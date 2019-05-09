 В Киеве за георгиевскую ленту задержали мать погибшей регионалки Бережной. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом журналистам сказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.
Он подтвердил задержание Бережной за использование запрещенной символики - георгиевской ленты.
"Да, есть такой факт", - сказал Крищенко.
С Бережной в полицейском участке провели профилактическую беседу.
Украинское законодательство приравнивает георгиевскую к символике тоталитарных режимов и запрещает ее публичную демонстрацию. За такие действия предполагается административная ответственность.
Отметим, что в прошлом году Елену Бережную уже задерживали на акции "Бессмертного полка" по той же причине.
Ничего особенного.
Просто представитель запрещенного террористического движения «Талибан» надел георгиевскую ленточку на приеме в российском посольстве.
Он помнит, он гордится.
Висновок: Ув'язнювати за таке треба більше, ніж на 1 рік.
людинатак любить смугасту гидоту, давайте її мені на город колорадів збирати, і мені користь буде, і вона "задоволення" отримає...
А это 9 мая в Тюмени. С каждым годом праздник все удивительнее и удивительнее.
Эту ТП надо лечить а не штрафовать
Fieedom to my mood
убівалі людєй донбаса рашистскіє побєдораси..."
https://www.youtube.com/watch?v=efhs5yTEDr0
А ведь это та самая Леночка Бережная, которая вела юридическую часть в штабе Данилова (который потом БЮТ) за Ющенко
Это были две Леночки - Бережная и Андреева, обе защитницы у Кармазина отечества.
Потом переругались из-за офиса на кв.Щербакова
Леночка Андреева сделала там себе юридическую контору и повесила внутри баннер, где она с Порохом
А Леночка Бережная, следуя своей природе, ну как и Порох, примкнула за дочкой к рыгам.
Ну ладно, а зачем "деду" палку в жопу совать?
Ну дали в рыло несколько раз, потом еще несколько для профилактики и пинками под жопу вытолкали.
Це тільки питання критичної маси бузинівства, мураєвства і др.!!!!
У меня, вот у меня лично, очень херовое предчувствие. Хочу ошибаться...