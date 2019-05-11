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Все про:радар (47) патрульная полиция (1254) Билошицкий (14) TruCam (9)

 На дорогах Украины с 13 мая заработает еще 25 радаров TruCam, - Билошицкий. КАРТА

С понедельника, 13 мая, на дорогах Украины будут работать 100 приборов по измерению скорости TruCam.

Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"К тем 75, которые уже работают, добавляем еще 25 - на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости", - сообщил Билошицкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С 25 марта на дорогах Украины будет работать 75 радаров TruCAM, - патрульная полиция. ИНФОГРАФИКА

Он уточнил, что работа по установке камер построена таким образом, что публикуется карта с нанесением участков использования приборов, ставят предупредительные знаки в местах измерения и служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

На дорогах Украины с 13 мая заработает еще 25 радаров TruCam, - Билошицкий 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радары TruCAM на дорогах Украины: зафиксировано более 150 тысяч нарушений скоростного режима

На дорогах Украины с 13 мая заработает еще 25 радаров TruCam, - Билошицкий 02
На дорогах Украины с 13 мая заработает еще 25 радаров TruCam, - Билошицкий 03
На дорогах Украины с 13 мая заработает еще 25 радаров TruCam, - Билошицкий 04
На дорогах Украины с 13 мая заработает еще 25 радаров TruCam, - Билошицкий 05
На дорогах Украины с 13 мая заработает еще 25 радаров TruCam, - Билошицкий 06

Также смотрите: Радары TruCAM на дорогах: патрульные составили более 100 тыс. протоколов за быструю езду. ВИДЕО

TruCam - прибор по измерению скорости лазерным лучом на расстоянии до 1200 метров, скорость его работы - 3 фотокадра в секунду. Благодаря GPSкамере может точно фиксировать координаты. Эти портативные устройства измерения скорости заработали в тестовом режиме в октябре прошлого года на дорогах международного и государственного значения.

Источник: https://censor.net.ua/p3126411
 
 
 Топ комментарии
 
На каких дорогах?
Говорите честно - на направлениях......
Грося. ГДЕ твои новые дороги?
Пид-с блин.... Е ещё куда то собирается... Продолжить работу...
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Цензор види опцию не нравится . Так не видна картина маразма коментариев когда стоит только нравится.
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рад за тебя - что такую красавицу со всем фаршем водишь...!)\видно хорошо хозяин заботится не только о вас, но и о процветании своего бизнеса...\
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На каких дорогах?
Говорите честно - на направлениях......
Грося. ГДЕ твои новые дороги?
Пид-с блин.... Е ещё куда то собирается... Продолжить работу...
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на счет дорог соевая мразота старается съехать и не рассказывать больше про их мыролюбный ремонт. шыкаладные черти максимум что могут проблеять что все дороги повредили проклятые евробляхеры.
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В Бундесе по радио передают -- где лохов радары ловят. ...но лохов всегда больше, чем радаров...*)
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Надо будет думать, как их вывести из строя))) нет дорог, нет и камер!
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А между тем оккупанты в Севастополе праздновали 274-ю годовщину Победы над "фашистским" здравым смыслом. Всегда говорил, что наркотики - зло На дорогах України з 13 травня розпочне працювати ще 25 радарів TruCam, - Білошицький - Цензор.НЕТ 633
https://twitter.com/i/status/1127295015791861760
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Как мы рады. Радосней только наблюдать как каждый день цены растут. Походу уже не в Европу идем а на Марс на пол пути
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Цензор види опцию не нравится . Так не видна картина маразма коментариев когда стоит только нравится.
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в Польше было радаров тьма, но когда построили автобаны (А4) то радары почти убрали. Платить за скорость это правильный путь. Штрафы это регресс. На дорогах України з 13 травня розпочне працювати ще 25 радарів TruCam, - Білошицький - Цензор.НЕТ 3117
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В Польше достаточно много радаров + с каждым годом увеличивается количество авто полицейских скрытых..
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Цікаво що на контроль над народом знаходяться кошти а на соціальні потреби та на ремонт доріг грошей ніколи не хватає.А коли вже будуть ставити камери в унитазах для контролю посравших?
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Пропонуєте не контролювати? Хай порушують ПДР?
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Ні,ні і ще раз ні.Я пропоную щоб всих Законів України дотримувались як мажори із можновладцям так і бомжами та щоб і карались за їх порушення однаково та в короткі терміни а не через сто років.
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Дай то Боже щоб не скурвився як всі його попередники,хоча в такій системі НЕ скурвитися просто не можливо.
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Хто щоб не скурвився, лакей каломойського? Ти наївний що пень...
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1. У приказці - =дурний, як пень=.
2. Ні.
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Ти гадаєш я не знаю приказок свого краю?
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над тобой ктото из группировки вовки зильбертштейна поглумился сексуально и у тебя на них затаилась обида?
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В понедельник нового Мэрина получил! -- белого, как мечта девушки о лошади Прынца...*)
Каждые 2 года на новые меняют!
...да, так вот -- запакован, как я не знаю -- даже микроволновка с холодильником! *)
Навигатор -- любые пробки по огородам обведёт...
Автопилот -- знаки, разметку, съезды, ремонты, дистанцию, расстояние, заносы, тормоза, мёртвые зоны... -- ...всё читает, да ещё и звуковые сигналы подаёт! Хоть спи за рулём... ...само доедет...*)
Одно хорошо! -- ограничитель скорости ещё не установили -- теперь я всех поляков, чехов и прочих демократов делаю!!! ...а то задолбало -- 85 и все тебя ... хм ....того...*)
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На дорогах України з 13 травня розпочне працювати ще 25 радарів TruCam, - Білошицький - Цензор.НЕТ 275

