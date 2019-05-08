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 Казаки "Всевеликого Войска Донского", воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в "праздничном шествии" на 9 мая в "ЛНР", - Казанский. ФОТО

В "праздничном шествии" по оккупированному Луганску пройдут донские казаки, которые во Вторую мировую воевали на стороне Германии.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter журналиста Дениса Казанского.

"В "ЛНР" в праздничном шествии на 9 мая будут участвовать формирования донских казаков. Вот только во Второй мировой это "всевеликое донское войско" воевало за Вермахт", - написал блогер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин проигнорировал Порошенко и Зеленского в поздравлении глав постсоветских государств с 9 мая. Песков уже объяснил, почему

Казаки Всевеликого Войска Донского, воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в праздничном шествии на 9 мая в ЛНР, - Казанский 01
Казаки Всевеликого Войска Донского, воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в праздничном шествии на 9 мая в ЛНР, - Казанский 02
Казаки Всевеликого Войска Донского, воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в праздничном шествии на 9 мая в ЛНР, - Казанский 03
Казаки Всевеликого Войска Донского, воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в праздничном шествии на 9 мая в ЛНР, - Казанский 04
Фото: twitter.com/den_kazansky

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Источник: https://censor.net.ua/p3126041
 
   
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Если грубо говорить, то кацапские казаки - били коммунистов, а наши - сначала ели своих детей, а потом заваливали Днепр трупами, воюя ЗА чуму. Вот тебе и "свободолюбие", о котором визжат некоторые вроде "публики" на сайте Антиколорадоса.
Грубо говоря, но это так.
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В стране триколора не слышали о пяти тысячах восстаний предшествовавших голодомору?
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Чего же не слышали то? Тот кому надо слышал. Да хоть миллион восстаний - толку то если дикари держали в рабстве таких свободолюбивых образованных и т.д. и т.п. как визжат поцреоты? Тем отвратительней, это если бы бомж каждый день водил по губам Шварцнеггеру, а тот нахваливал себя, обзывал бомжа и скулил.
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Ти на чому перелетів із Франції до Латвії, лахта? Невже на суходжеті? І як? Сухий, тільки труси спереду жовті, ззаду коричневі?
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Че сразу Плахта то? Царское село.
Я тоже удивлялся - че флажки меняют, а сейчас знаю, т.к. кто-то сказал тут кому-то.В чем проблема то?
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Проблема в тому що ти берешся обговорювати те в чому ти (і твої сородичі) апріорі не можуть розумітися. Свого часу я довго не міг знайти відповіді на таку загадку: чому у серпні 1991 росіяни (природжені холопи за менталітетом) вийшли на захист Білого дому. А потім зрозумів: просто побачили в Єльцині нового альфа-самця. Відбувся своєрідний "імпринтинг" - вперед із піснею "Борис наш царь, да здравствует Борис". Тобто все в рамках відомої концепції.
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Цілком природна та очікувана подія: свій до свого по своє. Пралєтарії всєх стран ... (тьху! чужий попався) катюги всіх часів ... .
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Это фото уже выкладывалось---но крупным планом. Там эти шперики в центре---ну умора, чарлики-чаплины те! Остальные---палата №-6. Это позор этнический. Но они не понимают. В этом их счастье. Пусть.
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оте два злых шкета на переднем плане - лучше и правда под трамвай попасть чем раз их увидеть и пол дня от смеха подыхать...
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Мы, сегодняшние украинцы, действиям УПА должны быть благодарны -- вот почему.

В 1943-1944 годах гитлеровцы на территории Украины сформировали десятки коллаборационистских казачьих, охранительных корпусов, дивизий, бригад, полков
и групп полевой полиции "Русской Освободительной Армии", заданием которых
было "зачищать" прифронтовые территории. Горели села Украины вместе со
своими обитателями от Припяти до Дона вплоть до Буга. . .
"Зачистить" за Бугом удалось территорию лишь глубиной 15-20 километров,

и мощным ударом их остановили отделы УПА.
Не просто остановили, а разгромили 740-ую запасную Казачью бригаду РОА,
Казачью дивизию полевой полиции "Фон Шуленбург" и подразделы многих
других "чистильщиков", которые просочились вплоть до Ковеля и Львова.
Не по этой причине ли донские (луганские) "казачки" так

