 Акции "Бессмертный Грут" и "Никто не забыт. Ничто не забыто" прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Участники акции "Никто не забыт. Ничто не забыто" прошли маршем по центру Киева от метро "Арсенальная" к мемориалу Вечной славы. Участники марша несли цветы, плакаты с портретами погибших во Второй мировой войне. Стоит отметить, что среди портретов был замечен и портрет нардепа Дмитрия Яроша.
В колонее шли нардепы от "Оппоблока" Вадим Новинский, Юрий Бойко и Нестор Шуфрич, а также внефракционный Евгений Мураев. Участники марша пели советские фронтовые песни и скандировали "Спасибо деду за победу".
Периметр акции охраняли усиленные наряды полиции.
Стоит отметить, что около монумента Славы произошла словесная перепалка между группой людей, пришедших с украинскими флагами, и участниками акции "Никто не забыт. Ничто не забыто". Первые, которые назвались представителями патриотических организаций, пели гимн Украины и выкрикивают патриотические лозунги: "Комуняку - на гілляку", "СРСР - тюрма народів", в то время, как другие выкрикивали лозунги антиукраинского характера: "Фашизм не пройдет", "Донбасс, мы с тобой".
Параллельно проходила в центре Киева альтернативная акция "Бессмертный Грут", участники которой принесли портреты героев комиксов Marvel и супер-героев из фильмов. Участники акции скандировали "Свободу Винтерфеллу!", "Мстители с народом", "Слава Таносу - смерть врагам".
"Бессмертный Грут" в Киеве
Портрет Яроша на акции "Никто не забыт. Ничто не забыто"
Евгений Мураев
Вадим Новинский
Юрий Бойко
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
типа это не я и кепочка не моя.....
У меня горит!
Мои ватные московские родственники, натянули на палку деда, которому в 1945 было 14 лет. Дед ватником был, но то - такое. Еще и правнучку нарядили в пилотку. Конченные
Мне сегодня повезло больше,чем на прошлое 9 мая. Тогда мои ватные родичи из Рашки слали мне на вайбер фотки их совместного участия в этом победобессии...
И тоже можно сказать "Если б не они (неандертальцы), то нас бы не было!"
https://lenta.ru/news/2016/02/18/gene/
А ще документальний фільм про це по National Geographic був...
Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает ТАСС.
"Все вопросы к украинцам, что дальше (делать) с этими самолетами. Мы потом еще за стоянку с них спросим, что столько времени охраняем", - заявил он.
По его словам, техника там находится в "плачевном" состоянии.
"Я так думаю, восстановлению они не подлежат, потому что столько времени они простояли, двигатели не запускались", - отметил Бондарев.
Моральных уродов и так хватает !
Коммунизм, таки, победил.
Миша, рвут только на паРаше. В цивилизованных странах не рвут.
Все свободны до следующего 9 мая (если доживете, благодаря стараниям ЗЕБЕни и рыгов) !
А Цензор мовчить.
Первых было больше. -- ...сейчас уже -- ни тех, ни других уже нет...
Что толку было воевать? Германия опять лучше всех живёт ... и Совок живее всех живых...
на шестом году войны, в центре Киева...
"За п"ять останнiх рокiв ми виробили власний сценарiй, свiй ритуал вiдзначення
Дня Перемоги..."
Петр Ляксеич, классный сценарий и ритуал, "победобесие" рулит, ху@ловский
"бессмертный полк" в Киеве, радуйтесь украинцы. С такими патриотами, плять,
можно и Гиркина с боевым полком дождаться
...но работает до сих и с годами крепчает...
Намагались вату полякати ? )))
https://youtu.be/lAYc-uEsLlY
Не хотів викладати... Чорносорочечники, призивалися польовими військоматами... солдат живе не більше одного бою... співвідношення в наступі 3:1... мій дід відвоював 6 місяців... могили немає... Памятаємо... Ніколи знову.
И какая же скотина за деньги так кощунствует?
Вважаєте таке антиукраїнським? "тоді як інші вигукували гасла антиукраїнського характеру: "Фашизм не пройде"
Тоді ви кацапська помийна яма.Джерело: https://censor.net.ua/ua/p312613