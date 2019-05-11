EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Происшествия, Фоторепортаж
  1830  7
Все про:похороны (866) Северодонецк (240) Ян Осока (649)

 С бойцом "Айдара" Сергеем Дрогиным, погибшим на Донбассе от пули снайпера, простились на Луганщине. ФОТОрепортаж

В субботу, 11 мая, в Северодонецке Луганской области состоялось прощание с бойцом "Айдара" Сергеем Дрогиным (позывной Скиф), погибшим 7 мая в районе поселка городского типа Пивденное Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом на своей facebook-странице сообщает волонтер Юлия Толмачева, передает Цензор.НЕТ.

"Сотни, сотни людей пришли проститься и провести в последний путь нашего Героя Сергея Дрогина (Скиф), бойца б-на Айдар, погибшего 7 мая на передовой, под Горловкой... Вечная память тебе, Герой !!!!! Серёга, ты героически отдал свою жизнь за Украину!!!! Сейчас ты улетел на небо, к небесному батальону Ангелов.Теперь и ты Ангел на небе, и с небес ты будешь охранять своих побратимов в бою", - говорится в заметке волонтера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одесчина простилась с морпехом Денисом Козьмой, погибшим в разведвыходе под Докучаевском. ФОТО

С бойцом Айдара Сергеем Дрогиным, погибшим на Донбассе от пули снайпера, простились на Луганщине 01
С бойцом Айдара Сергеем Дрогиным, погибшим на Донбассе от пули снайпера, простились на Луганщине 02
С бойцом Айдара Сергеем Дрогиным, погибшим на Донбассе от пули снайпера, простились на Луганщине 03

Также смотрите: Мемориальную доску погибшему на Донбассе старшине 24 ОМБр Андрею Иванишину открыли в лицее Львова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С бойцом Айдара Сергеем Дрогиным, погибшим на Донбассе от пули снайпера, простились на Луганщине 04
С бойцом Айдара Сергеем Дрогиным, погибшим на Донбассе от пули снайпера, простились на Луганщине 05

Сергей Александрович Дрогин (позывной Скиф) родился 22 декабря 1986 года в Северодонецке. В 2010 году проходил срочную службу в 703-м отдельном Винницком полку оперативного обеспечения на Львовщине. С 2015 года находился на войне. Служил старшим солдатом, командиром отделения 2-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

У Героя остались мать и жена.

Смотрите также: С воином 24-го ОШБ "Айдар" Сергеем Дрогиным, погибшим в зоне ООС, простятся 11 мая в Северодонецке. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3126401
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ненавижу путлеровцев убийц украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
Вечная память Герою! Искренние соболезнования его семье. Земля Донбасса пропиталась кровью народа Украины и ни конца, ни края пока не видно... Только боль и слезы от похорон ...
 показать весь комментарий
 
 
Знову сум, біль у серці, сльози. Дякуємо, що захищав нас і нашу землю. Вибач, Героє, що не вберегли. Співчуття рідним і побратимам.
 показать весь комментарий
 
 
співчуття родині загиблого Воїна світла
Царство Небесне, вашому Сину і Чоловіку... пам"ять вічна йому...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияС бойцом "Айдара" Сергеем Дрогиным, погибшим на Донбассе от пули снайпера, простились на Луганщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх