 Казаки "Всевеликого Войска Донского", воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в "праздничном шествии" на 9 мая в "ЛНР", - Казанский. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter журналиста Дениса Казанского.

"В "ЛНР" в праздничном шествии на 9 мая будут участвовать формирования донских казаков. Вот только во Второй мировой это "всевеликое донское войско" воевало за Вермахт", - написал блогер.

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Фото: twitter.com/den_kazansky

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