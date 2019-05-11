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 Власти Харькова хотят снести палатку "Все для победы" - культурно-исторический памятник и место для поминовения погибших героев, - ветеран АТО Маслов. ДОКУМЕНТ

На палатке "Все для победы", установленной активистами в центре Харькова после Майдана и начала войны на Донбассе, появилось предписание о сносе.

Об этом пишет в Facebook юрист, ветеран АТО Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта бумажку неизвестные наклеили на национальную достопримечательность, музей "Все для победы", которую почему-то называют "палатка". На всякий случай, кто не знает, о чем предписание. Оно о том, что палатка мешает дорожному движению и установлена без согласования с органами Национальной полиции", - уточняет Маслов.

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Он указывает, что в бумаге ссылаются на п. 6 ч. 1 ст. 16 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов" (На объектах благоустройства запрещается устанавливать технические средства регулирования дорожного движения без согласования с соответствующими органами Национальной полиции), а также 5.7.1.25 Правил благоустройства территории города Харькова (На объектах благоустройства запрещается совершать действия, влекущие нарушение условий благоустройства, повреждения (разрушения или порчу) улично-дорожной сети, других объектов и элементов благоустройства, усложнение условий движения пешеходов и транспорта, и другие действия, запрещенные действующим законодательством Украины, Правилами).

"Но это не палатка, а культурно-исторический памятник, место для поминовения погибших героев, правда, Юлия Светличная? И еще это общественная приемная депутата Ярослава Маркевича", - подчеркивает юрист.

И предупреждает "спортсменов-коммунальщиков" и "муниципальных охранников": "Милости просим. Но имейте в виду, что ночью там также будут проводиться занятия по минно-взрывной подготовке теробороны Виталия Галенченко с боевыми экспонатами. А владельцы огнестрельного оружия - проводить тренировки по ее чистке, зарядке и разрядке. Просто, чтобы без несчастных случаев обошлось".

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Власти Харькова хотят снести палатку Все для победы - культурно-исторический памятник и место для поминовения погибших героев, - ветеран АТО Маслов 01
Власти Харькова хотят снести палатку Все для победы - культурно-исторический памятник и место для поминовения погибших героев, - ветеран АТО Маслов 02Власти Харькова хотят снести палатку Все для победы - культурно-исторический памятник и место для поминовения погибших героев, - ветеран АТО Маслов 03

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Как сообщает местное издание Медиапорт, палатку "Все для победы" на площади Свободы установили после событий на Майдане, начала боевых действий на востоке Украины по инициативе волонтеров, участников харьковского евромайдана. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Палатку, за идею инициаторов его создания, является также местом напоминание о боевых действиях на Востоке - именно для этого у него установили фрагменты использованной против украинской армии оружия и стенды с фотографиями погибших.

В 2014 году палатку пытались поджечь. В этом году в результате неосторожного обращения с плитой, которой пользуются очередные, там взорвался газ.

Недовольство палаткой на площади Свободы Геннадий Кернес уже высказывал на сессии Харьковского горсовета 17 апреля.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. За сутки она собрала необходимое для рассмотрения количество подписей. В течение 10 дней мэр должен ответить. Инициаторы создания палатки против того, чтобы ее убирали. По их мнению, палатка "должна стоять на площади Свободы до конца войны". На 12 мая активисты запланировали вече на площади Свободы и шествие к отелю "Националь", где живет Кернес.

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Источник: https://censor.net.ua/p3126405
 
