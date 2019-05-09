 Охранник главаря террористов "ДНР" Пушилина одел форму НКВД на "парад" в оккупированном Донецке. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", в таком образе на парад пришел начальник службы охраны главаря террористов Пушилина.









Напомним, Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) – одно из исполнительно-административных ведомств правительства СССР. Было создано в 1917 году, а в 1946 году переименовано в Министерство внутренних дел СССР. НКВД СССР стал главным органом массового политического террора. Миллионы людей, включая детей, были сосланы в концентрационные лагеря или казнены НКВД.

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