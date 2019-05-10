 Работа нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Так, было установлено, что на территории Донецкой области один из местных предпринимателей с помощью машин и оборудования повышенной опасности осуществляет деревообработку без получения соответствующей лицензии.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение готовую продукцию и оборудование на общую сумму 2,8 млн грн.
Относительно указанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.
Но в Донецкой есть налоговая мусарня, и если у неё не купить лицензию - бизнес будет отжат.
Вспоминаются старые добрые времена, доллар по 8 и Батя.
Что такое плановая и внеплановая проверка. Какие документы необходимы для данного вида деятельности. Начиная от разрешительных по налоговой части с наемными работниками и т.д., заканчивая пожарной инспекцией, экологией, санстанцией.
Расскажите мне, как проводятся торги. Точнее, что происходит перед торгами.
Расскажите мне, где и у кого покупать лес, если торги не обеспечивают всей потребности. Расскажите мне, что делать с лесхозами(директорами лесхозов, начальниками участков), которые отгружают лес не соответсвующий ГОСТу и т.д.
Расскажите мне, почему так часто «горят» леса и что происходит с горельником потом.
Скорее бы уже так....
Налоговая мусарня защитила меня от барыг и спекулянтов.
Вы, тварье мусорское, прекратите намыв янтаря и вырубку Карпат！ они, мрази пилораму прикрыли
но не останавлийте - ето не спирт ослиной мочей разбалять....
оштрафовать...помочь узаконить-лицензировать и пусть пашут...
и ничего не конфисковывать! ни материалы ни оборудование!!!
а не по хитрожопости....
наши - нормальные... только одни думают, что хитрые, другие - что и так сойдет, а третьим - отчитаться (молчу про не простой путь лицензирования, открытия ЧП, белых налогов и отчислений... и т.д)
но ето везде, главное шо он не был грабительским и работай спокойно ...
Способствуют ли эти действия установлению украинской государственности на Донбассе?
Просто так тупо прийти и отжать бизнес - там большая редкость.
Восточная и Южная Украина - это сплошь и рядом, кроме, разве шо, Адєссы мамы, там люди тоже такие вещи не очень терпят.
Дерзкий коммерс с серьёзными людьми предварительно не договорился, взял - и открыл себе бизнес, как будто так и надо.
Вот серьёзные люди пришли и объяснили ему шо к чему.