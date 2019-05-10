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 Ветеран АТО в Киевской области покончил жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой, - полиция. ФОТОрепортаж

36-летний мужчина вернулся из зоны проведения Антитеррористической операции два года назад. После чего неоднократно пытался покончить с собой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Трагедия произошла в селе Чупира на Белоцерковщине. После обеда молодой мужчина попрощался со своими близкими и пошел к оврагу. В это время родственники услышали взрыв. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции. На теле 36-летнего погибшего обнаружена взрывная травму грудной клетки. Вблизи тела полицейские обнаружили и изъяли рычаг взвода, кольцо от гранаты", - говорится в сообщении.

При проведении неотложного обыска в гаражном помещении работники полиции обнаружили и изъяли гранату "Ф-1" и запал.

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Ветеран АТО в Киевской области покончил жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой, - полиция 01
Ветеран АТО в Киевской области покончил жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой, - полиция 02
Ветеран АТО в Киевской области покончил жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой, - полиция 03

Изъяты вещественные доказательства направлены на проведение соответствующей экспертизы.

По факту самоубийства открыто уголовное производство.

Полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии.

Источник: https://censor.net.ua/p3126347
 
 
Цензор.НЕТФотоОбществоВетеран АТО в Киевской области покончил жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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