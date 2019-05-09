 Акция "Никто не забыт. Ничто не забыто" проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Возле метро "Арсенальная" в цекнтре Киева собираются и начинают строится участники акции "Никто не забыт. Ничто не забыто", в рамках которой участники акции планируют пройти маршем памяти с фотографией родственника - участника Второй мировой войны.
Вместе с тем, одна из участниц акции пришла с запрещенной коммунистической символикой. Ее задержали правоохранители. На данный момент ее осматривают врачи.
Задержание участницы акции за запрещенную символику.
Юрий Бойко ("Оппоблок")
Вадим Новинский ("Оппоблок")
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Мерзко наблюдать ряженных вытиранов и грустно осознавать, что те, кто пришел реально помянуть память своих погибших дедов, просто использованы политиканами для горлопанящей политической массовки...
Давайте просто посчитаем. У нас на работе был стенд (как и на все предприятиях и в организациях) "Они сражались за Родину" (или что-то в этом роде) с фотографиями ветеранов войны. Со временем на нем осталась одна фотография - Снитко Иван Маркович 1927 года рождения. Он жив, ему будет 92 года. К сожалению он тяжело болен. Но, слава богу жив. Человек большой души, совесть нашего коллектива. Он участник боевых действий, но, с его слов, не сделал ни единого выстрела. Потому что был призван в конце августа 1945 года и отправлен на Дальний восток. И когда их эшелон туда прибыл, вторая мировая уже была закончена 2 сентября 1945 года. Почему участник боевых действий? Потому, что был зачислен до 2 сентября в часть, принимавшую участие в боевых действиях. Так неужели бойко-новинские стоят в кругу 90-летних людей? Что за медали у них у всех на груди? За какие боевые заслуги?
Помнить свою историю мы должны. Полную историю, а не пропаганду И Победу, и знамя над рейхстагом, и блокаду Ленинграда, и Сталинград, и союзничество с Гитлером в первые 2 года второй мировой, и штрафбаты, и СМЕРШ, и заградотряды (которые тоже считаются участниками боевых действий - ибо стреляли в спины своим). Считаю также и имеющим право на жизнь мой личный вопрос, на который никто не дает ответа - ПОЧЕМУ ПОБЕДИТЕЛЬ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ ЖИВЕТ ХУЖЕ ПОБЕЖДЕННОГО? Назовите мне еще такую войну в мировой истории. И все же мы победители. Мы - это антигитлеровская коалиция. И негоже всяким карликам хорохориться, что мы де и сам с усам могли. Гитлер тоже дошел до Москвы и Волги. А где гарантия, что Сталин так же , дойдя до Берлина, не откатился бы за Урал под ударом ядерного оружия Германии. Будь он сам с усам. Без второго фронта.
История не имеет сослагательного наклонения. Она имеет память, и у нее есть уроки. Помнить надо, чтить надо. Устраивать шабаши ряженых негоже. Придите на могилку, наведите там порядок и помяните.
Великий наш полководец, спаситель России Георгий Константинович Жуков 28 сентября 1941 года издал приказ, текст которого рассекречен и опубликован. Вот полный текст шифрограммы N 4976 от 28 сентября 1941 года:
"Совершенно секретно.
Командующим фронтами и округами.
1. Разъяснить всему личному составу, что гибель на поле боя - это нарушение воинской присяги. Потеря каждого красноармейца и офицера - это ослабление мощи Красной Армии, а значит, тяжкое преступление. Поскольку наказанию не может подвергнуться сам погибший, надлежит расстрелять всех его родственников, друзей, знакомых, одноклассников, однокурсников, собутыльников, а дополнительно - 100 заложников из числа гражданских лиц.
К погибшим на поле боя приравниваются пропавшие без вести.
2. Ранение или контузия, повлекшее за собой оставление поля боя, также есть преступление. Всякий выбывший из рядов Красной армии по причине ранения либо контузии есть преступник. Подобных негодяев по выздоровлению (Орфография оригинала сохранена - Прим. авт.) навечно переводить в штрафбат, а родственников пожизненно заключать в лагеря.
3. С настоящего дня в войсках устанавливается норма убоя гитлеровцев. Каждый красноармеец обязан убивать трех врагов в течение суток. К врагам приравниваются также раненые и контуженные красноармейцы, не способные противостоять немецкой армии, трусы и перебежчики. За невыполнение нормы - расстрел.
4. Потеря и повреждение боевой техники и имущества как следствие попадания вражеских снарядов, пуль, осколков и т.п. рассматривается как результат плохой маскировки и негодного управления со стороны командного состава. Всех виновных немедленно выявлять и расстреливать.
5. Разрушение гражданских объектов в результате бомбежек и артобстрелов суть проявление халатности зенитной артиллерии и средств ПВО. Виновных выявлять и расстреливать немедленно.
6. Самое тяжкое преступление - попадание в плен. Самоубийство не оправдывает пленного, ибо содержит в себе состав преступления, изложенного в пункте 1 настоящего приказа. Всех родственников, друзей и знакомых попавшего в плен, а также всех в радиусе пяти километров, немедленно расстрелять.
ЖУКОВ Г.К.
Сралина там на картинках з Берією не було часом? Особливо у Буйка з посіпаками...
Та млін, підіть ви поприбирайте біля пам'ятників, могил; положіть квітку і йдіть додому, по чарочці за тих хто там. За те, що ми є...
Так ні ж, треба підхватити роздутий фейк параши і тягнути ярмо сатанізму за собов.
А потім горлати, чого пенсії такі, чого ціни такі, Порошенко крадій, і так далі...
Ватні викиди.
Всі дивилися на нас, та офігівали ". (с)
Таки вышли ватники, сделали хорошую картинку для рашистов. Бешеная бабка в пилотке - будущая звезда всех сруСМИ.
Взяти всю шваль і відправити одним вагоном разом з картинками на "красну площадь". Нехай на центральному могильнику країни агресора ходять і пропоГАНДують за дєдивоєвал. У нас тисячі смертей на донбасі сьогодні і ні одна падла(жопоблоківська) не несе фотографію кіборга чи іншого Героя України.
Партизанка спрашивала у хфашиздов как выйти из окружения..
Сама вата позбиралась