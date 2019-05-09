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 Акции "Бессмертный Грут" и "Никто не забыт. Ничто не забыто" прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошли акции "Никто не забыт. Ничто не забыто" и альтернативная ей "Бессмертный Грут".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники акции "Никто не забыт. Ничто не забыто" прошли маршем по центру Киева от метро "Арсенальная" к мемориалу Вечной славы. Участники марша несли цветы, плакаты с портретами погибших во Второй мировой войне. Стоит отметить, что среди портретов был замечен и портрет нардепа Дмитрия Яроша.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В колонее шли нардепы от "Оппоблока" Вадим Новинский, Юрий Бойко и Нестор Шуфрич, а также внефракционный Евгений Мураев. Участники марша пели советские фронтовые песни и скандировали "Спасибо деду за победу".

Периметр акции охраняли усиленные наряды полиции.

Стоит отметить, что около монумента Славы произошла словесная перепалка между группой людей, пришедших с украинскими флагами, и участниками акции "Никто не забыт. Ничто не забыто". Первые, которые назвались представителями патриотических организаций, пели гимн Украины и выкрикивают патриотические лозунги: "Комуняку - на гілляку", "СРСР - тюрма народів", в то время, как другие выкрикивали лозунги антиукраинского характера: "Фашизм не пройдет", "Донбасс, мы с тобой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приуроченные к 9 мая акции в Киеве прошли мирно. Составлены три админпротокола, задержанных нет, - полиция

Параллельно проходила в центре Киева альтернативная акция "Бессмертный Грут", участники которой принесли портреты героев комиксов Marvel и супер-героев из фильмов. Участники акции скандировали "Свободу Винтерфеллу!", "Мстители с народом", "Слава Таносу - смерть врагам".

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"Бессмертный Грут" в Киеве

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 02
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 03
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 04

Портрет Яроша на акции "Никто не забыт. Ничто не забыто"

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 05

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 06
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 07

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 08
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 09
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 10
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 11
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 12
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 13
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 14
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 15
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 16
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 17
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 18
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 19
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 20
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 21
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 22
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 23
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 24
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 25
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 26
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 27
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 28
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 29
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 30

Евгений Мураев

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 31

Вадим Новинский

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 32

Юрий Бойко

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 33
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 34
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 35
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 36
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 37
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 38
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 39
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 40
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 41
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 42
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 43
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 44
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 45
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 46
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 47
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 48
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 49
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 50

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 51
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 52
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 53
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 54
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 55
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 56
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 57
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 58
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 59
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 60
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 61
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 62
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 63
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 64
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 65
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 66
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 67
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 68
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 69
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 70
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 71
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 72
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 73
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 74
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 75
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 76
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 77
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 78
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 79
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 80
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 81
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 82
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 83
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 84
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 85
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 86
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 87
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 88
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 89
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 90
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 91

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3126130
 
   
 Топ комментарии
 
Позор Сталинско-Гитлеровским нелюдям, развязавшим Вторую Мировую Войну, и их современным воспевателям!.
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Фотографа жалко(если он норм. человек), я бы блеванул. Смесь рабского совка и правослабия, вызывает тошноту ментальным запахом тухлых мощей и расстрельных рвов. И горелого хлеба - зерно же сжигали красножопые свиньи, если не могли вывезти. Беснуйтесь, товарищи, пусть вам снятся миллионы замордованных и сосланных.
Тьху!
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С Монтянихой зачётно вышло Акції "Безсмертний Грут" та "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбулися в Києві - Цензор.НЕТ 2403

Акції "Безсмертний Грут" та "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбулися в Києві - Цензор.НЕТ 8934
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лугондонец, замаскированный по конфидерата
типа это не я и кепочка не моя.....
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Уже есть ВИДЕО, как задерживали за символику СССР
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запам'ятати їхні обличчя і позбавити всіх пенсій та допомог - відразу почнуть країну любити
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ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙‏ @DNikitich 51 минуту назад

У меня горит!
Мои ватные московские родственники, натянули на палку деда, которому в 1945 было 14 лет. Дед ватником был, но то - такое. Еще и правнучку нарядили в пилотку. Конченные
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Сочувствую...
Мне сегодня повезло больше,чем на прошлое 9 мая. Тогда мои ватные родичи из Рашки слали мне на вайбер фотки их совместного участия в этом победобессии...
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Если на след. 9 мая буду в Киеве, напечатаю портрет неандертальца и пойду в колонну "Бессмертного клопа". Ну а че, неандерталец тоже чей-то дид был, и тоже "ваивал".
И тоже можно сказать "Если б не они (неандертальцы), то нас бы не было!"
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Ну значит Вы единственный потомок неандертальцев. Наука считает, что их отгеноцидили кроманьонцы - предки всех остальных людей.
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Взагалі-то генетики давно вже довели, що неандертальці і кроманьйонці спарювалися...
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Ну ось, наприклад:
https://lenta.ru/news/2016/02/18/gene/

А ще документальний фільм про це по National Geographic був...
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ну и что, краснозадые диды тоже с немками спаривались.
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Наука считает, что кроманьенцы их в значительной мере ассимилировали вообще-то и что в каждом из нас есть гены неандертальцев.
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Чому курва у Европі немає подібних оргій. Люди як подуріли з тим Днем пабєди
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Igor Lemke dd5e2437 Тому що в нас дуже багато малоросів і рабів.
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Додайте сюди Гіркіна з сотнею кацапських автоматчиків,і ви узнаєте як Пуйло окупував частину Донбасу.
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В России подумывают о взыскании компенсации с Украины за охрану ее истребителей Миг-29, которые остались в Крыму после российской аннексии.
Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, передает ТАСС.
"Все вопросы к украинцам, что дальше (делать) с этими самолетами. Мы потом еще за стоянку с них спросим, что столько времени охраняем", - заявил он.
По его словам, техника там находится в "плачевном" состоянии.
"Я так думаю, восстановлению они не подлежат, потому что столько времени они простояли, двигатели не запускались", - отметил Бондарев.
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Совсем крыша у людей поехала с этой победой. Работали бы так, как на митинги ходят...
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Пока эти люди не уйдут в историю, до тех пор в раде будет присутствовать бойковская рыгаловка
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У ватницы , что рукой закрывает объектив, линия ума в два раза меньше, чем у большинства людей. Акції "Безсмертний Грут" та "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбулися в Києві - Цензор.НЕТ 784
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Кожен рік бачимо що вати ще дуже багато в Україні.
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Да, фотосессия - бомбезная. Сложилось впечатление, что это парад сумасшедших. Нужно завязывать с этими совково-кацапскими шабашами и чем скорее, тем лучше. Смотреть страшно. 😳
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"Наши бабы еще нарожают "
Моральных уродов и так хватает !
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"Наши бабы еще нарожают " - генетические заболевания передаются половым путем Акції "Безсмертний Грут" та "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбулися в Києві - Цензор.НЕТ 9503
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зачем ленточки запретили, а парад оставили, жесть....
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...тоска какая... ...гибридные праздники, гибридная война, гибридное общество...
Коммунизм, таки, победил.
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Как ни парадоксально, это фото пример дикого пещерного совка. Такое невозможно представить в Европе или в США. Даже если представить что какие свихнувшиеся каким-то образом пошли на такое, их бы просто порвали.

Акції "Безсмертний Грут" та "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбулися в Києві - Цензор.НЕТ 9787
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Это пример мегатроллинга. Молодцы, креативно подошли к мероприятию.
Миша, рвут только на паРаше. В цивилизованных странах не рвут.
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Троллинг бывает разный. Этот довольно грязный и беспринципный, но никак не креативный. Как раз с креативом у них большие проблемы. Это как намазаться говном.
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new vasyki Якраз це дуже хороший тролінг,досить тут совка,ним українці вже наситилися.
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Посмотри на их рожи. Они сама пошлость, как и их "троллинг".
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new vasyki Рожі нормальні,на відмінно від і дєдовоевальщиків.
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Мой коммент удалили, не совсем понятно за что, поэтому - спам, чисто из вредности .
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Пример дикого пещерного совка - это сама акция "бессмертный полк" и производные от нее "никто не забыт" и прочая гниль.
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Дурдом закончился!
Все свободны до следующего 9 мая (если доживете, благодаря стараниям ЗЕБЕни и рыгов) ! Акції "Безсмертний Грут" та "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбулися в Києві - Цензор.НЕТ 1181
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Чим далі від другої світової,тим в деяких людей все більше і більше кришу рве.
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На Софійській площі і біля Стіни пам'яті, що біля Михайлівського монастиря пройшов Український безсмертний полк: вшанували пам'ять загиблих героїв московсько-української війни.
А Цензор мовчить.
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Украина больна, только хирургическим путем нужно избавляться от этого геморроя. А серьезно, это пипец шо происходит в век интернета, смартфонов. Средневековье.
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Деды, которые за Совок воевали, чётко делились на два типа: одни молчали и матюкались на все свои беды и победа, а вторые, со смехом рассказывают, как пленным немцам запалы от гранат в задницы вставляли...
Первых было больше. -- ...сейчас уже -- ни тех, ни других уже нет...
Что толку было воевать? Германия опять лучше всех живёт ... и Совок живее всех живых...
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Окупаційний блок роздавав гвоздики з агітками Новінського. Я один комплект вручений мені біля метро "Золоті ворота" енергійно зім'яв і викинув в смітник на очах у роздавальниць.
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Можно ще й Полк МакКлауда пристроіти у цю оргію
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Не запануете. Нет. Потому что всё досталось олигархам. Всё что советский народ построил. Может только после второй классовой революции. А пока что богатые багатеют а бедные беднеют.
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...в то время, как другие выкрикивали лозунги антиукраинского характера: "Фашизм не пройдет", "Донбасс, мы с тобой".

на шестом году войны, в центре Киева... Акції "Безсмертний Грут" та "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбулися в Києві - Цензор.НЕТ 6975
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Сегодня Порошенеко заявил::

"За п"ять останнiх рокiв ми виробили власний сценарiй, свiй ритуал вiдзначення
Дня Перемоги..."
Петр Ляксеич, классный сценарий и ритуал, "победобесие" рулит, ху@ловский
"бессмертный полк" в Киеве, радуйтесь украинцы. С такими патриотами, плять,
можно и Гиркина с боевым полком дождаться
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Относительно фронтовой терминологии -- тогда воевали между собой "немцы" и "иваны" -- так они друг друга называли. Всё остальное -- коммуняцкое принудительное наваждение.
...но работает до сих и с годами крепчает...
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Наших дітей на Сході вбивають не марсияни і не фашьістьі,а внуки дєдов-асвабадітєлєй.Акції "Безсмертний Грут" та "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбулися в Києві - Цензор.НЕТ 8663
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Litve riadovoj den segodnia, presa ne odnogo slova nenapisala po etoj teme. Акції "Безсмертний Грут" та "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбулися в Києві - Цензор.НЕТ 9847
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Портрет Яроша що там робив ?
Намагались вату полякати ? )))
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Смотреть всем фанатам бессмертного полка. Русские своих не бросают, ага
https://youtu.be/lAYc-uEsLlY
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Пёстрая жизнь. Каждый кому-то преклоняется,у каждого свой кумир..--кто-то мужеству и бесстрашию советских бойцов,которые не щадя жизни стояли на последнем рубеже Родины(Сталинград) в которую они верили и другой не знали,кто то- в Бандеру и "лесных братьев" бегающих по лесам непонятно зачем и почему(никакого толка--не победив ни немцев,ни красных), а кто-то в Вермахт, который показал настоящее искусства войны,выйдя из неё по сумме потерь "победителем"...чего стоит только асс Эрих Хартманн сбивший около 400 самолётов на советско -германском фронте...каждому своё,и пусть каждый преклоняясь перед кем-то ,не забывает,что война это ужас Земли. Вечная память погибшим воинам,которые защищали свою Родину,в любое время истории,веря, что делают правое дело!!!!!!!
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Ну вот, все сходили, все отметились и не подрались. Демократия, хорошо.
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Украина, когда ты найдешь противоядие этой победобесии?
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в этот раз вроде было даже спокойнее чем в прошлый, полиция диалога разруливает все, попели песни и успокоились. и по наблюдениям громче всех орали про дидов какие-то молодые курицы, с явным видом потролить окружающих, нечем людям самоутвердиться.
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у нас уже другая война которую можно помнить, а коцапам что-то "память" не помогает они развязывают очередные войны.
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СКОЛЬКО же ещё совков.И это - в Киеве. особенно доставляет , как таскают рожу мародёра - мегамясника жукова. а за вопли данбас - мы с тобой - я бы бил епало до красных соплей , лишал гражданства , всего социала и высылал к колорадоскотам - к их любимым дамбасам. Имхо,excuse moi, канеш.
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Санек Макеевский‏ @Alex26199 24 часа назад

Не хотів викладати... Чорносорочечники, призивалися польовими військоматами... солдат живе не більше одного бою... співвідношення в наступі 3:1... мій дід відвоював 6 місяців... могили немає... Памятаємо... Ніколи знову.

Акції "Безсмертний Грут" та "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбулися в Києві - Цензор.НЕТ 2448
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Україна має майбутнє, бо за неї стоїть молодь! Хлопці - активісти гарно, з душею, співали гімн України! Ця картинка більш за все вразила!
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Молодь которая голосовала за Зеленского? Акції "Безсмертний Грут" та "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбулися в Києві - Цензор.НЕТ 4989 Пхахаха.
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Ну не за барыгу же нужно было голосовать молодежи? Барыга - это для его подельников и для фейсбукеров с промытыми мозгами.
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КОГДА? Прекратят водить 65-70 летних РЯЖЕНЫХ и выдавать их за фронтовиков второй мировой? Как сегодня на канале "НАШ" супружеская пара "фронтовиков"из Черниговской обл.
И какая же скотина за деньги так кощунствует?
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Навіть в совку ніхто 9 травня на таскав портрети дідов на палочках та не носив колорадську стрічку. Звідки це пішло марш ряжених у чужих нагородах?? Справжнім ветеранам вже 92 роки і більше до 100 років. та війна скінчилася 75 років назад.
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Сергій Гранін З кожним роком ветеранів другої світової стає більше.
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Когда закончиться это мракобесие с сумасшедшими ряжеными бабками и дедами, когда уже это чмо новинский и всё остальное *издобратия будут топтать нашу землю и исчезнут???? Когда уже наконец 8-го мая станет днём памяти и скорби о погибших во ВМВ, а не клоунадой???
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я знову ж, в 2765-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір з його пабєдабєсієм і танцями на костях....
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....выкрикивали лозунги антиукраинского характера: "Фашизм не пройдет"Источник: https://censor.net.ua/p3126130.....С какого перепугу этот лозунг антиукраинский? Или у Цензора крыша поехала.
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Потому шо понятно кому предназначался этот лозунг - их оппонентам. А их оппоненты за Украину.
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Не, ну то всё понятно. Одни с дедами на палке, другие против дедов и со своими палками. Но шо там делают ПГМнутые с крестами и хоругвами? Они за кого топят?
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Боже, какой кошмар. Цирк ряженых в центре Киева. У нас каждый день сводки о погибших на фронте, а эти ходят с дедами на палках. Это просто дурдом какой-то!!!!!!!!!!!
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Якась клоунада . Де воювали всі ці подонки ? Навіщо поначіпляли на себе крадені в дідів медалі ?
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Ви на цензорі геть їбанулися?
Вважаєте таке антиукраїнським? "тоді як інші вигукували гасла антиукраїнського характеру: "Фашизм не пройде"
Тоді ви кацапська помийна яма.Джерело: https://censor.net.ua/ua/p312613
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Завуалированная форма протеста против Украины ватников" Фашизм не пройдёт "и дурному понятно, против кого это шествие с портретами.
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Никому в голову не приходит,чтобы своих умерших на кладбищах,поминать криками и песнями под гармошку с шариками и ленточками,если радоваться дню победы,то зачем при этом нести портреты умерших и беспокоить их на том свете,пусть покоятся с миром,но и там им покоя нет,ругань, ряженые ,это какое- то мракобесие,посмотрела на эти кадры....ну просто нет слов,что творится с народом.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАкции "Бессмертный Грут" и "Никто не забыт. Ничто не забыто" прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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