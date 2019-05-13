 Сына бывшего замминистра ЖКХ Алипова застрелили в ОРДО. ФОТО

Подробности инцидента неизвестны, пишет Восточный вариант, передает Цензор.НЕТ.

"Как обычно бывает в таких случаях, так называемые "власти ДНР" и подконтрольные им СМИ никакой информации о случившемся не опубликовали. Подтвержден лишь факт смерти Евгения Алипова. 6 мая соболезнования его отцу опубликовал незаконный "мэр Горловки" Иван Приходько", - пишет издание.

"Уважаемый Александр Николаевич, от лица всех горловчан примите искренние соболезнования в связи со смертью сына. Словами не выразить всю боль и горечь утраты, весь ужас от осознания невосполнимости потери", - написал Приходько.

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До войны Евгений Алипов работал директором сельскохозяйственного рынка "Господар", открытого в 2011 году в пригороде Донецка. После начала войны рынок оказался в эпицентре боевых действий и был уничтожен артобстрелами. После этого публичных постов в "ДНР" Евгений Алипов не занимал, однако остался жить на территории ОРДЛО.

По сообщению СМИ в начале мая Евгений Алипов был застрелен в собственной квартире. Причины и подробности инцидента пока не сообщаются.

Отец Евгения Алипова - Александр Алипов в 2011-2012 гг. работал первым заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (при министре Анатолие Близнюке). После событий 2014 года Алипов перешел на сторону незаконных вооруженных формирований "ДНР" и ныне занимает в оккупированном Донецке должность "руководителя службы по тарифам "ДНР".