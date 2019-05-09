 Охранник главаря террористов "ДНР" Пушилина одел форму НКВД на "парад" в оккупированном Донецке. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", в таком образе на парад пришел начальник службы охраны главаря террористов Пушилина.
Напомним, Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) – одно из исполнительно-административных ведомств правительства СССР. Было создано в 1917 году, а в 1946 году переименовано в Министерство внутренних дел СССР. НКВД СССР стал главным органом массового политического террора. Миллионы людей, включая детей, были сосланы в концентрационные лагеря или казнены НКВД.
https://uaserials.pro/1255-chornobyl.html
Історія, расія і Європа,
Что сіл слєпих чудовіщная проба
Пріходітся на край мой і мой вєк.
Прості, что я всєго лішь чєловєк.
Надєжда, коронованная Нобєлєм,
Как черний джинн, рванулась над Чєрнобилєм.
Простітє, кто собой закрил отсєк.
А. Вознєсєнскій
Це тривало хвилину або, може, дві. День був уже майже-літній, сонячний, дерева стояли в повному цвіту, і над вишнями й абрикосами, що в цю пору року щасливо затуляють білосніжними весільними букетами потворство радянського житлобуду, бриніли бджоли - тепла, басова нота в міському шумі... Я висідала з переповненого тролейбуса, і перше, що мене вразило, щойно ступила на тротуар, була зміна освітлення: над проспектом на півнеба нависала з півночі гірським кряжем грозова хмара неймовірної, небаченої в тодішню - доцифрову - добу яскравости: немов підсвітлена зсередини, і захід з-під неї горів холодним, якимось металічним блиском - наче в атмосфері іншої планети.
- Красота яка! - охнув хтось за плечем.
Пам'ятаю зачаровані обличчя перехожих, залиті химерним сяйвом, як на дискотеці. Схожі кадри, тільки ще «синюшніше» насвітлені, можна нині побачити в «Меланхолії» Ларса фон Трієра, в епізоді, де герої виходять на ґанок дивитися на планету-вбивцю: задерті голови, завмерлі широкороті усмішки... І тут пішов сніг.
Він летів і зараз же танув. Пам'ятаю, як опускалися сніжинки на вилоги мого піджака, - піджак був білий, і я, сміючися з несподіванки, як і всі довкола (це ж треба: сніг серед весни! «сніг на зеленому листі», був такий український хіт 1960-х, ла-лала-лала!), ще встигла пошкодувати, що сніжинок на білому не видно: мені було двадцять п'ять років, і про сніг я знала тільки те, що він мені до лиця, - попередньої зими чоловік, у якого я була закохана, поцілував мене під снігопадом, намагаючись не обтрусити снігової опушки з мого волосся, і в ту мить я бачила себе його очима. І почувалася красунею.
А вже наступної миті завважила, що сніжинки на вилогах піджака щезли - на диво, не зоставивши по собі ані цятки вологи...
Якби мене попросили згадати всі, бачені мною на віку, випадки абсолютної, «надлюдської» краси - тої, за якою тужили романтики і яку Рільке так точно назвав «початком жаху, який ми ще годні стерпіти», - то на перше місце вийшов би не Міланський собор, не Тадж-Махал, не вид із підйомника на альпійську долину і не захід сонця над Атлантикою у вікні літака, а тих кілька хвилин радіоактивного снігу на київській площі Перемоги 26 квітня 1986 року. Ніколи, ні перед тим, ні по тому, не бачила я такого неба - і багато б дала, щоб ніколи більше не побачити. Тут пасує євангельський стих: «Страшна річ - упасти в руки Бога живого!» (Євр., 10:31). Те небо так і виглядало - наче в ньому от-от мав показатися живий Бог. Тільки ніхто ще не знав, що в ті хвилини Він примірявся, яка частина живої землі внизу має померти.
«І затрубив третій янгол - і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела. А ймення зорі тій Полин. І стала третина води як полин, і багато людей повмирали з води, бо згіркла вона». (Об. 8, 10-11)
Полин, «чорнобиль», Artemisia vulgaris: перше слово української мови, яке вивчили на всіх континентах - за 5 років до того, як на мапі Європи з'явилося слово «Україна» (обидві події, втім, напряму між собою пов'язані, і нині можна вже сміливо стверджувати, що саме того дня, 26 квітня 1986 року, радянській імперії було винесено остаточний вирок, ніби десь на комп'ютері історії увімкнулось невидиме табло: «до кінця СРСР залишилось xx років yy місяців zz днів»). А через 25 років під тією самою зорею прийшли й «води», тільки вже на протилежному кінці євразійського материка: в Японії. Скільки тих вод «згіркло», і скільки від них «повмирає» - цього наразі ніхто з живих не знає, як не знали й ми тоді в Києві.
Так що Рільке не помилився (поети взагалі рідко помиляються, просто їх мало хто слухає): то справді був початок. Жах прийшов згодом.
А ще згодом з'ясувалося, що і з жахом - навіть тим «останнім», апокаліптичним, - людина здатна навчитися жити.
І ось це, як на мене, і є найважливіше в усій цій історії. А може навіть, в усій історії 20-го століття. Давні книги про це не писали - для цього, донедавна, в культурному арсеналі людства взагалі «не було слів». Ми, ціла наша ******* цивілізація, уражена «меланхолійним» чеканням свого кінця, як організм радіацією, тільки-тільки починаємо їх намацувати - обживати зону німоти.
Схоже, нам варто з цим поквапитися - О. Забужко
ko-kr.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10155219847728953
ходзіць на святах у форме НКВД. І гэта ўхваляе прэзідэнт краіны. Таму, што тут цікавага,
калі нейкі там ахоўнік пушыліна адзеў тую ж форму...Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
В селе Орловка (Мамашай) под Севастополем в ночь на 9 мая вандалы разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар.
Об этом сообщает страница Crimean Tatars в Facebook.
На плитах памятника имена 64 погибших на войне жителей Мамашая, среди которых 57 - крымские татары.
ВСУ з бараном не порівнював?
Ні?
Слабак. Зеленський он усе це робив.
ничего, скоро догонит, наш новый гидрант т.ж. умишком не особо блещет!...))
Друганы Зе вышли на парад...
Дедываевали.....
Ёпта...
Переодевания в костюмы тех, к кому не имеют никакого отношения.