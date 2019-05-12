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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1461) Черновицкая область (324) Нацполиция (9395)

 Полиция на Буковине изъяла из незаконного оборота спирта на миллион гривен. ФОТОрепортаж

Правонарушители могли разлить 130 тысяч бутылок "водки".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, было установлено, что этиловый спирт незаконно попадал на территорию Черновицкой области через границу из Молдовы небольшими партиями и в дальнейшем доставлялся на подпольные производства алкогольной продукции. Также правоохранители выяснили маршруты будущей транспортировки спирта.

В среду 8 апреля, в городе Новоднестровск, был остановлен грузовой автомобиль. При осмотре его грузового отсека оперативники обнаружили 96 бочек со спиртом. А в пятницу, 10 мая, в том же городе, правоохранители остановили автомобиль, в котором находилось 35 бочек с спиртом. Никаких документов на подакцизные товары водители предоставить не смогли.

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В общем оперативники Управления защиты экономики в Черновицкой области Нацполиции изъяли более 26 тонн спирта общей стоимостью один миллион гривен.

По словам злоумышленников, из такого количества спирта было бы изготовлено 130 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя.

По фактам противоправной деятельности проводится досудебное расследование по статьям 199 и 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

В результате проведенных мероприятий в течение трех последних недель сотрудники управления изъяли из незаконного оборота более 86 тонн спирта.

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Полиция на Буковине изъяла из незаконного оборота спирта на миллион гривен 02
Полиция на Буковине изъяла из незаконного оборота спирта на миллион гривен 03
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Источник: https://censor.net.ua/p3126469
 
 
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Останні інстанції судової влади - не взяли до уваги більше 60% негативних висновків, які базувалися на ганебних корупційних та політично вмотивованих рішеннях суддів.
Термінова заміна силовиків - слабенький вітерець порівняно з вихором змін, що пронеслися в судовій системі. У вівторок, 7 квітня, Петро Порошенко призначив 75 суддів до Верховного суду, хоча громадська рада доброчесності не радила довіряти щонайменше 15 з них.
Цього ж дня з третьої спроби обрали голову Антикорупційного суду, який запрацює восени. Водночас без голови може залишитись головний суд країни - Конституційний, тому що 14 травня КСУ має обговорити відставку нинішнього глави Станіслава Шевчука. Цей поворот може відтягнути інавгурацію новообраного президента ще на довше, адже за Конституцією саме голова КСУ має привести нового президента до присяги, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/zmini-u-sudoviy-sistemi-1343721.html
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Так и знал, что первым откликнется ботва коломойского про Порошенко Любая новость - а они не дремлют, чтобы швырнуть лайно
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ну во первых я не ты,и это не лайно а правда!!
второе я не голосовал ни за зеБеню ни за марадера!
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Во, отмазки по буратине уже начинаются. "я за него не голосовал" А я думал, что для этого вам понадобиться месяца 3-4, быстро же прозреваете
А во-вторых, новость совсем о другом, но первый комментарий про Пороха. И от тебя. Совпадение?
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я уже писал здесь ,еще раз напишу вас соевых лечить нужно!
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Лечить надо вас, всё в экстазе массового помешательства бьетесь
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"...а во лбу звезда горит..."..Це явно не про другу та третю фотогрвфії Бо там зірка в іншому місці чомусь. Поліція на Буковині вилучила з незаконного обігу спирту на мільйон гривень - Цензор.НЕТ 5621
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Вас!,Все!Экстаз -это о чем ?
я не в экстазе ,я выше написал!это не мой выбор,так бывает .если я против кого то это не означает автоматом ,что я За кого то.
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попередньо додавши трохи отрути від щурів.
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Однозначно - герои! Щас сывочолый напоследок и им "Богдана Хмельницкого" втулит! А то как же - пять лет охотились и вот поймали таки! )))
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Ничего не попал, мотивировка "было бы " судом не принимается...Спирт челк вез чтоби руки перед едой протирать.Das desinfections...
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ніхто не сміє зазіхати на горілчану монополію великих магнатів !
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Прикольно..пока на востоке рубили уголёк по копанкам, на западе бодяжили мачмалу...
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Чем выше акциз на алкоголь, тем больше желающих на этом обогатиться. В Европу движемся, ДА ??? А там на алкоголь нет акциза, он приравнен к продуктам, поэтому крайне дешевый по сравнению к доходам населения и никто не спивается, просто удивительно. Не от хорошей жизни это случайно ???
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не там ищем - по магазам прошвырнись - там этого г... на мильоны
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция на Буковине изъяла из незаконного оборота спирта на миллион гривен. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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