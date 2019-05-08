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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 В Доме учителя обвалился потолок во время урока танцев - в зале были дети. ФОТО

В одном из залов киевского Дома учителя во время урока бальных танцев обвалился потолок. В зале занимались 8-летние дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обвал потолка произошел, когда в помещении на занятии находилось около десяти детей школы танцев "Кияночка", сообщают родители.

Дети не пострадали – в момент обвала конструкций они находились в другом конце зала. После происшествия преподаватель срочно вывела детей из помещения. Тем не менее, в Доме учителя не прекратили проводить занятия, и уже на следующий день занятия возобновили в других залах.

Как известно, в конце прошлого года на реставрацию Дома учителя из городского бюджета было выделено 5,94 млн грн. Но реставрацию до сих пор не начали.

В Доме учителя обвалился потолок во время урока танцев - в зале были дети 01
В Доме учителя обвалился потолок во время урока танцев - в зале были дети 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бетонное перекрытие обвалилось в броварской школе под Киевом - ученики эвакуированы, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3125986
 
 
 Топ комментарии
 
а реставрацию Дома учителя из городского бюджета было выделено 5,94 млн грн. Но реставрацию до сих пор не начали.

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Скоріше всього, або виділили на папері, або розікрали. І в тому і в другому випадку могли пострадати діти а з живучих "по-новому" в обох випадках "як з гуся вода"
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І не кажіть, вже все він встиг розкрасти. Навіть Муженко збирається приймати кадрові рішення після інагурації.
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Не знаю як зараз, але коли я ходив туди на танці 20 років тому, то там були заняття на 4 останньому поверсі - 2 танцювальні зали. Клуб танцю називався "Ювента".
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Точніше на третьому, то там просто вхід через підвал був.
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та ні, я питаю, що мабудь зверху танцювали, що в низу стеля обвалилась
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А, я неуважно прочитав - побачив Будинок вчителя, танці, і згадав молодість. Там написано в тексті, що це "Кияночка" - дитячий танцювальний колектив. Може в них зали нижче.
Там сам будинок старий - колишня Центральна Рада. Перекриття якщо подивитися на фото тут, то видно там дошки і штукатурка. Може дошки прогнили. Там і 20 років тому по деяких коридорах було ходити не зовсім комфортно - дошки як ідеш прогиналися і скрипіли, то ж не дивно, що таке сталося.
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До речі, зараз згадав. На танцях там в Ювенті тоді був в одній групі з головним редактором Цензора Ю.Бутусовим.
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В Доме учителя обвалился потолок во время урока танцев

В Запорожье Ж/Б плиты перекрытия на заводе падают - а предприятие гонит продукцию на экспорт...
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Бюджетные деньги с евроблях и остальных налогов пошли на дороги, школы и больницы. Все так и было В Доме учителя обвалился потолок во время урока танцев - в зале были дети - Цензор.НЕТ 7294
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Европейская столица!
А какие у нас дороги, куда там Германии)
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а реставрацию Дома учителя из городского бюджета было выделено 5,94 млн грн. Но реставрацию до сих пор не начали.

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Скоріше всього, або виділили на папері, або розікрали. І в тому і в другому випадку могли пострадати діти а з живучих "по-новому" в обох випадках "як з гуся вода"
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к доскам крепится дранка, которая представляет собой тонкие и узкие рейки прибитые ромбом. по фото видно что дранка отсутствует. следовательно обвалы повторятся
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Простите меня,но этих журнашлюх надо "убивать с рогатки".Ну как можно такое писать?Ведь упал кусок ШТУКАТУРКИ с потолка.Или я не так понимаю слово потолок?Может благодаря этому наконец начнут ремонт.Если деньги не ушли на подкуп на выборах.
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При Ялинковичі і не таке було! Не обманюйте себе!
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І то ще навіть інавгурації Зе небуло , вже все валиться )
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І не кажіть, вже все він встиг розкрасти. Навіть Муженко збирається приймати кадрові рішення після інагурації.
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Давно пора в цій будівлі відкривати музей Центральної Ради. Для дітей потрібно надати приміщення в ******** будівлі.
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Резонансна частота будівлі була віднайдена єксперементально, під час уроку танців!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Доме учителя обвалился потолок во время урока танцев - в зале были дети. ФОТО
 
 
 
 
 
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