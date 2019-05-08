 В Доме учителя обвалился потолок во время урока танцев - в зале были дети. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, обвал потолка произошел, когда в помещении на занятии находилось около десяти детей школы танцев "Кияночка", сообщают родители.
Дети не пострадали – в момент обвала конструкций они находились в другом конце зала. После происшествия преподаватель срочно вывела детей из помещения. Тем не менее, в Доме учителя не прекратили проводить занятия, и уже на следующий день занятия возобновили в других залах.
Как известно, в конце прошлого года на реставрацию Дома учителя из городского бюджета было выделено 5,94 млн грн. Но реставрацию до сих пор не начали.
Там сам будинок старий - колишня Центральна Рада. Перекриття якщо подивитися на фото тут, то видно там дошки і штукатурка. Може дошки прогнили. Там і 20 років тому по деяких коридорах було ходити не зовсім комфортно - дошки як ідеш прогиналися і скрипіли, то ж не дивно, що таке сталося.
В Запорожье Ж/Б плиты перекрытия на заводе падают - а предприятие гонит продукцию на экспорт...
А какие у нас дороги, куда там Германии)
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Скоріше всього, або виділили на папері, або розікрали. І в тому і в другому випадку могли пострадати діти а з живучих "по-новому" в обох випадках "як з гуся вода"