EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, Фоторепортаж
  14249  153
Все про:День Победы (992) задержание (5369) Киев (17479) марш (508) Нацполиция (9387)

 Акция "Никто не забыт. Ничто не забыто" проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве начинается акция "Никто не забыт. Ничто не забыто". Задержана одна из участница акции за запрещенную коммунистическую символику.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Возле метро "Арсенальная" в цекнтре Киева собираются и начинают строится участники акции "Никто не забыт. Ничто не забыто", в рамках которой участники акции планируют пройти маршем памяти с фотографией родственника - участника Второй мировой войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне

Вместе с тем, одна из участниц акции пришла с запрещенной коммунистической символикой. Ее задержали правоохранители. На данный момент ее осматривают врачи.

Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 01

Задержание участницы акции за запрещенную символику.

Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 02
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 03
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 04
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 05
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 06
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 07
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 08
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 09

Юрий Бойко ("Оппоблок")

Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 10

Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 11
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 12
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 13

Вадим Новинский ("Оппоблок")

Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 14
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 15
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 16
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 17
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 18
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 19
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 20
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 21
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 22
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 23
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 24
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 25
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 26
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 27
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 28
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 29
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 30
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 31
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 32
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 33

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3126096
 
   
 Топ комментарии
 
Капец, пособирались ветераны колчаковских фронтов, особенно эта старая рыжая уеба.
 показать весь комментарий
 
Акция-"Дид на палке-внук на бутылке",вся мразота повыползала попиариться,а рыжая старуха в пилотке-бешеное животное.
 показать весь комментарий
 
это городская сумасшедшая. Год рождения - 1949. Во время войны её даже в проекте не было.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Мертветчук и Янукович могли бы пронести своих "дедов"- полицаев, а Путин - отца власовца.
 показать весь комментарий
 
 
Опять придурки повылазили, с чужими дидами на палках.
 показать весь комментарий
 
 
А где фото старой ***** Бережной с портретом Бузины? Акция давно заполитизирована, одни и те же морды во главе колоны Новинский, Бойко, Мураев и прочая шобла
 показать весь комментарий
 
 
меня больше интересует другое: почему ети морды: Новинский, Бойко, Мураев,до сих пор не на гиляке?
 показать весь комментарий
 
Представляете, у страны, где больше 100 млн. населения нет ничего!!!, кроме заслуг солдат в страшнейшей( по кол-ву жертв и отношения к солдату, как к пушечному мясу) войне прошлого века. НИЧЕГО!!!
 показать весь комментарий
 
 
А кришнаит в помаранчевом комбезе что там делает?
 показать весь комментарий
 
 
ты шо це ветеран опиумных войн в Индокитае (16 век). бабку видел в погонах? ей лет 55 , а уже ветеран... я вот задумываюсь, если человек даже родился в 1941 (время начала войны) то ему сейчас уже 78. если взяли в армию в 41 в возрасте 18 лет тоему уже 78 + 18 = 96.... да ну нах, у нас столько не живут!!!! даже если человек застал и участвовал в последнем годе войны ему за 90 лет! значит по нашим улицам шарахаються ряженые клоуны!!!! или все были сыны полков??? тогда вас очень до яух и все вы киздуны!!!!
 показать весь комментарий
 
 
ей не 55, ей около 75, но один хрен на ветерана не тянет, напялят на себя цацки и думают, шо им можно все!
 показать весь комментарий
 
 
мне понравилось шо ету бабку посадили в скорую и повезли мабуть в психушку? Акція "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбувається в Києві: одну з учасниць затримано за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 9917
 показать весь комментарий
 
деды убивали Акція "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбувається в Києві: одну з учасниць затримано за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 2582 Попов, монашек, профессоров и прочие классы, враждебные быдлу- миллионами. Устраивали голодоморы с массовыми казнями газом своего же населения...мировую революцию несли несчастным капиталистам За что это чмо уважать, собственно Акція "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбувається в Києві: одну з учасниць затримано за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 3825 За победу над созниками- нациками Акція "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбувається в Києві: одну з учасниць затримано за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 3825 Со счетом 1 к 7-ми Так как раз немцы от нацизма и отказались...в отличии от дедов
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Половина страны ворье, а вся полиция гоняется за бабулькой. И СМИ так внимательно это освещают. Акція "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбувається в Києві: одну з учасниць затримано за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 7714 Ахаха я угораю. Эта страна впала в полный маразм.
 показать весь комментарий
 
