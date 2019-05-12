 Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана. ФОТО

Об этом со ссылкой на ряд российских СМИ пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

У фотографий отличался фон и подпись — на одном снимке ветеран был назван Кудашкиным Андреем Матвеевичем, на другом — Матвеем Андреевичем Кудашкиным. Вероятно, речь идет об уроженце Мордовии Матвее Кудашкине, награжденном орденом Отечественной войны II степени.

В отчете об акции, опубликованном на странице МВД Мордовии, говорилось, что руководство и сотрудники органов внутренних дел прошли по улицам города "с фотографиями своих родственников-ветеранов".

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Республиканские МВД и прокуратура появление руководства на акции "Бессмертный полк" с одинаковыми фотографиями никак не прокомментировали.

С официальной страницы МВД Мордовии во "ВКонтакте" отчет об акции удален, но сохранились его скриншоты.