Близнюке). После событий 2014 года Алипов перешел на сторону незаконных вооруженных формирований "ДНР" и ныне занимает в оккупированном Донецке должность "руководителя службы по тарифам "ДНР".

Сына бывшего замминистра ЖКХ Алипова застрелили в ОРДО 03

Источник: https://censor.net.ua/p3126490
 
   
 Топ комментарии
 
Главное, что люди не пострадали
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чем быстрее коллаборанты друг дружку перемочат, тем нам лучше.
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чем быстрее кацорылые,которых суда заслало ссср,передохнут,тем легче здесь нам будет
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это бандитские разборки - НЕ бандит, или тот, у кого нет в криминале связей (а весь крутой бизнес у нас так или иначе был связан с криминалом) никогда не смог бы стать директором такого хлебного (супер хлебного) места...
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Бог наказал, ничего тут не попишешь.Сначала сына отобрал, а потом и самого предателя прикончит. Пусть готовится.Все возвращается как бумеранг.
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не всегда образование означает образованность.Вот у чувака три высших а мозги как у канарейки.
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Не "с ним", а с ними! Не жалко ни сыночка, ни папашу. Они позвали войну в наш общий дом. А бумеранг вернулся.
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А нам що до того?.
Питання "А че там в Лугандоне?" і життя їхніх клопів не цікавить.
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Зачем открыли статью, если Вам не интересно?
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Как это по-сказочному, сначала перестрелять, потом выражать искренние соболезнования.
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Само собой разуметься. Для папы, что это новость. Зачем послал сынулю там побираться. Дурняк шакалы ищут. Так там своих мародёров не перипать
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Часто пишут " ... несчастные , не могут выехать из лугандона . Нужно отнестись к этому с пониманием и состраданием . ... " Это тоже наверное такой случай . Ага .
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нет ,это не такой случай,это предательство Украины и пособничество террористам,но есть и по прошествии 5 лет люди,не имеющие возможности покинуть оккупированные территории,вот им и надо помочь,а не грести всех под одну гребенку.
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Сынуля с папой, с кем-то "бабло" не поделили? Или "чужое" взяли? И папу таким образом предупредили: "Ты - следующий!"? Именно подобным образом "уже порядком подзабытого" Плотницкого, "предупреждали"... А когда "не понял" - убрали....
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Хто б моє жкх розстріляв? Ці чорти похлєще ординців наші житлові будинки розвалюють.
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какой то дамбасянен неудачник. более успешные его сородичи давно в киев переселились и там мыролюбным реформизмом занялись. И у них все в порядке, все в щыкаладе.
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Ти хоча б змінив стиль написання бо не палишся ні разу.
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Рынок "господар" был хлебным местом...
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Когда сознательно выходишь из правового поля, в ответ получаешь тоже неправовой ответ. В данном случае - убийственный.
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Земля ему стекловатой и мангал в аду с электроприводом!
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І що воно там робило?
Отож ...
За що боролися - так вам і треба. Сына бывшего замминистра ЖКХ Алипова застрелили в ОРДО - Цензор.НЕТ 548
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Так это какие-то бандитские тёрки.Нах вообще об этом сообщать?
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Учись писать правильно:
"Причины и подробности инцидента ФСБ и ГРУ скрывают.
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Зам міністра ЖКХ уряду Азірова? Тоді пофігу. Окрім Кучеренко і його команди серед керівників ЖКХ більше ніхто не цікавить.
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"И славная победа над здравым смыслом"...
Сина колишнього заступника міністра ЖКГ Аліпова застрелили в ОРДО - Цензор.НЕТ 9548

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РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПОГОВОРКА:
Сдох Никодим. Да и хер с ним.
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Депутата, Виталия Рыбака и студента политехнического киевского института, Юрия Поправко, зверки пытали и убили в Горловке, вспороли им животы и выбросили в реку Торец....
скорее всего, это отработанная практика...
это так, что бы напомнить о контингенте в Горловке и если у кого то появится мысль по сочувствовать...
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Торжественно отпраздновали 5-летие ДыРы! Ну как тут не порадоваться за младую рыцпублику? Дамбас кормит чернозем Украины...
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Цензор.НЕТФотоОбществоСына бывшего замминистра ЖКХ Алипова застрелили в ОРДО. ФОТО
 
 
 
 
 
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