 В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Егорова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

О поджоге Егоров сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 4-30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал", – написал редактор.
Позднее Егоров добавил, что пожарные и полиция оперативно прибыли на место и "сделали свою работу". Автомобиль, по его словам, не подлежит восстановлению.
Читайте также: В Днепре сожгли автомобиль главного редактора местной газеты. ФОТО
Чисто еврейская лавочка, хотя княжицкий и Киселев на нем работали.
А вообщето уверен что жгут хамов, которые свои машины любят больше чем соседей... Некоторые любят зимой еще прогревать двигатель под окнами соседей... А потом удивляются последствиям ....
И еще. То есть по вашему, существуют "прозревшие люди", которые занимаются поджогами? Вы серьезно?
а так главред мог комуто незаплатить например
(хоча нічого не маю проти веганів... але ж рослини теж мають душу... та то таке...)
это если нет смелости набить лицо владельцу?
Смотреть можно только на спец. оборудовании.
трохи не такий... але принцип той же...))))
теперь не такая как у всех.