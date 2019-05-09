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Все про:День Победы (992) Одесса (5435) День победы над нацизмом (1)

 Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тысячи жителей Одессы пришли в центральный парк культуры и отдыха имени Шевченко, где проходила церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу по случаю Дня победы над нацизмом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Участники акции почтили минутой молчания погибших в годы войны, потом прошли военнослужащие роты Почетного караула Одесского гарнизона.

Пришли к памятнику Неизвестному матросу и участники акции "Бессмертный полк" с портретами советских воинов и группа одесситов, которые несли портреты воинов Украинской повстанческой армии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акции "Полк Победы" и "Бессмертный Грут" проходят в Запорожье. ФОТОрепортаж

Впрочем, не обошлось без инцидента: правоохранители задержали неподалеку от Аллеи славы мужчину за ношение так называемой георгиевской ленты. Задержанного доставили в Приморский отдел полиции города, где будет составлен протокол об административном правонарушении.

По словам руководителя Управления превентивной деятельности ГУ НП в области Ивана Ищенко, "это единственный зафиксированный случай нарушения действующего законодательства. Полиция и нацгвардейцы патрулируют все локации массовых мероприятий и прилегающую к ним территорию".

Всего для обеспечения общественной безопасности и порядка на территории города и области задействовано около 3 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны во Львове. ФОТО


Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 01
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 02
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 03
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 04
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 05
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 06
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 07
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 08
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 09
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 10
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 11
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 12
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 13
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 14
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 15
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 16
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 17
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 18
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 19
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 20
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 21
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 22
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 23
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 24
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 25

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приуроченные к 9 мая акции в Киеве прошли мирно. Составлены три админпротокола, задержанных нет, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/p3126124
 
   
 Топ комментарии
 
все закончится вот так...

свічка‏ @svecha62 5 мин.5 минут назад

Дидов снимут с палки длинной,
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.

Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу - Цензор.НЕТ 6369
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Вот куда цветы нужно возлагать . А деды ? Деды бы поняли .Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу - Цензор.НЕТ 8438Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу - Цензор.НЕТ 7443
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але користувався великою пошаною в Рейху, якщо ви не в курсах. Його тетралогія "Перстень Нібелунгів" дуже сприяла підняттю німецького національного духу.
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В Израиле руководствуются именно датой его рождения?

Израильское радио извинилось за музыку Вагнера в эфире.

Музыка Вагнера не запрещена в Израиле, но она не звучит в эфире из-за широкой публичной оппозиции.

Общественная телерадиокомпания Израиля извинилась перед слушателями за то, что в эфире радио прозвучала музыка Рихарда Вагнера, который, как считается, был ярым антисемитом. Об этом сообщает ВВС.
В пятничном эфире израильского радио прозвучал отрывок из оперы Вагнера "Гибель богов".В заявлении вещателя говорится, что редактор ошибся в своем «художественном выборе», и впредь Вагнера не будет в эфире.
Как известно, немецкий композитор является автором брошюры под названием "Иудаизм в музыке", в которой он утверждал, что евреи "неспособны к художественному выражению".Музыка Вагнера не запрещена в Израиле, но она не звучит в эфире из-за широкой публичной оппозиции.
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Говард Лавкрафт был больным на голову расистом. Но никто же не запрещает его книги.
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Вагнера тоже никто не запретил.
Перечитайте мой предыдущий коммент.
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То, что Вагнер умер до рождения Гитлера, не мешало Гитлеру любить музыку Вагнера. А вот (руководствуясь вашей же логикой) Вагнер Гитлера не любил, потому что был антифашистом. Тисячі жителів Одеси поклали квіти до пам'ятника Невідомому матросу - Цензор.НЕТ 6754
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по обличчю цього хлопака видно що його довго мордували
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По обличчям твоїх дєдоф теж не скажеш, що вони Берлін брали.
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Ще один ватяний шабаш придуркуватих
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Надпись на памятнике- Неизвестному матросу Рабиновичу.

Спрашивают: Почему неизвестному, есть же фамилия.
Неизвестно был ли он матросом.
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Пока вы там грелись в горящих танках - мы замерзали в продовольственных складах 😭
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А чего так пуканы рвутся-то ? Украина - демократическое свободное государство. Где-то почитают ветеранов СС, где-то бойцов РККА. Каждый имеет право на свою точку зрения. Это вообще-то и есть демократия.
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Ну вот вам классический раскол общества в полный рост. Я ещё в 2012 году сравнивал Украину с Ираком . Вроде одна страна и один народ живёт .Только одни сунниты (мусульмане) другие шииты (тоже мусульмане) .Ни один украинец поставь их рядом НЕ отличит друг от друга .НО при этом вот уже 15 лет после операции США ,,Несокрушимая свобода" по освобождению Ирака и наставлении его на путь Демократии , они с чувством глубокого удовлетворения и великим энтузиазмом просто вырезают друг друга и всем в том числе США уже похрен на них . Вот и тут у нас есть ватники и укропы .Поставь того американца и пусть он отличит одесского ватника от одесского укропа ? Та ему один хрен и все похрен . Поэтому чем больше украинцев поляжет в землю тем американцу лучше . Кацапскому х.йлу с другой стороны чем меньше сторонников Независимой сильной Украины тем лучше , Вот и весь расклад панове
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возложили и хорошо. имеют право. у нас демократия.
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- Вот могила неизвестного солдата Изи Рабиновича.
- Но почему же неизвестого?
- Потому что неизвестно, был ли Изя Рабинович солдатом. )))
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Как жалуются порохоботы, страна это не Фейсбук.
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Упыри идите откапывать ваших дидов лучше, их миллионы всё ещё в земле брошены и никому не нужны. Хоть похороните их не как скот. Тьфу блин
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Сколько же ватной мрази в Одессе, а наши пацаны как городские сумасшедшие стоят и вынуждены лица закрывать (((
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Я пишаюсь своїм дідом, якого контузило при переправі через Одер. Він герой. Царствие ему небесное! Я люблю свою страну. Я, очень-очень хочу, чтобы мои дети жили лучше фрицев. Хай квітне вільна Україна!!!!!!!! Слава Героям!!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоТысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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