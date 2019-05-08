EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Общество, Фоторепортаж
  11019  133
Все про:Киев (17479) марш (508) День памяти и примирения (26)

 Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В честь Дня памяти и примирения и Дня матери в Киеве прошло торжественное шествие матерей, жен и участников антитеррористической операции и Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В начале в колонном зале КГГА состоялась церемония награждения родителей погибших участников АТО/ООС. 250 родителей погибших участников АТО/ООС получили от Минобороны награды с благодарностью за воспитание воинов-защитников, также отличие Киевского городского головы получила организация "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО".

После официальной части матери, жены и дети воинов АТО/ООС прошли маршем по ул. Крещатик, Майдану Незалежности, ул. Трехсвятительской к Михайловской площади, где возложили цветы к Стене памяти. В шествие также приняли участие курсанты, активисты и жители столицы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сожалею, что не могу быть на передовой, - ветеран Второй мировой Варвашеня и воин АТО Пирог зажгли "Огонь памяти" в Запорожье. ВИДЕО

Затем глава ПЦУ митрополит Епифаний отправил молебен по защитникам Украины.

Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 01
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 02
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 03
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 04
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 05
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 06
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 07
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 08
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 09
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 10
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 11
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 12
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 13
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 14
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 15
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 16
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 17
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 18
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 19
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 20
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 21
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 22
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 23
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 24
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 25
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 26
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 27
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 28
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 29
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 30
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 31
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 32
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 33
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 34
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 35
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 36
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 37
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 38
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 39
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 40
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 41

Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 42
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 43
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 44
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 45
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 46
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 47
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 48
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 49
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 50
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 51
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 52
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 53
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 54
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 55
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 56
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 57
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 58
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 59
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 60
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 61
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 62

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3125968
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это искренняя акция в отличие от заврашнего шабаша Новинского с чужими дедами на палках.
 показать весь комментарий
 
Это наш бессмертный полк, а по ходу уже дивизия. Это наши матери и жены оплакивают своих родных, погибших в Наше время на Нашей земле. Это у нас кипит все внутри от ненависти к рашистским убийцам.
И на фоне этого - победобесие и фальшивое поклонение в кацапии, и их приспешникам у нас дома, портретам тех, о ком никто из несущих никакого понятия не имеет.
Скорбь, слезы и ненависть.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
бедные лицеисты))
 показать весь комментарий
 
они тебя не больно укантропупят, не переживай ))
 показать весь комментарий
 
 
***
Не дайте ніколи забути,
Імен тих Героїв війни,
Прошу вас їх просто почути,
В словах вони й нині живі.

Не дайте вже мертвому впасти,
В брудний і потоптаний сніг,
У солдата завжди мало часу,
Коли він навічно в війні.

Не дайте померти живому,
В зневірі, у втраті мети,
Скрізь біль, скрізь натяжливу втому
Дозвольте усім їм дійти.

Не дайте забути Героя,
Якого забули усі,
Лиш мати його з вічним болем,
Ще плачить постійно вночі.

Тримайте у пам'яті вічно,
Обличчя, слова й імена,
Забудьте питання «навіщо?»,
Коли в Україні війна.

Автор: Позивний Фауст
 показать весь комментарий
 
 
согласен,такие фото невозможно смотреть без слез
 показать весь комментарий
 
 
"наладить диалог с наротами дамбаза ",говоришь ?
ну-ну..
 показать весь комментарий
 
 
Мені не подобається коли поєднують ці дві війни,тим більше що одна з них ще не закінчилась.Перебити побєдобєсіє?
 показать весь комментарий
 
 
ты что не понял? эта акция, как раз и перебивает победобесие!
 показать весь комментарий
 
 
Щоб хоч якоюсь мірою перебити побєдобєсіє треба зробити 9 травня робочим днем.Все інше - слабе відгавкування від росії і все одно гра за нав"язаними нею правилами.
 показать весь комментарий
 
