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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны во Львове. ФОТО

Во Львове полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны.

Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники полиции установили, что яйца на гранитный орден на Марсовом поле бросал 34-летний житель Львова. На него составили протокол за мелкое хулиганство", – сказала она.

По словам С.Добровольской, в целом на Марсовом поле и Холме Славы нарушений общественного порядка не зафиксировано.

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На Марсовом поле и на Холме Славы во Львове похоронены бойцы Красной армии и войск НКВД.

Как пишет Гал-инфо, на Марсовом поле около 20 молодых парней выкрикивали: "На деревах замість листя будемо вішать комуністів".

Полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны во Львове 01
Полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны во Львове 02
Полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны во Львове 03

Источник: https://censor.net.ua/p3126118
 
 
 Топ комментарии
 
Гнид з гейоргієвськими стрічками просто просили зняти стрічку, або ж хоча б застебнути куртку.
Кінець епохи гідності.
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НКВД?- Я б купу наклав і сказав що то інсталяція.
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отечественки нет, но истукан есть.
Москва и Кремль нам не отечество!
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Згоден, що у нас за закони... таких як ти потрібно депортувати на свої ісконниє рюськіє болота і там ходіть все життя зі своїми дідами на палочках.
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Тем,кому нравится нынешняя Рада и ее ужасные законы нужно длительное лечение у психиатра.)
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Ты на учете у психиатра? Тебе нравится Рада и вся власть? Ну лечись.
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Лариса fb3d953c,куриная мозга,в дурдоме 9 мая выходной и потому тебя отпустили? надо сказать твоему психиатру что у тебя обострение ваты в голове
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Тебе не с кем погавкаться так ты в Цензоре сидишь и пишешь тут всякую чушь? Иди погавкай на забор,Моська.)
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Что у нас за законы? Скорее бы уже эта Рада свалила. Этому мудиле не админпротокол нужно было выписать ,а 15 суток СИЗО и чтобы убирал город ежедневно с метлой.

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Лариса fb3d953c, кацапсина,тебя люди спамят,а ты все продолжаешь срать нам на головы!

надо уже проголосовать в Раде закон,чтоб такую вату,с куриной мозгой,как ты, лишали гражданства и пенсий,а особо буйных департировать на историческую родину в Сибирь! Поліція склала адмінпротокол на чоловіка, який кинув яйця на гранітний орден Вітчизняної війни у ​​Львові - Цензор.НЕТ 7587
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Цікаво як взагалі маючи розум можна називати праздніком загибель 50млн.людей?
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Гнид з гейоргієвськими стрічками просто просили зняти стрічку, або ж хоча б застебнути куртку.
Кінець епохи гідності.
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А чого не цибулей, чи вона вже дорожча за яйця? Полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны во Львове - Цензор.НЕТ 8091
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Войска НКВД? Это те, что с "бЭндеровцами" боролись? выкопать и выкинуть нах где-то в лесу. жаль, что уже не отличить о порядочных бойцов РККА.
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Идиот
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Пропаганда раскола - это всякие "бессмертные клопы".
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лайном треба було.Яйцями схоже на якесь рідновірське жертвоприношення , ніби пам'ять вшанував ,тьху .
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админпротокол на мужчину, бросившего яйца ..

Яйца чьи были?
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А хіба цей символ не потрібно знищити,по закону о декомунізації?
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Не, по закону ордена, исторические музейные экспонаты и могилы трогать низзя.
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НКВД?- Я б купу наклав і сказав що то інсталяція.
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Надо было кидать лайно.
Протокол - тот же, а удовольствия - больше!
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Нежно я на палку деда насажу. Выйду с ним на площадь, "с праздником" скажу.

Похожу немного, выпью с кем-нибудь. Дед мой бил фашистов! Благодарным будь!

Ближе уж к обеду, еле на ногах, я подкину деда к мусору в кустах.