непримиримо относятся сегодня к ветеранам УПА?
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Казаков еще в 30х извели, то мардва ряженая. Казаки "Всевеликого Війська Донського", яке воювало в роки Другої світової за Вермахт, візьмуть участь у "святковій ході" 9 травня в "ЛНР", - Казанський - Цензор.НЕТ 1890
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несколько секунд, тут и рузький Донбасс и высокодуховные казачки.https://youtu.be/fkEPpAPAsmI?t=85
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Саме цікаве те що тиловими підрозділами Вермахту , які забезпечували порядок на окупованих територіях Дамбасу, були козаки генерала Краснова . В Кацапії якісь кізяки встановили йому бюст і СПБ теж щось таке було .
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Сначала на парад в Дамбасляндию, а апасля в окопы, в "Смертный полк"!!!
Дабро пажаловать, ВЫСЕРаны!!!
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"Мы, донские казаки, остатки уцелевших от жидовско-сталинского жестокого террора своих соотечественников, отцы и внуки, сыновья и братья погибших в ожесточенной борьбе с большевиками и замученных в сырых подвалах и мрачных застенках кровожадными палачами Сталина, шлем Вам, Великому Полководцу, Гениальному Государственному Деятелю, Строителю Новой Европы, освободителю и другу донского казачества, свой горячий донской казачий привет!

Смерть Сталину и его опричникам! Хайль Гитлер! Да здравствует Гитлер! Да здравствует наш организатор и полководец казак-генерал Пётр Краснов! За окончательную победу над нашим общим врагом!

За Тихий Дон и донских казаков! За германскую и союзные Армии! За вождя Новой Европы Адольфа Гитлера - наше могучее, сердечное казачье "ура!".

24 октября 1942 года.
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Вот зачем публиковать такой бред? Те, кому было 20 лет в 1925, уже должно было быть 92 в 2019, нет уже в живых. Лучше бы написали о "донских казаках",которые мародерствовали на Донбассе с 2014.
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Тех казаков еще можно понять.Гражданская война закончилась всего лишь 20 лет назад.
И донские казаки помнят как им жидо-большевицкая власть кровушки попила.
И указ Ленина о процентном уничтожении мужского населения непокорных станиц,и гонения на ихние семьи,выганяли с хат и запрещали пускать зимой погрется женщин с детьми.
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Ветераны? Почему то они почти все по 80 лет и которые только родились во время или после ВОВ. Это видно что они все кремлёвские палачи НКВД которые после войны своими массовыми убийствами, репрессиями, депортациями .. украинского народа, и за свою преданность к кремлёвским коммуно - фашистам оккупантам стали участниками войны. А теперь они и их наследники продажные кацапские холуи сепаратисты, их хозяева кремлёвские фашисты )(уйла заставили предавать свою Украинскую Родину. И кто эти жалкие продажные кацапские прихвостни предавшие за 30 кровавых кремлёвских сребреников Иуды от )(уйла свой родной гордый украинский народ, свою Украину? В украинского народа такая падаль без своей Родины вот такие грязные кацапские затычки которых используют кремлёвские фашисты -преступники вызывают одну только ненависть и презрение. Они жалкие исполнительные шавки лающие и только по команде своего хозяина ужасного кацапа фашиста )(уйла. Это опустившиеся продажная падаль -мерзость. И они уже давно не украинцы а недокацапы и лютые враги Украинской державе и многомиллионному свободолюбивому Украинскому народу, который к большому сожалению пока ещё всех таких как эти продажные твари маскирующиеся под ветеранов ВОВ вместе с сепараистами, террористами полностью не добил как продажную прокацапскую нечисть, которой нет места на святой украинской земле.....
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.
Про ветеранов войны и палачей НКВД. Серёга Баринов.
*
Скоро будет День Победы, за окном царит весна,
На костюмы наши деды надевают ордена.
Но средь тех, кто воевали выйдут и не мало тех,
Что за спинами стояли, расстрелять готовы всех.
Много выжило тех гадов, ведь погибнуть сложно им.
Палачам заградотрядов, что стреляли по своим.
По затылкам, наших били из своих они ТТ,
Все теперь они забыли, что палачи НКВД.
Прошлое своё приврали: дескать были на войне,
Но не фрицев убивали, а своих вели к стене.
Все они теперь в медалях: за Победу, За Берлин -
Не узнать нам всё в деталях, как они достались им.
Но не будем в дни мы эти о чекистах говорить,
Пусть их бесы на том свете всех в котлах будут варить.
Ну, а мы помянем павших и поздравим всех живых,
Всех реально воевавших, всех героев фронтовых.
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А чему удивляться - георгиевскими крестами награждали именно с противной ссср стороны, а теперь у них георгиевская лента символ победобесия. И, да, для мышебратьев - лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» имеет другие цвета и другую ширину полосок этих цветов.
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да кому вы об этом рассказываете? - раша - это потомки обитателей палаты №6, где любые отклонения раздуваются до немыслимых масштабов, а толпами дебилов можно управлять даже свистком...
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Надежда, таки, умирает последней. После Веры и Любви . Возможно есть еще вменяемые
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Путєна на них не було . Всі пупці перецілував і сльозу скупу пустив би .
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ты кто?
снежинка!
русалочка!
ПУШЕЧНОЕ МЯСО!

