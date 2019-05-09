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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Бережная (42) День Победы (992) задержание (5369) символика (224) Крищенко (274)

 В Киеве за георгиевскую ленту задержали мать погибшей регионалки Бережной. ФОТО

Сотрудники полиции задержали мать погибшей экс-депутата Верховной Рады Ирины Бережной (Партия регионов) Елену перед акцией "Никто не забыт. Ничто не забыто" ("Бессмертный полк") в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом журналистам сказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Он подтвердил задержание Бережной за использование запрещенной символики - георгиевской ленты.

"Да, есть такой факт", - сказал Крищенко.

С Бережной в полицейском участке провели профилактическую беседу.

Украинское законодательство приравнивает георгиевскую к символике тоталитарных режимов и запрещает ее публичную демонстрацию. За такие действия предполагается административная ответственность.

В Киеве за георгиевскую ленту задержали мать погибшей регионалки Бережной 01
Отметим, что в прошлом году Елену Бережную уже задерживали на акции "Бессмертного полка" по той же причине.

Источник: https://censor.net.ua/p3126108
 
   
 Топ комментарии
 
дед на палке-бузина? В Киеве за георгиевскую ленту задержали мать погибшей регионалки Бережной - Цензор.НЕТ 592кто нибудь придержите ей крышу...
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Бузина на портретике... ветеран, млять
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пока подобных персонажей не будут лишать гражданства и отправлять в родную тундру - дела не будет..
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Проф. Преображенский‏ @prof_preobr 5 мая



Ничего особенного.
Просто представитель запрещенного террористического движения «Талибан» надел георгиевскую ленточку на приеме в российском посольстве.
Он помнит, он гордится.У Києві за георгіївську стрічку затримали матір загиблої регіоналки Бережної - Цензор.НЕТ 7297
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носят какие то хари на палках, как энтомологи насекомых на булавках! если это родственники, сходите на кладбище, положите цветы, и расскажите своим внукам. так нет же, эти зебилоидные существа походят, нажрутся водяры, и наблюют в подъезде.
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Зо то ты на Свынячей палке. Нравится? Не даром она винтом....
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Не гони дуру, Свын это ваш воШЬдь и насрал он уже достаточно. Только 10% клинических идиотов проголосовали за эту мразь!
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Лишать их гражданства,проводить дома обыски с пристрастием,отбирать имущество,выдавливать на историческую родину,что с ними церемониться.
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Спочатку треба закон про громадянство прийняти, але депутатам нема коли, вже 26 років нема коли...,
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Для Саакашвили закон принимать не нужно было,судьишко просто постановил и все,дождаться когда ленточная поедет к родне в засрашку и все,обратная дорога закрыта,не нравится поглатай пыль в аппеляционных судах.
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"Зазначимо, що минулого року Олену Бережну вже затримували на акції "Безсмертного полку" з тієї ж причини."

Висновок: Ув'язнювати за таке треба більше, ніж на 1 рік.
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На чорта її в тюрмі тримати? Якщо людина так любить смугасту гидоту, давайте її мені на город колорадів збирати, і мені користь буде, і вона "задоволення" отримає...
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А закрыть эту сволочь на неделю? Нельзя? Так и будете терпеть издевательство над Украиной?
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Ехидные твиты‏ @_U_R_I_c



А это 9 мая в Тюмени. С каждым годом праздник все удивительнее и удивительнее.

У Києві за георгіївську стрічку затримали матір загиблої регіоналки Бережної - Цензор.НЕТ 1234
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У нее на футболке надпись Спасите мое настроение У Києві за георгіївську стрічку затримали матір загиблої регіоналки Бережної - Цензор.НЕТ 9785
Эту ТП надо лечить а не штрафовать У Києві за георгіївську стрічку затримали матір загиблої регіоналки Бережної - Цензор.НЕТ 9785
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Скоріше: "Не стримуйте мене в моїх фантазіях",- здається
Fieedom to my mood
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Бесноватая самка, больше нечего сказать об этой тварюке.
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Тю! -у неё харя! Вы посмотрите на хари на заднем плане! Особенно на ублюдка с руками в карманах-явный сепар.
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Жаль, что не все семейство Бережных было в той машине.
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Упорота ідіотка родом з Луганська. Ну якщо тобі так дорога та власівська ганчірка, то звиздуй до себе на малую родіну. А ні, хоче добре жити, смачно жерти серед бєндєровцов і гадити при цьому.
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"Нє за то воевалі дєди, чтоби імєнєм вєлікой побєди
убівалі людєй донбаса рашистскіє побєдораси..."
https://www.youtube.com/watch?v=efhs5yTEDr0
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рыговская проб/|ядь и на свободе. все что нужно знать про украинское лжесудие.
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все смешалось в доме Облонских

А ведь это та самая Леночка Бережная, которая вела юридическую часть в штабе Данилова (который потом БЮТ) за Ющенко
Это были две Леночки - Бережная и Андреева, обе защитницы у Кармазина отечества.
Потом переругались из-за офиса на кв.Щербакова
Леночка Андреева сделала там себе юридическую контору и повесила внутри баннер, где она с Порохом
А Леночка Бережная, следуя своей природе, ну как и Порох, примкнула за дочкой к рыгам.


