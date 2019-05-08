 Во двор депутата Волынского облсовета бросили гранату. ФОТО

47-летний депутат облсовета живет в райцентре Камень-Каширский Волынской области. Граната прилетела в его двор около 2 часов ночи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.
"Злоумышленники бросили во двор местного жителя неизвестный предмет, который взорвался, предварительно – граната РГД-5. В результате взрыва поврежден фасад дома, забор. Никто из людей не пострадал", – сказано в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнического отдела Нацполиции в Волынской области.
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"Во время осмотра места происшествия полиция изъяла металлические обломки, рычаг запала, вероятно, от гранаты РГД-5 и другие вещественные доказательства", – сказано в сообщении.
Предварительно, следователи квалифицируют событие по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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Днепра!двора .(с)
Если бы депутата убило, то воров не жалко. Ах да, это же у него кумовья все такие талантливые, пустили пожить в своем доме бедного "слугу народа")