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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1226) СБУ (13442) Запорожская область (671) склад (37)

 В Запорожской области местные жители воровали отработанные боеприпасы под руководством начальника охраны военного объекта, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ блокировали незаконный сбыт элементов отработанных боеприпасов, находящихся на территории бывшего склада артиллерийского вооружения одной из воинских частей Мелитопольского района Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входило более 20 местных жителей, занимались несанкционированными раскопками на территории военного склада. Противоправными действиями "копателей" руководил начальник охраны военного объекта.

Найденные боеприпасы злоумышленники самостоятельно разбирали и реализовывали как металлолом. Сотрудники СБУ задокументировали, что за один день дельцы добывали от 2 до 5 тонн использованных боеприпасов. Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли из автомобиля и в служебном кабинете руководителя группы почти 2 тонны разобранных боеприпасов. Также на территории полигона обнаружены почти 300 артиллерийских снарядов подготовленных к разборке для продажи.

В Запорожской области местные жители воровали отработанные боеприпасы под руководством начальника охраны военного объекта, - СБУ 01

Смотрите: Военная контрразведка СБУ разоблачила вербовку работника военного арсенала спецслужбами РФ. ВИДЕО

В Запорожской области местные жители воровали отработанные боеприпасы под руководством начальника охраны военного объекта, - СБУ 02

По заключению экспертов, противоправная деятельность злоумышленников могла привести к возникновению чрезвычайных событий, в частности на территории населенных пунктов региона. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении начальнику склада о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Также смотрите: Правоохранители пока не назвали причин ни одного ЧП на складах боеприпасов, - начальник вооружения ВСУ Шевцов. ВИДЕО

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/p3126072
 
 
 Топ комментарии
 
Принял армию без бронежилетов - сдал с крылатыми ракетами.
Это старье скорее всего утилизировать бы пришлось. Снарядов хватит еще на одну мировую войну, и они скорее сгниют, чем доедут до фронта. А дефицитные, типа ракет к смерчам, давно по бункерам.
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Коли склади охороняє 12 чоловік на 40 га,а маєток у Козині на кожні 40 м по 12 охоронців

В Запорожской области местные жители воровали отработанные боеприпасы под руководством начальник охраны военного объекта, - СБУ - Цензор.НЕТ 3754
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это тебе не ворованный сахарок и бензин покупать - ты же знаешь...?)
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Коли склади охороняє 12 чоловік на 40 га,а маєток у Козині на кожні 40 м по 12 охоронців