плохой признак
диагноз практически
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Вырастут будут китайцев выбивать с Подмосковья Казаки "Всевеликого Війська Донського", яке воювало в роки Другої світової за Вермахт, візьмуть участь у "святковій ході" 9 травня в "ЛНР", - Казанський - Цензор.НЕТ 177
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Не знаю насчет ТЕХ донских казаков, нынешние дноские кизяки заслуживают жутчайшей мучительной смерти.
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Да нормально все)) Меня в соц. сетях, дочка полицая поздравляет с днем победы и дарит колорадку))) С ее стороны все логично
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Парадный марш
Казаки "Всевеликого Війська Донського", яке воювало в роки Другої світової за Вермахт, візьмуть участь у "святковій ході" 9 травня в "ЛНР", - Казанський - Цензор.НЕТ 6934
Чем кровавей родина, тем надрывней слава,
Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.
Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в ящике плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: «Вспомним поименно!»
Склеен-склепан с кляпами всенародный склеп.
Лбы разбиты дò крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!
Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
И в глазах надсмотрщиков плещется елей.
Думать не положено, да и неохота,
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз,
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Куклы на веревочках, плюшевый экстаз.
Для раба хорошего - свежую солому,
Для его хозяина - пышный каравай.
А за свой родной барак пасть порвем любому,
Так, блин, и запомните! Вольно! Наливай!
май 2008
За боевые заслуги
Казаки "Всевеликого Війська Донського", яке воювало в роки Другої світової за Вермахт, візьмуть участь у "святковій ході" 9 травня в "ЛНР", - Казанський - Цензор.НЕТ 6934
Раз в году - один и тот же плач
С теле- и компьютерных экранов:
«Ветераны без квартир и дач!
Пожалейте, люди, ветеранов!»
«Немцы побежденные - так те
В роскоши живут, без обнищанья!
Ну а наши - в вечной нищете!
Столько лет - одни лишь обещанья!»
Самый смелый пишет: «Столько трат -
Пыль в глаза пускать соседним странам!
Лучше бы не тратить на парад -
Лучше бы раздали ветеранам!»
«Завершил войну в Берлине дед,
А ему теперь глава района
Шлет на праздник пачку сигарет
И четыре кубика бульона!»
И поддакнут тотчас же: «Вот-вот!
А еще открытку шлют под дату,
А на ней дизайнер-идиот
Поместил германского солдата!»
Но - не жалко их, чей быт убог,
Что в бараках жизнь свою прожили -
Те, кто воевали за Совок,
Получили то, что заслужили.
Отстоявшему барак рабу,
Верному холопу красной банды
Жаловаться глупо на судьбу
И плохое качество баланды.
И неважно, кто из них герой,
Кто - мундир натягивал для виду:
Защитившие преступный строй
Сами выбрали свою планиду.
«А фашизм, выходит, не порок?
Там - что заслужили ветераны?»
Ну так дойчи извлекли урок
И не славят своего тирана.
Им пришлось гораздо тяжелей:
Вся страна - сплошное пепелище,
Треть - потеряна, и средь углей
Победители добычу ищут…
Время все расставило в свой срок
Своему согласно приговору:
Не пошло награбленное впрок
Красному насильнику и вору;
Воли, честности, труда итог -
Deutschland вновь сегодня über alles
In Europa, ну а где Совок?
Сдох, и зря защитнички старались.
Пусть ни покаянья, ни стыда
У зилотов сталинского «рая»,
Пусть над ними не было суда,
Но История - она не фраер.
Под победной истерии стон
Пусть же жрут в бараке жалкий ужин,
Дойчский кубик кинувши в бульон -
Даже он-то ими не заслужен.
май 2010
Презрение потомков - самое малое из того, что заслужили строители и защитники советского режима.
А. Подрабинек

Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная ***** Россия[1]
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.
Герои СМЕРШа и ГУЛАГа,
Кровавым ставшие бичом,
Все так же славят вурдалака
И не раскаются ни в чем.
Лжи семиведерная клизма,
Тупого зла чертополох…
Вы - оправдание фашизма:
Любой ваш враг - не так уж плох!
Вам не отмыться, ветераны,
Не только СМЕРШа - всем подряд,
Кто снова чествует тирана:
Вы все - один заградотряд!
Кто сгинул вовремя в окопе -
Спас честь и совесть от беды,
А вы - катились по Европе
Страшней аттиловой орды!
Насильники и мародеры,
Бич матерей и дочерей,
А вслед орде - росли заборы
Все новых зон и лагерей…
Кто гнал и тупо шел на бойню,
Кто строил и хранил тюрьму -
Каких вы почестей достойны,
Тоскующие по ярму?!
Вы даже и в преддверье гроба
Не поумнели ни на грош,
И в вас кипит все та же злоба,
Когда развенчивают ложь,
И вы в угаре реваншизма
Вопите, требуя расправ…
Вы - оправдание фашизма:
Хотя бы в чем-то был он прав!
Как жаль, что пули промахнулись
В звездой помеченную грудь,
Как жаль, что вы тогда вернулись
И нас пытаетесь вернуть.
май 2010 http://e-libra.su/read/543710-antipobeda.html
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а что такого удивительного, если на параде фашистов будут идти фашисты?
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Западногерманский суд провел детальное расследование и ни в одном случае не нашел доказательств для подтверждения кровавых преступлений, которые приписывались дивизии «Галичина», «Нахтигалю» и Герою Украины генералу Роману Шухевичу, главному командиру УПА, который погиб в неравном бою с кровавыми карателями НКВД кремлёвских оккупантов 5 марта 1950. Следователи установили, что «большинство членов «Нахтигаля» хотя и знали об ужасных убийствах, осуществленных оккупантами коммуно - фашистами энкаведистами, а среди замученных были и члены семей украинских солдат, как правило, соблюдали образцовую дисциплину». На суде работала специальная следственная комиссия, которая выслушала 232 свидетеля и признала, что обвинения в адрес формирования «Нахтигаль» и командира Шухевича совершенно лишены оснований. 26 сентября 1960 года земельный суд Бонна закрыл дело, признав сфабрикованными проклятыми коммуно - фашистами кровавого ссср предоставленные доказательства. Учитывая изложенное выше, подсудимых освободили от наказания, установленного Верховным судом коммунно - фашистской ГДР. После объединения Германии в 1990 году кремлёвскими коммунофашистами обратно было обжаловано решение в земельном суде Берлина, который 24 сентября 1993 года признал решения ВС ГДР нелегитимным и преступным. Следовательно, судебные органы Германии дважды признали несостоятельными надуманные обвинения против украинского героя Романа Шухевича, воинов дивизии «Галичина» и батальона «Нахтигаль».
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Для кацапа це не факт , воно вірить лише путєну і зомбоящику . Віра ця непохитна, бо немає такої сили що може змусити кацапа засумніватися в правдивості сказаного скабєєвими на КацапТВ .
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Запорожские КОЗАКИ вот где настоящие воины, а эти ряженные позорники, какого х..я они себя называют казаками.
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"В "праздничном шествии" по оккупированному Луганску пройдут донские казаки, которые во Вторую мировую воевали на стороне Германии. "
Интересно как 91 летний(самый молодой) удержится в седле да еще с шашкой в руке???
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Ничего удивительного.
Интересно, кто то в курсе, памятник бригаден-фюреру СС и атаману Всевеликого Войска Донского, Краснову так и стоит в станице Еланская Ростовской области России?
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Казаки "Всевеликого Війська Донського", яке воювало в роки Другої світової за Вермахт, візьмуть участь у "святковій ході" 9 травня в "ЛНР", - Казанський - Цензор.НЕТ 3411 В Москве, у храма Всех Святых, возведена мемориальная плита .
Краснову, казацким генералам, атаманам и воинам 15-го казачьего
кавалерийского корпуса войск СС, служивших гитлеровской
Германии. Надпись на этой плите ошеломляет: «Казакам, павшим
за вер и Отечество». В станице Еланской Шолоховского района
Ростовской области можно увидеть памятник генералу П. Краснову.
В дополнение к этому в Луганске, на улице имени Карла Маркса,
стоит памятный знак , на котором написано: « Казак, отдавший жизнь за Отечество».
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКазаки "Всевеликого Войска Донского", воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в "праздничном шествии" на 9 мая в "ЛНР", - Казанский. ФОТО
 
 
 
 
 
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