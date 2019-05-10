 Праздник с ватой в головах. Кремлевское "победобесие" в ФОТОжабах и карикатурах

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Ватники бултыхаются с палками и бутылками в говне.(бутылки надежно закреплены на метр ниже поверхности воды )
🤣🤣
Мы идем широкими полями
На восходе утренних лучей.
Мы идем на бой с большевиками
За свободу Родины своей.
Марш, вперед, сплочёными рядами
В бой за Родину, за наш народ!
Только вера двигает горами,
Только смелость города берет!
Мы идем вдоль тлеющих пожарищ
В годы тяжких бедствий и войны,
Приходи и ты к нам в полк, товарищ,
Если любишь Родину, как мы.
Марш, вперед, сплочёными рядами
В бой за Родину, за наш народ!
Только вера двигает горами,
Только смелость города берет!
Мы идем, нам дальний путь не страшен,
Не страшна суровая война.
Твердо верим мы в победу нашу
И твою, любимая страна.
Марш, вперед, сплочёными рядами
В бой за Родину, за наш народ!
Только вера двигает горами,
Только смелость…(Песня поётся на мотив "Широка, страна моя родная...")
"Мы идём, над нами флаг трёхцветный,
Мы шагаем по родным полям...
Наш мотив подхватывают ветры,
И несут к московским куполам..."
Так тепер нехай їдять, хоч повилазить.