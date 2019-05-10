 Ветеран АТО в Киевской области покончил жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Киевской области.
"Трагедия произошла в селе Чупира на Белоцерковщине. После обеда молодой мужчина попрощался со своими близкими и пошел к оврагу. В это время родственники услышали взрыв. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции. На теле 36-летнего погибшего обнаружена взрывная травму грудной клетки. Вблизи тела полицейские обнаружили и изъяли рычаг взвода, кольцо от гранаты", - говорится в сообщении.
При проведении неотложного обыска в гаражном помещении работники полиции обнаружили и изъяли гранату "Ф-1" и запал.
Изъяты вещественные доказательства направлены на проведение соответствующей экспертизы.
По факту самоубийства открыто уголовное производство.
Полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии.