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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:вооружение (3189) Москва (2614) парад (426) Stratfor (13)

 С-400, РС-24 "Ярс", Мста-С,Т-14, Ми-28, - в Stratfor проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде. ФОТОрепортаж

Парад 9 мая - это, среди прочего, возможность для Москвы продемонстрировать военную мощь.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Россия поставила себе целью модернизировать вооруженные силы, но "снижение цен на нефть сократило поступления России, а уменьшение расходов на вооруженные силы пришлось на время, когда российские производители оружия теряют свое конкурентное преимущество в мире", - говорится в апрельском отчете американской аналитической организации Stratfor.

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Исследователи проанализировали, какую военную технику выставили россияне во время парада 9 мая. Российские вооруженные силы насчитывают около миллиона человек, и, несмотря на устаревшее оборудование и слабую промышленную базу, все еще остаются мощными, отмечают исследователи.

С-400, РС-24 Ярс, Мста-С,Т-14, Ми-28, - в Stratfor проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде 01
Система С-400

Противовоздушные установки С-400, скандально известные из-за поставок в Китай, Индию и Турцию, наиболее современные в российском арсенале. Их наличие и распространение часто вызывает споры на международном уровне.

Система противовоздушной обороны "Бук" находится на вооружении российских вооруженных сил с 1979 года. После модернизации, установки служат промежуточным звеном между стратегическими оборонительными системами и точечными системами типа "Панцирь".

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С-400, РС-24 Ярс, Мста-С,Т-14, Ми-28, - в Stratfor проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде 02
Ярс РС-24

"Ярс" РС-24 - улучшенный вариант Тополь-М и может нести ракеты с ядерным зарядом радиусом действия около 11000 километров.

Россия, как правило, больше полагается на артиллерию в ведении войны, отмечают американские аналитики. Мста-С является основой подвижного артиллерийского склада России, в то время, как артиллерия на основе шасси "Армата" еще в находится в стадии наработки.

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С-400, РС-24 Ярс, Мста-С,Т-14, Ми-28, - в Stratfor проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде 03
Мста-С

"Армата" и Т-14 - амбициозные проекты, отмечают эксперты, однако, Россия пока не может продвинуть эти модели дальше прототипа и начать их производство. Т-14 считают символом модернизации вооруженных сил России - башню танка был модернизирован, чтобы позволить экипажу быть изолированными в кабине.

С-400, РС-24 Ярс, Мста-С,Т-14, Ми-28, - в Stratfor проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде 04
Ту-160

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарубежные лидеры не приедут в Москву на парад 9 мая, - Песков

Россия поддерживает значительные воздушные возможности благодаря модернизации МиГ-24 и Су-30М, несмотря на то, что военные силы России не смогли еще начать производить значительное количество самолетов пятого поколения.

Несмотря на старую конструкцию, Россия продолжает производить и ремонтировать Ту-160 и Ту-22, отмечают аналитики.

Россия давно придает приоритетное значение разработке боевых вертолетов и в 1960-х была одной из первых, кто ввел боевые возможности Ми-24, вспоминают аналитики. Преемник серии Ми-24 - Ми-28 является ответом на американские "Апачи" АР-64.

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Источник: https://censor.net.ua/p3126420
 
 
 Топ комментарии
 
К сожалению, даже если отбросить в сторону ЯО, то и всего остального там хватает, чтобы не дать спокойно жить почти всему пост-совку. А нам не так повезло как Бразилии или Мексике, страна не в другом полушарии, а имеем с этими дегенератами очень длинную границу.
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Слава Українській Армії !

С-400, РС-24 "Ярс", Мста-С,Т-14, Ми-28, - в Stratfor проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде - Цензор.НЕТ 8626
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Продемонстрировать мощь? )) На россии нет ничего, что можно было назвать словом "мощь". Это "улучшено"-десятирижды-перемодернизированная немощь, железо 40-ка, а иногда и 50-60-летнего возраста. Вред человечеству им Орда сможет нанести разве что подорвав в собственных шахтах и на позициях, отравив на десятилетия атмосферу "шарика" ))
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Вот бы хоть одна из них взорвалась,прям во время парада...
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Надувное не взрывается, а чпокается.
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Да хоть бы и так.Только шоб рядом с Фуйлом луснуло.У того точно пятка бы порвалась с переляку.Если конечно это он на параде был.Смотрела одно видео,дЫк там Путлер очень странно себя вел.Вернее,его нижняя часть тела,а именно ноги.Я ни когда не видела,чтобы у сидящего в кресле человека,ноги сами собой безостановочно бегали.Особенно это было заметно на фоне рядом сидящего американца,который за время фотосессии всего два раза переложил ногу на ногу.А ножки Путлера при этом носились рядом с креслом,впереди него,прыгали друг на дружку,при этом отчаяно дергаясь,опять спрыгивали и начинали носится перед креслом.При чем верхняя часть тела не подвижная практически,а руки до белизны в косточках вцепились в поручни кресла.Короче,очень странная и занимательная картинка.Есть один блогер"камикадзе",сбежавший из рашки,дЫк вот он всякие видосики выкладывает.Если не ошибаюсь,этот назывался"ножки путина", как-то так.Я проржала.
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основная мощь рашки - это стадо из 100 млн дебилов, которые как зомби из фильма Война-Зет и рашкованских сми, которые вгружают всем, как это прекрасно: "рашкованский мир"
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За Китай борются эти варвары, которые детей хотят убивать?
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Я тупая,.. ну нужно чтоб и детей пару сотен убило. Сейчас заскриню, как подсказали. Чтоб на куски их разорвало. Правильно же..
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Посейдзон с прикрученным туалетом непредсказуемой траектории показывали?
А то остальной хлам не интересен.
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В этом параде победобесия победила стихия! Этим он и запомнится
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..Смішні ці кацапи..Вони хоч знають різницю між "кацапською тактичною ядерною в 10 кіл.тон" і каупцієй свінарчукав в 100 тис.зе коломо баксів апаришей? У нас є зе апариш..Каторий всєх зе-чєстно пабєдит..
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Продемонстрировать мощь? )) На россии нет ничего, что можно было назвать словом "мощь". Это "улучшено"-десятирижды-перемодернизированная немощь, железо 40-ка, а иногда и 50-60-летнего возраста. Вред человечеству им Орда сможет нанести разве что подорвав в собственных шахтах и на позициях, отравив на десятилетия атмосферу "шарика" ))
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К сожалению, даже если отбросить в сторону ЯО, то и всего остального там хватает, чтобы не дать спокойно жить почти всему пост-совку. А нам не так повезло как Бразилии или Мексике, страна не в другом полушарии, а имеем с этими дегенератами очень длинную границу.
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Ехали по Брайтону два автомобиля
В первом Ципперович, а во втором был Миля
Торопились очень, что б в кабак успеть
Там оркестр в 8 начинает петь!
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...а чё ж, Мерседесы по Красной не проехали? -- то же ж Родину охраняют...
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Да, были раньше времена... редкие фото
Торпеда японского камикадзе на управлении. Они использовались во времена Второй мировой войны.

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Путлер,вставший раком на хоккее-вот олицетворение "мосчи" русни.
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Долпоепы смартфон и самолет толком сделать не могут, какие танки...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажС-400, РС-24 "Ярс", Мста-С,Т-14, Ми-28, - в Stratfor проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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