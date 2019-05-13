 Сын бывшего замминистра ЖКХ Алипова найден мертвым. ФОТО (обновлено)

Подробности инцидента неизвестны, пишет Восточный вариант, передает Цензор.НЕТ.
"Как обычно бывает в таких случаях, так называемые "власти ДНР" и подконтрольные им СМИ никакой информации о случившемся не опубликовали. Подтвержден лишь факт смерти Евгения Алипова. 6 мая соболезнования его отцу опубликовал незаконный "мэр Горловки" Иван Приходько", - пишет издание.
"Уважаемый Александр Николаевич, от лица всех горловчан примите искренние соболезнования в связи со смертью сына. Словами не выразить всю боль и горечь утраты, весь ужас от осознания невосполнимости потери", - написал Приходько.
До войны Евгений Алипов работал директором сельскохозяйственного рынка "Господар", открытого в 2011 году в пригороде Донецка. После начала войны рынок оказался в эпицентре боевых действий и был уничтожен артобстрелами. После этого публичных постов в "ДНР" Евгений Алипов не занимал, однако остался жить на территории ОРДЛО.
По сообщению СМИ в начале мая Евгений Алипов был застрелен в собственной квартире. Причины и подробности инцидента пока не сообщаются.
Отец Евгения Алипова - Александр Алипов в 2011-2012 гг. работал первым заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (при министре Анатолие Близнюке). После событий 2014 года Алипов перешел на сторону незаконных вооруженных формирований "ДНР" и ныне занимает в оккупированном Донецке должность "руководителя службы по тарифам "ДНР".
Позже ряд СМИ сообщили, что Евгений Алипов был найден мертвым в своей квартире в Киеве, но похоронили его в оккупированном Донецке.
"Был найден мертвым бывший директор рынка "Господар" Евгений Алипов, чей отец Александр Алипов исполняет обязанности "руководителя "службы по тарифам "ДНР", а раньше был "заместителем мэра" Горловки при группировке "ДНР", - данную информацию о смерти Евгения Алипова "Новостям Донбасса" подтвердил информированный источник.
Издание "Информатор" сообщает, что в одной из квартир по адресу проспект Валерия Лобановского, 150 в Киеве был найден мертвым частный предприниматель. Рядом с телом находился пистолет, а на голове было ранение, предположительно от выстрела.
По одной из версий полицейских, причиной смерти стало самоубийство. На месте работали следственно-оперативные группы Голосеевского района и главного управления Национальной полиции.
Gorlovka.ua сегодня написала, что этим умершим был Евгений Алипов. По информации "Новостей Донбасса", он действительно проживал в этом доме в украинской столице. При этом похоронили Евгения Алипова в Донецке.
Питання "А че там в Лугандоне?" і життя їхніх клопів не цікавить.
А ви чого з Фатерлянда сюди зайшли? Що дуже цікаво?
Отож ...
За що боролися - так вам і треба.
"Причины и подробности инцидента ФСБ и ГРУ скрывают.
Сдох Никодим. Да и хер с ним.
скорее всего, это отработанная практика...
это так, что бы напомнить о контингенте в Горловке и если у кого то появится мысль по сочувствовать...
А надо ли это освобождать? Может пусть так и живут за забором?