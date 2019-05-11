 Власти Харькова хотят снести палатку "Все для победы" - культурно-исторический памятник и место для поминовения погибших героев, - ветеран АТО Маслов. ДОКУМЕНТ

Об этом пишет в Facebook юрист, ветеран АТО Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.

"Эта бумажку неизвестные наклеили на национальную достопримечательность, музей "Все для победы", которую почему-то называют "палатка". На всякий случай, кто не знает, о чем предписание. Оно о том, что палатка мешает дорожному движению и установлена без согласования с органами Национальной полиции", - уточняет Маслов.

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Он указывает, что в бумаге ссылаются на п. 6 ч. 1 ст. 16 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов" (На объектах благоустройства запрещается устанавливать технические средства регулирования дорожного движения без согласования с соответствующими органами Национальной полиции), а также 5.7.1.25 Правил благоустройства территории города Харькова (На объектах благоустройства запрещается совершать действия, влекущие нарушение условий благоустройства, повреждения (разрушения или порчу) улично-дорожной сети, других объектов и элементов благоустройства, усложнение условий движения пешеходов и транспорта, и другие действия, запрещенные действующим законодательством Украины, Правилами).

"Но это не палатка, а культурно-исторический памятник, место для поминовения погибших героев, правда, Юлия Светличная? И еще это общественная приемная депутата Ярослава Маркевича", - подчеркивает юрист.

И предупреждает "спортсменов-коммунальщиков" и "муниципальных охранников": "Милости просим. Но имейте в виду, что ночью там также будут проводиться занятия по минно-взрывной подготовке теробороны Виталия Галенченко с боевыми экспонатами. А владельцы огнестрельного оружия - проводить тренировки по ее чистке, зарядке и разрядке. Просто, чтобы без несчастных случаев обошлось".

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Как сообщает местное издание Медиапорт, палатку "Все для победы" на площади Свободы установили после событий на Майдане, начала боевых действий на востоке Украины по инициативе волонтеров, участников харьковского евромайдана. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Палатку, за идею инициаторов его создания, является также местом напоминание о боевых действиях на Востоке - именно для этого у него установили фрагменты использованной против украинской армии оружия и стенды с фотографиями погибших.

В 2014 году палатку пытались поджечь. В этом году в результате неосторожного обращения с плитой, которой пользуются очередные, там взорвался газ.

Недовольство палаткой на площади Свободы Геннадий Кернес уже высказывал на сессии Харьковского горсовета 17 апреля.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. За сутки она собрала необходимое для рассмотрения количество подписей. В течение 10 дней мэр должен ответить. Инициаторы создания палатки против того, чтобы ее убирали. По их мнению, палатка "должна стоять на площади Свободы до конца войны". На 12 мая активисты запланировали вече на площади Свободы и шествие к отелю "Националь", где живет Кернес.

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