EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество, Фоторепортаж
  743  4
Все про:бензин (234) налоговая милиция (1645) Донецкая область (4254) ГФС (3262)

 3,8 тыс. литров бензина изъяты из незаконного оборота в Донецкой области. ФОТО

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС, которые вовлечены в операции Объединенных сил, изъяли из незаконного оборота крупную партию горючего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" был установлен местный житель, который осуществлял транспортировку с целью дальнейшего сбыта бензина марки "А-95" без государственной регистрации в качестве СХД и соответствующих разрешительных документов.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 3,8 тыс. литров бензина марки "А-95" и автотранспортное средство с прицепом, которым осуществлялась указанная перевозка, на общую сумму 3,14 млн грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Работа нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Относительно указанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.

3,8 тыс. литров бензина изъяты из незаконного оборота в Донецкой области 01
3,8 тыс. литров бензина изъяты из незаконного оборота в Донецкой области 02

Источник: https://censor.net.ua/p3126266
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Методы не меняются десятилетиями: всех закошмарить, потом сами принесут, но уже гораздо больше
 показать весь комментарий
 
Транспортировка "с целью дальнейшего сбыта" - хоть бы научились грамотно излагать. Транспортировка осуществляется с целью доставки, а сбыт осуществляется собственником. Если он покупал и транспортировал для продажи, то это одно, и при том - законно. Если сам производил без лицензии или воровал - это другое. Короче, эти налоговики оборзели - то лесопилку накрыли, хотя не пишут лес был законный или ворованный, то с бензином беспредел.
 показать весь комментарий
 
3,8 тис літрів це багато, а якщо міряти 100 грамовими гранчаками то буде 38 тисяч стаканчиків
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество3,8 тыс. литров бензина изъяты из незаконного оборота в Донецкой области. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх