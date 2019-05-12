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Все про:День Победы (1010) Киев (17489) Николаев (1171) символика (228) школа (1857)

 "Колорадка", советские символы, флаг РФ: провокационные рисунки ко Дню победы замечены в школах Николаева и Киева. ФОТО

В школах Киева и Николаева ко Дню победы вывесили рисунки с изображением запрещенных в Украине символов - георгиевской ленты, красной звезды, серпа и молота. Также в дружественных тонах показаны украинский и российский флаги.

Рисунки опубликовал волонтер и общественный активист Роман Синицин, сообщает Цензор.НЕТ.

Колорадка, советские символы, флаг РФ: провокационные рисунки ко Дню победы замечены в школах Николаева и Киева 01
Колорадка, советские символы, флаг РФ: провокационные рисунки ко Дню победы замечены в школах Николаева и Киева 02

Рисунки из школы №61 Николаева

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Колорадка, советские символы, флаг РФ: провокационные рисунки ко Дню победы замечены в школах Николаева и Киева 03
Колорадка, советские символы, флаг РФ: провокационные рисунки ко Дню победы замечены в школах Николаева и Киева 04

Рисунки из школы №255 Киева (Дарница)

Данный факт вызвал негодование людей и отобразился в соответствующих комментариях. Так, Виталий Щербина написал: "При совке представим: в 45-м, дети в школе нарисовали флаг СССР = флаг Германии... мы за мир, все дела. Сколько бы и кого уехало в ГУЛАГ и детдом?"

Источник: https://censor.net.ua/p3126423
 
   
 Топ комментарии
 
Самая жестокая пропаганда - это призывы к миру. Когда два флага и рукопожатие и написано "нам не потрібна війна" Надо детям объяснять что у Украины нет выбора, понятно что война не нужна. Но вот эта рука с трикоролом все мутит
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Никак не вытанцовывается "ымперия" без Украины ? Пичалька ?
Таки да. Украина была фундаментом советской империи. Без Украины вы - Азия.
Смирись. И флажок замени на родной триколор. Плохо шифруешься; спалился.
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В мусорку разом з директорами ти вчителями.
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вата и там и там в огромном количестве "Колорадка", радянські символи, прапор РФ - провокаційні малюнки до Дня перемоги помічено в школах Миколаєва та Києва - Цензор.НЕТ 8680
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История скреп10 год · Ветеран-"освободитель"
вспоминает об изнасиловании и убийствах немецких девушек, девочек, детей,
военнослужащими Красной Армии в Восточной Пруссии.

