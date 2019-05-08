 В Запорожской области местные жители воровали отработанные боеприпасы под руководством начальника охраны военного объекта, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входило более 20 местных жителей, занимались несанкционированными раскопками на территории военного склада. Противоправными действиями "копателей" руководил начальник охраны военного объекта.

Найденные боеприпасы злоумышленники самостоятельно разбирали и реализовывали как металлолом. Сотрудники СБУ задокументировали, что за один день дельцы добывали от 2 до 5 тонн использованных боеприпасов. Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли из автомобиля и в служебном кабинете руководителя группы почти 2 тонны разобранных боеприпасов. Также на территории полигона обнаружены почти 300 артиллерийских снарядов подготовленных к разборке для продажи.

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По заключению экспертов, противоправная деятельность злоумышленников могла привести к возникновению чрезвычайных событий, в частности на территории населенных пунктов региона. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении начальнику склада о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям.