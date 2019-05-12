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 В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Егорова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестные подожгли припаркованный у подъезда автомобиль главного редактора TVi Владимира Егорова. Он связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.

О поджоге Егоров сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 4-30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал", – написал редактор.

Позднее Егоров добавил, что пожарные и полиция оперативно прибыли на место и "сделали свою работу". Автомобиль, по его словам, не подлежит восстановлению.

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Егорова 01

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Егорова 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3126428
 
 
 Топ комментарии
 
Автомобіль припарковано на зеленому газоні біля будинку, можливо невдоволені сусіди помстилися. А взагалі необхідно ставити авто на автомобільних стоянках/парковках, якщо такі поруч є в наявності.
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думаю в нашем случае все хуже!!! будут убивать и тех, и других, и сразу. бунт недовольной черни, это вам не Майданы пахнущие парфюмом, а разъяренная толпа с перегаром, гнилыми зубами и чесночными ароматами. Г+Г перестарались с обещаниями от Ко+Зе.
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Канал основан Березовским.
Чисто еврейская лавочка, хотя княжицкий и Киселев на нем работали.
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1+1 тоже еврейская лавочка. Они не евреев принципиально не берут - а только скажи сразу ксенофобом обозвут.
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Автомобіль припарковано на зеленому газоні біля будинку, можливо невдоволені сусіди помстилися. А взагалі необхідно ставити авто на автомобільних стоянках/парковках, якщо такі поруч є в наявності.
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я своим соседям предлагаю заезжать на своих тазиках с болтами прямо в подьезд.... )))

А вообщето уверен что жгут хамов, которые свои машины любят больше чем соседей... Некоторые любят зимой еще прогревать двигатель под окнами соседей... А потом удивляются последствиям ....
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Прогрев это ерунда по сравнению с неисправной сигнализацией. Поставит такое чмо машину под окна - а она орет всю ночь.
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авто припарковано за бордюром, который ограничивает газон, на третьем фото видно отчетливо. И проходу машина не мешает.
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Закон жанру. За масову пропаганду у першу чергу будуть биті пропогандисти. І лише потім - замовники пропаганди.
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думаю в нашем случае все хуже!!! будут убивать и тех, и других, и сразу. бунт недовольной черни, это вам не Майданы пахнущие парфюмом, а разъяренная толпа с перегаром, гнилыми зубами и чесночными ароматами. Г+Г перестарались с обещаниями от Ко+Зе.
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розлючений натовп з перегаром із писка-це луганда. там є тлустий ммщик, коментатор саня ходаковський та ін.
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что ты мелешь? О какой пропаганде речь? Канал при смерти последние семь лет.
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Шановний, я писав пост не про конкретно редактора ТВі, а про тенденцію - останнім часом таких випадків стосовно журналістів стало багато. І обдурені пропагандою, але прозрілі обивателі не будуть розбиратися, що ти за журналіст і з якого каналу. На горіхи отримають усі.
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Как вы отличаете машину журналиста от машины не журналиста? Они какие то особенные?
И еще. То есть по вашему, существуют "прозревшие люди", которые занимаются поджогами? Вы серьезно?
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Ну, це ви надто буквально. Я опираюся на слова самого Єгорова - помста за професійну діяльність. Отже, якщо йому вірити, то цей, хто зробив підпал, знає не лише хто такий Єгоров, але й його адресу та машину. Щодо тих, хто прозрів - то можливо я неправильно висловився. Правильніше буде - розчарувався. І такі вже є, хоч Зе ще не президент. І кількість їх буде лише зростати. І самі неврівноважені будуть намагатися помститися тим, хто так цинічно розбив їхні мрії.
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этого канала просто нет давно
а так главред мог комуто незаплатить например В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Егорова - Цензор.НЕТ 9741
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як же ж ти 5 років з ними жити будеш? помреш мабуть від серцевого нападу.. але таких як ти не шкода.. в добрий путь У Києві спалили автомобіль головного редактора телеканалу TVi Єгорова - Цензор.НЕТ 6779
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а треба було біфштекс з кров"ю )))
(хоча нічого не маю проти веганів... але ж рослини теж мають душу... та то таке...)
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никогда не понимал причем тут автомобиль
это если нет смелости набить лицо владельцу?
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А якщо господар смітника баксьор і ще на твої зауваження тобі пику натовче?
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Ну какой текст выдали, такой он и постит. У них платят за количество, а не за качество У Києві спалили автомобіль головного редактора телеканалу TVi Єгорова - Цензор.НЕТ 1305
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Машинка хрінова якась на Таврію похожа)))!, біднесенький видать журнашлюхін!!!
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TVi нет в эфире. Новостные выпуски выходят на плёнках диафильма.
Смотреть можно только на спец. оборудовании.

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аж мороз по коже... а я помню такое счастье...а слайд"шоу" - то ваще космос))))
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пфф...було))) у мене десь є... і коробочки з діафільмами (десятка зо два чи й більше)
трохи не такий... але принцип той же...))))
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На твоём КВН вообще, кроме 1+1 и Интера ничего нет в эфире.
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А якщо ще машинка по ночам бибикала, то точно политические недруги...
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Жлобня бабло на авто знайшла, а на офіційну стоянку жметься.
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а мне кажется, что машина даже лучше стала.
теперь не такая как у всех.
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Каким наглецом нужно быть, чтобы парковать её посреди тротуара
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При Порохе полный беспредел, хуже чем при Яныке!
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Не знаю ни такого канала, ни такого журналиста. У Києві спалили автомобіль головного редактора телеканалу TVi Єгорова - Цензор.НЕТ 7443
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Егорова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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