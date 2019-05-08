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 9 тыс. евро премии "Слідство.Інфо" потратили на дроны для ВСУ, - журналистка Бабинец. ФОТО

Остаток премии проекта журналистских расследований "Слідство. Інфо" в размере 270 тыс. грн, которые долгое время лежали на счету экс-участника проекта Дмитрия Гнапа, потратили на приобретение квадрокоптеров для армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Facebook журналистка Анна Бабинец.

"Хорошая новость. Премия "Слідство.Інфо", которую несколько лет назад обещали потратить на нужды армии, наконец дошла до армии. Сегодня получили отчет от прекрасных "Вернись живым", затраты — около 270 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По словам Бабинец, для армии закупили пять квадрокоптеров, четыре комплекта аксессуаров к ним и аккумуляторы.

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Напомним, экс-кандидата в президенты, журналиста Дмитрия Гнапа обвинили в присвоении части премии в размере 9 тыс. евро, полученной проектом "Слідство.Інфо" в 2015 году, которую он должен был передать на нужды украинской армии.

В последствии Гнап перечислил данную сумму на счет проекта.

9 тыс. евро премии Слідство.Інфо потратили на дроны для ВСУ, - журналистка Бабинец 01

9 тыс. евро премии Слідство.Інфо потратили на дроны для ВСУ, - журналистка Бабинец 02

Источник: https://censor.net.ua/p3125987
 
   
 Топ комментарии
 
а когда журнашлюхи заморачивались писать про комплектацию, доставку, наладку... он, как в случае с приусами, заглянут на какой-то сайт c ценами непонятно в какой комплектации, и разгоняли зраду про завышенную цену
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А гнипик где？ воришко которое еще и президенты лезло...
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а мне кажется, что в 14м году эти 9$к, ой как нужнее были.
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можно было купить в три раза дешевле у производителя, в турму гадов
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А гнипик где？ воришко которое еще и президенты лезло...
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на амазоне 1 такой коптер с аксесуарами тремя батареями, пультом, запасными пропеллерами, держателями, жестким кейсом, плюс карточка на 128 гиг - $1600
$1600 x 5 = $8000
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Откуда известно что точно такой же？по фото определили？да даже если точно такой же...еще есть доставка...наладка..и прочие расходы...
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а когда журнашлюхи заморачивались писать про комплектацию, доставку, наладку... он, как в случае с приусами, заглянут на какой-то сайт c ценами непонятно в какой комплектации, и разгоняли зраду про завышенную цену
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а мне кажется, что в 14м году эти 9$к, ой как нужнее были.
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Ой жопа Гнапа таки выполнило своё обещание спустя 4 года
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Цензор.НЕТФотоОбщество9 тыс. евро премии "Слідство.Інфо" потратили на дроны для ВСУ, - журналистка Бабинец. ФОТО
 
 
 
 
 
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