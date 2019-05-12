 "Колорадка", советские символы, флаг РФ: провокационные рисунки ко Дню победы замечены в школах Николаева и Киева. ФОТО

Рисунки опубликовал волонтер и общественный активист Роман Синицин, сообщает Цензор.НЕТ.
Рисунки из школы №61 Николаева
Рисунки из школы №255 Киева (Дарница)
Данный факт вызвал негодование людей и отобразился в соответствующих комментариях. Так, Виталий Щербина написал: "При совке представим: в 45-м, дети в школе нарисовали флаг СССР = флаг Германии... мы за мир, все дела. Сколько бы и кого уехало в ГУЛАГ и детдом?"
вспоминает об изнасиловании и убийствах немецких девушек, девочек, детей,
военнослужащими Красной Армии в Восточной Пруссии.
https://www.facebook.com/skrepohistory/videos/378744422731988/
Победа, какой ценой она далась, потомки будут помнить всегда.
уменьшилось в 3 раза, зато на 10% вырос выезд украинцев за бугор, при том, что внутри страны езда уменьшилась в 1,5 раза. Люди от таких полицаев разбегаются, экономика 90% от уровня 2013 и ждет нового кризиса. который еще увеличит эмиграцию работяг и приблизит следующий кризис. Так обнищание народа на фоне обогащения бандитов под видом полицаев, окончательно обанкротит страну и отдаст в жертву оккупантам всех мастей.
за таке знімається директор з посади.
3. Заборона не поширюється на випадки використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму:
1) на документах державних органів та органів місцевого самоврядування (місцевих органів державної влади і управління), прийнятих чи виданих до 1991 року;
2) на документах, виданих закладами освіти та науки, підприємствами, установами, організаціями до 1991 року;
3) в експозиціях музеїв, тематичних виставках, Музейному фонді України, а також бібліотечних фондах на різних носіях інформації;
4) у творах мистецтва, створених до набрання чинності цим Законом;
5) у процесі наукової діяльності, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб;
6) на оригіналах бойових знамен;
7) на державних нагородах, ювілейних медалях та інших відзнаках, якими нагороджувались особи до 1991 року та протягом 1991-2015 років у зв'язку з річницями подій періоду Другої світової війни, а також на документах, що посвідчують нагородження ними;
8) на намогильних спорудах, розташованих на території місць поховань, місць почесних поховань;
А ВАТИ в Миколаєві дуже, дуже багато.
Слава Україні