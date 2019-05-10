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 Вертолетная эскадрилья проведет ночные стрельбы на Ривненском полигоне, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На Ривненском военном полигоне проводятся масштабные мероприятия боевой подготовки бригад армейской авиации Сухопутных войск и Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В мероприятии, цель которого обмен опытом и приобретения новых возможностей, участвуют все категории летного и летно-подъемного состава, авианаводчики, офицеры боевого управления.

Вертолетная эскадрилья проведет ночные стрельбы на Ривненском полигоне, - Минобороны 01

Сообщается, что экипажи вертолетов различных типов, в том числе Ми-24 и Ми-8 в составе пар, звеньев и эскадрилий выполняют учебно-боевые задачи в сложных метеорологических условиях. Кроме полетов различной сложности пилоты выполняют задачи по высадке десанта, элементы эвакуации, полеты на боевое применение ракетного и артиллерийско-пушечного вооружения с предельно малой высоты днем ​​и ночью.

Вертолетная эскадрилья проведет ночные стрельбы на Ривненском полигоне, - Минобороны 02

Отдельным вопросом учений станет отработка навыков пилотирования вертолетной техники, оборудованной приборами ночного видения, что позволяет летать и вести огонь в темное время суток на рекордно малой высоте, а в реальной боевой обстановке скрыто приблизиться, уничтожить цели и безопасно вернуться в район базирования. В рамках завершения подготовки подразделений армейской авиации будет определен лучший экипаж, пару, вертолетную звено Ми-24, Ми-8.

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Вертолетная эскадрилья проведет ночные стрельбы на Ривненском полигоне, - Минобороны 03

По словам начальника армейской авиации Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майора Игоря Яременко, Ривненский полигон имеет хорошо развитую инфраструктуру, поэтому за короткий промежуток времени здесь можно выполнить больше боевых задач, используя меньше топлива и значительно сэкономить летный ресурс вертолетов.

Вертолетная эскадрилья проведет ночные стрельбы на Ривненском полигоне, - Минобороны 04

"С каждым годом задачи экипажей усложняются. Мы используем новые способы выполнения летных и огневых задач. Впервые за время независимости Украины проводим обучение в составе 16 вертолетов, которые будут выполнять задачи в составе эскадрильи ночью. Это является еще одним доказательством того, что армейская авиация способна выполнять боевые задачи в сложных условиях", - отметил генерал-майор Игорь Яременко.

Вертолетная эскадрилья проведет ночные стрельбы на Ривненском полигоне, - Минобороны 05
Вертолетная эскадрилья проведет ночные стрельбы на Ривненском полигоне, - Минобороны 06
Вертолетная эскадрилья проведет ночные стрельбы на Ривненском полигоне, - Минобороны 07
Вертолетная эскадрилья проведет ночные стрельбы на Ривненском полигоне, - Минобороны 08
Фото: пресс-служба Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/p3126194
 
   
 Топ комментарии
 
а мішенями нехай будуть макети кацапських танків та машин, потім на Донбасі до відпрацюйте!!! Слава Україні!!!
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там очень плотное ПВО. Мы и в 14 году много вертолетов потеряли, а сейчас там ПВО покрепче скорее всего
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Нє! У нього доктрина - перестати стріляти. І взаглі - тут важливіші питання є. Наприклад, як обійти на інаугурації таке питання, як присяга на Біблії. Бо клятва на Євангелії людини, яка не є християнином - напевне нонсенс. А присягати на Торі - не комільфо. А ви тут про Донбас. Та нікуди цей Донбас не дінеться - буде і через 5 років. Вертолітна ескадрилья проведе нічні стрільби на Рівненському полігоні, - Міноборони - Цензор.НЕТ 862
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там очень плотное ПВО. Мы и в 14 году много вертолетов потеряли, а сейчас там ПВО покрепче скорее всего
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На сверхмалых высотах до сраки то "ПВО покрепче". Вертолітна ескадрилья проведе нічні стрільби на Рівненському полігоні, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6283
Это только ПЗРК, и то если успеют расчехлиться. Вертолітна ескадрилья проведе нічні стрільби на Рівненському полігоні, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6496 Тут важен эффект неожыданности.
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это пилоту скажете, что ему должны быть до сраки ЗСУ-23-2 или крупнокалиберный пулемет
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Да нет, дорогой. Именно ЗУ-23-2, которых понатыкано на каждом грузовике, да и так стоят.
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Так і авіація ВСУ стала за ці роки : «покрєпчє».
Не те що у 2014.
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Нє! У нього доктрина - перестати стріляти. І взаглі - тут важливіші питання є. Наприклад, як обійти на інаугурації таке питання, як присяга на Біблії. Бо клятва на Євангелії людини, яка не є християнином - напевне нонсенс. А присягати на Торі - не комільфо. А ви тут про Донбас. Та нікуди цей Донбас не дінеться - буде і через 5 років. Вертолітна ескадрилья проведе нічні стрільби на Рівненському полігоні, - Міноборони - Цензор.НЕТ 862
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С каждым годом задачи экипажей усложняются Источник: https://censor.net.ua/p3126194

яка багатозначна фраза! в рюкзакова нові вертушки позабирати і все стане простіше
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Фуууу! Мужчина, що ви собі дозволяєте? Не для того Рюкзаков вертушки такі дорогі купляв, щоб їх на Донбасі по*ерити. Ви майте шану до народних грошей. Ось дупи возити - це значно безпечніше.
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Не Рюкзаков, а единственный эффективный министр, по версии игорьвалерыча.
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а мішенями нехай будуть макети кацапських танків та машин, потім на Донбасі до відпрацюйте!!! Слава Україні!!!
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Багато років тому, на київському "коммуністє", здається, робили радіатори на систему відведення газів - значно знижувало "теплову помітність". Зараз було б дуже доречно.
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Адрон эти экраны делает,тяга падает но теплослед меньше
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Та воно да, ставити нове обладняня на розробку 1971 року, то доречно, як кондицiонер на ВАЗ 2101. До речi зап. частини на цi коптери, в Українi не знайти.
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Там от 1971 года остался только корпус. Поинтересуйся модернизация Ми-24 до уровня Ми-24 МСБ о от "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон"
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На АТОшном полигоне надо было проводить эти стрелялки! Зачем зря переводить патроны?
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Мне вот эта тема понравилась........ неплохо, да...

Нещодавно за сприяння посольства США в Україні прикордонному відомству були передані два катери "Safe Boat 27". Про це повідомляє Український мілітарний портал
Незабаром ці ******* плавзасоби будуть використовуватись 10 окремим загоном оперативного реагування Д.О.З.О.Р. у різних оперативно-службових цілях. Дана модифікація катерів може використовуватися для патрулювання та рейдово-штурмових цілей. Склад суднокоманди такого катера 4 військовослужбовці. Проте, є можливість розміщення до 20 бійців десанту зі спорядженням.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВертолетная эскадрилья проведет ночные стрельбы на Ривненском полигоне, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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