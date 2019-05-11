 "Ніякої амністії кремлівським злочинцям", - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На шестом году оккупации и войны на востоке, Украина до сих пор не ввела надлежащей ответственности за страшные пытки, насильственные исчезновения, изнасилования и убийства, которые совершаются на оккупированных территориях Донбасса. Поэтому преступники легко могут быть амнистированы", - отмечают организаторы акции.

По их словам, принятие закона №9438 о военных преступлениях позволит наказать виновных в массовых трагедиях, которые произошли с нашими гражданами во время Иловайского котла, боев под Дебальцево, расстрела жилых кварталов Мариуполя, автобуса под Волновахой, Донецкого аэропорта, сбитых самолетов с украинскими военными и иностранными гражданами (МН17), пыток и издевательств над военнопленными и заложниками.

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Активисты под посольством рассказали истории украинских военнопленных и заложников Кремля.















































Фото, видео - Олег Богачук