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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:лес (400) налоговая милиция (1645) Донецкая область (4254) ГФС (3262)

 Работа нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС, которые вовлечены в состав Объединенных сил, остановили работу нелицензированной пилорамы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, было установлено, что на территории Донецкой области один из местных предпринимателей с помощью машин и оборудования повышенной опасности осуществляет деревообработку без получения соответствующей лицензии.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение готовую продукцию и оборудование на общую сумму 2,8 млн грн.

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Относительно указанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Работа нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн 01
Работа нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн 02
Работа нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн 03
Работа нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн 04
Работа нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн 05
Работа нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн 06
Работа нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн 07
Работа нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн 08
Работа нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн 09
Работа нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн 10

Источник: https://censor.net.ua/p3126264
 
 
 Топ комментарии
 
Упыри. Может теперь сами пилить будете?
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это просто капец полный.
Вы, тварье мусорское, прекратите намыв янтаря и вырубку Карпат！ они, мрази пилораму прикрыли
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Фух, теперь можно спать спокойно.
Налоговая мусарня защитила меня от барыг и спекулянтов.
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Государством Украина деревообработка не лицензируется
Но в Донецкой есть налоговая мусарня, и если у неё не купить лицензию - бизнес будет отжат.

Вспоминаются старые добрые времена, доллар по 8 и Батя.
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Это ваши догадки и только. Надо доказать факт хищения, а не человек должен доказывать свою невиновность. О презумпции невиновности слыхали?
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Расскажите мне что такое презумпция невиновности и что такое доказательная база.
Что такое плановая и внеплановая проверка. Какие документы необходимы для данного вида деятельности. Начиная от разрешительных по налоговой части с наемными работниками и т.д., заканчивая пожарной инспекцией, экологией, санстанцией.
Расскажите мне, как проводятся торги. Точнее, что происходит перед торгами.
Расскажите мне, где и у кого покупать лес, если торги не обеспечивают всей потребности. Расскажите мне, что делать с лесхозами(директорами лесхозов, начальниками участков), которые отгружают лес не соответсвующий ГОСТу и т.д.
Расскажите мне, почему так часто «горят» леса и что происходит с горельником потом.
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Вместе с пилорамой остановили работу нелицензированного подразделения налоговой.....
Скорее бы уже так....
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Фух, теперь можно спать спокойно.
Налоговая мусарня защитила меня от барыг и спекулянтов.
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А ви подивіться на діаметр стовбурів, схоже молодняк рубанули, не здивуюсь якщо посадку.
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Таких пілорам у Закарпатті через кожні 500 м. Ліс валять, усім пох...
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Лесники неплохо живут, в селе дома двухэтажные почти у каждого.
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минлесхоз - это вообще как государство в государстве..
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Угу. Зазеркалье. Вы из какого государства?
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это просто капец полный.
Вы, тварье мусорское, прекратите намыв янтаря и вырубку Карпат！ они, мрази пилораму прикрыли
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причем в Донецкой области. Там каждому трудяге надо руку жать за то, что продолжает работать.
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Интересно, что было бы в Германии, если бы лес ворованный пилили?
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Кто именно утверждает, что лес ворованый?
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Вы продавец ворованного леса? Какая-то неприкрытая заинтересованность просматривается? Знакомы с деятельностью лесхозов и потребителей леса в нашей стране? В торгах участвовали? Лоты все выкупили? Хватило? Чем остальную потребность закрывали?
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оштрафуйте собственника, заставьте платить налоги,
но не останавлийте - ето не спирт ослиной мочей разбалять....
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правильно! но это не про наших
оштрафовать...помочь узаконить-лицензировать и пусть пашут...
и ничего не конфисковывать! ни материалы ни оборудование!!!
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нормальные наши, и законы вроде есть - нужно просто научиться все делать по закону,
а не по хитрожопости....
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ну как сказать?
наши - нормальные... только одни думают, что хитрые, другие - что и так сойдет, а третьим - отчитаться (молчу про не простой путь лицензирования, открытия ЧП, белых налогов и отчислений... и т.д)
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я вроде и про то самое сказал - меньше хитрожопости, да налог,
но ето везде, главное шо он не был грабительским и работай спокойно ...
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Интересно, кто из них и в какой степени вреден или полезен для общества?
Способствуют ли эти действия установлению украинской государственности на Донбассе?
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Эти действия способствуют бурному развитию предпринимательства в Украине вообще и в Донецкой области в частности, а также показывают потенциальным иностранным инвесторам, что их бизнес будет под надёжной защитой налоговых мусоров.
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Мда, де там продукції на 2,8 млн, в нас таких сотні стоять.
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Волынская, Ровенская, Житомирская - пилорамы через каждые "100 метров " - у всех лицензии ?? ..про Карпаты уже молчу..
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В Западной Украине мусорня традиционно менее борзая, чем в Восточной.
Просто так тупо прийти и отжать бизнес - там большая редкость.
Восточная и Южная Украина - это сплошь и рядом, кроме, разве шо, Адєссы мамы, там люди тоже такие вещи не очень терпят.
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Распилить бревно нужна лицензия?????????????? Страна идиотов....
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Новость глупый редактор писал. Скорее всего, лес ворованный и работали без каких-либо документов. Под черным флагом.
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Никакой лицензии на обработку не нужно. Что за шняга?
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Не на обработку, на бизнес нужна лицензия.
Дерзкий коммерс с серьёзными людьми предварительно не договорился, взял - и открыл себе бизнес, как будто так и надо.
Вот серьёзные люди пришли и объяснили ему шо к чему.
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Какая нах лицензия на бизнес? Открыл ФОПа и пили себе.
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Ну так не соврали: пилорама нелицензированная. Роботу неліцензованої пилорами зупинили в Донецькій області: вилучено продукції на 2,8 млн грн - Цензор.НЕТ 7605
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І де вони той ліс беруть у Донецьких степах?
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Какая еще бл. лицензия им нужна? Увольнять таких мусоров нужно сразу за профнепригодность. Рэкетиры.
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Цензор.НЕТФотоОбществоРабота нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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