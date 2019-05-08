 Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В начале в колонном зале КГГА состоялась церемония награждения родителей погибших участников АТО/ООС. 250 родителей погибших участников АТО/ООС получили от Минобороны награды с благодарностью за воспитание воинов-защитников, также отличие Киевского городского головы получила организация "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО".
После официальной части матери, жены и дети воинов АТО/ООС прошли маршем по ул. Крещатик, Майдану Незалежности, ул. Трехсвятительской к Михайловской площади, где возложили цветы к Стене памяти. В шествие также приняли участие курсанты, активисты и жители столицы.
Затем глава ПЦУ митрополит Епифаний отправил молебен по защитникам Украины.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Слава Україні!
Не дайте ніколи забути,
Імен тих Героїв війни,
Прошу вас їх просто почути,
В словах вони й нині живі.
Не дайте вже мертвому впасти,
В брудний і потоптаний сніг,
У солдата завжди мало часу,
Коли він навічно в війні.
Не дайте померти живому,
В зневірі, у втраті мети,
Скрізь біль, скрізь натяжливу втому
Дозвольте усім їм дійти.
Не дайте забути Героя,
Якого забули усі,
Лиш мати його з вічним болем,
Ще плачить постійно вночі.
Тримайте у пам'яті вічно,
Обличчя, слова й імена,
Забудьте питання «навіщо?»,
Коли в Україні війна.
Автор: Позивний Фауст
ну-ну..
Український наш солдат -
Народів вільних визволитель.
Не пройшов тебе супостат,
Російський окупант-гнобитель.
Ти витримав увесь тягар,
Війни та злої пропаганди,
Руками й тілом відвернув удар,
Що нам несли з росії банди.
А тут вже їм допомагали ті,
Що тобі в спину гадості кричали,
Бо разом вони мали на меті,
Щоб ми здаватись розпочали.
Ми розбудуємо з любов'ю
Красиву й вільну Україну!
Солдат, ти нас закрив собою,
Ти за майбутнє там загинув.
02.10.2018Анатолій Березенський
Не брат ти москаль,
Та навіть не друг,
Твій вовчий оскал,
Розірвав дружби круг.
Ти не просто сусід,
Що між нами межа,
Хворий ти інвалід,
В мозку тирса й іржа.
Перейшов ти кордон,
В чужу землю заліз,
Захватив лугандон
Та ще й далі поліз.
Ти стріляєш в людей,
Їх дома розвалив...
Туз «величних» ідей,
Краще дупу обмий.
Забирайся свиня,
Насмітив - підмети,
Бо від тебе воня,
Та стрибають клопи.
10.10.2018
Анатолій Березенський
Діти пишуть вірші,
Тим, що вбиті війною.
Татусів чекають всі,
Тут за них стоять горою.
Знають дітки, що їх
Татки з Янголом поруч,
В райських хатках своїх,
Й поглядають всі вгору.
Це зі слів своїх мам
Ці сирітки узнали,
Посивівших вже дам,
Які горя зазнали.
Із косою змію
Взнали діточки рано,
Що влетіла в сім'ю,
Принесла в душу рану.
А хто горе приніс,
В мою мирну країну?
Московит! Всунув ніс,
Вліз в мою Батьківщину.
21.10.2018
Анатолій Березенський
Що робиш на моїй землі
Московит ворог вічний,
Ти ж окупант у цій війні
Загарбник злий, цинічний.
Чому заліз у мою хату
Де моя правда і статут?
Немає в тебе тут мандату
Ніхто не радий тобі тут.
Іди в свою велику хату
І там порядок наведи.
Вимети сміття і всю вату
Помийся сам і не смерди.
06.11.2018Анатолій Березенський