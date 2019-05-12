 Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана. ФОТО

Об этом со ссылкой на ряд российских СМИ пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.
У фотографий отличался фон и подпись — на одном снимке ветеран был назван Кудашкиным Андреем Матвеевичем, на другом — Матвеем Андреевичем Кудашкиным. Вероятно, речь идет об уроженце Мордовии Матвее Кудашкине, награжденном орденом Отечественной войны II степени.
В отчете об акции, опубликованном на странице МВД Мордовии, говорилось, что руководство и сотрудники органов внутренних дел прошли по улицам города "с фотографиями своих родственников-ветеранов".
Республиканские МВД и прокуратура появление руководства на акции "Бессмертный полк" с одинаковыми фотографиями никак не прокомментировали.
С официальной страницы МВД Мордовии во "ВКонтакте" отчет об акции удален, но сохранились его скриншоты.
(лАВРОВ).
Люди, это сюр же лютый
- Кто папочка малыша?
- Вася Жук из Сосновки.
- О Господи! Опять Вася Жук. Сегодня вы уже седьмая женщина, которая регистрирует своего ребенка от Васи Жука. Вот полюбуйтесь: Машенька Жук из Антоновки, Феденька Жук из Покотилова, Симочка Жук из Бердичева...
- Да что вас так удивляет? У него же ВЕЛОСИПЕД.
Может воевали под командованием генерала Власова?)
шкода.....
Депутат ГосДури
Цікаво цього року він теж прийшов з дідом що розпалив світову війну?
встречаются две собаки...
- слушай, ты чего такая лохматая и грязная...ты ж в доме жила
- та ну его! жила...мой хозяин в командировку поехал а меня своему деду спихнул... так я от него ... и чухнула...
- кормить забывал? гулять не выводил?
- та и это бывало... но я все терпела... даже когда он мои медали скомуниздел... я пожалела подумала -... та пенсия маленькая, а я его объедаю... но когда потом увидела, что он их на парад победы нацепил... и стал рассказывать, сколько фашистских танков взорвал за каждую награду...
не с портретами же реальных дидов из армии РОА выходить .
"Дети лейтенанта Шмидта" (по "Золотому теленку") остались только запоребриком!
Началось: события в Шиесе как продолжение событий в Ингушетии
https://m.youtube.com/watch?v=RgRgN-jjNsg
Тал это же дети лейтенанта Шмидта, как в "Золотом теленке"!
- Не теряй, сынок. Дело в том, что мой бизнес требует людей разных дарований. Преступник ли, праведник ли, все мы одна семья... (с) Лимонадный Джо