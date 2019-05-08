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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:День Победы (992) МВД (7844) Нацполиция (9387) Шкиряк (549) Шевченко Артем (163) Тракало (28)

 На 9 мая в Украине запланированы более 1200 массовых мероприятий, использовать запрещенную символику нельзя, - МВД. ФОТО+ИНФОГРАФИКА

МВД перевели на усиленный вариант несения службы. За порядком будут следить более 16 000 правоохранителей. В министерстве напомнили о недопустимости использования запрещенной символики.

Об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Всего на 9 мая по Украине запланировано более 1200 мероприятий... к охране общественного порядка и несению службы... будет привлечено 16 тысяч 600 полицейских... планируется, что в массовых мероприятиях примут участие более 600 тысяч участников", – рассказал советник министра.

На 9 мая в Украине запланированы более 1200 массовых мероприятий, использовать запрещенную символику нельзя, - МВД 01

Он заверил, что МВД приложит все усилия для недопущения каких-либо провокаций и нарушений в ходе массовых мероприятий.

"Мы не дадим никаких шансов пророссийским или внутренним деструктивным силам в этот день осуществить те или иные провокации", – сказал Шкиряк.

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Также в МВД напомнили о запрете использования символики коммунистического и нацистского режимов.

На 9 мая в Украине запланированы более 1200 массовых мероприятий, использовать запрещенную символику нельзя, - МВД 02

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко призвал: "Не брать на массовые мероприятия любое оружие, а также предметы, которые могут быть использованы как оружие, макеты, детали, или даже игрушечное оружие. Реакция на такие нарушения достаточно суровой".

"Не разрешается георгиевская, нацистская и коммунистическая символика. За первую предусмотрена административная ответственность по статье 173-3 Кодекса Украины об административных нарушениях, за нацистскую и коммунистическую - уголовная по статье 436-1 УК", - добавил Артем Шевченко.

На 9 мая в Украине запланированы более 1200 массовых мероприятий, использовать запрещенную символику нельзя, - МВД 03

На 9 мая в Украине запланированы более 1200 массовых мероприятий, использовать запрещенную символику нельзя, - МВД 04
На 9 мая в Украине запланированы более 1200 массовых мероприятий, использовать запрещенную символику нельзя, - МВД 05

В свою очередь руководитель департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало отметил, что в Киеве поданы заявки на пять массовых акций 9 мая с общим количеством участников более 10 тысяч человек. При этом общественный порядок будут охранять более 2 тысяч полицейских.

На 9 мая в Украине запланированы более 1200 массовых мероприятий, использовать запрещенную символику нельзя, - МВД 06

Кроме того, он рассказал, что район Площади Славы, метро "Арсенальная" и парка Славы, где состоится больше всего массовых мероприятий 9 мая, будет под особенно пристальной охраной полиции. Он подчеркнул, что туда граждан будут допускать через металлоискатели и проводить углубленный поверхностный осмотр граждан на предмет запрещенных вещей, прежде всего оружия, ножей, газовых баллончиков и других опасных предметов.

На 9 мая в Украине запланированы более 1200 массовых мероприятий, использовать запрещенную символику нельзя, - МВД 05

Также на Цензор.НЕТ: В канун 9 мая на границе усилены меры безопасности. Госпогранслужба не исключает попыток путинских байкеров попасть в Украину

Говоря о массовых мероприятиях на территории парка Славы возле могилы Неизвестного солдата, Тракало сообщил, что на эту акцию подана заявка на 5 тысяч человек. Заявитель - Совет Киевской городской организации ветеранов Украины. По словам Шкиряка, это "бывший бессмертный полк".

Кроме того, 9 мая в Киеве состоятся акции на Софийский площади, Майдане Незалежности, а также возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

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Участники брифинга призвали патриотически настроенных граждан, а также организации, если они увидят нарушения закона - использование запрещенной символики, лозунгов, самостоятельно не прибегать к каким-либо действиям, а сразу же сообщать полицейским.

Источник: https://censor.net.ua/p3125938
 
   
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Для меня сегодня как и завтра траурные дни. Зажог свечи за всем жертв войны и за не рожденных тоже .
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день какой-либо победы в любой стране мира праздник. ну что я могу сказать, поскольку в европе это все-таки праздник, а не траур, то менталитет ваш очень далек от европейского. совсем-совсем. франция, германия, великобритания - празднуют с улыбками. в эстонии есть день победы под вынну, тоже госпраздник. не траурный, а радостный день. мы, европейцы, все-таки другие, с другим подходом к видению мира... каждому свое.
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Использовать запрещенную символику нельзя.

Черт, Бутусов, как ты догадался? Или это угроза?
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Та дайте вже швентий спокуй з тим 9 мая..Скільки можно той совок мутозити?
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Шабаш ряженых 70-летних ветеранов.
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А Нацжони вийдуть з традиційними вимогами, чи вже своє завдання виконали?
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наступного разу тільки Бе в Борисполі радісно зустрічати
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Дєвятомай,це прАзднік руссскіх-виродків шовіністів,яким завжди буде мало людської крові допоки вони існують.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа 9 мая в Украине запланированы более 1200 массовых мероприятий, использовать запрещенную символику нельзя, - МВД. ФОТО+ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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