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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня победы над нацизмом. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата по случаю 74-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне. Церемония проходила в Киеве в Парке Славы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, Глава государства вместе с ветеранами и членами Правительства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Военный оркестр исполнил Государственный Гимн Украины, воины Почетного караула отсалютовали залпами и прошли перед монументом торжественным маршем.

Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня победы над нацизмом 01
Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня победы над нацизмом 02
Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня победы над нацизмом 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня потомки победителей нацизма защищают свободу украинского народа от российской агрессии, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/p3126097
 
   
 Топ комментарии
 
А не пора ли напомнить этому "поздравителю" и "возложителю", что оно уже НИКТО!
И не фиг кататься кортежами за народные деньги! Или кто-то верит что оно хоть цветочек за свои купило??
Какую ненависть вызывает эта опухшая мародерская , лицемерная харя... тьфу!
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А я думал что отменили 9 мая. Петя 5 лет нам брехал как и с декомунизацией и рехвормами и люстрацией и енергетической независимостью от Разии...
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О! А стецьгавы верещали против победобесия. Какой свынячий удар поддых! Порошенко поклав квіти на могилу Невідомого солдата з нагоди Дня перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 3208 Переобуваемся, берём палку с дидом, идём по улице Порошенко поклав квіти на могилу Невідомого солдата з нагоди Дня перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 2270
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Отнюдь. После первого срока Ющенко получил 5%. Сейчас Порошенко получил 25%. Количество вменяемого населения выросло в пять раз.
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Нет никаких 25%! Это все, что смогли сфальсифицировать. А есть его 8% и то с большой натяжкой...Так что, на 3% потрох кума обогнал, ты рад?
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Тоесть вы хотите сказать, что украинцы до сих пор так хреново жили из-за этих вот 8ми процентов? А чем тогда занимались 92% "умных"?
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Не надо ля-ля. Была масса международных наблюдателей.
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При чем тут наблюдатели,админресуррс работает до и после выборов
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При том что тебе предстоит увидеть эти 25% в действии. И вряд ли тебе это понравится.
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74 больше 24 так,что придётся подчиняться большинству
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Та... Даже регистрация этого клована была незаконна - он не знает державной мовы.
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73% жопу от дивана оторвать не могут. "Слуга народа" ихнее всё.
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Придется пи3gить это "большинство" ногами Порошенко поклав квіти на могилу Невідомого солдата з нагоди Дня перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 4663
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маска скорби у петрушки всегда хорошо получается ...лицедей
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А есть видео - читает из суфлера грустный текст. Артистизм - уровень "пафос+"
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Зеботы, а чего вы так раздухарились?
Чуете что всё это очень плохо закончится для вашего "нью-гетьмана" ? Тогда вы очень недалеки от истины в данном случае.
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кацапчик, ты кенгуру покормить не забыл ?
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Уже жалею что не ходил на выборы. Я бы и за говно проголосовал, только не за этого совкового бегуна по храмам, нахваливателя рабов.
Синоним слова "ложь" - Пеца, московская вошь.
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Коммунизм + фашизм + сталинизм + терроризм + шовинизм + империализм + дебилизм + православие = Рашизм


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Порошенко поклав квіти на могилу Невідомого солдата з нагоди Дня перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 9669Світлини України‏ @aglqrp 14 ч.14 часов назад
Наших дітей на Сході вбивають не марсияни і не фашьістьі,а внуки дєдов-асвабадітєлєй.

Порошенко поклав квіти на могилу Невідомого солдата з нагоди Дня перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 4314
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нажратый мародёр
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9 Мая - вличайший Праздник, именно Прадник, а не какой-то день скорби, который отмечают проигравшие. Своего деда, который погиб, оставив жене четверых детей.я поминаю и день смерти и в день Победы 9. Мая 1945 года, люди не скорбили, а на улицах обнимались, салюты были и безумная радость. Кстати первый салют в годы войны, состоялся 6 ноября 1943 года в день освобождения Киева,
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Ага...потом посчитали потери и прослезились.... и празднования отменили аж до времен товаришЧа брежнева.... потому как даже сралин понимал что праздновать пирову победу....это танцы на костях....
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Абсолютно не в потерях дело. Сталин сказал, что поплясали, повеселились, и хваатит, работать надо, хотя тут же сделал выходным НГ. А Хрущев сказал, то это стлинский праздник, и возврата к сталинизму, не будет.
А потери, да они колоссульны, причем очень большая доля мирного населения, но если бы СССР (народы его составляющее) проиграл в войне, то это была бы территория, населенная рабами , и трупов было бы еще больше. Только в Бабьем Яру убито от 100 до 200 000 человек, и так было бы по всей стране.
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И что дальше произошло??? Немцы осознали и все равно победили.... Победили уровнем и качеством жизни, передовыми технологиями, зарплатами, пенсиями, дорогами, комфортом страны ... да во всех аспектах победили..... Даже СССР развалилось, и над Россией сейчас реет ВЛАСОВСКИЙ ТРИКАЛОР, как символ русской колаборации...

Так может все таки День скорби и по-нормальному чтить память погибших в этой страшной мясорубке?.... Или радоваться собственной нищете и ущербности, на всех этих бесмысленных карнавалах ПОБЕДОБЕСИЯ???
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Для кого праздник, для кого день скорби, это не так важно. Пусть каждый себе сам решает радоваться и пускать салюты в этот день или молча поминать павших. Мерзко то, что эту тему юзает ватно-российская пропаганда, "можем повторить" вот это действительно низость и кощунство.
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Как я помню, то первый салют был 5 августа 1943 года в честь Белгорода.
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Я посмотрел. Там был артиллерийский холостыми, Вероятно там не было феерверка, а в Киеве был
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Двуличная мразь Синарчук пепо никак в прошлом году обзывал 9е мая победобесием рашитских оккпуантов, а когда запахло электоральными проблемами, решил добрать еще процентов и торгануть кислой рожей у вечного огня.
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В конце девяностых беседуя с немцами мне не давал покоя вопрос о том как их страна оценивает фашизм, результаты войны. Ответ одного из немцев был коротким :- осуждаем, помним, но сразу после войны закатали рукава и все принялись пахать, потому что нельзя стоять на месте, надо двигаться вперед. Как по мне, очень правильная оценка, да и результат говорит сам за себя. У нас за 28 лет независимости пропаганда, ничего не имеющая общего с реальной историей как флюгер, поворачивается то в одну, то в другую сторону, в зависимости от складывающейся ситуации и главной задачей которой является обболванивание чем большее количество народа. Под этот шумок вместо решения насущных проблем, которых в стране накопилось великое множество, власть разворовывает и без того обедневшую страну.
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Петя опять свой толстый зад на одно колено опустил. Какое оно огидне!
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А Зе опять по фесбуку поздравил? Нехристь.
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ЗЕ просто путает собственный фейс с фейсбуком... Порошенко поклав квіти на могилу Невідомого солдата з нагоди Дня перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 2343
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А как же иначе?
Проголосовали за "картинку в телевизоре", картинка с ЗЕбилами и будет теперь разговаривать.
Виртуальный Президент, все в виртуале.
Правда, 6 миллиардов из Привата Беня выведет не виртуальные, а реальные. Порошенко поклав квіти на могилу Невідомого солдата з нагоди Дня перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 8741
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Мені цікаво таке - який концерт сьогодні покаже "Інтер" і яка буде реакція на нього ублюдків............... Порошенко поклав квіти на могилу Невідомого солдата з нагоди Дня перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 7241
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А на лобке у неё написано: МОЖНО ПОВТОРИТЬ
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Поляки більше не святкуватимуть День Перемоги 9 травня

Сенат Польщі у середу без внесення поправок підтримав рішення Сейму країни встановити 8 травня Національним днем Перемоги у Другій світовій війни

https://gazeta.ua/articles/life/_polyaki-bilshe-ne-svyatkuvatimut-den-peremogi-9-travnya/624829?fbclid=IwAR3St1eMVzWCUNVqoc0SRtT0bLD-Q-4T-jdTkUIhLL-DBQJ1CA-iUStjmFQ
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Рошен начинает выпуск яичного порошка для омлета.
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Эн де труа... па сис жур... подайте "Рошеновского" яичного порошка для омлета... Порошенко поклав квіти на могилу Невідомого солдата з нагоди Дня перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 4458 Порошенко поклав квіти на могилу Невідомого солдата з нагоди Дня перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 3096
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Першим ділом новообраного президента це про всяк випадок перевірити а чи на місці джавеліни.........
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Не бзди, Коломойский, Ахметов, Пинчук и прочие "джевелины" на месте! Эту погань и атомная бомба не возьмёт! Не то что какой то там Зеленский... Порошенко поклав квіти на могилу Невідомого солдата з нагоди Дня перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 6619
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Представьте. В 41-м, деды и прадеты, да и женщины, уходили на фронт, и отступали, от Белоруссии, до Сталинграда, а потом наступали от Вогги до Берлина. Погибало, в среднем, 16000 человек в сутки. Им не платили денежное довольствие, не было ротации, и даже после войны, их не называли "ветеран", т. к. ветеран, переводится как "старый воин", прослуживший не менее 15 лет и принимавший участие в войне (Древний Рим).
Вот я к чему, сидит сопливая малолетка, и дает оценки "дедываевале", лучше бы нас немцы захватили, в ЕС бы жили. Мою бабушку (сводная сестра родной), угнали, как и всю молодежь села, в Германию, в вагнах-сотовозах, там раздали бюргерам, как рабов. Жили в кошарах, коровкиках, и пахота за еду и звездюлины., и с ними могли делать все что бюргер захочет.
Дедам в ноги надо поклонится
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Какая зловонная портяночная брехня! Порошенко поклав квіти на могилу Невідомого солдата з нагоди Дня перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 3425 Все у кого хватило ума не вернуться из "рабства" - зажили прекрасной жизнью в Германии и других странах Европы. А те, кто по дурости своей вернулся - отправились в лагеря на 10 лет! Не в рабство билять! Какая ж ты лишнехромосомная тварь, "Афраний" (мутант, судя по имени) Порошенко поклав квіти на могилу Невідомого солдата з нагоди Дня перемоги над нацизмом - Цензор.НЕТ 3883
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Каккая же ты безхромосомная, и безмозглая, молокососная,твать. Нормально жить у бюргера, рабом, Да и то бы тебе дал,ты что человек? ? Или в лагерном бараке при карьере. Союзники, остербайтеров выдавали . А по приезду, да в карантине НЕДЕЛЮ была. Вот кого в Канаду забрали, то да, но забирали только западенцев.
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"рассказала всю правду" - кацапская пропаганда детектед
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Афраний, так и мою бабушку угнали, попала к немцам - старикам и к ней относились намного лучше, чем советская власть, организовавшая голодомор, в результате которого в 33 г. она потеряла отца. Их семья, в которой было З-е малолетних детей в 37 г. потеряла единственного оставшегося кормильца -бабушкиного деда, которому как крестьянину, не желавшему вступать в колхоз приписали антисоветскую пропаганду и агитацию и приговорили к расстрелу с конфискацией имущества и выселили из дома не разрешив взять себе хотя бы малость, чтобы не умереть с голодухи. Если бы не помощь неравнодушных односельчан они бы не выжили. Из выживших детей брат бабушки 18 летним парнем в 43 г. был призван в армию, в 44г. погиб в Венгрии. Вот такие вот пироги, не так все просто, как кажется на первый взгляд.
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когда же эта диабетическая падлюдка остановится... никак не может переубедить себя в том, что скоро будет в тюрьме...
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А то что зе наплевав на всех ветеранов, уехал на могилу деда на днепропетровщину, тебя не волнует? Это ведь перспектива 5ти лет: своя семья в первую очередь.
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юля клинкерная ты наша, голубка суходроченая, меня это не только не волнует, меня это не *бет... потому что те, кто воевал - давно умерли... а те, кто не умер - тот тихо умирают... и нужен им не п*здеж по телевизору от диабетика парашенко, а 10 тысяч гривен на лекарство... как же вы совковые дебильные косомольцы за*бали... скорее бы вы подохли...
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Эко тебя торкнуло! Порох уже история, а я тебе про актуальное. Сегодня проигнорировал оставшихся в живых, завтра пенсов, послезавтра тебя.
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Не один президент Украины ( даже Бандюкович !!!!!) не опускался до такого откровенного вранья и лицемерия .Смотреть на эту .... нет сил. Когда оно успокоится и не будет гадить , проиграв выборы ?!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата по случаю Дня победы над нацизмом. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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