 Акция "Никто не забыт. Ничто не забыто" проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Возле метро "Арсенальная" в цекнтре Киева собираются и начинают строится участники акции "Никто не забыт. Ничто не забыто", в рамках которой участники акции планируют пройти маршем памяти с фотографией родственника - участника Второй мировой войны.

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Вместе с тем, одна из участниц акции пришла с запрещенной коммунистической символикой. Ее задержали правоохранители. На данный момент ее осматривают врачи.

Задержание участницы акции за запрещенную символику.

















Юрий Бойко ("Оппоблок")







Вадим Новинский ("Оппоблок")









































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