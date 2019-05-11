 Мемориальную доску погибшему на Донбассе старшине 24 ОМБр Андрею Иванишину открыли в лицее Львова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает издание Varta1, передает Цензор.НЕТ.
Андрей Иванишин родился 20.04.1976 года. Учился в лицее "Сиховский" Львова и Львовском техникуме железнодорожного транспорта. С 1994 до 2000 лет проходил службу в ВСУ. С 2001 по 2017 работал на разных работах. Контракт с 24-й ОМБр подписал в 2018 году.
"Андрей учился в меру своих сил, как и все ребята его возраста. Никогда не отказывался помогать по хозяйству: забивал гвозди, мог отремонтировать дверной замок. И вообще был вежливым и порядочным. А еще Андрей пользовался популярностью среди девушек за свою начитаннисть. С детства Андрей мечтал быть военным, как его отец. Родственники бойца не хотели, чтобы он ехал на войну. Но несмотря на это, решение было окончательным. Поэтому Андрей тайком от всех вызвался поехать на восток, прошел медкомиссию и подписал контракт. Домой пришел уже в военной форме", - вспоминает классная руководительница военнослужащего Леся Наконечная.
Похоронен Андрей Иванишин на Лычаковском кладбище Львова (поле почетных захоронений №76). У него остались мать.
дитячі очі будуть бачити його обличчя