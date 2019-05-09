EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество, Фоторепортаж
  12259  46
Все про:Донецк (6022) НКВД (79) парад (426) Пушилин (42)

 Охранник главаря террористов "ДНР" Пушилина одел форму НКВД на "парад" в оккупированном Донецке. ФОТО

В ходе парада в оккупированном Донецке рядом с главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным был замечен человек в форме НКВД.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", в таком образе на парад пришел начальник службы охраны главаря террористов Пушилина.

Охранник главаря террористов ДНР Пушилина одел форму НКВД на парад в оккупированном Донецке 01
Охранник главаря террористов ДНР Пушилина одел форму НКВД на парад в оккупированном Донецке 02

Напомним, Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) – одно из исполнительно-административных ведомств правительства СССР. Было создано в 1917 году, а в 1946 году переименовано в Министерство внутренних дел СССР. НКВД СССР стал главным органом массового политического террора. Миллионы людей, включая детей, были сосланы в концентрационные лагеря или казнены НКВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Потомки героев": Полицейские в России сделали фотосессию в форме НКВД. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3126129
 
 
 Топ комментарии
 
Цей день в історії. 9.05.1919 року Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.
Охранник главаря террористов "ДНР" Пушилина одел форму НКВД на "парад" в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6028
 показать весь комментарий
 
Ну и стрельнул бы пенису душилину в затылок, привычки нквдешные забывать нельзя
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цей день в історії. 9.05.1919 року Симон Петлюра обраний головою Директорії УНР.
Охранник главаря террористов "ДНР" Пушилина одел форму НКВД на "парад" в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6028
 показать весь комментарий
 
 
Перший епізод "Чорнобиля" від HBO - це щось. Годину не відривався від екрану. Серія стрьомна до усрачки, причому обійшлись без дешевих клішованих методів нагнітання. Рівень деталізації Прип'яті, одягу, побуту, будівель, станції - усе на найвищому рівні.

https://uaserials.pro/1255-chornobyl.html

Охранник главаря террористов "ДНР" Пушилина одел форму НКВД на "парад" в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6007
 показать весь комментарий
 
 
Прості мнє, чєловєку, чєловєк, -
Історія, расія і Європа,
Что сіл слєпих чудовіщная проба
Пріходітся на край мой і мой вєк.
Прості, что я всєго лішь чєловєк.
Надєжда, коронованная Нобєлєм,
Как черний джинн, рванулась над Чєрнобилєм.
Простітє, кто собой закрил отсєк.

А. Вознєсєнскій
 показать весь комментарий
 
 
26 квітня 1986 року в Києві, в районі Шулявки пішов сніг.
Це тривало хвилину або, може, дві. День був уже майже-літній, сонячний, дерева стояли в повному цвіту, і над вишнями й абрикосами, що в цю пору року щасливо затуляють білосніжними весільними букетами потворство радянського житлобуду, бриніли бджоли - тепла, басова нота в міському шумі... Я висідала з переповненого тролейбуса, і перше, що мене вразило, щойно ступила на тротуар, була зміна освітлення: над проспектом на півнеба нависала з півночі гірським кряжем грозова хмара неймовірної, небаченої в тодішню - доцифрову - добу яскравости: немов підсвітлена зсередини, і захід з-під неї горів холодним, якимось металічним блиском - наче в атмосфері іншої планети.
- Красота яка! - охнув хтось за плечем.
Пам'ятаю зачаровані обличчя перехожих, залиті химерним сяйвом, як на дискотеці. Схожі кадри, тільки ще «синюшніше» насвітлені, можна нині побачити в «Меланхолії» Ларса фон Трієра, в епізоді, де герої виходять на ґанок дивитися на планету-вбивцю: задерті голови, завмерлі широкороті усмішки... І тут пішов сніг.
Він летів і зараз же танув. Пам'ятаю, як опускалися сніжинки на вилоги мого піджака, - піджак був білий, і я, сміючися з несподіванки, як і всі довкола (це ж треба: сніг серед весни! «сніг на зеленому листі», був такий український хіт 1960-х, ла-лала-лала!), ще встигла пошкодувати, що сніжинок на білому не видно: мені було двадцять п'ять років, і про сніг я знала тільки те, що він мені до лиця, - попередньої зими чоловік, у якого я була закохана, поцілував мене під снігопадом, намагаючись не обтрусити снігової опушки з мого волосся, і в ту мить я бачила себе його очима. І почувалася красунею.
А вже наступної миті завважила, що сніжинки на вилогах піджака щезли - на диво, не зоставивши по собі ані цятки вологи...
Якби мене попросили згадати всі, бачені мною на віку, випадки абсолютної, «надлюдської» краси - тої, за якою тужили романтики і яку Рільке так точно назвав «початком жаху, який ми ще годні стерпіти», - то на перше місце вийшов би не Міланський собор, не Тадж-Махал, не вид із підйомника на альпійську долину і не захід сонця над Атлантикою у вікні літака, а тих кілька хвилин радіоактивного снігу на київській площі Перемоги 26 квітня 1986 року. Ніколи, ні перед тим, ні по тому, не бачила я такого неба - і багато б дала, щоб ніколи більше не побачити. Тут пасує євангельський стих: «Страшна річ - упасти в руки Бога живого!» (Євр., 10:31). Те небо так і виглядало - наче в ньому от-от мав показатися живий Бог. Тільки ніхто ще не знав, що в ті хвилини Він примірявся, яка частина живої землі внизу має померти.
«І затрубив третій янгол - і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип. І спала вона на третину річок та на водні джерела. А ймення зорі тій Полин. І стала третина води як полин, і багато людей повмирали з води, бо згіркла вона». (Об. 8, 10-11)
Полин, «чорнобиль», Artemisia vulgaris: перше слово української мови, яке вивчили на всіх континентах - за 5 років до того, як на мапі Європи з'явилося слово «Україна» (обидві події, втім, напряму між собою пов'язані, і нині можна вже сміливо стверджувати, що саме того дня, 26 квітня 1986 року, радянській імперії було винесено остаточний вирок, ніби десь на комп'ютері історії увімкнулось невидиме табло: «до кінця СРСР залишилось xx років yy місяців zz днів»). А через 25 років під тією самою зорею прийшли й «води», тільки вже на протилежному кінці євразійського материка: в Японії. Скільки тих вод «згіркло», і скільки від них «повмирає» - цього наразі ніхто з живих не знає, як не знали й ми тоді в Києві.
Так що Рільке не помилився (поети взагалі рідко помиляються, просто їх мало хто слухає): то справді був початок. Жах прийшов згодом.
А ще згодом з'ясувалося, що і з жахом - навіть тим «останнім», апокаліптичним, - людина здатна навчитися жити.
І ось це, як на мене, і є найважливіше в усій цій історії. А може навіть, в усій історії 20-го століття. Давні книги про це не писали - для цього, донедавна, в культурному арсеналі людства взагалі «не було слів». Ми, ціла наша ******* цивілізація, уражена «меланхолійним» чеканням свого кінця, як організм радіацією, тільки-тільки починаємо їх намацувати - обживати зону німоти.
Схоже, нам варто з цим поквапитися - О. Забужко
ko-kr.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10155219847728953
 показать весь комментарий
 
 
Ну и стрельнул бы пенису душилину в затылок, привычки нквдешные забывать нельзя
 показать весь комментарий
 
 
НКВД был прародителем и МВД, и МГБ, которое впоследствии превратилось в КГБ.
 показать весь комментарий
 
 
Что там какой-то охранник у нас министр МВД Шуневич в форме НКВД ходит
 показать весь комментарий
 
 
У Беларусі ўжо даўно міністр унутранных спраў нейкі Шуневіч, выхадзец з ******** ЛНР,
ходзіць на святах у форме НКВД. І гэта ўхваляе прэзідэнт краіны. Таму, што тут цікавага,
калі нейкі там ахоўнік пушыліна адзеў тую ж форму...Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
 показать весь комментарий
 
 
Хрущ напортачил. Вместо того чтобы Контору полностью распустить, с люстрацией, а затем набрать абсолютно новых людей, он просто сделал их "при Совете Министров".
 показать весь комментарий
 
видно, шо тот охранник тщательно готовился к победобесию - вылитый дидА...
 показать весь комментарий
 
 
Так с того охранника песок сыпется, ему фруктовый сад охранять. Ну это хорошо, пусть душилина охраняет
 показать весь комментарий
 
 
Вспомнила, как полководец захерченко в генеральской форме, пьяный в стельку, шатаясь з стороны в сторону на ветру и пытаясь навести резкость, принимал парад. Сейчас с кабыздоном поёт "день пАбеды". Душилина им для компании не хватает.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, для полноты образа, мог бы сразу и в затылок выстрелить, чего уж там, нквд так нквд...
 показать весь комментарий
 
 
В Крыму разбили памятник погибшим на войне татарам

В селе Орловка (Мамашай) под Севастополем в ночь на 9 мая вандалы разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар.
Об этом сообщает страница Crimean Tatars в Facebook.
На плитах памятника имена 64 погибших на войне жителей Мамашая, среди которых 57 - крымские татары.
 показать весь комментарий
 
А Пушилін про ;синьйор Голодомор; і актрис з німецького порно не жартував? На колінах Ху...ла не благав себе забрати, ;бодай за борги;?
ВСУ з бараном не порівнював?
Ні?
Слабак. Зеленський он усе це робив.
 показать весь комментарий
 
 
Охоронець ватажка терористів "ДНР" Пушиліна одягнув форму НКВС на "парад" в окупованому Донецьку - Цензор.НЕТ 5656 так Пушила, просто тормоз...
ничего, скоро догонит, наш новый гидрант т.ж. умишком не особо блещет!...))
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський- не мій президент. Я його не визнаю.
 показать весь комментарий
 
 
Я вот одного не понимаю, если даунбасята хотят чтобы было как в ссср и чтобы с ними обращались как НКВД, так почему бы не осуществить ихнюю мечту. Вывести всех за сарай и с маузера в затылок всех в одну ночь. А ихних детей и стариков с узелками в руках в вагоны и на Магадан отправить. Да и законы должныбыть соответствующие. За измену Родины- расстрел. За саботаж, антигосударственную деятельность- 20 лет ссылки. За 5 колосков или ведро угля 10 лет.
 показать весь комментарий
 
 
Уверен что через неделю почти все даунбаситы будут визжать что больше не хотят в ссср и не любят ни Сталина ни НКВД.
 показать весь комментарий
 
 
почему же почти? все. еще и доносы друг на друга писать будут
 показать весь комментарий
 
 
подумаешь нквд…, да они все там, кто у власти в Дыре, последователи НКВД и продолжатели их "славных" дел, да и вообще сами нквдисты никогда не были признаны палачами, похоронены как герои, наследникам почет и уважение, даже те, кто расстреливал никогда не были никем осуждены..., вот счас и имеем то, что имеем, большая часть населения соплями умывается, так им в ссср хочется и на сталина посмотреть...
 показать весь комментарий
 
Во!!!!
Друганы Зе вышли на парад...
Дедываевали.....
Ёпта...
 показать весь комментарий
 
Какой то славянский Хэллоуин...
Переодевания в костюмы тех, к кому не имеют никакого отношения.
 показать весь комментарий
 
 
А що тут нового на окупованих теріторіях є "МГБ" офіційно, це теж "НКВд" тільки в профіль.
 показать весь комментарий
 
Это заградотряд чтобы чепушило не сбежало.
 показать весь комментарий
 
А в чем новость? Новость была б если б "не надел".
 показать весь комментарий
 
Эй, грамматеи из Цензора: одеваю Машу, надеваю куртку.
 показать весь комментарий
 
Его самого надо охранять и поддерживать, чтобы ветром не унесло.
 показать весь комментарий
 
Ясен пень, это отродье нквдешной гниды, заселенной на украинский Донбасс после голодомора 32-33гг
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоОхранник главаря террористов "ДНР" Пушилина одел форму НКВД на "парад" в оккупированном Донецке. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх