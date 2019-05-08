 Демократическая Украина с успешной экономикой - это пример для всех стран постсоветского региона, - Фриланд на встрече с Зеленским. ФОТО

Встреча состоялась в среду, 8 мая, в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
"Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней", - сказал Владимир Зеленский.
По его словам, для этого его команда будет делать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками.
"Наша цель - это государство в смартфоне", - пояснил новоизбранный Президент.
Со своей стороны Фриланд отметила, что в некоторых сферах даже Канада может брать пример с Украины. В частности, это касается системы электронных деклараций. "Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем", - сообщила министр иностранных дел Канады.
Она добавила, что современным политикам очень важно слушать своих граждан. Фриланд также заверила, что Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.
"Очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян", - отметила Фриланд.
Стороны также обсудили поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
"У нас есть шанс для прекращения огня и возвращение Донбасса", - сказал Владимир Зеленский.
Во время встречи также говорилось о мощном представительстве Украины на конференции по вопросам поддержки реформ в Украине, которая состоится в Торонто в июле 2019 года.
Видимо, что-нибудь плохое?
курченкоКоломойши.
Я ее уже уважаю и люблю))
Самое противное, что казнокрады стали грабить страну уже надев вышиванки.
Мову Зеленский выучит, должность обязывает.
Главное, в другом .
Нормальные люди удивляются, с чего вдруг олигарх, как последний совок, ругает МВФ, хвалит дефолт и утверждает, что в Венесуэле (!) дела лучше, чем в Украине? Беня, в отличие от обработанных телевизором лохов, прекрасно знает, что история с национализацией Привата и попытка получить украденное из банка с акционеров - большей частью не самодеятельность Порошенко, а результат давления американцев (через МВФ).
И это не изменится ни после ухода с должности Порошенко, ни после воцарения марионетки Коломойского на Банковой, ни после того, как партия Слуга народа станет частью правящей коалиции.
То есть, в случае, если президент-инфант или будущее правительство начнёт играть с Беней в поддавки, неизбежен кризис в отношениях с Западом, отказ от кредитования и пр.
Что это означает для олигарха практически? А то, что следует формировать в общественном мнении отрицательное отношение к Западу и МВФ, а также готовить к почти неизбежному в этих условиях будущему дефолту.
Именно такими мессиджами переполнен известный программно-президентский сериал и все последние интервью Коломойского.
Готовьтесь, лохи: Беня ради своих шкурных интересов пойдёт на изоляцию страны от Запада и легко спустит её народ в унитаз.
Что он, в общем, не очень-то и скрывает. "
Об этом Коломойский сообщил в интервью «Экономической правде».
«Были бенефициары процесса (национализации - ред.), МВФ например, но у него есть иммунная система. Юристы занимаются тем, как до него добраться», - заявил Коломойский.
По его словам, национализация ПриватБанка была одним из требований МВФ, поэтому фонд оказывал давление на правительство и угрожал не продлевать сотрудничество с Украиной, пока банк не «отберут» у Коломойского и Боголюбова.
«Он (МВФ - ред.) «Подстрекал»к этому делу. Были конкретные люди, которые приезжали и проверяли как идет докапитализация (ПриватБанка)», - сообщил Коломойский.
https://censor.net.ua/news/3102341/esli_by_rossiya_otvalila_nam_100_mlrd_to_belorusy_podavilis_by_lukashenko_nazval_chepuhoyi_zayavleniya
Правительству нужны длинные и дешевые деньги, власти не исключают новой программы с валютным фондом.
Дмитрий ЗАЯЦ / 08.04.2019 / 07:56 / Экономика
На днях белорусская делегация во главе с министром экономики вылетает в США для участия в весенней сессии Международного валютного фонда. Традиционный визит может стать началом очередных и длительных переговоров между Беларусью и этим требовательным кредитором.
https://naviny.by/article/20190408/1554699367-u-belarusi-vnov-poyavilsya-interes-k-kreditu-mvf
Там идёт цитирование официальных лиц, зерадоискатель.
08.05.2019 12:58
перемкнуло?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Електронний_уряд
А шо свиноботам снова не так??
🤣🤣
Теперь они - зрадоботы.
После всех встреч Зе над зеботами и их мечтами о Голобородько только потешаются
😁😁
"зрадоботный 🐷бот"...
😁😁
Тоб то якщо у мене нема смартфону то і держави нема?
Це дітя окрім смартфонів щось бачило?
Але не смішно зовсім.