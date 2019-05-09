 Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня победы над нацизмом. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, Глава государства вместе с ветеранами и членами Правительства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.
Военный оркестр исполнил Государственный Гимн Украины, воины Почетного караула отсалютовали залпами и прошли перед монументом торжественным маршем.
Чуете что всё это очень плохо закончится для вашего "нью-гетьмана" ? Тогда вы очень недалеки от истины в данном случае.
Синоним слова "ложь" - Пеца, московская вошь.
Наших дітей на Сході вбивають не марсияни і не фашьістьі,а внуки дєдов-асвабадітєлєй.
А потери, да они колоссульны, причем очень большая доля мирного населения, но если бы СССР (народы его составляющее) проиграл в войне, то это была бы территория, населенная рабами , и трупов было бы еще больше. Только в Бабьем Яру убито от 100 до 200 000 человек, и так было бы по всей стране.
Так может все таки День скорби и по-нормальному чтить память погибших в этой страшной мясорубке?.... Или радоваться собственной нищете и ущербности, на всех этих бесмысленных карнавалах ПОБЕДОБЕСИЯ???
Проголосовали за "картинку в телевизоре", картинка с ЗЕбилами и будет теперь разговаривать.
Виртуальный Президент, все в виртуале.
Правда, 6 миллиардов из Привата Беня выведет не виртуальные, а реальные.
Сенат Польщі у середу без внесення поправок підтримав рішення Сейму країни встановити 8 травня Національним днем Перемоги у Другій світовій війни
https://gazeta.ua/articles/life/_polyaki-bilshe-ne-svyatkuvatimut-den-peremogi-9-travnya/624829?fbclid=IwAR3St1eMVzWCUNVqoc0SRtT0bLD-Q-4T-jdTkUIhLL-DBQJ1CA-iUStjmFQ
Вот я к чему, сидит сопливая малолетка, и дает оценки "дедываевале", лучше бы нас немцы захватили, в ЕС бы жили. Мою бабушку (сводная сестра родной), угнали, как и всю молодежь села, в Германию, в вагнах-сотовозах, там раздали бюргерам, как рабов. Жили в кошарах, коровкиках, и пахота за еду и звездюлины., и с ними могли делать все что бюргер захочет.
Дедам в ноги надо поклонится