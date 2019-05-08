 Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В начале в колонном зале КГГА состоялась церемония награждения родителей погибших участников АТО/ООС. 250 родителей погибших участников АТО/ООС получили от Минобороны награды с благодарностью за воспитание воинов-защитников, также отличие Киевского городского головы получила организация "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО".

После официальной части матери, жены и дети воинов АТО/ООС прошли маршем по ул. Крещатик, Майдану Незалежности, ул. Трехсвятительской к Михайловской площади, где возложили цветы к Стене памяти. В шествие также приняли участие курсанты, активисты и жители столицы.

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Затем глава ПЦУ митрополит Епифаний отправил молебен по защитникам Украины.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