https://www.facebook.com/skrepohistory/videos/378744422731988/
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Историю невозможно запретить.
Победа, какой ценой она далась, потомки будут помнить всегда.
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історія - та пропоганда, це різні РЕЧІ, наприклад про іменовану "Пірову" перемогу чув...
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А вы не задумывались, что всего этого могло бы и не быть? Не быть всех этих жертв, разрушенных городов и пр., моя мать не прожила бы два года в оккупации? А начало этого преступления вот оно. Чем отличается?
"Колорадка", радянські символи, прапор РФ - провокаційні малюнки до Дня перемоги помічено в школах Миколаєва та Києва - Цензор.НЕТ 9974
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Это не дети виноваты, это ското-кацапское быдло, которое терпят украинцы.
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однозначно шкільне виховання, а вчитель ходив між партами, ще й підправляв рисуночки, щоб гарно було
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ДИРЕКТОРА И ПРЕПОДОВАТЕЛЕЙ К **-й матери выгнать,ПУСТЬ СУКИ УБОРЩИЦАМИ РАБОТАЮТ
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діти зазвичай радяться, що саме намалювати і обговорюють свій малюнок, тому вина на тому дорослому, який спрямував ту дитину
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4 клас-ще піонери, галстуки у домашніх шафах зберігають
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Училок на нары! Дети рисуют что им скажут, в Николаеве видно что рисовали с открыток, училка раздала и сказала срисовать. В Киеве училка рассказала о "братских" народах, о войне, "дружбе" и сказала нарисовать по этой теме. Всё просто. И где работа правоохранительной?
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На нары - нет, просто пожизненный запрет заниматься педагогикой.
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Эот знак того, что кое-кому нужно уже копать схроны
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Это знак-то шо ты руская падаль,стесняешься своей тряпки🌷😂😂
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У этих деток вся ВАТА от родителей (до всех смыслах)! Институт ГРАЖДАНСТВА в Украине нужно пересматривать кардинальным образом, кому попало ГРАЖДАНСТВО давать нельзя категорически (особенно ватным рабам москальской ымперии), ничего страшного с ними не случится, если будут жить в Украине как НЕГРАЖДАНЕ (с видом на жительство)!
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ВАТА в голове вместо мозгов с СОБСТВЕННЫМИ мыслями (ни комуняг, ни барыг -"буржуинов") - это даже не диагноз, это приговор! Даже у меня, когда я был пионером и комсомольцем в совковом союзе не было столько ваты (не смотря на мой юный возраст), порой от моих реплик в сторону "патриотизма", "родины" и "пионеров-горев" учителей охватывала бешенная истерика со злобной пеной у рта (предков в школу вызывали за то что я "не люблю советскую родину и презираю ее героев")!
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Это кто тебе такую )(уйню сказал? ЮрЫст? "Детские рисунки - произведения искусства", спасибо, поржал. Твой высер тоже "произведение"?
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А что, у нас есть четкий закон, описывающий, какой рисунок или картина - произведение, а какой - не произведение?
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У нас есть закон про символику. А по поводу "произведения", то на этот вопрос могут дать ответ только время и рынок. Пан хочет налепить )(уиты и похаять закон? Ну вот идёт полицай и видит как пионэр малюет георгиевскую ленту, подходит и даёт по жопе, прибегают родители и тоже получают, но уже в табло. И почему так? А полицай на войне был и знает шо такое "произведение". Фирштейн?
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Конечно понятно, что в революционной державе закон полицаям не писан, поэтому иностранные инвестиции за последние 5 лет нулевые, меньше, чем в средине 90х, количество организованных туристов
уменьшилось в 3 раза, зато на 10% вырос выезд украинцев за бугор, при том, что внутри страны езда уменьшилась в 1,5 раза. Люди от таких полицаев разбегаются, экономика 90% от уровня 2013 и ждет нового кризиса. который еще увеличит эмиграцию работяг и приблизит следующий кризис. Так обнищание народа на фоне обогащения бандитов под видом полицаев, окончательно обанкротит страну и отдаст в жертву оккупантам всех мастей.
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По твоей ватной "логике" спам-тоже произведение исскуства. Наслаждайся.
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не спамте, пожалуйста, ватников (от этого они никуда не денутся), мы должны знать и видеть, сколько рабов москальской империи с помоями в головах живут среди нас!
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А что значит "не спамте"? Как известно, спам - массовая рассылка одинаковых сообщений, но в комментах это явление редкое, так что реально никто никого не "спамит", а просто отдельные писаки так избавляются от противных комментариев, с которыми не могут спорить по слабоумию своему.
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с определением понятия "спам" я с вами согласен, и считаю неверным избавятся таким образом от комментов, с которыми не согласен, это либо признание слабости собственный доводов или нежелание вообще вести диалог, в чем смысл форумов (не в пропаганде)!
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Это смотря каких форумов, до революции многие издания имели вольные форумы, где можно было анонимно и без цензуры высказывать разные мнения, теперь большая часть таких форумов закрылась. на других - жесткая цензура и комментирование только через ФБ, который требует подтвердить личность. Однако, не в Германии живем, так что есть приговор суда по уголовной ст. 161 человеку, написавшему "пусть хохлы радуются", за слово "хохол", это признано экспертизой СБУ, прокуратурой и судьей оскорблением на нац. почве, а вот тотальное оскорбление на форумах русских и евреев не замечается СБУ, так что открыто высказывать определенные взгляды у нас чревато. Кроме прочего, у нас число тех, кого СБУ привлекло к ответу за измену Родине в 25 раз больше тех, кого привлекли к суду по этой статье, т..е. обвинение, которое само СБУ в ходе следствия снимает, массово используется для того, чтоб человек попал в заключение до суда, потому что по этой статье невозможен домашний арест или выход под залог. Мы живем в бандитском гнезде, где революционеры первым делом подавили свободу слова и запретили называть кошку кошкой.
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Тебя зовут Андрийко и твоя фамилия Круг? Вот же незадача, СБУ не даёт украинцев "хохлами" называть, как кацапу жить дальше? Дуй в "свободную" Дойчляндию и с компа на их территории назови немцев нацистами или про адика шото спой, я тебе потом конфеты в тюрьму вышлю, дай только адрес.
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Проблема не в том, что СБУ не дает называть украинцев "хохлами", а в том, что она тебя и таких прочих не привлекает к ответственности за оскорбление русских, евреев и прочих наций.
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Да перестань,ватноголовый. Не спорить с дебилом вроде тебя-это не значит быть слабоумным. Это значит быть снисходительным.
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Артисты Нижнетагильского государственного цирка вывезли на шествие «Бессмертного полка» клетку с «фашистом» и двумя собаками. "Колорадка", радянські символи, прапор РФ - провокаційні малюнки до Дня перемоги помічено в школах Миколаєва та Києва - Цензор.НЕТ 476
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Ось такі малюнки потрібно дітям малювати

"Колорадка", радянські символи, прапор РФ - провокаційні малюнки до Дня перемоги помічено в школах Миколаєва та Києва - Цензор.НЕТ 4607
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Детишкам-то пох,что рисовать. Насаждающее подобное учителя-вот подонки. Да и родители у половины тоже без ума. "Хунта" явно недоработала в этом аспекте. А теперь вообще все на самотёк пойдет. "Вата" цветёт и пахнет.
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У школах Києва і Миколаєва до Дня перемоги вивісили малюнки із зображенням заборонених в Україні символів - георгіївської стрічки, червоної зірки, серпа і молота.

за таке знімається директор з посади.
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Без права років 20 працювати на державних посадах. Лише приватний бізнес, благодійність чи жебракування.
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Интересно, а это тоже запрещенная символика?



"Колорадка", радянські символи, прапор РФ - провокаційні малюнки до Дня перемоги помічено в школах Миколаєва та Києва - Цензор.НЕТ 1728
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Ага... тебе с ней срочно на выезд на Московию...)
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Для тех, кто в танке и у кого броня во лбу:

3. Заборона не поширюється на випадки використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму:
1) на документах державних органів та органів місцевого самоврядування (місцевих органів державної влади і управління), прийнятих чи виданих до 1991 року;
2) на документах, виданих закладами освіти та науки, підприємствами, установами, організаціями до 1991 року;
3) в експозиціях музеїв, тематичних виставках, Музейному фонді України, а також бібліотечних фондах на різних носіях інформації;
4) у творах мистецтва, створених до набрання чинності цим Законом;
5) у процесі наукової діяльності, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб;
6) на оригіналах бойових знамен;
7) на державних нагородах, ювілейних медалях та інших відзнаках, якими нагороджувались особи до 1991 року та протягом 1991-2015 років у зв'язку з річницями подій періоду Другої світової війни, а також на документах, що посвідчують нагородження ними;
8) на намогильних спорудах, розташованих на території місць поховань, місць почесних поховань;
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Почему нет опции дислайка ? Некоторые пишут чушь а оценить нет возможности . Стоит у него 2 нравится и думает вот как хорошо я пишу , 150 человек не могут ничего сказать про эту галиматью
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Так поставьте "спам" и его просто не будет видно.
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Это кошмар какой то. Шел пятый год войны. Если детей будут воспитывать в таком духе, то Украины скоро не будет. Тут учителей что допустили такие "шедевры" нужно из школы гнать
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Пока все расслабляются,вата не спит.Убивают,калечат солдат,активистов...С помощью придурковатих училок пробуют залезть в невинние детские души...
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||| При совке представим ||| - зачем нам представлять, что было при совке, мы что хотим, чтобы было также, как при совке? Этот человек он вообще что хочет - чтобы наступил мир или он хочет все время воевать? Люди хотят, чтобы наступил мир - ничего провокационного в этом нет.
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вышивата мечтает о гулагах, чтобы "так же как у них, только у нас"
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61 школа Миколаєва знаходиться в такій глухомані, що навряд чи туди ******* цивілізація дійшла. Весь мікрорайон одвічно живе без централізованого водопостачання, та каналізації.
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И? Это повод топить за руцкий мир? В самой параше далеко не айс с водой и газом в деревнях.
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Я до того, що там не тільки вчителів, а ї з батьками повинні бути серйозні розмови.
А ВАТИ в Миколаєві дуже, дуже багато.
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Пора у нас провести чистку, как в свое время сделали в США. Выловили всех коммунистов и...
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конечно пора, сколько можно терпеть уже?!?! Пол Пот вырезал треть страны ради быстрого вступления в коммунизм, вы вырежьте половину и вас сразу же в ЕС и НАТО возьмут
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Лапоть,это у вас "полстраны" вырезать нужно,а пока вы попросту-сидите попками "набутылка",визжите "чичнякрута" и извиняетесь регулярно перед нохчо.
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у кого "у вас"? сними шаровары с башки, я никакого отношения к "чичне" не имею
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Директора и того, кто организовал конкурс на хер из школы. В следующий раз думать будут лучше.
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Друзі, не беріть у голову. Нехай втішаються, бажать бути ватніками - нехай будуть, не треба давати привід совкам тикати пальцем у нас, хай бачать, что ми вільно говоримо. Я розумію, що вати забагато, але заборона - найгірший шлях.
Слава Україні
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Нет уж. Почти тридцать лет Украина была толерантной, ах, давайте не спешить, давайте не будет запрещать. И что? 2014 год. Именно что сейчас надо запрещать, раз по-хорошему не понимают.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Колорадка", советские символы, флаг РФ: провокационные рисунки ко Дню победы замечены в школах Николаева и Киева. ФОТО
 
 
 
 
 
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