А раньше кричали что с факелами только биндеровцы ходят...
Акція "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбувається в Києві: одну з учасниць затримано за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 3119

 показать весь комментарий
 
 
днем? с факелами?наверное хотя бы одного человека ищут,как диоген говорил Акція "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбувається в Києві: одну з учасниць затримано за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 3142
 показать весь комментарий
 
Никто не прокомментировал мальчика сидящего в позе ХареКришна..... К чему бы это? Или это Бойковский боевой титушняк отвлекающий внимание?
 показать весь комментарий
 
 
На городі посходила картопля, повилазили колорадські жуки з забороненою символікою, жодного поліцейського на городів немає! Що я маю робити? Акція "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбувається в Києві: одну з учасниць затримано за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 7698 Як мені боротись зі "злочинцями"? Акція "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбувається в Києві: одну з учасниць затримано за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 371
 показать весь комментарий
 
 
Кипиш устроен искусственно Бойкими Рабиновичами. Рыжая бабка одета в новенький "офицерский" китель, массово заказанный ордынцами в Китае специально к Победобесию и завезённый медведчуковскими пропагандонами в Украину. Не отстали и алюминиевые собачьи погремушки юбилеев пионерского движения в виде "боевых" медалей "за взятие в рот ведра желчи"...
Мерзко наблюдать ряженных вытиранов и грустно осознавать, что те, кто пришел реально помянуть память своих погибших дедов, просто использованы политиканами для горлопанящей политической массовки...
 показать весь комментарий
 
 
кресний х1д тупих, блатних та нав1жених Акція "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбувається в Києві: одну з учасниць затримано за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 8184 Акція "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбувається в Києві: одну з учасниць затримано за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 8184
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Бабушка кремень. Не сдается бандерам.
 показать весь комментарий
 
Она-юродивая просто,эта старуха в пилотке.
 показать весь комментарий
 
 
Больше всего неприязнь к этим людям провоцируют эти две молоденькие морячки (фото на Цензор.нет). Они-то здесь с какого боку. Не знают они об этой войне ничего. Вот просто уверен. Почему такая уверенность? Бездушные ухмылки на лицах. Чего они сюда пришли? Шабаш по 80 миллионам убитых; по калекам, вывезенным в резервации на подобие Валааму; по сожженным заживо у немцев в газовых камерах и потопленным юношам в Днепре у Ватутина... По ком и о чем улыбки? О счастливом детстве их дедов (ведь в самом крайнем случае эти их деду родились в первые послевоенные годы), а сами эти девочки уже забыли их и не знают дороги к их могилам. И все те даже ветераны, обступившие бойко-новинских, к войне и победе никакого отношения не имеют.
Давайте просто посчитаем. У нас на работе был стенд (как и на все предприятиях и в организациях) "Они сражались за Родину" (или что-то в этом роде) с фотографиями ветеранов войны. Со временем на нем осталась одна фотография - Снитко Иван Маркович 1927 года рождения. Он жив, ему будет 92 года. К сожалению он тяжело болен. Но, слава богу жив. Человек большой души, совесть нашего коллектива. Он участник боевых действий, но, с его слов, не сделал ни единого выстрела. Потому что был призван в конце августа 1945 года и отправлен на Дальний восток. И когда их эшелон туда прибыл, вторая мировая уже была закончена 2 сентября 1945 года. Почему участник боевых действий? Потому, что был зачислен до 2 сентября в часть, принимавшую участие в боевых действиях. Так неужели бойко-новинские стоят в кругу 90-летних людей? Что за медали у них у всех на груди? За какие боевые заслуги?
Помнить свою историю мы должны. Полную историю, а не пропаганду И Победу, и знамя над рейхстагом, и блокаду Ленинграда, и Сталинград, и союзничество с Гитлером в первые 2 года второй мировой, и штрафбаты, и СМЕРШ, и заградотряды (которые тоже считаются участниками боевых действий - ибо стреляли в спины своим). Считаю также и имеющим право на жизнь мой личный вопрос, на который никто не дает ответа - ПОЧЕМУ ПОБЕДИТЕЛЬ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ ЖИВЕТ ХУЖЕ ПОБЕЖДЕННОГО? Назовите мне еще такую войну в мировой истории. И все же мы победители. Мы - это антигитлеровская коалиция. И негоже всяким карликам хорохориться, что мы де и сам с усам могли. Гитлер тоже дошел до Москвы и Волги. А где гарантия, что Сталин так же , дойдя до Берлина, не откатился бы за Урал под ударом ядерного оружия Германии. Будь он сам с усам. Без второго фронта.
История не имеет сослагательного наклонения. Она имеет память, и у нее есть уроки. Помнить надо, чтить надо. Устраивать шабаши ряженых негоже. Придите на могилку, наведите там порядок и помяните.

 показать весь комментарий
 
 
Сегодня её не будет на Цензоре и не будет рассказывать про то, что всех надо раскулачить и тогда заживём...
 показать весь комментарий
 
 
Полить бы это сборище ВРАГОВ УКРАИНЫ БЕНЗИНОМ и спичку кинуть.
 показать весь комментарий
 
 
БАБУЛЬКИ С ПОРТРЕТОМ ЖУКОВА - ЭТО ПОЛНЫЙ П.......Ц!!!

Великий наш полководец, спаситель России Георгий Константинович Жуков 28 сентября 1941 года издал приказ, текст которого рассекречен и опубликован. Вот полный текст шифрограммы N 4976 от 28 сентября 1941 года:

"Совершенно секретно.
Командующим фронтами и округами.

1. Разъяснить всему личному составу, что гибель на поле боя - это нарушение воинской присяги. Потеря каждого красноармейца и офицера - это ослабление мощи Красной Армии, а значит, тяжкое преступление. Поскольку наказанию не может подвергнуться сам погибший, надлежит расстрелять всех его родственников, друзей, знакомых, одноклассников, однокурсников, собутыльников, а дополнительно - 100 заложников из числа гражданских лиц.

К погибшим на поле боя приравниваются пропавшие без вести.

2. Ранение или контузия, повлекшее за собой оставление поля боя, также есть преступление. Всякий выбывший из рядов Красной армии по причине ранения либо контузии есть преступник. Подобных негодяев по выздоровлению (Орфография оригинала сохранена - Прим. авт.) навечно переводить в штрафбат, а родственников пожизненно заключать в лагеря.

3. С настоящего дня в войсках устанавливается норма убоя гитлеровцев. Каждый красноармеец обязан убивать трех врагов в течение суток. К врагам приравниваются также раненые и контуженные красноармейцы, не способные противостоять немецкой армии, трусы и перебежчики. За невыполнение нормы - расстрел.

4. Потеря и повреждение боевой техники и имущества как следствие попадания вражеских снарядов, пуль, осколков и т.п. рассматривается как результат плохой маскировки и негодного управления со стороны командного состава. Всех виновных немедленно выявлять и расстреливать.

5. Разрушение гражданских объектов в результате бомбежек и артобстрелов суть проявление халатности зенитной артиллерии и средств ПВО. Виновных выявлять и расстреливать немедленно.

6. Самое тяжкое преступление - попадание в плен. Самоубийство не оправдывает пленного, ибо содержит в себе состав преступления, изложенного в пункте 1 настоящего приказа. Всех родственников, друзей и знакомых попавшего в плен, а также всех в радиусе пяти километров, немедленно расстрелять.

ЖУКОВ Г.К.
 показать весь комментарий
 
Жуков ,конечно, редкая сволочь и убийца миллионов, но "Всех родственников, друзей и знакомых попавшего в плен, а также всех в радиусе пяти километров, немедленно расстрелять. "-полнейший бред рожденный в вашей больной голове Наталья Каленская.
 показать весь комментарий
 
Дед-парад, мля.Лучше бы на могилу сходили и привели её в порядок, и посидели бы дома в кругу семьи, вспоминая его.Уроды.
 показать весь комментарий
 
 
Оце і є ті самі 75% ЗАЗЕ...
Сралина там на картинках з Берією не було часом? Особливо у Буйка з посіпаками...

Та млін, підіть ви поприбирайте біля пам'ятників, могил; положіть квітку і йдіть додому, по чарочці за тих хто там. За те, що ми є...
Так ні ж, треба підхватити роздутий фейк параши і тягнути ярмо сатанізму за собов.
А потім горлати, чого пенсії такі, чого ціни такі, Порошенко крадій, і так далі...
Ватні викиди.
 показать весь комментарий
 
 
" Бляха-муха, то капец, то капец, як ми пасували.
Всі дивилися на нас, та офігівали ". (с)
Таки вышли ватники, сделали хорошую картинку для рашистов. Бешеная бабка в пилотке - будущая звезда всех сруСМИ.
 показать весь комментарий
 
 
Вона за кого голосувала? Я так думаю, що за Зєлєнскава...
 показать весь комментарий
 
 
да ей под 60! какая она ветеранша на куй? ты посчитай - человеку воевавшему даже в последний год войны уже 92 года..... да у нас столько не живут. клоуны ряженые у нас шарахаються по улицам!
 показать весь комментарий
 
 
Разве я говорила, что она ветеранша? Бешеная ряженая бабка, накрасила губешки, нацепила ордена и вышла на "арену цирка".
 показать весь комментарий
 
 
Для росіян Друга Світова Війна була лише черговою нагодою вбивства мільйонів українців. "Перед тем, как бросить в бой части Красной Армии, в атаку посылали безоружных мобилизованных селян. Выжить удавалось единицам. Так освобождалась столица и правобережная Украина" https://glavcom.ua/publications/13687-odnorazovye-soldaty.html
 показать весь комментарий
 
Наш северный сосед. Носителям дедов есть куда стремится. Акція "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбувається в Києві: одну з учасниць затримано за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 4489
 показать весь комментарий
 
Кто то за мураевым дедушку лаврова на палке несет.
 показать весь комментарий
 
Жопоблок -цілим набором.
Взяти всю шваль і відправити одним вагоном разом з картинками на "красну площадь". Нехай на центральному могильнику країни агресора ходять і пропоГАНДують за дєдивоєвал. У нас тисячі смертей на донбасі сьогодні і ні одна падла(жопоблоківська) не несе фотографію кіборга чи іншого Героя України.
 показать весь комментарий
 
 
Рыжая бабка - каждый год приходит на Арсенальную! Посмотрите фотки за прошлые года. Мои любимые бабушки-близняшки тоже. Вроде 1937 года рождения. Их привозит королевская обычно. Ругать их не буду! Они зарабатывают свои 200 гривен. Каждая работа должна оплачиваться. Если бойко и другие говнодавы россиянские - хоть дадут копейку, раз в году пенсионерам, уже хорошо. новинский - тоже деда несёт ? Он сам дед. Папу наверно из Германии. У меня вопрос - а где на фотографиях настоящие ветераны 2 мировой войны ????!!!
 показать весь комментарий
 
 
Эта бабка в войну могла лишь родиться😅😅😅😅😙
 показать весь комментарий
 
"Женщину осматривают врачи". Не те врачи. Нужны врачи из психушки.
 показать весь комментарий
 
 
Буддист красавчег! Без всяких дедов на палке и символик. Просто молится за всех погибших в этой страшной войне.
 показать весь комментарий
 
 
В толпе были видны вытираны Пунических войн и битвы под Грюнвальдом.
 показать весь комментарий
 
 
Ой, вот эти бабки с портретом Жукова - каждый год там ходят!

Акція "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбувається в Києві: одну з учасниць затримано за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 6668
 показать весь комментарий
 
Надеюсь, что шуфрича сегодня побьют дидом на палке. Он уже сто лет не пиз...., пардон, не битый.
 показать весь комментарий
 
 
Та овца рыжая,которую увезли- мразь и провокаторша известная,каждый год-в кадр лезет и каждый год её забирают...
 показать весь комментарий
 
 
Акція "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" відбувається в Києві: одну з учасниць затримано за заборонену символіку - Цензор.НЕТ 2920

Партизанка спрашивала у хфашиздов как выйти из окружения..
 показать весь комментарий
 
 
І скажете що там є нормальні люди ?
Сама вата позбиралась
 показать весь комментарий
 
 
Человек 18 лет которому в 1945 году было, сейчас должен быть 92-летним. Какие в задницу вытираны!!!!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАкция "Никто не забыт. Ничто не забыто" проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх