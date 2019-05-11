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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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 "Ніякої амністії кремлівським злочинцям", - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 11 мая, под посольством России в Киеве состоялась акция под названием "Ніякої амністії кремлівським злочинцям", на которой требовали введения уголовной ответственности за военные преступления.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На шестом году оккупации и войны на востоке, Украина до сих пор не ввела надлежащей ответственности за страшные пытки, насильственные исчезновения, изнасилования и убийства, которые совершаются на оккупированных территориях Донбасса. Поэтому преступники легко могут быть амнистированы", - отмечают организаторы акции.

По их словам, принятие закона №9438 о военных преступлениях позволит наказать виновных в массовых трагедиях, которые произошли с нашими гражданами во время Иловайского котла, боев под Дебальцево, расстрела жилых кварталов Мариуполя, автобуса под Волновахой, Донецкого аэропорта, сбитых самолетов с украинскими военными и иностранными гражданами (МН17), пыток и издевательств над военнопленными и заложниками.

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Активисты под посольством рассказали истории украинских военнопленных и заложников Кремля.

Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 01
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 02
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 03
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 04
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 05
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 06
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 07
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 08
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 09
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 10
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 11
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 12
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 13
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 14

Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 15
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 16Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 17
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 18
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 19
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 20
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 21
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 22
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 23

Фото, видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3126381
 
   
 Топ комментарии
 
щоб земля горіла у цієї мерзоти під ногами....
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В этот перечень преступлений российских террористов почему-то не вошли их регулярный,систематический обстрел с 2014г. по 2019г. жилых кварталов и жилого сектора почти всех городов и поселков оккупированного Донбасса. Сейчас уже можно сказать,что почти все на 99% обстрелы в Донбассе жилого сектора и жилых кварталов производились специально и исключительно российскими террористами,чтобы держать в страхе даунбасских рабов и пугать их "злыми украми", а также для картинки российского ТВ.Убито тысячи, если не десятки тысяч людей.Есть огромное количество свидетельств, в том числе и самих убийц, но никому из властей в Украине это оказалось "не интересно". Огромное количество людей просто расстреливали после пыток ночью российскими террористами без суда и следствия. Это преступления против человечности,которые никогда не должен забывать украинский народ!
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щоб земля горіла у цієї мерзоти під ногами....
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Шостий рік війни - а посольство кацапні і "россотруднічєство" в Києві, консульства в Харкові , Одесі та Львові.. Безвіз з кацапами.. Якийсь незбагнений сюр..
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ми ж миролюбні чи нє? сивочолий любить всіх
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Он плохой, он всех любит. Сейчас как только Зе-беня булаву заполучит, наутро закроет посольства, выгонит всех пинками и войну объявит.
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Як казав Пєтя - демократія в нас аж пре.. ну, то жуй
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Тебе це не повинно турбувати,бо тобі до України вже зась,з російським паспортом))
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самое интересное... а где "воин" Белецкий? "Ніякої амністії кремлівським злочинцям", - біля посольства РФ нагадали про військові злочини Кремля і відсутність покарання за них - Цензор.НЕТ 7278
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100%! Полностью поддерживаю. Я неоднократно здесь писал о страшных, бесчеловечных преступлениях террористов в Лугандоне, которые и гитлеровским фашистам не снились.В СМИ и в ТВ (кроме ICTV) об этом ни слова.Безнаказанное преступление имеет свойство повторяться, причем его тяжесть растет в геометрической прогрессии. Мы не имеем право об этом молчать, иначе это произойдет и с нами.
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а хто мовчить? пєтю є за шо випустить з країни.. маємо думки.. маємо право на слово.. це супер.. хоча я б його на довічне
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Так, андруша смицький.. В українців добра пам'ять.. "Ніякої амністії кремлівським злочинцям", - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них - Цензор.НЕТ 7874
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А какого хрена это посольство вообще делает в Украине ? У петиной банды каждое слово про войну и оккупантов и тут же под боком кубло этих самых оккупантов ? Вот так нас пять лет и разводят воры...
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я себе представляю посольство СССР в гитлеровской Германии
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В этот перечень преступлений российских террористов почему-то не вошли их регулярный,систематический обстрел с 2014г. по 2019г. жилых кварталов и жилого сектора почти всех городов и поселков оккупированного Донбасса. Сейчас уже можно сказать,что почти все на 99% обстрелы в Донбассе жилого сектора и жилых кварталов производились специально и исключительно российскими террористами,чтобы держать в страхе даунбасских рабов и пугать их "злыми украми", а также для картинки российского ТВ.Убито тысячи, если не десятки тысяч людей.Есть огромное количество свидетельств, в том числе и самих убийц, но никому из властей в Украине это оказалось "не интересно". Огромное количество людей просто расстреливали после пыток ночью российскими террористами без суда и следствия. Это преступления против человечности,которые никогда не должен забывать украинский народ!
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хочешь прочитать, шо о тебе думают косабы - зайди на Гордон.. ТАМ ОН ЭТОЙ ШВАЛИ РАЗРЕШАЕТ УНИЖАТЬ УКРАИНЦЕВ ПО ПОЛНОЙ
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Я не понимаю о каком унижении украинцев вы пишите. Вы хотя бы прочитали о чем я пишу? В Лугандоне российскими наемниками совершены ужасные преступления, о которых должен знать каждый украинец,именно об этом должны говорить радио, газеты, ТВ, политики, бить в набат на весь мир, а они молчат и тем самым вдохновляют иродов и нелюдей в Лугандоне на новые преступления.
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Ось не треба робити краєвид, ніби ви нічого не розумієте. ВИ - саме ви, майже 3/4 електорату - обрали нового президента, і він вже майже настав у посаду.
До виборів у нього все було забарвлено в дуже оптимістичні квіти - але зараз все, що було передвиборною бутафорією, розтануло "як роса на сонці" і скло на стать. Вас це ніяк не дивує?
І що залишилося? І що буде далі? Попереду 5 років - може, настали годинники тверезо подивитися в особу суворої реальності?
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Под дурочку косишь? Или инагурация уже была?
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Інаугурація є формальною процедурою, де-факто новообраний президент (та його команда) вже є керівництвом країни, і наскільки тлумачним воно буде - від цього залежить багато. Бо легко теліпати мовою про "зраду" та "свиню", маючи прудкий інтернет, 220 вольт харчування в розетці, є і пити в холодильнику, воду та газ в сурмах - і головне, світ на вулиці. А якщо цього не буде?
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Десантник из РФ рассказал, как после боев с украинцами их оставили без $50 в день и премий




