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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (1175) Канада (1254) Фриланд Хрыстя (113)

 Демократическая Украина с успешной экономикой - это пример для всех стран постсоветского региона, - Фриланд на встрече с Зеленским. ФОТО

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Канады Хрыстей Фриланд борьбу с коррупцией и Минский формат урегулирования конфликта на востоке Украины.

Встреча состоялась в среду, 8 мая, в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

"Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней", - сказал Владимир Зеленский.

Демократическая Украина с успешной экономикой - это пример для всех стран постсоветского региона, - Фриланд на встрече с Зеленским 01

По его словам, для этого его команда будет делать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками.

"Наша цель - это государство в смартфоне", - пояснил новоизбранный Президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада будет и дальше тесно сотрудничать с Украиной в продвижении реформ, - Фриланд

Со своей стороны Фриланд отметила, что в некоторых сферах даже Канада может брать пример с Украины. В частности, это касается системы электронных деклараций. "Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем", - сообщила министр иностранных дел Канады.

Она добавила, что современным политикам очень важно слушать своих граждан. Фриланд также заверила, что Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.

"Очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян", - отметила Фриланд.

Демократическая Украина с успешной экономикой - это пример для всех стран постсоветского региона, - Фриланд на встрече с Зеленским 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Канады Фриланд планирует на этой неделе встретиться с Порошенко и Зеленским, - Климкин

Стороны также обсудили поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"У нас есть шанс для прекращения огня и возвращение Донбасса", - сказал Владимир Зеленский.

Во время встречи также говорилось о мощном представительстве Украины на конференции по вопросам поддержки реформ в Украине, которая состоится в Торонто в июле 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3125920
 
   
 Топ комментарии
 
Что вам уже с Фриланд не так? Да с такой фамилией, да ещё и наша братская Канада !
Я ее уже уважаю и люблю))
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Всё просто: Хрыстя Фриланд - огент крымля на деньги курченко Коломойши.
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Ещё ничего не случилось . Чему ты радуешься , оптимист ?
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А что должно случиться, чтобы ты радовался?
Видимо, что-нибудь плохое?
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Искренняя агалтелая радость у них начнётся, когда при президенте Зеленском премьером станет Йулька.
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Не-а. Не станет. Она будет "супермодератором парламентского большинства". Ей навесят самую неблагодарную и незаметную (внешне) работу по сколачиванию из "говна и палок" парламентской коалиции.
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Да вычитал в одном любопытном блоге. Так как из политики насовсем удалить ее не могут, то ей предложат "кость с барского стола" - "супермодератора" в Парламенте. Неформального лидера, который будет "спонукаты до спивлады" все то строптивое депутатское отребье.
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На тебе автора "Аллу Князеву" ака "Офелия", я не помню где именно, в какой статье, поройся, у нее интересно : http://www.ofeliya.com.ua/archives/2305
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как же ничего ??? после выборов солнце взошло, мы до сих пор не часть куйлостана, а рошенокрысы обещали мне уже 22-го присоединение к рузгофашисто
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Всё просто: Хрыстя Фриланд - огент крымля на деньги курченко Коломойши.
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Хрыстя? Фриланд? нибойсь еще и руский языг знает?
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Что вам уже с Фриланд не так? Да с такой фамилией, да ещё и наша братская Канада !
Я ее уже уважаю и люблю))
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да с ней как раз все в порядке. Просто зебилу везет с иностранными гостями. И даже переводчик не нужен. Хотя его криваурожский диалект далеко не все могут понять Демократическая Украина с успешной экономикой - это пример для всех стран постсоветского региона, - Фриланд на встрече с Зеленским - Цензор.НЕТ 1448
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Она считает, что "Підлога" красивее, чем "Христя". Демократична Україна з успішною економікою - це приклад для всіх країн пострадянського регіону, - Фріланд на зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 4707
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Янук, выучил мову ( с погрешностями на йолку) и шо воно нам дало ?
Самое противное, что казнокрады стали грабить страну уже надев вышиванки.
Мову Зеленский выучит, должность обязывает.
Главное, в другом .
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Я про мову не в упрек зеленскому, тут больше восхищение Хрыстей . А Зе выучит, не сомневаюсь
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Вона українського походження. При чому тут твій язиг?
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Точно! Мати Христі - Галина Хомяк - чіста комі-пермяцького походження.
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Спалился, кацапчик! Это украинское имя, а ты, "нибойсь", голосовал за *****?
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Он ей - про зраду, она ему - про успешную экономику.
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"Читая Коломойского.
Нормальные люди удивляются, с чего вдруг олигарх, как последний совок, ругает МВФ, хвалит дефолт и утверждает, что в Венесуэле (!) дела лучше, чем в Украине? Беня, в отличие от обработанных телевизором лохов, прекрасно знает, что история с национализацией Привата и попытка получить украденное из банка с акционеров - большей частью не самодеятельность Порошенко, а результат давления американцев (через МВФ).

