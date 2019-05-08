 Аваков провел встречу с главой ПЦУ Епифанием

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций МВД,
Стороны обсудили сохранения мира и единства в религиозном поле Украины.
"Украинская Церковь - это драгоценное достояние украинского народа и эту общую ценность украинское христианство ожидало и завоевывало на протяжении сотен лет. Поэтому защита ее целостности является одним из самых высоких приоритетов для государства ", - отметил Арсен Аваков.
Министр внутренних дел также заверил, что права общин на определение и свободный переход в Православную церковь Украины будут защищены.
Со своей стороны, митрополит Епифаний раз отметил, что его принципиальная позиция остается неизменной: процесс перехода общин должно быть мирным и добровольным.
"Только с любовью и терпением мы объединимся в общей украинской православной семье", - подытожил предстоятель ПЦУ.
8 травня 2019, 10:42 | Релігія і політика | 2 | | Код для блогу | |
Розпад ******** Росії може початися з протистояння між державою і мусульманським світом.
Про це заявив муфтій Духовного управління мусульман України "УММА" Саїд Ісмагілов 7 травня в київському Кримському домі під час круглого столу "Південне Причорномор'я і Крим у російському імперському дискурсі", повідомляє Укрінформ.
"Ми зараз бачимо політику Росії щодо певних релігійних груп, коли використовується заборона якоїсь мусульманської літератури, заборона зібрань, заборона свободи совісті, релігійних поглядів і думок. Тобто, весь арсенал тиску використовується і буде використовуватися... Але й мусульманський світ уже багато століть має певний імунітет до такої політики і, я сподіваюся, мусульмани зберігатимуть свою ідентичність і це - загроза для Росії, тому що я думаю, що розпад нової ******** "Російської імперії" почнеться саме з мусульманства", - сказав Ісмагілов.
За його словами, Росія тиснула на мусульман Криму з часів окупації Кримського ханства.
"Після окупації України і Кримського ханства Росія використовувала весь цей арсенал (по відношенню) до мусульман Криму, Приазов'я і Причорномор'я. Оскільки мусульмани - кримські татари практично не піддавалися асиміляції і дуже стійко зберігали свою і релігійну, і національну ідентичність, Російській імперії стало зрозуміло, що агресивними методами, якими вони боролися з мусульманами, починаючи з ХY століття, мусульман Криму не подолати", - зазначив муфтій.
Він підкреслив, що в Кримському ханстві, яке проіснувало декілька століть, був "дуже потужний релігійний компонент".
"Крим фактично був науковим мусульманським анклавом Європи, там була велика кількість і шейхів, і вчених, і хафізів. У Криму релігійне життя було не периферійним, це був форпост ісламу в Європі, тому Росія починає використовувати насильницький тиск, змушуючи мусульман виїжджати з Криму. У Туреччині та інших країнах Причорномор'я утворилися великі кримськотатарські спільноти, які хотіли зберегти свої релігійні й національні особливості", - повідомив Ісмагілов.
Однак, на його думку, і це не дало свого результату, і тоді Росія почала винищувати культурних і духовних лідерів народу.
Спробу кардинального вирішення кримськотатарського питання було зроблено 1944 року Сталіним, коли була здійснена "антилюдська насильницька депортація народу".
Як зазначив муфтій, після розпаду СРСР кримські татари знову стали організованою спільнотою в Криму навіть в умовах російської окупації Криму.
"Кримські татари є організованою спільнотою, що не підконтрольна Росії і російській ідеології, тому зараз проти мусульман Криму знову використовуються репресії, арешти, реальні терміни ув'язнення, нав'язування своїх релігійних лідерів і вся та інституція, яка колись була введена Катериною в царській Росії", - вважає глава мусульманської «УММИ».
- Алло, здравствуйте! А батюшку можно?
- Батюшка слушает!
- Ой, не узнал, богатым будете! Это вас горком партии беспокоит. Будьте так любезны, выручите! У нас сегодня заседание горисполкома, а стульев не хватает... Одолжите, пожалуйста, десяток.
- Фиг вам, а не стулья! Я в прошлый раз скамейки вам одолжил, так вы их все надписями непотребными испохабили!
- Ах, фиг вам, а не стулья?! Тогда фиг вам пионеров в церковный хор!!!
- Ах, фиг вам пионеров в церковный хор?! Тогда фиг вам монахов на субботник!!!
- Ах, фиг вам монахов на субботник?! Тогда фиг вам комсомольцев на крестный ход!!!
- Ах, фиг вам комсомольцев на крестный ход?! Тогда фиг вам монашек в финскую баню!!!
- А вот за такие слова, батюшка, и партбилет положить можно...
\\\\\\Украинская Церковь - это драгоценное достояние украинского народа и эту общую ценность украинское христианство ожидало и завоевывало на протяжении сотен лет. Источник: https://censor.net.ua/p3126070\\\\\\
Во-во, каждая собака подохнуть мечтала за то чтобы все могли бесноваться как следует. То что Яхве одним щелчком чего-нибудь мог дать цырковь и вагон мощей в придачу, скромно упускается. Как ни размахивай причиндалами, но в мире нет и не будет нормальной страны, которая была бы правослабной. В этом сорте христоедства Яхве не так добр и щедр, как у пяндософф всяких(((((
А зато они будут "гореть вечно", ибо если страдать сейчас, то потом - вечно нахваливать Яхве, а если жировать как еврогеи - то потом вечные пытки. Все просто ведь(прикладывается к мощам, размахивает руками, бормочет что-то)