"Жодної амністії кремлівським злочинцям", - біля посольства РФ нагадали про військові злочини Кремля і відсутність покарання за них - Цензор.НЕТ 6881


Бывший российский десантник, который отправился воевать на Донбасс против украинцев, рассказал, как ему не заплатили обещанное, из-за чего он ушел из армии РФ. Об этом военный признался журналистам «Новой газеты».
Молодой боец служил по контракту в 76-й дивизии ВДВ в российском городе Псков. На тот момент ему был 21 год. На Донбасс он отправился в 2014 году в составе боевой тактической группы, проходившей учения сначала в Псковской области, а затем в Ростове. По словам военного, командир роты сказал, что им нужно сопровождать якобы колонну с гуманитарной помощью.
Разумеется, никакой колонны не было, а российским военнослужащим еще в Ростове приказали снять с формы опознавательные знаки и вытащить из телефонов аккумуляторы.
«Никто нам ничего не объяснял. Но из наших никто и не спрашивал. К тому, что будет дальше, нас никак не готовили. Но стрелять-то мы все умели, к войне нас всех вообще-то и готовили. Мы понимали, где находимся и что тут происходит. Обсуждать-то мы это никак не обсуждали, а думали только, чтоб живыми вернуться. У многих как-никак жены, дети. Но нам обещали дополнительно заплатить. По 50 долларов в день», - рассказывает бывший десантник.
Его подразделение получило приказ вступить в бой с украинскими военными за Новосветловку. Бой был тяжелым и около половины группы получила ранения. После этого десантников вывезли обратно в Россию, однако обещанные «по 50 долларов в день» так не заплатили.
«Нам сказали, что нас там не было. Мы заблудились. Мы были на учениях и заблудились. И ничего не заплатили. Это было не в наших силах - ​добиться, чтобы заплатили. Потом нас еще и лишили премии, а это почти 20 тысяч», - признался солдат.
После этого он написал рапорт и уволился из российской армии. Свою ошибку военный осознал и признался журналистам, что уже потом понял, что мог погибнуть зря, лишь исполняя приказ.
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Надеюсь господин Зе прикроет так называемые посольства.
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Порошенко наградил Орденом "За заслуги" І степени председателя совета объединения украинцев России и Федеральной национальной культурной автономии "Украинцы России" - гражданин РФ Василий Дума .
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Какая еще амнистия. О чем речь? С каких пор маньякам, массовым убийцам и террористам вместо пожизненного заключения амнистию положено...
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У Пети спросите.Это же его законотворцы все эти законы 5 лет придумывают!А им своих обижать не камильфо!
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Нешей Раде некогда"дурацкие"законы вводить,они ещё не всё государственное добро между собой поделили и узаконили,этот делёж нужными законами!Тут времени не осталось почти,а вы лезете.Кого из наших депутатов вообще волнуют убитые,изнасилованные и потерпевшие от пыток,а тем более пропавшие безвести!Пропали и чудненько,а вы докажите,что они вообще были.Некогда,депутатам,не лезьте к ним!Мова,віра,армія є?Вот и хавайте!
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а у нас гражданские преступники.... Но вреда от них поболе будет!
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месть врагам, война и всё такое плюс свинарчуки гарантия что в стране жизни спокойной не будет и комфортной тоже, но для политиков просто рай на Земле
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Ніякої амністії кремлівським злочинцям", - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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