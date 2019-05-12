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 Курьезы, За рубежом
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 Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана. ФОТО

На акции "Бессмертный полк", которая прошла в Саранске 9 мая, глава МВД Мордовии Юрий Арсентьев, прокурор республики Александр Филимонов и епископ Вениамин (Кириллов) пришли с фотографией одного и того же ветерана.

Об этом со ссылкой на ряд российских СМИ пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

У фотографий отличался фон и подпись — на одном снимке ветеран был назван Кудашкиным Андреем Матвеевичем, на другом — Матвеем Андреевичем Кудашкиным. Вероятно, речь идет об уроженце Мордовии Матвее Кудашкине, награжденном орденом Отечественной войны II степени.

Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш Бессмертного полка снимок одного и того же ветерана 01

В отчете об акции, опубликованном на странице МВД Мордовии, говорилось, что руководство и сотрудники органов внутренних дел прошли по улицам города "с фотографиями своих родственников-ветеранов".

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Республиканские МВД и прокуратура появление руководства на акции "Бессмертный полк" с одинаковыми фотографиями никак не прокомментировали.

С официальной страницы МВД Мордовии во "ВКонтакте" отчет об акции удален, но сохранились его скриншоты.

Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш Бессмертного полка снимок одного и того же ветерана 02

Источник: https://censor.net.ua/p3126439
 
   
 Топ комментарии
 
Каких дидов выдали, с такими и шли... Чё причепились? Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 5208
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Шизонутая Няша оказалась на расеи всех умней Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 3319 У нее "бессмертный полк" сам Коля Второй - ни конкурентов, ни претензий Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 8564. Особенно когда бронзовый бюст Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 8786 мироточит
Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 9986
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Насправді спочатку вони не поділили курву. А це вже продовження історії. Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 6602
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Каких дидов выдали, с такими и шли... Чё причепились?
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С другой стороны, у них все опоры давно сплелись между собой в порыве страсти. Так что может и дедушка один на всех давно.
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"руководство и сотрудники органов внутренних дел прошли по улицам города "с фотографиями своих родственников-ветеранов" - подтвердив тем самым свое единое генетическое прошлое?)))
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Прокурор, глава мвд и епископ！
Люди, это сюр же лютый
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просто у дида того был велосипед, трофейный Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 3164
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Регистрация новорожденных.
- Кто папочка малыша?
- Вася Жук из Сосновки.
- О Господи! Опять Вася Жук. Сегодня вы уже седьмая женщина, которая регистрирует своего ребенка от Васи Жука. Вот полюбуйтесь: Машенька Жук из Антоновки, Феденька Жук из Покотилова, Симочка Жук из Бердичева...
- Да что вас так удивляет? У него же ВЕЛОСИПЕД.
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Дефицит кадров на мордовских хуторах. Трёх бабок порол один дид.😄
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Ну так один дид пишет донос, второго дида садят в ГУЛАГ, а третий дид охраняет второго))
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Зараз прихильники Зеленського хочуть відновити ГУЛАГ.
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Андрей Матвеич и Матвей Андреич - это не один дед, а держаки от разных лопат...
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По этой причине подобные парады, после приснопамятного в 1945, возобновили только в середине 60-х.
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А чего они чужого дида принесли, а их диды где?
Может воевали под командованием генерала Власова?)
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Да кто ж им мешает и самого Власова нести? Хоть черта с рогами, лишь бы план по дидам выполнить...))
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Название банка на заднем плане доставило😀
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Шизонутая Няша оказалась на расеи всех умней Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 3319 У нее "бессмертный полк" сам Коля Второй - ни конкурентов, ни претензий Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 8564. Особенно когда бронзовый бюст Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 8786 мироточит
Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 9986
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Дед видать был ещо тот жеребец.Настрогал потомков.Может у них родимки одинаковые ( как в индийском кино)
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*****, як говорив великий поліглот мікола янавічь азіров..
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Судя по "старому завету", по подвигам Яхве, то только оН мог сотворить таких мерзких, подлых, двуличных и пакостных тварей. Любой псих - вполне себе ничего если поставить его с этими ссуществами. Причем, псих может быть даже россиянином - единственная "страна", где психи по сравнению со "здоровыми" - демонстрируют существенно лучшее душевное здоровье.)
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Маасковія найбільший дурдом у світі.
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Але тільки усі лікарі зникли, а хворі на голову керують й намагаються усім пояснити, що вони "нормальные".
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Как трогательно это единение мусоров, прокурорских и попов. Даже дид у них один на троих.
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А дед оказывется еще и отменным бабником был, хотя после войны, учитывая нехватку мужиков, это дело простительное.
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Особенно прикольно с попами беснуются. Попов как раз Сралин и гонял и взрывал капища, а тов. Гитлер наоборот - открывал "храмы". Самое лживое образование, засравшее полностью 1/6 суши, а частично - почти весь мир. Каловая саранча - налетели, засрали, полетели дальше Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 1265
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в 43-му? тих попів що недорізав, зробив своїми рабами
шкода.....
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Коли вгадаєте хто на фото буде продовження
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Молотов и его внучок-пропагандон (фамилия не помню)
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Це ж легко - гугл видає, що це сам молотов з онуком.
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Мне доводилось смотреть Большую игру, я еще думал, в кого эта падла, Никонов. А ларчик просто открывается.
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Внучок Молотова Вячеслав Ніконов (ім'я на честь діда)
Депутат ГосДури
Цікаво цього року він теж прийшов з дідом що розпалив світову війну?

Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 2504

Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 8415
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Ничего особенного...свальный грех и снохачество. На рашке даже комсомолок с макаками совокупляли Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 361
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Прочитал заголовок,подумал что х@йла принесли😂
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***
встречаются две собаки...
- слушай, ты чего такая лохматая и грязная...ты ж в доме жила
- та ну его! жила...мой хозяин в командировку поехал а меня своему деду спихнул... так я от него ... и чухнула...
- кормить забывал? гулять не выводил?
- та и это бывало... но я все терпела... даже когда он мои медали скомуниздел... я пожалела подумала -... та пенсия маленькая, а я его объедаю... но когда потом увидела, что он их на парад победы нацепил... и стал рассказывать, сколько фашистских танков взорвал за каждую награду...
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Правильно мордва поступает.
не с портретами же реальных дидов из армии РОА выходить .
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Деякі йолопи десяток Бандер на палицях тягать і що?
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подивися та вдавися
Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 6417

Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 5371

Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана - Цензор.НЕТ 874
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Нет!
"Дети лейтенанта Шмидта" (по "Золотому теленку") остались только запоребриком!
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корапь дилд весеран но то что на иглы порезали а не к пирсу приставили как музей виноваты США Не поділили: в Мордовії глава МВС, прокурор і єпископ принесли на марш "Безсмертного полку" знімок одного і того ж ветерана - Цензор.НЕТ 8739 Не поділили: в Мордовії глава МВС, прокурор і єпископ принесли на марш "Безсмертного полку" знімок одного і того ж ветерана - Цензор.НЕТ 3852 Не поділили: в Мордовії глава МВС, прокурор і єпископ принесли на марш "Безсмертного полку" знімок одного і того ж ветерана - Цензор.НЕТ 5094
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Как в СССРе Не поділили: в Мордовії глава МВС, прокурор і єпископ принесли на марш "Безсмертного полку" знімок одного і того ж ветерана - Цензор.НЕТ 6934 Вы паклю вместо тампонов пробовали Не поділили: в Мордовії глава МВС, прокурор і єпископ принесли на марш "Безсмертного полку" знімок одного і того ж ветерана - Цензор.НЕТ 6934 Не поділили: в Мордовії глава МВС, прокурор і єпископ принесли на марш "Безсмертного полку" знімок одного і того ж ветерана - Цензор.НЕТ 4310
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Похоже, в рф-ии таки сбылась мечта "слепого" Паниковского и "дети лейтенанта Шмидта" теперь рулят во всей стране.
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Да-да-да, я тоже сразу классиков вспомнила!
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Срочно продать идею в Боливуд. Кино супер выйдет, два брата встретились через много лет благодаря деду. Ну и конечно, сцена с одинаковыми родинка и танцем с дедами на палках.
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По России так много клоунов на этой дурацкой акции скачет, что уже "дедоввоевали" на всех не хватает
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Немцы покаялись за нацизм принесший горе! Россияне не покаялись за коммунизм принесший еще больше горя народам и им самим! Одних Бог благословил и у них сильнейшая экономика Европы! Других лишил разума и чести....Где украинцы?
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АКТУАЛНО за фашизма на властта в Раша

Началось: события в Шиесе как продолжение событий в Ингушетии

https://m.youtube.com/watch?v=RgRgN-jjNsg
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"В отчете об акции, опубликованном на странице МВД Мордовии, говорилось, что руководство и сотрудники органов внутренних дел прошли по улицам города "с фотографиями своих родственников-ветеранов"." Источник: https://censor.net.ua/p3126439

Тал это же дети лейтенанта Шмидта, как в "Золотом теленке"!
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Малобюджетная история - дёшево и сердито !
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крупно бютжетная это здадосланов он же лидер ночных пикинесов и ряженный кизляк весеран Не поділили: в Мордовії глава МВС, прокурор і єпископ принесли на марш "Безсмертного полку" знімок одного і того ж ветерана - Цензор.НЕТ 731
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- Похоже, я теряю вкус быть подонком.
- Не теряй, сынок. Дело в том, что мой бизнес требует людей разных дарований. Преступник ли, праведник ли, все мы одна семья... (с) Лимонадный Джо
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Какая прелесть! Валуев таки душканесмотря на деда.
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Ця вся фуйня закінчиться одним абстрактним "дєдом" на всих. Щоб не було казусов.
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Где ж им столько дидов набрать если они ховались в зауралье а воевали в основном украинцы , белорусы , грузины и другие малоросы ! Если фото артистов понесут в следующем году то никто и не заметит этого .
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«Бессмертный полк» во Львове попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый скоростной - его марш занял всего несколько секунд.)
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могли й портрети Роммеля принести, свинособаки вже деградували до печерних людей, розумова діяльність відсутня повністю, тільки тваринні інстинкти
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Цензор.НЕТФотоКурьезыНе поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана. ФОТО
 
 
 
 
 
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