 На дорогах Украины с 13 мая заработает еще 25 радаров TruCam, - Билошицкий. КАРТА

Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.
"К тем 75, которые уже работают, добавляем еще 25 - на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости", - сообщил Билошицкий.
Он уточнил, что работа по установке камер построена таким образом, что публикуется карта с нанесением участков использования приборов, ставят предупредительные знаки в местах измерения и служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
TruCam - прибор по измерению скорости лазерным лучом на расстоянии до 1200 метров, скорость его работы - 3 фотокадра в секунду. Благодаря GPSкамере может точно фиксировать координаты. Эти портативные устройства измерения скорости заработали в тестовом режиме в октябре прошлого года на дорогах международного и государственного значения.
Говорите честно - на направлениях......
Грося. ГДЕ твои новые дороги?
Пид-с блин.... Е ещё куда то собирается... Продолжить работу...
https://twitter.com/i/status/1127295015791861760
Не наївний.
2. Ні.
Каждые 2 года на новые меняют!
...да, так вот -- запакован, как я не знаю -- даже микроволновка с холодильником! *)
Навигатор -- любые пробки по огородам обведёт...
Автопилот -- знаки, разметку, съезды, ремонты, дистанцию, расстояние, заносы, тормоза, мёртвые зоны... -- ...всё читает, да ещё и звуковые сигналы подаёт! Хоть спи за рулём... ...само доедет...*)
Одно хорошо! -- ограничитель скорости ещё не установили -- теперь я всех поляков, чехов и прочих демократов делаю!!! ...а то задолбало -- 85 и все тебя ... хм ....того...*)
...отаке щасте получил -- ещё 2 таких до пенсии осталось...*)
Камаз? Маз лучше, а Краз надёжней! -- да ну их всех... ...они и щас гробы на колёсах.
Чим більше машіна, тім дурніший шофер! *)
А моё мнение? -- Мэрин не АЙС. Там столько косяков -- причём на самом простом уровне...
Правда -- тут есть с чем сравнивать! Не с Камазом, натюрлихь...*)
тогда сочувствую что не получил машину мечты...\но может за два года без поломок...?\
...нам, даже лампочки менять запрещают -- я уж забыл, чем картер от футорки отличается...*)
-- грю: Слава Украине!
Пацаны вмомент: Героям слава!
...я им руку протягиваю... ...а дядька: А я из Беларуси... ...как бы и сконфузился...
Жыве Беларусь! ...я сказал -- почаломкались...
...хорошо вчера смена удалась!
Послезавтра в Турцию -- к басурманам! ...разберёмся...*)
Чим більша машина - тим більше в неї прав.