 "Ніякої амністії кремлівським злочинцям", - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"На шестом году оккупации и войны на востоке, Украина до сих пор не ввела надлежащей ответственности за страшные пытки, насильственные исчезновения, изнасилования и убийства, которые совершаются на оккупированных территориях Донбасса. Поэтому преступники легко могут быть амнистированы", - отмечают организаторы акции.
По их словам, принятие закона №9438 о военных преступлениях позволит наказать виновных в массовых трагедиях, которые произошли с нашими гражданами во время Иловайского котла, боев под Дебальцево, расстрела жилых кварталов Мариуполя, автобуса под Волновахой, Донецкого аэропорта, сбитых самолетов с украинскими военными и иностранными гражданами (МН17), пыток и издевательств над военнопленными и заложниками.
Активисты под посольством рассказали истории украинских военнопленных и заложников Кремля.
Фото, видео - Олег Богачук
До виборів у нього все було забарвлено в дуже оптимістичні квіти - але зараз все, що було передвиборною бутафорією, розтануло "як роса на сонці" і скло на стать. Вас це ніяк не дивує?
І що залишилося? І що буде далі? Попереду 5 років - може, настали годинники тверезо подивитися в особу суворої реальності?
Бывший российский десантник, который отправился воевать на Донбасс против украинцев, рассказал, как ему не заплатили обещанное, из-за чего он ушел из армии РФ. Об этом военный признался журналистам «Новой газеты».
Молодой боец служил по контракту в 76-й дивизии ВДВ в российском городе Псков. На тот момент ему был 21 год. На Донбасс он отправился в 2014 году в составе боевой тактической группы, проходившей учения сначала в Псковской области, а затем в Ростове. По словам военного, командир роты сказал, что им нужно сопровождать якобы колонну с гуманитарной помощью.
Разумеется, никакой колонны не было, а российским военнослужащим еще в Ростове приказали снять с формы опознавательные знаки и вытащить из телефонов аккумуляторы.
«Никто нам ничего не объяснял. Но из наших никто и не спрашивал. К тому, что будет дальше, нас никак не готовили. Но стрелять-то мы все умели, к войне нас всех вообще-то и готовили. Мы понимали, где находимся и что тут происходит. Обсуждать-то мы это никак не обсуждали, а думали только, чтоб живыми вернуться. У многих как-никак жены, дети. Но нам обещали дополнительно заплатить. По 50 долларов в день», - рассказывает бывший десантник.
Его подразделение получило приказ вступить в бой с украинскими военными за Новосветловку. Бой был тяжелым и около половины группы получила ранения. После этого десантников вывезли обратно в Россию, однако обещанные «по 50 долларов в день» так не заплатили.
«Нам сказали, что нас там не было. Мы заблудились. Мы были на учениях и заблудились. И ничего не заплатили. Это было не в наших силах - добиться, чтобы заплатили. Потом нас еще и лишили премии, а это почти 20 тысяч», - признался солдат.
После этого он написал рапорт и уволился из российской армии. Свою ошибку военный осознал и признался журналистам, что уже потом понял, что мог погибнуть зря, лишь исполняя приказ.