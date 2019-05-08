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Все про:Волынь (615) граната (665) Нацполиция (9387)

 Во двор депутата Волынского облсовета бросили гранату. ФОТО

Неизвестные бросили ночью во двор депутата Волынского облсовета гранату РГД-5. Взрыв повредил фасад дома и забор. Пострадавших нет.

47-летний депутат облсовета живет в райцентре Камень-Каширский Волынской области. Граната прилетела в его двор около 2 часов ночи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Злоумышленники бросили во двор местного жителя неизвестный предмет, который взорвался, предварительно – граната РГД-5. В результате взрыва поврежден фасад дома, забор. Никто из людей не пострадал", – сказано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнического отдела Нацполиции в Волынской области.

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"Во время осмотра места происшествия полиция изъяла металлические обломки, рычаг запала, вероятно, от гранаты РГД-5 и другие вещественные доказательства", – сказано в сообщении.

Предварительно, следователи квалифицируют событие по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Во двор депутата Волынского облсовета бросили гранату 01
Во двор депутата Волынского облсовета бросили гранату 02
Во двор депутата Волынского облсовета бросили гранату 03
Во двор депутата Волынского облсовета бросили гранату 04

Источник: https://censor.net.ua/p3125948
 
   
 Топ комментарии
 
Редкая птица долетит до середины Днепра! двора .(с)
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Небольшая такая Камень-Каширская будочка.
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Бачу тут "совісний депутат" проживає і добра наживає. Це була йому подяка за його труд.
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Редкая птица долетит до середины Днепра! двора .(с)
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Небольшая такая Камень-Каширская будочка.
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депутат от какой партии? ну так...для статистики
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В райцентре наверное на все тротуары наложена идентичная плитка.
Если бы депутата убило, то воров не жалко. Ах да, это же у него кумовья все такие талантливые, пустили пожить в своем доме бедного "слугу народа")
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Камень-Каширский это нищий район в Волынской обл, где половина жителей на заработках в Польше.
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в такій двір як мінімум десять треба було кидати...
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Бачу тут "совісний депутат" проживає і добра наживає. Це була йому подяка за його труд.
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Голова облради Волині -Палиця Ігор гівномойского
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Здесь гранатой ничего не сделать. Минимум ядрену бонбу надо.
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.....нормальный такой дворик , уже передали привет , а когда НАЧНЕТСЯ большой шухер к нему приедут первому (((((
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Цей дядько мабуть непогано живе на поліських соснах.
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Палицю треба прибирати з Волині, він права рука Коломойського, В волинській області Палиця місцевий царьок.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВо двор депутата Волынского облсовета бросили гранату. ФОТО
 
 
 
 
 
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