Все для деда сделал - и кричал, и пил - ровно через годик снова повторим.
😁
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Питання до міської влади: чому до сих пір не виконали вимоги закону про декомунізацію та не прибрали цей символ "совка"? Відносно дій правоохоронних органів теж багато запитань, в тому числі відносно того, чому вони замість запитів до влади стосовно невиконання чиновниками вимог законодавства на громадян безпідставно протоколи складають! Якби цей чоловік наср@в на цей символ окупаційної епохи, то ще куди не шло, - а тут хлопець яйце розбив... Так, дуже висока "професійність" у представників органів, які за назвою правоохоронні, а де - факто об'єднують кагал малограмотних стосовно додержання вимог Права лузерів з великими амбіціями, які постійно "косячать" щодо прав і свобод громадян. Гнати таких "правоохоронців" треба з "огранів", - до речі, негайно! І що це за "свято" 9 травня? Кацапськи окупанти змусили воювати за власні інтереси мільйони українців, "положили" у цій війні близко 10 млн. наших предків, після війни в 1947 році влаштували черговий голодомор і тільки багаточисельність врятувала українців від долі кримських татар! А ми що, ще до сих пір разом з агресорами - кацапами "святкуємо"?! Слів немає, одни "емоції"... До речі, мій дід загинув за інтереси "совка" у Східній Прусії в 1945 році і я про його згадую 8 травня разом з іншими громадянами Європи. Ну а хто хоче щось "чвяткувати" 9 травня разом з кацапами, то краще їдьте "за парєбрік" і святкуйте там, - там якраз вам місце!!!
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Для тих, хто дійсно воював, а не в тилу торгував консервами або був в "заградотрядах" 9 травня ніколи й не було святом. Я згадую свого діда, який пройшов всю війну, мав 1 орден і 4 бойові медалі, які ніколи не одівав. Про війну він мені ніколи нічого не хотів розказувати і казав, що не дай боже тобі таке пережити. На "Празник" 9 травня в садку бабця накривала стіл, сходилось чоловік 6-8 фронтовиків, випивали та з великим сумом згадували ті часи та полеглих рідних, товаришів. З того, що мені вдавалось почути з їхньої розмови я запамятав, як в повному хаосі відступали в 41 р., які кровопролитні бої були в Сталінграді, як їли загиблих коней, яка вода була червона в Дніпрі при визволенні Києва. Ні в кого з присутніх я не бачив святкового настрою. То що ж то за свято, як деякі говорять, якщо вони війну згадували як велику трагедію, яка принесла смерть і горе майже в кожну українську сімю. Памятати беззаперечно треба, але не перетворюйте це в фарс. Замість пафосних парадів краще привести в порядок могили фронтовиків та полеглих в боях і які заросли бурянами. То була б хоч маленька частинка того боргу, який ми їм винні.
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У мене про нагороди прадіда сім'я взнала тільки на його похованні, а це, що зараз повиповзало воно в 99% про Другу світову знає максимум по совкових фільмах.
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я знову ж, в 2762-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір з його пабєдабєсієм і танцями на костях....
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мудаки которые должны были погибнуть в яйцах прадедов в концлагерях плюют на память тех кто дал им жизнь.
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Коротка справка про це Марсове поле...Там колись було кладовище австрійських вояків,полеглих в Першу Світову...За Польщі воно занедбалось,поросло травою і чагарниками...Після того,як в сорок четвертому у Львів прийшли радянські війська там зробили цвинтар радянських солдат...Героїв,вищих офіцерів і генералів поховали вище на Пагорбу Слави,а простих внизу ...Були реальні могилки із зірками,на деяких (яких знайшли рідні) поставили пам"ятники...А в семидесятих роках радянська владав зробила фокус - бульдозером знесла всі могили,зріняла поле,засіяла травою...Посередині вздовж проклала доріжку з плит,на яких викарбувані в алфавітному порядку призвіща закопаних там вояків...Прицьому пояснила,що кості перенесли якраз під ті плити,по яким зараз ходять ветерани і кладуть квіти...Брехня,звичайно,напроти якраз гуртожитки і ніхто цього не бачив...В будні дні там пасуться кози,трава на тих костях росте як шляк...А що було сьогодні?Пришло з двадцять старих,походили поклали квіти...На початку поля стояли з півсотні малоліток,готових по команді когось бити...а бити не було кого...Якийсь підстаркуватий кинув яйко туди,де був "вічний вогонь"Його затримали,він показав посвідчення інваліда АТО - його відпустили...От і все...
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Коли вже це все сміття приберуть з нашого міста . Бо воно нам не треба .
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да вы с ума сошли! Все с советской символикой уничтожить нах! Лучше Гитлер, чем московиты!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПолиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны во Львове. ФОТО
 
 
 
 
 
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