В Запорожской области местные жители воровали отработанные боеприпасы под руководством начальник охраны военного объекта, - СБУ - Цензор.НЕТ 3754
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Принял армию без бронежилетов - сдал с крылатыми ракетами.
Это старье скорее всего утилизировать бы пришлось. Снарядов хватит еще на одну мировую войну, и они скорее сгниют, чем доедут до фронта. А дефицитные, типа ракет к смерчам, давно по бункерам.
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Вот такое гнилье и хранилось на "складах" боеприпасов. Все боеприпасы хранились минимум 25 лет, а в основном больше под открытым небом
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Принял - Сдал! А теперь расскажи на сколько разбогател и его дружки Свинарчуки? Крылатых ракет пока только хватает шоб Турчинову полчасика поиграться и сфоткаться...
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і на скільки розбагатіли? все, клована вибрали і ніхто нічого не вкрав, вже всім пофіг, а ти далі дурню мелеш, чи тільки з запоя вилізло?
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На 4 млн недоплаченных налогов? Очень большая претензия, с учетом того, что половина страны не платит.
Плати 10% военного сбора, и будет тебе ракет на весь ЧФ РФ, и полная серия ракет к Смерчам, и Ольха, и локализация критических компонентов Оплотов, и бункеры с системой изоляции и пожаротушения под все тысячи тонн снарядов. Только ж ты первый взвоешь, как *****.
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Не воровали, а выискивали то, что должна была делать влась
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То,й,що, он мальдивський верховний усі арсенали підірвав,й -нічого
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Не, исчё, не все - ещё ты остался. Давай приказ о ликвидации складов с боеприпасами Порохом, за подписью ввз. Иначе ты публічна людина.
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Это прикольно - когда руки опережают мосх.
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Каждому сбушнику, принявшему участие в выявлении похитителей ржавчины, выдать медаль с закруткой в спину.
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И хто будет крутить? Давай, валэрыч ждёт.
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Как-то странно сочетается переживания за незаконное обогащение граждан с безопасностью региона. Это как типа борьба с курением - хочется и бюджет наполнять, и вроде как за здоровье людей беспокоятся. Но почему-то вспомнились совковые времена, когда смышленные граждане добывали драгмет из выброшенных на свалку радиодеталей. Похоже, совок еще так и остался в государственной машине, коль утилизировать боеприпасы экономически нецелесообразно, куда проще закопать, а вот предприимчивых граждан за такие деяния берут сразу за горло.
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Сколько же же денег можно заработать занимаясь такими вещами?
Неужели риск взлететь на воздух и подохнуть, либо стать калекой, настолько оправдан?
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30 тис. в місяць - нормальна плата за ризик?
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В Польше можно на стройке больше заработать.
Без риска для жизни и здоровья.
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Будівництво без ризику для здоров'я? Хіба що клеїти шпалери, та й то з "козла" впасти можна...
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Замечательно.
Тогда выбирайте разборку отработанных боеприпасов.
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Во всем виновата власть -былабы у людей работа и зарплата -тогда можете судить -судить нада тех кто за 28 лет довел до такого убожества людей -сбу нетех ловите -слабо поймать тех кто воровал милиарды-вы такие же мрази
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начальнику и тем кто разбирал - премию Дарвина.
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Нашли воров капец -сбу вам нестыдно ето показывать ? Или вы там все без ума?
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Просто они не делились с кем то в СБУ. Заставить бы им самим утилизировать и раскапывать и с уплатой налогов...
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Кража отработаних *********** В Запорожской области местные жители воровали отработанные боеприпасы под руководством начальник охраны военного объекта, - СБУ - Цензор.НЕТ 882 Це збір металобрухту,тепер величають В Запорожской области местные жители воровали отработанные боеприпасы под руководством начальник охраны военного объекта, - СБУ - Цензор.НЕТ 882
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Весь район знает, а СБУ только разведала... Видать в СБУ ротация...пока за руку не поймали, меняют кадры с воров на комедиантов.
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воровали отработаное, вас не смущает формулировка? отработаная болванка она чъя? формально всу, но у меня есть три формы которые мне выдали, я их износил, мммм страшно выкидывать, бомж найдет оденет и незаконно присвоит собственность всу, но таки вы правы форма и болванка есть разница вот только нет ибо эта куча говна которая на фото стоит дешевле нового комплекта формы, ну давайте удивляйте меня дальше, борцы с коррупцией, чтоб перед ЗЕ выслужиться вы скоро за воровство бычков с территории вч ловить будете со спецназом, ему медаль надо дать нашел местных колхозников чтоб полигон расчищали, на тебе не посадят конечно но с выслугой лет пока, служил воевал все в пустую
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Алекс,а это ничего,что Зеленский еще ни при должности и не имеет даже права подписи?В армии,если это "одна из самых сильных армий в Европе",а угадайте кто главком,есть устав и регламент утилизации.И как получилось,что их прикапывали?Воровать,даже утиль,это нанесение ущерба государству.За это очень "тяжелая " статья.
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Загалом,виконували санітарно-екологічні роботи ..., **********
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А чем занимались орлы Рюкзакова? На приусах пункты цветмета охраняли?
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И, что?
Это квалифицируют как не законный сбор металлолома?
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сбу крышует контрабанду, наркоторговлю,
чего вдруг к старьёвщикам прицепились ?
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Алекс,а это ничего,что Зеленский еще ни при должности и не имеет даже права подписи?В армии,если это "одна из самых сильных армий в Европе",а угадайте кто главком,есть устав и регламент утилизации.И как получилось,что их прикапывали?Воровать,даже утиль,это нанесение ущерба государству.За это очень "тяжелая " статья.
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Это какой то сюр.Как можно украсть отработанный боеприпас???Просроченный,да,но отработанный...Если снаряд прошел через ствол орудия,то,как минимум,он уже готов взорваться.Разбирать его это самоубийство.А,я понял,в Запорожье люди бессмертны,как минимум.
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Вот контора дожилась, пиарится... Кому вы чухаете - это стадо бомжей которые копали металл с земли... Фотки снарядов - это площадки хранения поднятых боеприпасов саперами ВСУ которые числятся, а не подготовлены к разборке. Никому вы подозрение не прилепите металл неучтенный - нет ущерба, даже если в металле есть взрывчатка то умысел на 263 не докажите. Короче СБУ в очередной раз пернуло в тазик... Стыдоба...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Запорожской области местные жители воровали отработанные боеприпасы под руководством начальника охраны военного объекта, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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