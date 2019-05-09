 Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Участники акции почтили минутой молчания погибших в годы войны, потом прошли военнослужащие роты Почетного караула Одесского гарнизона.
Пришли к памятнику Неизвестному матросу и участники акции "Бессмертный полк" с портретами советских воинов и группа одесситов, которые несли портреты воинов Украинской повстанческой армии.
Впрочем, не обошлось без инцидента: правоохранители задержали неподалеку от Аллеи славы мужчину за ношение так называемой георгиевской ленты. Задержанного доставили в Приморский отдел полиции города, где будет составлен протокол об административном правонарушении.
По словам руководителя Управления превентивной деятельности ГУ НП в области Ивана Ищенко, "это единственный зафиксированный случай нарушения действующего законодательства. Полиция и нацгвардейцы патрулируют все локации массовых мероприятий и прилегающую к ним территорию".
Всего для обеспечения общественной безопасности и порядка на территории города и области задействовано около 3 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины.
Израильское радио извинилось за музыку Вагнера в эфире.
Музыка Вагнера не запрещена в Израиле, но она не звучит в эфире из-за широкой публичной оппозиции.
Общественная телерадиокомпания Израиля извинилась перед слушателями за то, что в эфире радио прозвучала музыка Рихарда Вагнера, который, как считается, был ярым антисемитом. Об этом сообщает ВВС.
В пятничном эфире израильского радио прозвучал отрывок из оперы Вагнера "Гибель богов".В заявлении вещателя говорится, что редактор ошибся в своем «художественном выборе», и впредь Вагнера не будет в эфире.
Как известно, немецкий композитор является автором брошюры под названием "Иудаизм в музыке", в которой он утверждал, что евреи "неспособны к художественному выражению".Музыка Вагнера не запрещена в Израиле, но она не звучит в эфире из-за широкой публичной оппозиции.
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Спрашивают: Почему неизвестному, есть же фамилия.
Неизвестно был ли он матросом.
- Но почему же неизвестого?
- Потому что неизвестно, был ли Изя Рабинович солдатом. )))