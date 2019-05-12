 В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Егорова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

О поджоге Егоров сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 4-30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал", – написал редактор.

Позднее Егоров добавил, что пожарные и полиция оперативно прибыли на место и "сделали свою работу". Автомобиль, по его словам, не подлежит восстановлению.

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