...отаке щасте получил -- ещё 2 таких до пенсии осталось...*)
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красавец - а ведь мог на МАЗе ездить...!)))\ну это ещё не вариант Кумаза...)))\
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..кхм... -- эта, Братан, -- извини... ...я в 1981 году начал -- с ГАЗ-69! -- и пошло поехало ... -- по всему совковому автопрому -- вплоть до Запора! *)
Камаз? Маз лучше, а Краз надёжней! -- да ну их всех... ...они и щас гробы на колёсах.
Чим більше машіна, тім дурніший шофер! *)
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рад за тебя - что такую красавицу со всем фаршем водишь...!)\видно хорошо хозяин заботится не только о вас, но и о процветании своего бизнеса...\
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Скажу честно: машина говно! ...брали подешевле и не совсем под наши нужды... ...детали не объяснить. Но водилы матюкаются -- от немцев до турок.
А моё мнение? -- Мэрин не АЙС. Там столько косяков -- причём на самом простом уровне...
Правда -- тут есть с чем сравнивать! Не с Камазом, натюрлихь...*)
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ну вот - даже здесь не удалось за кого-то порадоваться...\ну я тебе доверяю в плане техники...\
тогда сочувствую что не получил машину мечты...\но может за два года без поломок...?\
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Та, нормально всё! ..я доволен...
...нам, даже лампочки менять запрещают -- я уж забыл, чем картер от футорки отличается...*)
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Вчера ночью -- забегаю за доками в диспетчерскую -- слухаю -- три пацана и один дядька по-русски ботают... ...пацаны -- точно наши, а дядька подозрение вызывает! -- я ж Бандера! *)
-- грю: Слава Украине!
Пацаны вмомент: Героям слава!
...я им руку протягиваю... ...а дядька: А я из Беларуси... ...как бы и сконфузился...
Жыве Беларусь! ...я сказал -- почаломкались...
...хорошо вчера смена удалась!
Послезавтра в Турцию -- к басурманам! ...разберёмся...*)
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Нє.
Чим більша машина - тим більше в неї прав. На дорогах України з 13 травня розпочне працювати ще 25 радарів TruCam, - Білошицький - Цензор.НЕТ 244
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На евробляхах? Не порядок. Нужно утилизировать и штраф 700000 наложить.
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стоп. ты же вроде писал что у тебя оооо ку7.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа дорогах Украины с 13 мая заработает еще 25 радаров TruCam, - Билошицкий. КАРТА
 
 
 
 
 
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