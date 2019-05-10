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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Фоторепортаж
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 Праздник с ватой в головах. Кремлевское "победобесие" в ФОТОжабах и карикатурах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем как акция пропаганды, а не памяти, - Кириленко

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 02

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казаки "Всевеликого Войска Донского", воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в "праздничном шествии" на 9 мая в "ЛНР", - Казанский. ФОТО

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как отмечаете этот светлый праздник?": экс-жена депутата РФ поздравила ветеранов с Днем Победы "танцем" на пилоне. ВИДЕО

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 05

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 06

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Севастополе два "Бессмертных полка" не поделили портреты участников войны

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 08

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 09

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 10

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 11

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 12

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песня, написанная представителем МИД РФ Захаровой и посвященная российским солдатам в Сирии, прозвучала во время церемонии возложения цветов в Кривом Роге. ВИДЕО

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Источник: https://censor.net.ua/p3126304
 
   
 Топ комментарии
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Отличные работы. Интересно, сколько тысяч красножопой ватной петушни вчера захлебнулись блевотиной? Хотя лучше когда пьяные ватники режутся - один(или больше, что гораздо полезней) отдыхает в земле, а другой в тюрьме.
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Що з хворих на голову візьмеш , крім неякісних аналізів?
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Если бы на планете не было России, то не поверил бы что фото не фейк)
Ватники бултыхаются с палками и бутылками в говне.(бутылки надежно закреплены на метр ниже поверхности воды Свято з ватою в головах. Кремлівське "побєдобєсіє" у ФОТОжабах і карикатурах - Цензор.НЕТ 6956 )
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Трудно быть ватником! Сегодня уже 10 мая и опять ждать целый год, живя в говне, чтобы хоть день чем-нибудь погордиться!
🤣🤣
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Гимн РОА
Мы идем широкими полями
На восходе утренних лучей.
Мы идем на бой с большевиками
За свободу Родины своей.
Марш, вперед, сплочёными рядами
В бой за Родину, за наш народ!
Только вера двигает горами,
Только смелость города берет!
Мы идем вдоль тлеющих пожарищ
В годы тяжких бедствий и войны,
Приходи и ты к нам в полк, товарищ,
Если любишь Родину, как мы.
Марш, вперед, сплочёными рядами
В бой за Родину, за наш народ!
Только вера двигает горами,
Только смелость города берет!
Мы идем, нам дальний путь не страшен,
Не страшна суровая война.
Твердо верим мы в победу нашу
И твою, любимая страна.
Марш, вперед, сплочёными рядами
В бой за Родину, за наш народ!
Только вера двигает горами,
Только смелость…(Песня поётся на мотив "Широка, страна моя родная...")
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Кстати, пелись и иные варианты:
"Мы идём, над нами флаг трёхцветный,
Мы шагаем по родным полям...
Наш мотив подхватывают ветры,
И несут к московским куполам..."
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Да "власовцы" не ожидали, что их ТАК американцы, англичане и французы "воспримут"... Они же хотели "вафелькой прикинуться", и выдать себя за "борцов с большевизмом", а союзники им припомнили и сбитые бомбардировщики (чуть не половина зенитных полков вермахта, оборонявших города Германии, была укомплектована "власовцами"), и расстрелянных на "Атлантическом валу" артполками "власовцев", десантников, во время высадки... Вот и выдавали массово их Сталину...
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Жаль что Сралин не бомбанул по лондонам-парижам-вашингтонам в знак благодарности. Может тогда бы эти твари поняли что за говно взрастили-выкормили. Теперь выдали .... санкции, на которые Раха плюет. Мало новичка ублюдкам, будет еще что-то.
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От, вчорашні зрадофіли, яким Порох був "не такий", тепер ниють, що вата підіймає голову... Вони ж хотіли, щоб "хто завгодно, аби на Порошенко"!?
Так тепер нехай їдять, хоч повилазить.
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Чувак рассказал малым, что "Джавелины" уже в Украине ?... Праздник с ватой в головах. Кремлевское "победобесие" в ФОТОжабах и карикатурах - Цензор.НЕТ 7058
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПраздник с ватой в головах. Кремлевское "победобесие" в ФОТОжабах и карикатурах
 
 
 
 
 
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