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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:обстрел (7836) Нацполиция (9394) Донбасс (18517) Донецкая область (4254) Константиновка (1511)

 На Донетчине мужчина обстрелял жилой дом, в котором находились жители. ФОТОрепортаж

На Донетчине в городе Константиновка мужчина обстрелял из огнестрельного оружия жилой дом, в котором находились жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

На Донетчине мужчина обстрелял жилой дом, в котором находились жители 01

Отмечается, что до Константиновского отдела полиции поступила информация о том, что неизвестный, подъехав на автомобиле к частному дому и открыл огонь по зданию. На место прибыли следственно-оперативная группа, эксперты и руководство отделения полиции.

"Во время осмотра места происшествия экспертами были изъяты 14 гильз калибром 9 мм. от огнестрельного оружия. Лишь чудом не пострадали ни хозяева дома, ни обычные прохожие, которые в любой момент могли попасть под огонь", - сообщили правоохранители.

На Донетчине мужчина обстрелял жилой дом, в котором находились жители 02

Полицейские заявили, что было поднято все силы города и за несколько часов оперативники смогли установить машину, в которой передвигался преступник, а впоследствии и собственника.

На Донетчине мужчина обстрелял жилой дом, в котором находились жители 03

"Во время осмотра транспортного средства в салоне было изъята гильза калибром 9 мм. Кроме того, по месту его проживания обнаружено 400 патронов к автоматическому оружию. Сам подозреваемый от каких либо объяснений отказывается", - заявили в Нацполиции.

На Донетчине мужчина обстрелял жилой дом, в котором находились жители 04

Правоохранителями было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/p3126173
 
 
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открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство)

Простые украинские хулЮганы... На Донеччині чоловік обстріляв житловий будинок, в якому були мешканці - Цензор.НЕТ 3100
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Настоящая Украина это Поднепровье,западные и восточные области намешано всего
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Не только деды...Если у него дома было 400 патронов в запасе, тогда он явно воевал за ДНР...Такие запасы никто не делает, только те, кто может взять с войны без спроса...
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интересно - цель какая? не просто ж так... и не по абы кому...
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открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство)

Простые украинские ********... На Донеччині чоловік обстріляв житловий будинок, в якому були мешканці - Цензор.НЕТ 3100
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а что там про худЮгана который в 15 или 16 обстреливал из РПГ экскаватор
из РПГ карл))))) На Донеччині чоловік обстріляв житловий будинок, в якому були мешканці - Цензор.НЕТ 3530
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Били прикладами автоматов Калашникова,эти автоматы тоже запретить надо,как сепрарские
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По ходу проверял качество облицовочной плитки.Как видим на фото,плитка довольно неплохая,не рассыпалась и не отвалилась.
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плитки нет, есть кирпич ... посыпался на ...
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Как раз плиточка имеет место быть на фото,с аккуратной дырочкой и трещинками в виде соднца.А ниже просто потрескавшаяся.А кирпич само собой.
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ну а как выявить фальшивых будкостроителей?
мож и компас не поверенный...
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Это сегодня город Белая Церковь Киевской области народный депутат от Народного фронта Хвича Нодарович, заместительницы мэра и начальник полиции города Геннадий Мельниченко:
На Донеччині чоловік обстріляв житловий будинок, в якому були мешканці - Цензор.НЕТ 6374


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Про що новина? Нагадало анекдот - пародію на "Белое сонце пустьіни":
- Саид, почему седло в г**не?
- Стреляяяяли...
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така вже іхня шахтарьска доля,,,
шо ні крот то механік-водій кацапського танку, або наводчік-стілець....
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Дык этож народцы даунбасса,они вместе с Буками,Градами,танками и остальной фигней,прям в шахтах зараждаются!Одних в качестве личинок земляные черви высерают бооооольшие такие,русьськАгАварящие(как в фильме"Дрожание землм"),а железяки те уже из всяких там руд и пород образовываются.Видать аномальные зоны и магнитные поля, какие-то этому способствуют.Вот они и вылазят из земли каждый со своей стреляющей железякой.Иначе их поведение и логику объяснить трудно.А остальные адекватные те человеческого происхождения,причем не важно,какой национальности.Но все почему-то понимают,что Донбасс-это Украина.
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от даже и слов нету, шо бы там поддержать или возразить - все по полкам и все правильно!
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Константиновка не шахтерский город. Ватный это да.
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Два магазина шмальнув, чи з двох рук - ковбой, мдя... Чому на останок *********** Ф1 не зашвирнув? Чи то попередження, бо на помству якось зовсім слабенько.
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Авакаков же суперреформатор и друг хозяина страны Коломойского, поэтому поймут простят и отпустят На Донеччині чоловік обстріляв житловий будинок, в якому були мешканці - Цензор.НЕТ 4112
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Красивая улица, новый асфальт, тротуары цветной плиткой уложены, освещение на солнечной энергии. Живут же люди.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Донетчине мужчина обстрелял жилой дом, в котором находились жители. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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