 
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Где негодование Нац.жен? А, не проплачено...
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Не добили сепара Гепу в 2014. Нужно было из 12.7 стрелять в ету мразь
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Где негодование Нац.жен? А, не проплачено...
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дружок "великого" украинского патриота Власти Харькова хотят снести палатку "Все для победы" - культурно-исторический памятник и место для поминовения погибших героев, - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 6267... Даже не знаю, кто больший предатель
Власти Харькова хотят снести палатку "Все для победы" - культурно-исторический памятник и место для поминовения погибших героев, - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 5770
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какая порохоботина спамит? Назовись, мразь!
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Пецин ручной Хамелеончик! 100%
Власти Харькова хотят снести палатку "Все для победы" - культурно-исторический памятник и место для поминовения погибших героев, - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 697
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Треба там поставити шибеницю..Так..Про всяк випадок...
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Смотри как петины соевые ублюдки правды не любят. Сыкливые шалашовки - картинки Пети с сепаром Хернесом спамят
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Час провірити на порядність ЗЄ. ВТРУТИТЬСЯ ПІСЛЯ ІНАНГУРАЦІЇ ЧИ НІ. Петро Олексійович зайняті - вони ордени нужнікам роздають.
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Гепа с допой и прочая харьковская шелупонь окончательно оборзели.
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Благодаря пете порошенко.Одессу я незнаю кто еще что там и как контролирует.Москаль по быстрому из закарпатья свалил,герой колчаковских фронтов.
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*****, Закарпатья пишуть в УКРАЇНІ з ВЕЛИКОЇ літери.Хоч вам донбаситам це не зрозуміти.
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Петина секта никак не успакоится.Админ надеюсь успокоит этих "*********" из мацквы.
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и кто мешал петюне этого упыря харьковского отправить в тюрму,как отправил савченку,михо и выгнал савика.Порохня ау)))
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Когда уже гэпе башку снесут? Долбаный киллер сделал работу как попало. Надеюсь хоть его пристрелили.
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С каких это пор палатка стала памятником? Сейчас любой бомж поставит нужник возле мэрии, напишет на нем "героям слава" и потребует занести в списки ЮНЕСКО.
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Это не палатка, а музей? Хм...
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- Это мальчик?
- Кто скажет что это девочка - пусть первый бросит в меня камень.
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А где ж пока еще президент, молчит уже, не до "патриотизма" похоже.
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Я не для того плачу президенту зарплату, чтобы он решал, какой провинциальный мусор убирать, а какой оставить на сувениры.
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А для того чтобы он перерезал ленточки и присваивал статусы театрам? Это уровень президента?
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Зачем тыкать Фомой, когда говорят про Ерёму? Что за аргументация? Президент сегодня должен быть дебилом, потому что позавчера заметили, как он был дураком?
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а нормально, что этот "мусор" вас защищает на войне от сепарни и рашистов.
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Не добили сепара Гепу в 2014. Нужно было из 12.7 стрелять в ету мразь
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Не только союзник, но и настоящий харьковский подгузник для Пороха.
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...типа, не в Тему -- но надо! ...бо уже ж колошматит по всем фронтам...
Зеленский, вместо Юли вывалился из лукошка в Президенты. -- чего никто не ожидал!
Сейчас все лихорадочно передёргиваются и перестраиваются -- надо ж качать Момент! -- из того, что получилось...
Так вижу: посеять Смуту, (это задача Зеленского) -- на этой волне вынести Юлю на вершину украинской Политики и снять бабло в пользу Коломойского. ...но, врядли за Беней нет глубоких тылов, аж до Дальнего и Ближнего Востоков...*)
Отсюда появляется Аваков -- хотя, ещё и месяц назад это было ясно -- он сильный, наглый, богатый, вооружёный! И над пропастью завис... -- при всех раскладах -- Следите за Аваковым!
Шо делать? -- а не искать виноватого!
Затягивать инаугурацию... ...народ щас неподъёмный -- а Время лечит. (или калечит)
Зеленский не станет Президентом Украины... -- это ясно. Но свару, с его помощью, могут замутить -- и мутят уже!
В Украине мутят внутренний конфликт! Ахтунг, дорогие Громадяны...
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Русня рослабилась, термос в президентах.
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В конце декабря, за несколько дней до начала избирательной кампании, мэр Харькова Геннадий Кернес, общаясь с харьковскими журналистами, заявил о том, что поддержит Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах

Власти Харькова хотят снести палатку "Все для победы" - культурно-исторический памятник и место для поминовения погибших героев, - ветеран АТО Маслов - Цензор.НЕТ 341
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ну ошибся. теперь выбирает новое место жительства.
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Отказаться от декомунизации названий улиц, снести палатку, переименовать улицу в Жукова... что дальше? Скоро по Харькову будет бегатьтеррористическая организация во главе с Гепой и Допой *оплот* и проламывать украинцам головы молотками?
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Снос мемориала может стать хорошим поводом добить крысу-сепара кернеса и напомнить местной вате где их место
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На фото реально какая то бичевская палатка .
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Прохиндеи в руководстве города,а захарьканым по фик!
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Харківчани дуже розумні люди. Надзвичайно розумні. Але стрижня нема. І це - проблема
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Цензор.НЕТФотоОбществоВласти Харькова хотят снести палатку "Все для победы" - культурно-исторический памятник и место для поминовения погибших героев, - ветеран АТО Маслов. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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