 Полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны во Львове. ФОТО

Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники полиции установили, что яйца на гранитный орден на Марсовом поле бросал 34-летний житель Львова. На него составили протокол за мелкое хулиганство", – сказала она.
По словам С.Добровольской, в целом на Марсовом поле и Холме Славы нарушений общественного порядка не зафиксировано.
На Марсовом поле и на Холме Славы во Львове похоронены бойцы Красной армии и войск НКВД.
Как пишет Гал-инфо, на Марсовом поле около 20 молодых парней выкрикивали: "На деревах замість листя будемо вішать комуністів".
Москва и Кремль нам не отечество!
надо уже проголосовать в Раде закон,чтоб такую вату,с куриной мозгой,как ты, лишали гражданства и пенсий,а особо буйных департировать на историческую родину в Сибирь!
Кінець епохи гідності.
Яйца чьи были?
Протокол - тот же, а удовольствия - больше!
Похожу немного, выпью с кем-нибудь. Дед мой бил фашистов! Благодарным будь!
Ближе уж к обеду, еле на ногах, я подкину деда к мусору в кустах.
Все для деда сделал - и кричал, и пил - ровно через годик снова повторим.
😁