 
===8 травня 1945 року! День остаточної капітуляції нацистів фашистської Германії перед Антигітлерівською коаліцією! Мої батьки і свекор /Харківська область/ зустріли цей переможний день солдатами на фронтах проти фашизму, два дідуся поранені фашистами на початку загарбання України. Якби не Український безкомпромісний відпір ворогу /деякі країни пропускали його майже без супротиву.../, хто зна?, чи була б перемога в СССР ?! 1-й, 2-й, 3-й і 4-й Українських Фронта було сформовано! Так, саме 8 травня 1945року було підписано остаточну капітуляцію ворога. День перемоги із сльозами на очах... День пам"яті про надчисленні людські втрати і руйнування життя...9 мільйонів жертв/можливо й більше.../ тільки українців, бо перші встали проти ворога! День Перемоги, Пам"яті і Примирення...Спаси нас, Боже, від цього зла назавжди! Світла вічна пам"ять спочилим від ран і убієнним захисникам Батьківщини від фашистського нацизму у Другій Світовій Війні і в наш час! Згадаймо разом добрими і вдячними словами наших рідних учасників і свідків цих жертвенних подій... Боролись за життя... Слава Україні!===
 показать весь комментарий
 
 
УКРАЇНСЬКОМУ СОЛДАТУ
Український наш солдат -
Народів вільних визволитель.
Не пройшов тебе супостат,
Російський окупант-гнобитель.
Ти витримав увесь тягар,
Війни та злої пропаганди,
Руками й тілом відвернув удар,
Що нам несли з росії банди.
А тут вже їм допомагали ті,
Що тобі в спину гадості кричали,
Бо разом вони мали на меті,
Щоб ми здаватись розпочали.
Ми розбудуємо з любов'ю
Красиву й вільну Україну!
Солдат, ти нас закрив собою,
Ти за майбутнє там загинув.

02.10.2018Анатолій Березенський
 показать весь комментарий
 
 
КРИВАВИЙ, ВОРОВИТИЙ СУСІД
Не брат ти москаль,
Та навіть не друг,
Твій вовчий оскал,
Розірвав дружби круг.

Ти не просто сусід,
Що між нами межа,
Хворий ти інвалід,
В мозку тирса й іржа.

Перейшов ти кордон,
В чужу землю заліз,
Захватив лугандон
Та ще й далі поліз.

Ти стріляєш в людей,
Їх дома розвалив...
Туз «величних» ідей,
Краще дупу обмий.

Забирайся свиня,
Насмітив - підмети,
Бо від тебе воня,
Та стрибають клопи.

10.10.2018
Анатолій Березенський
 показать весь комментарий
 
 
ВІЙНА ТА ДІТИ
Діти пишуть вірші,
Тим, що вбиті війною.
Татусів чекають всі,
Тут за них стоять горою.
Знають дітки, що їх
Татки з Янголом поруч,
В райських хатках своїх,
Й поглядають всі вгору.
Це зі слів своїх мам
Ці сирітки узнали,
Посивівших вже дам,
Які горя зазнали.
Із косою змію
Взнали діточки рано,
Що влетіла в сім'ю,
Принесла в душу рану.
А хто горе приніс,
В мою мирну країну?
Московит! Всунув ніс,
Вліз в мою Батьківщину.
21.10.2018
Анатолій Березенський
 показать весь комментарий
 
 
ОКУПАНТУ
Що робиш на моїй землі
Московит ворог вічний,
Ти ж окупант у цій війні
Загарбник злий, цинічний.

Чому заліз у мою хату
Де моя правда і статут?
Немає в тебе тут мандату
Ніхто не радий тобі тут.

Іди в свою велику хату
І там порядок наведи.
Вимети сміття і всю вату
Помийся сам і не смерди.
06.11.2018Анатолій Березенський
 показать весь комментарий
 
 
Дай Боженьку сили пережити горе дітям, батькам, жінкам, чоловікам, братам, сестрам і дідам, які втратили своїх рідних у війні з російським окупантом.
 показать весь комментарий
 
 
Саме більше солдатів червона армія набрала для війни з нацистами з України. Українці воювали і за Польшу, за інші країни. А вже наші кати-кацапи тільки за часів війни вивезли з території України в сторону росії більше 500 великих заводів і фабрик, з устаткуванням і робітницями. Малих заводів більше тисячі. І ні один завод не повернувся назад після війни. А це все зароблено за гроші пратників податків українців. Я тільки пишу за це, не пишу скільки замучили в концтаборах, скільки вивезли чи спалили продовольства: корів, коней, овець, свиней.... Погнали табунами все в росію, а наших в тилу залишили голодних і без всякого захисту. Зато після війни їх засуджували і відправляли у "табори" де вони безкоштовно працювали і вмирали. Де ще можна віднайти такого ворога-ката?
 показать весь комментарий
 
 
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
 показать весь комментарий
 
 
Почему у митрополита бел чырвона белы сцяг
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоОбществоМарш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх