 Акции "Бессмертный Грут" и "Никто не забыт. Ничто не забыто" прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники акции "Никто не забыт. Ничто не забыто" прошли маршем по центру Киева от метро "Арсенальная" к мемориалу Вечной славы. Участники марша несли цветы, плакаты с портретами погибших во Второй мировой войне. Стоит отметить, что среди портретов был замечен и портрет нардепа Дмитрия Яроша.

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В колонее шли нардепы от "Оппоблока" Вадим Новинский, Юрий Бойко и Нестор Шуфрич, а также внефракционный Евгений Мураев. Участники марша пели советские фронтовые песни и скандировали "Спасибо деду за победу".

Периметр акции охраняли усиленные наряды полиции.

Стоит отметить, что около монумента Славы произошла словесная перепалка между группой людей, пришедших с украинскими флагами, и участниками акции "Никто не забыт. Ничто не забыто". Первые, которые назвались представителями патриотических организаций, пели гимн Украины и выкрикивают патриотические лозунги: "Комуняку - на гілляку", "СРСР - тюрма народів", в то время, как другие выкрикивали лозунги антиукраинского характера: "Фашизм не пройдет", "Донбасс, мы с тобой".

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Параллельно проходила в центре Киева альтернативная акция "Бессмертный Грут", участники которой принесли портреты героев комиксов Marvel и супер-героев из фильмов. Участники акции скандировали "Свободу Винтерфеллу!", "Мстители с народом", "Слава Таносу - смерть врагам".

"Бессмертный Грут" в Киеве







Портрет Яроша на акции "Никто не забыт. Ничто не забыто"



















































Евгений Мураев

Вадим Новинский

Юрий Бойко























































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