 Казаки "Всевеликого Войска Донского", воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в "праздничном шествии" на 9 мая в "ЛНР", - Казанский. ФОТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter журналиста Дениса Казанского.
"В "ЛНР" в праздничном шествии на 9 мая будут участвовать формирования донских казаков. Вот только во Второй мировой это "всевеликое донское войско" воевало за Вермахт", - написал блогер.
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Фото: twitter.com/den_kazansky
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Грубо говоря, но это так.
Я тоже удивлялся - че флажки меняют, а сейчас знаю, т.к. кто-то сказал тут кому-то.В чем проблема то?
Пралєтарії всєх стран ...(тьху! чужий попався) катюги всіх часів ... .
В 1943-1944 годах гитлеровцы на территории Украины сформировали десятки коллаборационистских казачьих, охранительных корпусов, дивизий, бригад, полков
и групп полевой полиции "Русской Освободительной Армии", заданием которых
было "зачищать" прифронтовые территории. Горели села Украины вместе со
своими обитателями от Припяти до Дона вплоть до Буга. . .
"Зачистить" за Бугом удалось территорию лишь глубиной 15-20 километров,
и мощным ударом их остановили отделы УПА.
Не просто остановили, а разгромили 740-ую запасную Казачью бригаду РОА,
Казачью дивизию полевой полиции "Фон Шуленбург" и подразделы многих
других "чистильщиков", которые просочились вплоть до Ковеля и Львова.
Не по этой причине ли донские (луганские) "казачки" так
непримиримо относятся сегодня к ветеранам УПА?
Дабро пажаловать, ВЫСЕРаны!!!
Смерть Сталину и его опричникам! Хайль Гитлер! Да здравствует Гитлер! Да здравствует наш организатор и полководец казак-генерал Пётр Краснов! За окончательную победу над нашим общим врагом!
За Тихий Дон и донских казаков! За германскую и союзные Армии! За вождя Новой Европы Адольфа Гитлера - наше могучее, сердечное казачье "ура!".
24 октября 1942 года.
И донские казаки помнят как им жидо-большевицкая власть кровушки попила.
И указ Ленина о процентном уничтожении мужского населения непокорных станиц,и гонения на ихние семьи,выганяли с хат и запрещали пускать зимой погрется женщин с детьми.
Про ветеранов войны и палачей НКВД. Серёга Баринов.
*
Скоро будет День Победы, за окном царит весна,
На костюмы наши деды надевают ордена.
Но средь тех, кто воевали выйдут и не мало тех,
Что за спинами стояли, расстрелять готовы всех.
Много выжило тех гадов, ведь погибнуть сложно им.
Палачам заградотрядов, что стреляли по своим.
По затылкам, наших били из своих они ТТ,
Все теперь они забыли, что палачи НКВД.
Прошлое своё приврали: дескать были на войне,
Но не фрицев убивали, а своих вели к стене.
Все они теперь в медалях: за Победу, За Берлин -
Не узнать нам всё в деталях, как они достались им.
Но не будем в дни мы эти о чекистах говорить,
Пусть их бесы на том свете всех в котлах будут варить.
Ну, а мы помянем павших и поздравим всех живых,
Всех реально воевавших, всех героев фронтовых.
снежинка!
русалочка!
ПУШЕЧНОЕ МЯСО!
плохой признак
диагноз практически
Чем кровавей родина, тем надрывней слава,
Чем бездарней маршалы, тем пышней парад.
Выползла из логова ржавая держава,
Вызверилась бельмами крашеных наград.
Плещутся над площадью тухлые знамена,
Нищий ищет в ящике плесневелый хлеб,
Ложью лупят рупоры: «Вспомним поименно!»
Склеен-склепан с кляпами всенародный склеп.
Лбы разбиты дò крови от земных поклонов,
Мы такие грозные - знайте нашу прыть:
Мы своих угрохали тридцать миллионов!
Это достижение вам не перекрыть!
Крики заскорузлые застревают в глотках,
Тянет трупной сладостью с выжженных полей,
И бредут колодники в орденских колодках,
И в глазах надсмотрщиков плещется елей.
Думать не положено, да и неохота,
Пафос вместо памяти, дули вместо глаз,
Бантиками ленточки, глянцевые фото,
Куклы на веревочках, плюшевый экстаз.
Для раба хорошего - свежую солому,
Для его хозяина - пышный каравай.
А за свой родной барак пасть порвем любому,
Так, блин, и запомните! Вольно! Наливай!
май 2008
За боевые заслуги
Раз в году - один и тот же плач
С теле- и компьютерных экранов:
«Ветераны без квартир и дач!
Пожалейте, люди, ветеранов!»
«Немцы побежденные - так те
В роскоши живут, без обнищанья!
Ну а наши - в вечной нищете!
Столько лет - одни лишь обещанья!»
Самый смелый пишет: «Столько трат -
Пыль в глаза пускать соседним странам!
Лучше бы не тратить на парад -
Лучше бы раздали ветеранам!»
«Завершил войну в Берлине дед,
А ему теперь глава района
Шлет на праздник пачку сигарет
И четыре кубика бульона!»
И поддакнут тотчас же: «Вот-вот!
А еще открытку шлют под дату,
А на ней дизайнер-идиот
Поместил германского солдата!»
Но - не жалко их, чей быт убог,
Что в бараках жизнь свою прожили -
Те, кто воевали за Совок,
Получили то, что заслужили.
Отстоявшему барак рабу,
Верному холопу красной банды
Жаловаться глупо на судьбу
И плохое качество баланды.
И неважно, кто из них герой,
Кто - мундир натягивал для виду:
Защитившие преступный строй
Сами выбрали свою планиду.
«А фашизм, выходит, не порок?
Там - что заслужили ветераны?»
Ну так дойчи извлекли урок
И не славят своего тирана.
Им пришлось гораздо тяжелей:
Вся страна - сплошное пепелище,
Треть - потеряна, и средь углей
Победители добычу ищут…
Время все расставило в свой срок
Своему согласно приговору:
Не пошло награбленное впрок
Красному насильнику и вору;
Воли, честности, труда итог -
Deutschland вновь сегодня über alles
In Europa, ну а где Совок?
Сдох, и зря защитнички старались.
Пусть ни покаянья, ни стыда
У зилотов сталинского «рая»,
Пусть над ними не было суда,
Но История - она не фраер.
Под победной истерии стон
Пусть же жрут в бараке жалкий ужин,
Дойчский кубик кинувши в бульон -
Даже он-то ими не заслужен.
май 2010
Презрение потомков - самое малое из того, что заслужили строители и защитники советского режима.
А. Подрабинек
Опять в истерике казенной
Блюет фанфарами эфир,
И все мерзей воняет зоной
Всегосударственный сортир.
Непогребенные останки
Вновь скрыты сорною травой,
Но черно-рыжие портянки
Растянуты над мостовой.
Пир на крови, веселье в склепе,
От пафоса дрожащий гимн
Рабов, что отстояли цепи
И навязали их другим.
Флаг победившего насилья
Сжимает потная рука,
И зассанная ***** Россия[1]
Стоит у винного ларька.
Косая, грязная, бухая,
Стоит с портретом палача,
И сталинские вертухаи
Ползут, медальками бренча.
Герои СМЕРШа и ГУЛАГа,
Кровавым ставшие бичом,
Все так же славят вурдалака
И не раскаются ни в чем.
Лжи семиведерная клизма,
Тупого зла чертополох…
Вы - оправдание фашизма:
Любой ваш враг - не так уж плох!
Вам не отмыться, ветераны,
Не только СМЕРШа - всем подряд,
Кто снова чествует тирана:
Вы все - один заградотряд!
Кто сгинул вовремя в окопе -
Спас честь и совесть от беды,
А вы - катились по Европе
Страшней аттиловой орды!
Насильники и мародеры,
Бич матерей и дочерей,
А вслед орде - росли заборы
Все новых зон и лагерей…
Кто гнал и тупо шел на бойню,
Кто строил и хранил тюрьму -
Каких вы почестей достойны,
Тоскующие по ярму?!
Вы даже и в преддверье гроба
Не поумнели ни на грош,
И в вас кипит все та же злоба,
Когда развенчивают ложь,
И вы в угаре реваншизма
Вопите, требуя расправ…
Вы - оправдание фашизма:
Хотя бы в чем-то был он прав!
Как жаль, что пули промахнулись
В звездой помеченную грудь,
Как жаль, что вы тогда вернулись
И нас пытаетесь вернуть.
май 2010 http://e-libra.su/read/543710-antipobeda.html
Интересно как 91 летний(самый молодой) удержится в седле да еще с шашкой в руке???
Интересно, кто то в курсе, памятник бригаден-фюреру СС и атаману Всевеликого Войска Донского, Краснову так и стоит в станице Еланская Ростовской области России?
Краснову, казацким генералам, атаманам и воинам 15-го казачьего
кавалерийского корпуса войск СС, служивших гитлеровской
Германии. Надпись на этой плите ошеломляет: «Казакам, павшим
за вер и Отечество». В станице Еланской Шолоховского района
Ростовской области можно увидеть памятник генералу П. Краснову.
В дополнение к этому в Луганске, на улице имени Карла Маркса,
стоит памятный знак , на котором написано: « Казак, отдавший жизнь за Отечество».