И это не изменится ни после ухода с должности Порошенко, ни после воцарения марионетки Коломойского на Банковой, ни после того, как партия Слуга народа станет частью правящей коалиции.
То есть, в случае, если президент-инфант или будущее правительство начнёт играть с Беней в поддавки, неизбежен кризис в отношениях с Западом, отказ от кредитования и пр.

Что это означает для олигарха практически? А то, что следует формировать в общественном мнении отрицательное отношение к Западу и МВФ, а также готовить к почти неизбежному в этих условиях будущему дефолту.
Именно такими мессиджами переполнен известный программно-президентский сериал и все последние интервью Коломойского.
Готовьтесь, лохи: Беня ради своих шкурных интересов пойдёт на изоляцию страны от Запада и легко спустит её народ в унитаз.
Что он, в общем, не очень-то и скрывает. "
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Коломойский хочет привлечь МВФ к ответственности за национализацию ПриватБанка.

Об этом Коломойский сообщил в интервью «Экономической правде».

«Были бенефициары процесса (национализации - ред.), МВФ например, но у него есть иммунная система. Юристы занимаются тем, как до него добраться», - заявил Коломойский.

По его словам, национализация ПриватБанка была одним из требований МВФ, поэтому фонд оказывал давление на правительство и угрожал не продлевать сотрудничество с Украиной, пока банк не «отберут» у Коломойского и Боголюбова.

«Он (МВФ - ред.) «Подстрекал»к этому делу. Были конкретные люди, которые приезжали и проверяли как идет докапитализация (ПриватБанка)», - сообщил Коломойский.
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Путь Лукашенко по узурпации власти, только потом с МВФ он начал сотрудничество...
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А сейчас сотрудничает с МВФ? Не очень давно жаловался, что путинские кредиты обходятся дороже кредитов от МВФ.

https://censor.net.ua/news/3102341/esli_by_rossiya_otvalila_nam_100_mlrd_to_belorusy_podavilis_by_lukashenko_nazval_chepuhoyi_zayavleniya
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У Беларуси вновь появился интерес к кредиту МВФ
Правительству нужны длинные и дешевые деньги, власти не исключают новой программы с валютным фондом.

Дмитрий ЗАЯЦ / 08.04.2019 / 07:56 / Экономика

На днях белорусская делегация во главе с министром экономики вылетает в США для участия в весенней сессии Международного валютного фонда. Традиционный визит может стать началом очередных и длительных переговоров между Беларусью и этим требовательным кредитором.
https://naviny.by/article/20190408/1554699367-u-belarusi-vnov-poyavilsya-interes-k-kreditu-mvf
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"белорусская" - это какой беларус так про себя написать может?
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Лишнехромосомный, ищущий смысл в буквах, это цитата.
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"Белоруссия", как и "на Украине" - это прекрасный показатель причастности к кацапской пропаганде.
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Не мели чушь, что Naviny.by занимаются прокацапской пропагандой...
Там идёт цитирование официальных лиц, зерадоискатель.
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да мы уже видели Зеленскую на миротворце, и в состав куйлостана уже вошли, брехай дальше крысарошен
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КрысРашен не в состоянии понять смысл заявлений и действий Коломойского и Ко в отношении МВФ?

08.05.2019 12:58
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Заметь,зеБЕнины телепузики не только оскорбляют, у них даже нет инстинкта самосохранения, а вы говорите про мыслить?
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порохоботы особенно оценят это - "Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром Трюдо"
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Какой в пи..... ду пример, самая нищая на постсоветском пространстве. Вас шо, всех там

перемкнуло?
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ну имелось в виду, что когда у Украины будет успешная экономика тогда она будет примером Демократическая Украина с успешной экономикой - это пример для всех стран постсоветского региона, - Фриланд на встрече с Зеленским - Цензор.НЕТ 289
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Мабуть наобіцяв їй вагон і малую тєлєжку.
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а ей то чо? она в благополучной Канаде живет. А Украина для них это как раз пример, как не нужно жить Демократическая Украина с успешной экономикой - это пример для всех стран постсоветского региона, - Фриланд на встрече с Зеленским - Цензор.НЕТ 9398
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об успешной экономике говорить можно лишь как о возможной и далёкой перспективе..
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Я уверена в обратном. И укрепляющаяся гривна тому подтверждение. Мы поднимемся очень быстро. Даже взлетим, я бы сказала. Лишь бы не мешали.
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Почему? Порошенко был тормозом успешности и результаты реформ уже должны были отразиться в кармане украинцев, а без тормоза - с горки толкни и экономика сама помчится - "хуже не будет".
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стецёк, иди общайся с кем нибудь другим..
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Для россиян - это опасный пример, если действительно экономика Украины набуде розвитку
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какой смартфон покупать, шоб жить ?
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Наша цель - это государство в смартфоне. Это такое приложение будет в смартфоне? Это типа тамагочи - нажал кнопку - поел, другую - получил пенсию, третью - сдох. Зебіли, що ви обрали!
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Это всё за бесплатно или любые реформы требуют привлечение средств? Хотя... при Порошенко зрада считала, что за рефомы не надо платить...
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Есть такая английская пословица There ain't no such thing as a free lunch - бесплатных завтраков не бывает, в смысле, что любое дело, чтобы получить прибыль и эффект требует вложение средств.
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Так у зерады агрессия паРаши не должна была ухудшить жизненный уровень и вкладывать средства в реформы не надо было, а всё - Порошенко крадёт, т.к. нет результата через пять минут после законодательной реформы...
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изучи опыт стран Балтии, и ни ригай тут рошенками
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Вот и ладненька!

А шо свиноботам снова не так??
🤣🤣
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Та, им теперь все не так.
Теперь они - зрадоботы. Демократична Україна з успішною економікою - це приклад для всіх країн пострадянського регіону, - Фріланд на зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 1030
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Зрадоботами!?
После всех встреч Зе над зеботами и их мечтами о Голобородько только потешаются
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Ты на свою свою страну и на своего Сашку-колхозника хоть изредка посматриваешь?
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потешаются холуи из совдепии, это для нас комплимент.
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Прррикинь, прррикольна звучит:
"зрадоботный 🐷бот"...
😁😁
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зе потрібен перекладач з дипломатичного на пацанський, бо він таких словов нє обучєн, і впадає в ступор.
Демократична Україна з успішною економікою - це приклад для всіх країн пострадянського регіону, - Фріланд на зустрічі із Зеленським - Цензор.НЕТ 5451
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""Наша мета - це держава у смартфоні", - пояснив новообраний Президент."
Тоб то якщо у мене нема смартфону то і держави нема?
Це дітя окрім смартфонів щось бачило?
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"Демократическая Украина с успешной экономикой ..." - це мабуть такий прикол.
Але не смішно зовсім.
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В Канаді що теж тотальне декларування від малого до старого?Днями з нової команди хтось обіцяв, що будуть вводити тотальне декларування для 40 млн. українців. В такому випадку навпаки, треба державу розширювати за рахунок збільшення чиновників, а не відправляти їх у смартфони. Хто ж тоді буде ті декларації вивчати, контролювати, притягувати людей до відповідальності за невчасну їх подачу, вводити кримін.відповідальність за порушення і т.п.? Все це нагадує епопею з оптимізацією надання субсидій у 18-19 роках. Самі знаєте, як це рейтинг старої влади обвалило.
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Всі їдуть подивитися на нього, оглянути - наше "чудо". Ніхто не сподівався, що після Зека-президента українці проб"ють дно і оберуть Зеклоуна. Такого ніде не побачиш!
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Залп соевых пердаков - ярче салюта в Китае на новый год!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДемократическая Украина с успешной экономикой - это пример для всех стран постсоветского региона, - Фриланд на встрече с Зеленским. ФОТО
 
 
 
 
 
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