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А чого ця **** в Києві, а не в Лугандоні?
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Вы только послушайте как красиво звучит" погибшая рыгыАНАЛКА"
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Традиция такая - перед новым годом мы с друзьями идем в баню (с). Каждый девятомай полиция ловит маразматичку Бережную. У Києві за георгіївську стрічку затримали матір загиблої регіоналки Бережної - Цензор.НЕТ 8676
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коротко: хорошо атпистдеть и в пакете на арду.
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Когда уже "Шахтьор" задержат за колорадскую форму? У Києві за георгіївську стрічку затримали матір загиблої регіоналки Бережної - Цензор.НЕТ 521
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А где и когда твой воспаленный мозг увидел у ФК "Шахтер" колорадскую форму???
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Та нигде, дамбацкий попугай. Нигде. Иди гуляй У Києві за георгіївську стрічку затримали матір загиблої регіоналки Бережної - Цензор.НЕТ 5162
У Києві за георгіївську стрічку затримали матір загиблої регіоналки Бережної - Цензор.НЕТ 9089
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Да уж....кипит возмущенный разум у зебила....и именно это мешает ему зайти на официальный сайт клуба и посмотреть цвета формы....
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Цвета формы вашего цыганского гадючника, колесящего по стране и содержащегося за счёт киян, такие же как колорадская лента. И в такую же полоску
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Что общего в цветах этой футболки с колорадской лентой..??
У Києві за георгіївську стрічку затримали матір загиблої регіоналки Бережної - Цензор.НЕТ 7956
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А может бузина её внебрачный сын? Поэтому она и носится с ним, как курица с яйцом. Если эту психическую побрить налысо, то сходство будет.
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Выдворить эту региональские ************ на историческую Родину в парашостан. Таких как она только ..... исправляет.
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эта пламенная пассионария - мать той рыгоаналки, которая отдала жизнь за счастье народа Украины в автомобильной катастрофе на переезде Хорватия-Италия после пребывания в Монако??? Бессмертный подвиг... это все равно, что Жека Кушнарев положил жизнь на благо украинцев на браконьерской охоте на кабана...
Ну ладно, а зачем "деду" палку в жопу совать?
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Лучше бы мамаша помолилась за свою дочь, чем таскать всякие бигморды.
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Зачем-же так жестко? Сразу задерживать....
Ну дали в рыло несколько раз, потом еще несколько для профилактики и пинками под жопу вытолкали.
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Якщо країна не буде очищатися від такого гною як Бережна, Мураєв, Новинський, Медведчук, Шуфрич, Рабинович, Г...ндон і Co' в кінцевому результаті вона сама загниється і загине(розпадеться) на утворення типу Лугандонії!!!!
Це тільки питання критичної маси бузинівства, мураєвства і др.!!!!
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А как очищаться? Ты видел, что эта гнилозубая песдота, эти маразматички-одноклассницы.ру устроили в Харькове??? Пришел, точнее, прикатил на коляске их избранник - плешивый в жопу раненный жид с мураевыми, бессмертными полками и даже козаком-рабиновичем, а харьковские бабки стали плеваться в сторону ветеранов-героев АТО и осс в лугандоне. Сейчас только спичку поднеси, и снова будем на краю хнр. С чего бы, казалось? Наверное, 75 процентов биомассы решили, что теперь они - победители. Не защитил Петя Майдан. Имея практически неограниченные полномочия, не удосужился отправить всю эту шуфричелевочкинскую ******* жить в тюрьме с мертведчуком во главе.
У меня, вот у меня лично, очень херовое предчувствие. Хочу ошибаться...
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Очищатись методами НКВС, але для цього потрібен КІМ ЧЕН ИНЕНКО, а його немає і в найближчому майбутньому не буде!
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Ленка биришная это провокатор за деньги. Бабло, бабло и только бабло. У Києві за георгіївську стрічку затримали матір загиблої регіоналки Бережної - Цензор.НЕТ 3323 У Києві за георгіївську стрічку затримали матір загиблої регіоналки Бережної - Цензор.НЕТ 3323
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Клинический случай- нужно искать ген потомственных провокаторов.
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А на каком фронте воевал Бузина , на Первом Украинском ? У мамы с горя крыша поехала.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве за георгиевскую ленту задержали мать погибшей регионалки Бережной. ФОТО
 
 
 
 
 
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