 "Колорадка", советские символы, флаг РФ: провокационные рисунки ко Дню победы замечены в школах Николаева и Киева. ФОТО

Рисунки опубликовал волонтер и общественный активист Роман Синицин, сообщает Цензор.НЕТ.





Рисунки из школы №61 Николаева

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Рисунки из школы №255 Киева (Дарница)

Данный факт вызвал негодование людей и отобразился в соответствующих комментариях. Так, Виталий Щербина написал: "При совке представим: в 45-м, дети в школе нарисовали флаг СССР = флаг Германии... мы за мир, все дела. Сколько бы и кого уехало в ГУЛАГ и детдом?"