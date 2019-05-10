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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Двое военнослужащих погибли в результате столкновения с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве. ФОТО

В результате столкновения автомобиля "ВАЗ" и припаркованного грузовика "МАН" погибли водитель и пассажир легковой машины, оба - военнослужащие. По данному факту начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в г. Киеве.

По данным полиции, инцидент произошел сегодня утром на Кольцевой дороге Святошинского района столицы. По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" совершил наезд на припаркованный грузовик "МАН", который находился с правого края проезжей части дороги.

В результате столкновения водитель машины "ВАЗ" и его пассажир погибли на месте происшествия. Установлено, что погибшие - военнослужащие.

Двое военнослужащих погибли в результате столкновения с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве 01

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа следственного отдела по расследованию ДТП ГУНП в г. Киеве. Правоохранители общались со свидетелями и очевидцами ДТП и сейчас устанавливают причины, обстоятельства и механизм аварии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ежегодно в Украине около 3 тысяч человек погибает в результате ДТП, - Минздрав

По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Двое военнослужащих погибли в результате столкновения с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/p3126242
 
 
 Топ комментарии
 
Ты дурак? Какая армия на Жигулях? Просто двое военных в нерабочее время.. Они и на велосипеде могли ехать.. Тогда придурки вроде тебя ныли бы что армия на велосипедах и как всегда виноват Порошенко?Если бы не Порошенко, то и на фронте наверное на самокатах ездили бы..
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Шкода..
Як же ж так ...
Царство Небесне загиблим.
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и наклейка на заднем стекле не помогла
Царство небесное
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Как можно не увидеть такой сарай в светлое время суток ??
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скорее всего у водителю поплохело, а его товарищь просто не успел среагировать и вывернуть руль...
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Очень легко, скорость и обгон с права
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Шкода..
Як же ж так ...
Царство Небесне загиблим.
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Иномарки на евробляхах Петя и его рехворматоры сжигает, а армия ездит на советских жигулях 70-х годов. В Европу вместе с Петей идем стопудов.
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Ты дурак? Какая армия на Жигулях? Просто двое военных в нерабочее время.. Они и на велосипеде могли ехать.. Тогда придурки вроде тебя ныли бы что армия на велосипедах и как всегда виноват Порошенко?Если бы не Порошенко, то и на фронте наверное на самокатах ездили бы..
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Тут еще один... На Киевщине мужчина подорвался на гранатеКорреспондент.net, Сегодня, 14:48 ====
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В селе Чупира Белоцерковского района 36-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, подорвавшись на гранате. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в пятницу, 10 мая.Отмечается, что два года назад мужчина вернулся с зоны проведения АТО. Ранее он неоднократно пытался покончить с собой..
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А знак выставлять, включать аварийную сигнализацию, габаритные огни в темное время суток- этому где учат?
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Там же где и на скорости обгонять справа
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое военнослужащих погибли в результате столкновения с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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