 Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня победы над нацизмом. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, Глава государства вместе с ветеранами и членами Правительства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Военный оркестр исполнил Государственный Гимн Украины, воины Почетного караула отсалютовали залпами и прошли перед монументом торжественным маршем.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня потомки победителей нацизма защищают свободу украинского народа от российской агрессии, - Порошенко